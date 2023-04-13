Минобороны РФ: Российские вооруженные силы уничтожили штурмовые группы ВСУ на Червонодибровском участке фронта

Российские вооруженные силы наносят авиационные и артиллерийские удары по противнику, поражая места дислокации, командные пункты и военную технику ВСУ. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны Российской Федерации.
Как сообщил пресс-центр группировки войск «Центр», на Красно-Лиманском направлении российские вооруженные силы наносили удары фугасными авиабомбами и неуправляемыми ракетами по командным пунктам противника. На Торском участке фронта были нанесены удары по перемещающимся личному составу и технике 25-й воздушно-десантной бригады и 81-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины.
На Червонодибровском участке фронта российские войска с помощью БПЛА определили координаты перемещающихся штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Затем по штурмовикам ВСУ отработали экипажи самолетов Су-25, что привело к уничтожению противника.
Довольно активно российские войска действовали и на Купянском направлении. Здесь были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника 14-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны. Российская артиллерия обстреляла позиции ВСУ в районе Ивановки, Артемовки и Стельмаховки, сорвав ротацию ВСУ.
Кроме того, в районе населенных пунктов Куриловка и Песчаное были уничтожены САУ «Краб» польского производства и танк. Удар по ним нанес расчет САУ «Мста-С» под командованием сержанта Василия Кольчикова. Под Ивановкой расчет 120-мм миномета «Сани» под командованием сержанта Вадима Даниленко нанес уничтожающий удар по станции радиоэлектронной борьбы украинских вооруженных сил.
Продолжаются активные бои и на Южно-Донецком направлении. Здесь ВС РФ уничтожили 2 ДРГ противника, потери составили до 5 боевиков. Также был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ «Лелека».
В районе населённого пункта Каменское на Запорожском направлении с помощью оптико-электронного комплекса «Ирония» российские военные определили координаты микроавтобуса с боевиками ВСУ. Затем по нему нанесла удар САУ. Автомобиль и находившиеся в нем боевики были уничтожены.
Кроме того, противник лишился гаубицы в районе населенного пункта «Орехов». Ее уничтожили из артиллерийской установки «Гиацинт». На Авдеевском направлении ракетным ударом удалось уничтожить склад боеприпасов артиллерии 110-й механизированной бригады ВСУ, в районе Очередино – пункты дислокации батальона 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ и батальона 110-й отдельной механизированной бригады.
Также был подбит танк в районе населенного пункта Северное, а в районе Уманского – гаубица Д-20 ВСУ. Наконец, на Марьинском направлении ВС РФ поразили пункты временной дислокации 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.