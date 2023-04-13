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Власти Норвегии намерены выслать из страны 15 сотрудников посольства России

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Власти Норвегии намерены выслать из страны 15 сотрудников посольства России

В Норвегии 15 сотрудников посольства России объявили персонами нон-грата, теперь они в ближайшее время обязаны покинуть страну. Об этом заявили в МИД этой страны.


В заявлении, опубликованном на официальном интернет-портале норвежского внешнеполитического ведомства, утверждается, что в российском посольстве под прикрытием дипломатов якобы работали офицеры спецслужб, осуществлявшие разведывательную деятельность.

Глава норвежского МИД Анникен Хюитфельд заявила, что этот шаг является ответом на изменение ситуации в сфере безопасности в Европе, приведшей к эскалации разведывательных угроз со стороны российских спецслужб, а также направлен на противодействие и снижение активности российской разведки в Норвегии.

Между тем, в опубликованном ежегодном докладе полиции безопасности Финляндии SUPO утверждается, что количество предполагаемых "российских разведчиков" на территории страны в течение 2022 года уменьшилось в два раза.

В документе также говорится, что сокращение количества "российских шпионов" в Финляндии стало следствием высылки из страны сотрудников российской разведки, а также отказ в выдаче виз согласно рекомендациям SUPO.

Однако в пресс-релизе также утверждается, что для того, чтобы восполнить образовавшийся недостаток в человеческих ресурсах, Россия "стремится использовать кибершпионаж", уровень которого значительно превышает отмечавшийся в период второй половины 2022 года.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Kjetil Ree
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26 комментариев
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  1. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 14:51
    +7
    горе то какое)))попрут наших с ненавистной Скандинавии так давно пора было на родную землю возвращаться когда кругом разврат и содомия чего вообще сидели то до сих пор?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:54
      +3
      Сюрстрёминга походу пережрали....

      зы Работал в Швеции год, в 2000-2001 годах. Купил на пробу. Открыл консерву. Блевал почти час от запаха. Всё выкинул естественно. Причем не дома а пошел на улицу в помойку выкинул. Как они такое едят????? belay

      зы Это у них оказывается деликатес.... Извращенцы, что еще сказать.... Тухлятина - деликатес....
      1. Minus
        Minus Сегодня, 15:22
        +1
        Ну.... На любителя) Я тоже бы не стал такое есть. Хотя у многих северных народов практикуется. Жили до 90 года под Печорой в Коми АССР. Что-то подобное тоже было. То что коренное население для себя готовило, не все мог есть. Иногда слишком уж неприятный был посол) Аж кости отделялись в процессе. Хоть поварешкой разливай рыбу. Хотя солёную и копчёную рыбу с умеренным душком любил)
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 15:40
          -1
          Глава норвежского МИД Анникен Хюитфельд заявила, что этот шаг является ответом на изменение ситуации в сфере безопасности в Европе, приведшей к эскалации разведывательных угроз со стороны российских спецслужб, а также направлен на противодействие и снижение активности российской разведки в Норвегии.

          Т.е. речь идёт главным образом о присоединениий правительства Норвегии к усилению антироссийской компанейщины давления на Россию в области официальной дипломатии со стороны стран ЕС и НАТО - явно с подачи Вашингтона и Лондона по итогам ВД Укрорейха и проведения СВО России в Украине.

          Обычно враги обвиняют других в том, чем сами и занимаются.

          Ждём ОДЕКВАТНУЮ реакцию Москвы, иначе по-другому на войне никак нельзя!
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 16:05
            0
            Власти Норвегии намерены выслать из страны 15 сотрудников посольства России
            В принципе другого от Норвегии и ожидать не приходится - тем более накануне перевыборов Столтенберга на посту генсека НАТО! Вряд ли Норвегия хочет отдать бразды правления в НАТО представителям других стран. Вот Норыегия и старается!
            Я не думаю, что российских дипломатов действительно в Норвегии на чём-то разведывательном норвежцы поймали.
            При этом достаточно вспомнить, что из себя представляет сам Столтенберг и на чьей стороне воевала Норвегия во время ВОВ/ВМВ!
            Абсолютно то же самое в принципе происходит и сейчас. А именно.

