Военное обозрение
Войти Регистрация

Замглавы МИД Украины Мельник потребовал от Германии немедленного увеличения объёмов военной помощи и отправки самолетов с подлодками

11
Замглавы МИД Украины Мельник потребовал от Германии немедленного увеличения объёмов военной помощи и отправки самолетов с подлодками

Германия до сих пор уклоняется от поставок усиленной военной помощи Украине. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с очередным безапелляционным заявлением заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника.


Как известно, в свое время Мельник был послом киевского режима в Берлине. Уже тогда он хамил германскому руководству, назвав канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Вероятно, за это Мельник пошел на повышение – стал заместителем министра иностранных дел Украины, хотя в нормальной стране после таких заявлений путь на дипломатическую службу для чиновника был бы закрыт.

Украина, в конце концов, нуждается в принятии правительством Германии решения об отправке боевых самолётов, кораблей и подводных лодок. Берлин также должен нарастить поставки танков Леопард 2 (только 18 из 328 или 6%), Fuchs (0 из 600) и Wiesel (0 из 300) для наступления. Немедленно!

- заявил Мельник.

Таким образом, украинский чиновник не только обвинил Германию в промедлении с передачей военной помощи Украине, но и опять выразил претензию на то, что помощь «не такая».

Киев ждет боевые самолеты, корабли и подводные лодки, утверждает Мельник, совершенно не задумываясь при этом, кто эту технику будет обслуживать. Интересно, что следующим попросит, а точнее – потребует, Мельник у Германии – немецких офицеров, солдат и матросов для управления переданными самолетами, кораблями и подводными лодками? От такого деятеля в руководстве МИД Украины можно ожидать всякое, и требования увеличить военную помощь, вероятно, являются далеко не пределом устремлений Мельника.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 14:45
    +1
    Мне ради общего развития любопытно: а как Мельник планирует получить подводные лодки? Проливы-то закрыты для военных судов России и Украины
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:50
      +1
      Замглавы МИД Украины Мельник потребовал от Германии немедленного увеличения объёмов военной помощи и отправки самолетов с подлодками


      Про космолёты ,бороздящие космическое пространство забыл.Ух. Отлегло. А то космолёты бы боюсь мы не потянули.
      Кстати новость.Не знаю насколько достоверная.Российские разведчики заявили об уничтожении сразу двух танков Leopard
      Командир разведки БАРС-16 с позывным Белый рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не эффективно используют немецкие танки Leopard, и российские военные уже уничтожили две единицы такой техники под поселком Спорное (Бахмутский район Донецкой Народной Республики). Он отметил, что немецкие танки хорошо горят.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:18
      +1
      Если подходить чисто технически-по Дунаю.Но там надо договариваться, с теми же венграми.По всему остальному..А с руководства Германии можно ожидать всякого..
  2. maiman61
    maiman61 Сегодня, 15:03
    +2
    Странные эти украинцы! Что зря говорить, пинками заставьте этих немцев и французов задницами шевелить! А то совсем страх потеряли, пора в чувство приводить!
  3. Дво
    Дво Сегодня, 15:11
    +2
    Требовать он может у своей жены и то если та даст, такому дегенерату.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:12
    +1
    Да, угомоните его уже! Ну, видите же, человек мучается. Эх, нет Судоплатова, что бы поговорили с ним, с глазу на глаз. Хотя, может это как раз из полезных идиотов?
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 15:13
    +1
    Замглавы МИД Украины Мельник потребовал от Германии немедленного увеличения объёмов военной помощи и отправки самолетов с подлодками

    Ничего не получит, кнутом не щёлкнул, бюргеры не почешутся. fellow request lol
  6. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:13
    +2
    Подводная лодка в степях Украины....
  7. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 15:21
    +3
    "Замглавы МИД Украины Мельник потребовал от Германии немедленного увеличения объёмов военной помощи и отправки самолетов с подлодками". А я требую от МИД Украины немедленно отправить Мельника на Марс.
  8. romandostalo
    romandostalo Сегодня, 15:32
    +1
    У немцев проблема с доставкой, как подводную лодку в степь перевезти...
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:03
    0
    Никто не задумывался почему сей фрукт катит только на немцев? Походу, пока был послом там его сильно обидели ....... К французам у него нет претензий, к Дании, Испании и т.д. по списку...., только немчуру кастерит обиженный. К чему бы это? Дойчефоб?