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Суд в Гааге обязал РФ покрыть убытки «Нафтогаза» в размере 5 млрд долларов

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Суд в Гааге обязал РФ покрыть убытки «Нафтогаза» в размере 5 млрд долларов

Арбитраж Третейского суда в Гааге обязал РФ покрыть убытки Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз» в размере 5 млрд долларов, которые она понесла в результате утраты своего имущества в Крыму, начиная с 2014 года. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава государственной компании Алексей Чернышов.


По его словам, речь идёт об активах, связанных с газовыми месторождениями. Таким образом, в «Нафтогазе» выражают надежду на то, что Россия примет меры, необходимые для обеспечения выполнения данного решения в соответствии со своими международными обязательствами.

Кстати говоря, ещё в 2019 году «Укрнафта» – крупнейшая в стране нефте- и газодобывающая компания (контрольный пакет её акций принадлежит «Нафтогазу)» - сообщала о том, что выиграла дело против России в международном арбитраже ООН за утрату своих активов и имущества. В своём иске Укрнафта требовала от России возмещения убытков за принадлежавшие ей ранее 16 автозаправок в Крыму, которые после 2014 года начали свою деятельность под другим брендом. Суд признал, что РФ нарушила тогда положения Соглашения о защите инвестиций путём экспроприации госактивов Украины на полуострове.

Тем не менее, как уже не раз отмечали российские власти, они не намерены выполнять решения суда в Гааге.

Именно по этой причине и выглядят особо нелепыми все требования украинской нефтегазовой компании заставить Москву в принудительном порядке исполнять данные решения путём предоставления ей допуска к этим активам, что, по её мнению, вполне «легитимно». Ещё и на фоне заморозки Западом российских активов на сумму в 300 с лишним млрд долларов.
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39 комментариев
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 15:31
    +8
    если учесть что на западе и так все заморожено , то это пустая новость.. естественно ничего они не получат
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:43
      +10
      Цитата: incoggnoto
      если учесть что на западе и так все заморожено , то это пустая новость.. естественно ничего они не получат

      Как раз наоборот.
      Такими исками киевская власть намерена застолбить первые места в претендентах на получение замороженных в заморских странах российских активов.

      Давно уж говорилось властям России о выводе золотовалютных резервов России из-за бугра, но всё оказалось без толку. Так что теперь мы пожинаем результаты этих "мудрых решений".
      1. Aken
        Aken Сегодня, 16:03
        +8
        У тех, кто принимал эти мудрые решения всё хорошо.
      2. Geosun
        Geosun Сегодня, 16:10
        -3
        Цитата: кредо
        о выводе золотовалютных резервов России из-за бугра, но всё оказалось без толку

        Это эмоции. А вот если "объяснить на пальцах" то... Представьте, вы хотите открыть счет в банке. Если вы не положите денег в этот банк счет вам не откроют, это же логично. С государством или фирмой происходит тоже самое. Если государство хочет вести внешнюю торговлю, ей необходим счет, чтоб его открыли необходим залог в валюте или золоте. Вот и выходит, что кто бы не стоял у власти, для ведения внешней торговли, необходимо держать положительный счет в заморских банках. Ну не получится по другому, так что это не "Мудрые решения", а обычная жизненная ситуация.
        1. balabol
          balabol Сегодня, 16:37
          +3
          Отлично получится торговать и иметь счета в западных банках не уводя туда 300 миллиардов.
          Если вы так уверенно говорите о банковской сфере, то наименование "корреспондентские счета" вам известны. Деньги заводятся под сделку и тут же списывают. Нужно держать небольшие оперативные суммы . Только слабо разбирающийся в финансах человек будет держать на счетах больше чем нужно для операционных расходов. Все свободные средства заливают в инструменты дающие доход. Выгоднее бывает свои держать под хорошим процентом, а в операционной деятельности перебиваться краткосрочными кредитами. Вывод капитала связан с вложением средств в гос. обязательства США, под проценты.
      3. Egeny
        Egeny Сегодня, 16:18
        +3
        Как раз наоборот.

