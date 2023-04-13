В Турции представят миниатюрную крылатую ракету Kemankes для ударного беспилотника Bayraktar TB3

Эскизное изображение Bayraktar TB3
Турецкая компания BAYKAR, занимающаяся производством ударных беспилотников и вооружений к ним, намерена представить миниатюрную крылатую ракету Kemankes на ожидаемой в скором времени в Стамбуле выставке боевых систем.
Новая ракета предназначена для оснащения БПЛА Bayraktar TB3 – этот новый представитель семейства беспилотников имеет складные крылья и предназначен для оснащения авиакрыла универсального десантного корабля TCG Anadolu, который на днях был введён в строй, став самым большим вымпелом ВМС Турции.
Как пояснили в руководстве BAYKAR, слова которого приводит издание SavunmaSanayiST, Bayraktar TB3 получит на вооружение различный спектр вооружений, в том числе гидроакустические буи, легкие торпеды и новое изделие компании:
Kemankes – это очень легкая крылатая ракета с дальностью полета в несколько сотен километров, которая может быть запущена с Bayraktar TB3. Это, в некотором смысле, цифровые «умные» боеприпасы нового века.
Ранее, в феврале, данная компания представила БПЛА KAGEM Kamikaze. Дрон-камикадзе с боезарядом менее 10 кг предназначен для запуска с ударных беспилотников, таких как AKINCI или Bayraktar TB2 Оказавшись в воздухе, он активирует головку самонаведения и направляется к своей цели, осуществляя её подрыв.