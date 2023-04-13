Власти Норвегии намерены выслать из страны 15 сотрудников посольства России

В Норвегии 15 сотрудников посольства России объявили персонами нон-грата, теперь они в ближайшее время обязаны покинуть страну. Об этом заявили в МИД этой страны.В заявлении, опубликованном на официальном интернет-портале норвежского внешнеполитического ведомства, утверждается, что в российском посольстве под прикрытием дипломатов якобы работали офицеры спецслужб, осуществлявшие разведывательную деятельность.Глава норвежского МИД Анникен Хюитфельд заявила, что этот шаг является ответом на изменение ситуации в сфере безопасности в Европе, приведшей к эскалации разведывательных угроз со стороны российских спецслужб, а также направлен на противодействие и снижение активности российской разведки в Норвегии.Между тем, в опубликованном ежегодном докладе полиции безопасности Финляндии SUPO утверждается, что количество предполагаемых "российских разведчиков" на территории страны в течение 2022 года уменьшилось в два раза.В документе также говорится, что сокращение количества "российских шпионов" в Финляндии стало следствием высылки из страны сотрудников российской разведки, а также отказ в выдаче виз согласно рекомендациям SUPO.Однако в пресс-релизе также утверждается, что для того, чтобы восполнить образовавшийся недостаток в человеческих ресурсах, Россия "стремится использовать кибершпионаж", уровень которого значительно превышает отмечавшийся в период второй половины 2022 года.