            Столтенберг – не простая политическая фигура.
            Во-первых, он отпрыск одного из самых влиятельных семейств Норвегии, которых в прессе уже много десятилетий именуют как "норвежские Кеннеди".
            Отец Йенса — Торвалд Столтенберг — был лидером правящей Народной РАБОЧЕЙ партии Норвегии, входил в парламент, несколько раз получал министерские посты — от министра обороны до шефа МИД. Его мать Карин тоже работала в правительстве и одно время руководила внешней торговлей Норвегии, потом курировала работу Министерства по социальной политике. Другой член клана — министр-многостаночник Йохан Хольст, руководивший и военным ведомством, и полицией, и внешней политикой.
            Но главный секрет могущества "норвежских Кеннеди" кроется в их жёнах: сёстры Карина (мать Йенса Столтенберга) и Марианна являются представителями богатейшего в стране семейства Хейберг, банкиров и промышленников.

            Звезда Хейбергов взошла во время ВМВ, когда в Норвегии установился лояльный Третьему рейху режим Видкуна Квислинга. Аксель Хейберг Стенг, один из ближайших советников Квислинга. Именно благодаря Квислингу с внешностью типичного арийского аристократа все заводы, шахты и рудники, принадлежавшие членам клана, были обеспечены бесплатной рабочей силой — узниками норвежских концентрационных лагерей, как правило советскими военнопленными.

            Норвежские шахты в годы ВМВ работали в 3 смены, ведь военной машине вермахта позарез были нужны железная руда, медь, никель, цветные металлы, сера. И цена бесперебойной работы шахт — 13 тысяч погибших от непосильной работы пленных красноармейцев (всего же, по данным наших историков, в нацистских концлагерях Норвегии содержалось до 75 тысяч советских военнопленных).

            Во-вторых, несмотря на всё это богатство «Норвежских Кеннедм», Йенс Столтенберг - по примеру папочки тоже по молодости сначала связался в политике с левым движением и по собственной инициативе предложил свои услуго КГБ – и в результате оказался бывшим агентом КГБ по кличке «Стеклов», которого выдал, в частности, советский предатель Родины и перебежчик Гордиевский, но Йенс - в отличие от своих сторонников и последователей – категорически отказался от своих лево-пролетарских политических взглядов и с лёгкостью вышел в этой разоблачительно-разведывательной заварушке перебежчика Гордиевского, как и положено богатеньким отпрыскам, «сухим из воды».
            И теперь Йонс Столтенберг (со своим скелетом в шкафу) верой и правдой служит не просто своему семейному клану ВПК в Норвегии, но и своим новым хозяевам в США.
      2. Комментарий был удален.
      3. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:31
        +1
        После сюрстрёминга вас уже наверно ни чем не напугаешь- даже перуанским ромом на лавровым листе? hi drinks
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 15:38
          +1
          и нигаварите.... ничего страшнее наверно уже и быть не может. drinks hi

          зы Такой ром не пробовал. А что, ещё блевотнее чем скандинавская тухлятина в консервах?? belay
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 15:44
            +1
            Засунуть в бутылку водки 20 лавровых листов и на месяц в тёмное место- у вас враги есть?Так будут если друзей этим пойлом угостите.Я не смог пить этот ром он под 60 градусов и китайскую водку. drinks
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 15:48
              +1
              китайской водкой со змеёй внутри меня угощали. последнее что помню тогда - как китайцы достали из пустой бутылки змею и зохавали её..... в виде закуси. drinks китайская водка кстати так себе - наша намного лучше.
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Сегодня, 16:06
                +1
                Нас потчевал водкой китайский старпом.Пробка была залита сюргучом,что то похожее было в СССР - в смысле закупорки.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 14:51
    +3
    Ну, отзеркалим, чини событие... Хотя, лучше бы отношения разорвали. Да кто ж на это пойдёт...
    1. iran
      iran Сегодня, 15:22
      +2
      Цитата: Аль Манах
      Хотя, лучше бы отношения разорвали. Да кто ж на это пойдёт


