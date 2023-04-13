Суд в Гааге обязал РФ покрыть убытки «Нафтогаза» в размере 5 млрд долларов

Арбитраж Третейского суда в Гааге обязал РФ покрыть убытки Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз» в размере 5 млрд долларов, которые она понесла в результате утраты своего имущества в Крыму, начиная с 2014 года. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава государственной компании Алексей Чернышов.По его словам, речь идёт об активах, связанных с газовыми месторождениями. Таким образом, в «Нафтогазе» выражают надежду на то, что Россия примет меры, необходимые для обеспечения выполнения данного решения в соответствии со своими международными обязательствами.Кстати говоря, ещё в 2019 году «Укрнафта» – крупнейшая в стране нефте- и газодобывающая компания (контрольный пакет её акций принадлежит «Нафтогазу)» - сообщала о том, что выиграла дело против России в международном арбитраже ООН за утрату своих активов и имущества. В своём иске Укрнафта требовала от России возмещения убытков за принадлежавшие ей ранее 16 автозаправок в Крыму, которые после 2014 года начали свою деятельность под другим брендом. Суд признал, что РФ нарушила тогда положения Соглашения о защите инвестиций путём экспроприации госактивов Украины на полуострове.Тем не менее, как уже не раз отмечали российские власти, они не намерены выполнять решения суда в Гааге.Именно по этой причине и выглядят особо нелепыми все требования украинской нефтегазовой компании заставить Москву в принудительном порядке исполнять данные решения путём предоставления ей допуска к этим активам, что, по её мнению, вполне «легитимно». Ещё и на фоне заморозки Западом российских активов на сумму в 300 с лишним млрд долларов.