        я тоже удивляюсь тому сколько раз нужно наступить на грабли, чтобы понять безрезультативность всех переговоров с незалежной. Миллер, не иначе как спьяну, под ёлочку, подписал под конец 2019 года пятилетний договор с условием «качай или плати». Поясняю..."Даже если реальные объемы прокачки оказываются меньше, деньги все равно выплачиваются - действует условие «качай или плати»… Вдумайтесь: прокачал меньше 178 миллионов кубов в сутки — переплачиваешь, прокачал больше — доплачиваешь. Потери в любом случае." А до этого мы ещё и нехилые штрафные ляры выплатили.
      4. стар
        стар Сегодня, 17:04
        -1
        Как раз наоборот.
        Такими исками киевская власть намерена застолбить первые места в претендентах на получение замороженных в заморских странах российских активов.

        Если дойдет до дележки этих активов, то Куев от них получит ровно столько, сколько ему дадут те, кто будет делить. А если учесть уровень его закредитованность, то нисколько. Так что от наличия или отсутствия этих филькиных грамот ничего не изменится.
    2. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 15:50
      -2
      "ничего не получат"моральное удовлетворение, что запад их поддерживает. + Заявка на будущее: приемник яВладимера Владимировича, будет"правильный"?
      1. Комментарий был удален.
  2. zsdk
    zsdk Сегодня, 15:35
    +2
    А мятые шнурки к этому решению они приложили?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:49
      +4
      Цитата: zsdk
      А мятые шнурки к этому решению они приложили?

      Шутки здесь не уместны.
      Как только они получат исполнительный лист, то в первую очередь побегут в западные банки и к западным же судебным приставам, с требованием наложение ареста на российские активы в этих банках и странах. Так что риск потерять своё есть не только у России в целом, но и у российских компаний, которые имеют долю, принадлежащую России, в своём уставном капитале.

      Кстати российские частники тоже могут огрести (потерять) до кучи. На западе этот механизм опробовали и ни раз.
      1. Last centurion
        Last centurion Сегодня, 16:11
        0
        И в ответку что-то изымут у Запада здесь. Включая то что дали "временно подержать".И вот тут они точно ничего не вернут.
      2. стар
        стар Сегодня, 17:06
        -1
        Как только они получат исполнительный лист, то в первую очередь побегут в западные банки и к западным же судебным приставам, с требованием наложение ареста на российские активы в этих банках

        Все эти активы уже заморожены, а перед ними там хватает желающих.
        Так что риск потерять своё есть не только у России в целом, но и у российских компаний

        Тогда запустится такой механизм по отъему частной собственности, что эти 300 млрд., из которых больше половины до сих пор найти не могут, покажутся каплей в море.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:36
    +9
    Всего 5 млрд а не 5 трлн.Я не понял ,в Гааге признали ,что Крым наш.Счас будет статья ,немцы оказались практичнее - уже соломку стелят.
    1. Юра
      Юра Сегодня, 15:54
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Я не понял ,в Гааге признали ,что Крым наш.

      Похоже на это. Ведь если они считают Крым украинским, то Россия по логике ни при делах.
      1. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 16:18
        +2
        Это не так работает , международные суды учитывают , кто де-факто находится на территории данного гос-ва , но де-юре ,т.е. , как считают во всем мире это Крым принадлежит Украине . А де -факто Крым это Россия , и с точки зрения международного права , такая возможность рассмотрения есть . Поэтому соломку и прочее они себя не стелят , а используют международное право исключительно в свою выгоду .
        1. стар
          стар Сегодня, 17:21
          0
          с точки зрения международного права , такая возможность рассмотрения есть

          На международное право все давно забили. США в первую очередь. Активы России в Европе заморожены, из всех совместных организаций, кроме ООН, мы уже вышли. Куда им теперь с этой бумажкой? На камеру помахать если только. Решения ЕСПЧ в отношении России уже складывать некуда и что?
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 16:32
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Всего 5 млрд а не 5 трлн.

