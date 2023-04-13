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В Турции представят миниатюрную крылатую ракету Kemankes для ударного беспилотника Bayraktar TB3

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В Турции представят миниатюрную крылатую ракету Kemankes для ударного беспилотника Bayraktar TB3

Эскизное изображение Bayraktar TB3



Турецкая компания BAYKAR, занимающаяся производством ударных беспилотников и вооружений к ним, намерена представить миниатюрную крылатую ракету Kemankes на ожидаемой в скором времени в Стамбуле выставке боевых систем.

Новая ракета предназначена для оснащения БПЛА Bayraktar TB3 – этот новый представитель семейства беспилотников имеет складные крылья и предназначен для оснащения авиакрыла универсального десантного корабля TCG Anadolu, который на днях был введён в строй, став самым большим вымпелом ВМС Турции.

Как пояснили в руководстве BAYKAR, слова которого приводит издание SavunmaSanayiST, Bayraktar TB3 получит на вооружение различный спектр вооружений, в том числе гидроакустические буи, легкие торпеды и новое изделие компании:

Kemankes – это очень легкая крылатая ракета с дальностью полета в несколько сотен километров, которая может быть запущена с Bayraktar TB3. Это, в некотором смысле, цифровые «умные» боеприпасы нового века.

Ранее, в феврале, данная компания представила БПЛА KAGEM Kamikaze. Дрон-камикадзе с боезарядом менее 10 кг предназначен для запуска с ударных беспилотников, таких как AKINCI или Bayraktar TB2 Оказавшись в воздухе, он активирует головку самонаведения и направляется к своей цели, осуществляя её подрыв.

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10 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:28
    +3
    турки всё продвигаются и продвигаются в сфере "умных" боеприпасов.... аж завидно. а мы?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:12
      0
      А мы для себя скоро должны начать серийное производство КР Х-50,если верить конечно можно источнику об этом заявившему.
      Замначальника Генштаба ВСУ подчеркнул также, что готовность России к серийному производству ракет Х-50 свидетельствует об отсутствии у Москвы проблем с комплектующими, необходимыми для начала производства.

      По имеющимся данным, в июне этого года РФ планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны

      – считает Громов.

      https://topcor.ru/34098-na-ukraine-rasskazali-o-gotovnosti-rf-nachat-serijnoe-proizvodstvo-raket-h-50.html

      Ну чтож.Было бы неплохо.Тем более что Х-50 можно будет запускать с бортов тактической авиации в том числе.По весу Х-50 как КАБ-1500.
  2. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:29
    +3
    И тут же из-за моря послышалось приглушённое "Дай... дай... дай... дааай....."
  3. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 15:41
    0
    Как с "могуществом" у этой миниатюрной крылатой ракеты будет? В цель то она попадет (верю в турков), но уничтожит ли?
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 15:52
      +3
      Похоже скорее на проверку концепции для дальнейшего масштабирования.
      Отправлять на сотни км БЧ меньше 10 кг то такое недешевое удовольствие.
      1. владимир 290
        владимир 290 Сегодня, 16:53
        -1
        самое то для чубатых террористов, можно в свинарник запустить, можно гараж или дачу пенсионеру
  4. sedoj
    sedoj Сегодня, 16:00
    0
    Мдяяя... А в мультике - то танк Т-90 изображен. Или я ошибаюсь?

    И ещё:
  5. Дво
    Дво Сегодня, 16:03
    +2
    В рекламном ролике вся техника РФ в качестве врага ,а мы им хаб под газ и зерно не пора ли послать Турцию очень далеко.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:18
      0
      на западных конференциях по поводу определенных изделий в качестве врага - характерные фигурки в характерной форме и шлемах и калашниковыми в руках, техника тоже нашу напоминает - Вы удивлены будете??
      я это видел лично... еще до того как все началось.
  6. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 16:06
    0
    Kamikadse это японский бренд,срочно джапам подать иск в Гаагу!