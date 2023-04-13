Украина, в конце концов, нуждается в принятии правительством Германии решения об отправке боевых самолётов, кораблей и подводных лодок. Берлин также должен нарастить поставки танков Леопард 2 (только 18 из 328 или 6%), Fuchs (0 из 600) и Wiesel (0 из 300) для наступления. Немедленно!

Германия до сих пор уклоняется от поставок усиленной военной помощи Украине. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с очередным безапелляционным заявлением заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника.Как известно, в свое время Мельник был послом киевского режима в Берлине. Уже тогда он хамил германскому руководству, назвав канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Вероятно, за это Мельник пошел на повышение – стал заместителем министра иностранных дел Украины, хотя в нормальной стране после таких заявлений путь на дипломатическую службу для чиновника был бы закрыт.- заявил Мельник.Таким образом, украинский чиновник не только обвинил Германию в промедлении с передачей военной помощи Украине, но и опять выразил претензию на то, что помощь «не такая».Киев ждет боевые самолеты, корабли и подводные лодки, утверждает Мельник, совершенно не задумываясь при этом, кто эту технику будет обслуживать. Интересно, что следующим попросит, а точнее – потребует, Мельник у Германии – немецких офицеров, солдат и матросов для управления переданными самолетами, кораблями и подводными лодками? От такого деятеля в руководстве МИД Украины можно ожидать всякое, и требования увеличить военную помощь, вероятно, являются далеко не пределом устремлений Мельника.