      Придется теперь России Нафтогаз национализировать. bully
  4. Normann
    Normann Сегодня, 15:37
    +6
    А за Северные потоки кто заплатит? А за восстановление городов и всей инфраструктуры, здесь не говорим о людских потерях, потерях среди мирных жителей.
  5. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 15:37
    +1
    выглядят особо нелепыми все требования украинской нефтегазовой компании

    и Арбитражного Третейского суда в Гааге.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:43
      +2
      Членами ППТС от Российской Федерации являются[2] Чрезвычайный и полномочный посол, Судья Международного Суда ООН Кирилл Горациевич Геворгян, Чрезвычайный и полномочный посол, Судья Международного трибунала по морскому праву Роман Анатольевич Колодкин, доктора юридических наук, профессора Камиль Абдулович Бекяшев, и Станислав Валентинович Черниченко[3].
      1. Розмари
        Розмари Сегодня, 17:20
        +1
        Цитата: Копчёный
        Членами ППТС от Российской Федерации являются[2] Чрезвычайный и полномочный посол, Судья Международного Суда ООН Кирилл Горациевич Геворгян, Чрезвычайный и полномочный посол, Судья Международного трибунала по морскому праву Роман Анатольевич Колодкин, доктора юридических наук, профессора Камиль Абдулович Бекяшев, и Станислав Валентинович Черниченко[3].

        Но они же в этом судебном процессе не участвовали.
        Судьями, вынесшими это решение были:
        - королевский советник Ян Бинни - бывший судья Верховного суда Канады (председательствующий);
        - доктор Шарль Понсе из Швейцарии;
        - профессор Майя Станивукович из Сербии.
        Российскую сторону в процессе представляла Schellenberg Wittmer Ltd (Цюрих) - одна из лучших юридических фирм Швейцарии.
        Украинскую сторону в процессу представляла Covington & Burling LLP(Вашингтон, США) - "белый башмак", т.е. одна из ведущих юридических фирм в мире.
        Услуги этих юридических фирм в этом процессе стоили России и Украине десятки (а может даже сотни) миллионов долларов.
  6. Комментарий был удален.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 15:42
    +1
    Пусть сначала этот суд официально признаёт Крым регионом России, а дальше будем посмотреть.
  8. Starover_Z
    Starover_Z Сегодня, 15:44
    0
    Арбитраж Третейского суда в Гааге обязал РФ покрыть убытки Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз» в размере 5 млрд долларов, которые она понесла в результате утраты своего имущества в Крыму, начиная с 2014 года.

    Ага, Россия, заплати Украине "долги", а то ей уже не на что покупать оружие и боеприпасы для войны с вами ?! Почти смешно !
    1. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 16:20
      +1
      Они с исполнительным листом побегут в западные банки арестовывая счета российских компаний , и будут истребовать деньги .
  9. ник7
    ник7 Сегодня, 15:49
    +1
    результате утраты своего имущества в Крыму

    Все эти компании и олигархи скоро вообще утратят все свои владения в бывшей Украине, по традиции взятое в бою никогда не компенсировалось.
    Олигархату бывшей У. надо было думать когда они взращивали бандеровцев.
  10. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 15:53
    +2
    Цитата: incoggnoto
    если учесть что на западе и так все заморожено , то это пустая новость.. естественно ничего они не получат