      Для этого нужен Громыко и элита любящая свою страну, а не рассматривающая её как источник доходов.
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:13
    +1
    Власти Норвегии намерены выслать из страны 15 сотрудников посольства России

    Россия сэкономит кроны на их содержании, - тоже хорошо.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:14
    -1
    Какое горе,подумаешь ещё 15 норвежских сотрудников посольства из Москвы вышлют.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:16
      +1
      да пусть всех норвегов выкинут - поверенного РФ по всем скандинавиям сделают и достаточно
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 15:18
      +2
      Это для вас не горе. Тут видите в чем нюанс:
      - Норвежских работников дипмиссии перераспределят по другим посольствам. С этим никаких трудностей.
      - В МИДе с этим намного сложнее. Особенно уважаемых людей, в тот же ЦАР особо не отправишь с бутиков Милана или Парижа. Если всех сложить за год то уже около 1000 сотрудников надо куда-то пристроить.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:23
        -2
        ИМХО и наших найдут куда пристроить. Африканцы сейчас очень готовы сотрудничать, например..... Ааа, ну да, это не Скандинавия, бутиков в Африке нет ...
      2. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 15:54
        -1
        В чем проблема то? Создадут пару тройку министерских департаментов и управлений в Москве для "опальных", с сохранением льготного стажа. А ведь такие "выселки" и есть показатель работы как самого МИДа , так и его представителей , в том числе в Норвегии.
  5. Horn
    Horn Сегодня, 15:16
    -1
    И как мы ответим? Как всегда, ассиметрично? Позовём детей норвежского посольства на какой-нибудь праздник?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:18
      -1
      Ага, и сюрстрёмингом угостим. А чё нет то? wassat Жрите не сблевните! laughing
      ‐---------------------------
  6. iran
    iran Сегодня, 15:21
    -3
    Ничего удивительного нет. Россия это не СССР, Путин не Брежнев, а Лавров не Громыко. Уже все на Западе убедились, что российские угрозы и красные линии некого грозного русского медведя - это не более рычания игрушечного медведя . Медведь только на вид был грозным, а оказался плюшевым и безобидным для даже для любой прибалтийской шавки. Теперь и дальше по нарастающей пойдут массовые высылки российских дипломатов.

    В самые плохие года холодной войны не доходило ни до такого постыдного унижения России (СССР). Нас реально боялись и уважали. Но в те года не было элиты с наворованным добром в иностранных банках и детишками живущими в загранице. А сейчас Запад понял что из себя представляет тотально коррумпированная и гнилая российская элита вместе с царем. Можно и дальше вытирать ноги под общий гогот остальных "партнеров". Нет у нашего царя железных яиц как у Эрдогана, с которым никто не хочет связываться. Есть только мямля и болтун со своими озабоченностями.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:25
    0
    С Норгами вообще тяжело ,соотношение сил в Норвегии 50/50.Баренцобсервер *- метка у них давно .Новости. laughing


    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:08
      0
      В Норвегии не патриотичное бегство капитала нарисовалось.
  8. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 16:03
    +2
    Судя по минусам , подразумевалось, что статья у всех должна была вызвать слезы сопереживания бедным дипломатами.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:14
    0
    Любимое занятие европы. Охота на ведьм,за неимение и кошки подходят. Свободы невиданные миром.
  10. isv000
    isv000 Сегодня, 17:30
    0
    Власти Норвегии намерены выслать из страны 15 сотрудников посольства России

    Не пора ли Грумант вернуть в родную гавань?! Треску, наконец, перестать возить к норгам, а не в Мурманск!