    Вот по решению суда и хотят забрать все что можно из замороженных денег.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:02
    -1
    Таки Крым - это Россия. Суд в Гааге так и сказал? Опаньки, а Байден и в ЕС еще не знают.
  12. Vashek
    Vashek Сегодня, 16:11
    -1
    А слабо сделать жест доброй воли и оплатить? Ведь это так привычно. Может когда-нибудь в Куршавель пустят.
  13. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:14
    0
    А не отдать ли Нафтогазу Калибрами?
    Он нам нужен?
    Если нужен, то кому и зачем? Возмещать его убяытки?
  14. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:14
    -1
    Было бы смешно, глупо и нелепо платить такую ​​маленькую сумму, когда у России намерены ограбить 300 миллиардов долларов.
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 17:31
      0
      Цитата: Carlos Sala
      Было бы смешно, глупо и нелепо платить такую ​​маленькую сумму, когда у России намерены ограбить 300 миллиардов долларов.

      Пока ни одного цента из этих замороженных российских 300 миллиардов долларов не списали - механизм не выработан, и неизвестно, будет ли он когда-либо выработан в будущем. Таких прецедентов в мировой практике еще не было.
      А 5 миллиардов по судебному решению будет списан с этой суммы сразу же, как только решение вступит в силу.
  15. HAM
    HAM Сегодня, 16:16
    -1
    А не шла бы Гаага в Роттердам через Копенгаген...или наоборот: в Копенгаген через Роттердам...
  16. Новик225
    Новик225 Сегодня, 16:50
    -2
    Цитата: balabol
    Отлично получится торговать и иметь счета в западных банках не уводя туда 300 миллиардов.

    Перестаньте уже мусолить эту цифру - 300 млрд. Эту цифру взяли из последнего перед СВО отчета ЦБ РФ - именно столько находилось наших денег в Евро и долларах в декабре 2021 г.
    По факту - по отчетам западных фин.служб - они заморозили намного меньше - в районе 80 млрд. т.е. это деньги, про которые им известно - где они находятся, и которые они заморозили. Где остальное и куда делось - не знают.
    да и из этих 80 - государственных денег (ЦБ РФ) только около 50 млрд. и 30 млрд. - заморожено денежных средств и иных активов частных лиц и фирм, попавших под санкции.
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 17:03
      -1
      Можно добавить, что западные активы в РФ и поступающая с них прибыль запрещены к выводу из РФ. Они могут продать у Нас свои активы, но 50% от стоимости активов и 10% заплатить государству РФ. Мелькала информация что эта сумма даже больше чем 300млрд. долларов.
      На новостных лентах пишут, что ЕС после окончания конфликта придется вернуть замороженные активы РФ.
  17. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 17:05
    0
    Это "другое".
    Высокоточным оружием воздушного и наземного базирования
    уничтожены технологические мощности по переработке нефти
    и хранилища топлива,
    предназначавшегося для снабжения украинской военной техники.
    1. фа2998
      фа2998 Сегодня, 17:31
      0
      А если эти активы находятся в собственности россиян(очень влиятельных).Естественно там все через офшоры(там черт ногу сломит) lol ,но "пацаны" свои,не надо рушить их имущество! wassat hi
  18. termos
    termos Сегодня, 17:07
    -1
    Да катятся пусть салофилы эти) Путь дальше с протянутой рукой по миру слоняются, проблемы индейцев ковбойцев не волнуют)
  19. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 17:07
    0
    A combien de dizaine de milliards de dollar ce même tribunal condamnera t il les USA pour la perte d'exploitation des North Stream ?
    Combien ?

    На сколько десятков миллиардов долларов этот же суд осудит США за потерю эксплуатации "Северного потока"?
    Сколько ?
  20. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:23
    0
    Цитата: incoggnoto
    если учесть что на западе и так все заморожено , то это пустая новость.. естественно ничего они не получат

    Но если "ответчик" до сих пор экспортирует газ и нефть значит средства у "клиента" есть.Да и еще часть нетфе и газо проводов проходит именно по Украине.И несмотря на войну исправно работают.
    Тут и денег им ждать не надо-имея решение суда они "из трубы" возьмут положенное. Проблемы с Европой-пусть Россия решает ,лишние объемы закачивает. hi Все просто"