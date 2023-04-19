Секта «Ветвь Давидова»: в ожидании Апокалипсиса

Флаг «Ветви Давидовой»
Тоталитарные секты всегда являлись серьезной проблемой для общества и нередко приводили к трагическим событиям. Новоявленные «мессии», уверовавшие в собственную «избранность» и убедившие в этом своих сторонников, часто становились влиятельными людьми и имели полную власть над сектантами. Одной из подобных сект была возникшая в американском Техасе «Ветвь Давидова», существовавшая несколько десятков лет и приведшая в итоге к многочисленным жертвам среди своих сторонников.
Плод раскола
Возникшая в 1955 году секта «Ветвь Давидова» являлась детищем сразу двух расколов.
В 1930-е годы от протестантской церкви адвентистов седьмого дня откололась группа сторонников эмигранта из Болгарии Виктора Хутева, назвавшая себя «Посох Давидова» или кратко – давидиане. В 1955 году Хутев умер, власть в секте перешла к его вдове, объявившей, что в 1959 году состоится второе пришествие Христа. С этим выразил несогласие один из сектантов Бенджамин Роден. С группой своих сторонников он отделился от «Посоха» и основал собственную секту, которую назвал «Ветвь Давидова».
Когда в 1959 году никакого «второго пришествия» не состоялось, к «Ветви» присоединились и многие другие члены «Посоха».
Роден правил сектой более 20 лет, вплоть до своей смерти в 1978 году. Когда он умер, власть перешла к его вдове Лоис Роден.
Сектанты жили на ранчо «Гора Кармель», построенном еще Хутевым в 1935 году в 16 км от города Уэйко в штате Техас.
В начале 1980-х годов в секту вступил молодой парень по имени Вернон Хоуэлл. Он родился в 1959 году в неблагополучной семье: матери на момент его рождения было лишь 14 лет, а его 20-летний отец бросил ее еще до рождения сына. В школе Вернон учился плохо, дважды оставался на второй год, а в 16 лет решил, что школа ему в жизни не пригодится. Впоследствии он объяснял это религиозным мотивом:
«В Евангелиях нигде не написано, что Христос ходил в школу».
Бабушка и мать Хоуэлла принадлежали к церкви адвентистов седьмого дня, сам Вернон с юных лет тоже был крайне религиозен. Уже в 12 лет он поражал многих тем, что по памяти цитировал большие отрывки из Библии.
Начав самостоятельную жизнь, Хоуэлл сменил несколько работ, пока в 1981 году не вступил в «Ветвь Давидову». Он сразу приглянулся Лоис Роден, стал ее водителем, а потом и любовником, несмотря на то, что она была старше его на 43 года. Это вызвало резкое неприятие сына Лоис Джорджа, который был гораздо старше Хоуэлла. Теперь они стали врагами.
Вернон Хоуэлл, он же Дэвид Кореш
Новый лидер
В 1986 году Лоис Роден умерла, и новым лидером секты единогласно был избран Хоуэлл. Однако Джордж Роден считал, что место лидера должно принадлежать ему. В 1987 году между ними произошла даже перестрелка, в которой Джордж был ранен. Состоялся суд, на котором Хоуэлл и его сторонники были оправданы.
Сам Джордж Роден закончил в итоге печально. Однажды один из его сторонников провозгласил себя новым мессией, Роден этого «мессию» застрелил, после чего его признали невменяемым и приговорили к принудительному лечению.
Но вернемся к Хоуэллу. В 1990 году он сменил имя на Дэвид Кореш, в честь библейских царей Давида и Кира. Под этим именем он и войдет в историю.
Жизнь сектантов, которых в это время насчитывалось около 130 человек, при новом лидере претерпевала существенные изменения. Они часами изучали Библию, мужчины занимались военной подготовкой. Кореш полностью контролировал их жизнь: следил, что они смотрят по телевизору, что читают, где бывают за пределами поместья. Заставлял переписывать на себя имущество.
Основным учением, которое проповедовал Кореш, была вера в скорый и неизбежный конец света. И спастись смогут только те, кто будут беспрекословно выполнять его требования. Себя Кореш называл последним пророком на Земле.
Однажды он заявил, что до наступления Апокалипсиса, точную дату которого он предусмотрительно никогда не называл, у него должны родиться 24 ребенка. С этой целью он приказал всем мужчинам секты, пока не родятся эти дети, соблюдать целибат, а сам вступал в интимную связь со многими женщинами и девушками секты. Некоторым из них на тот момент не исполнилось и 14 лет.
Секта владела автомобильной мастерской, которая приносила доход. Однако основной доход Кореш получал от торговли оружием и боеприпасами. Они заказывались по почте, после чего перепродавались уже по завышенным ценам другим людям. Часть оружия Кореш оставлял себе, собрав в «Гора Кармель» внушительный арсенал автоматов, ружей, пистолетов, гранат и патронов.
В 1992 году об этой торговле оружием стало известно властям. Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) начало расследование. Оно внедрило в секту своего человека. Вскоре доказательств было достаточно, и суд выдал ордер на арест Кореша и обыск в поместье.
Осада и штурм
28 февраля 1993 года сотрудники ATF приблизились к поместью, но их встретили огнем. Завязался двухчасовой бой, в ходе которого 4 правоохранителя погибло, еще 15 получили ранения. У сектантов тоже были потери – как минимум 5 убитых.
Осажденное поместье «Гора Кармель» перед штурмом. На первом плане – инженерный танк
Вскоре к поместью прибыла военная техника, включая несколько танков и БМП. Желая избежать дальнейшего кровопролития, сотрудники ATF и ФБР начали переговоры с руководителями секты. В ходе переговоров удалось убедить Кореша отпустить 35 женщин и детей. Однако сам он сдаваться отказался.
Осада продолжалась 51 день. За это время в ней приняли участие более 900 сотрудников спецслужб. Осажденным, чтобы убедить их сдаться, несколько раз отключали электричество, хотели перекрыть и воду, но вскоре выяснили, что в поместье достаточные запасы воды, а продуктов хватит на год.
Развязка наступила 19 апреля. Утром инженерные танки с двух сторон проломили стены поместья, и начался штурм. Сектанты яростно отстреливались. В ходе штурма начался пожар, в котором погибли 76 сектантов, включая Дэвида Кореша. Выжить смогли лишь 9 человек, выбежавшие из горящего здания через пролом в стене. Считается, что пожар устроили сами сектанты, чтобы не сдаваться правоохранителям.
19 апреля 1993 года. «Гора Кармель» охвачена пламенем
Впоследствии состоялось несколько судебных процессов. Выжившие сектанты получили различные сроки заключения за вооруженное сопротивление правоохранителям. В действиях штурмующих нарушения закона не обнаружили.
Арестованные члены секты
В 2000-е годы все осужденные сектанты вышли на свободу. Интересно, что, несмотря на пережитые события, они продолжают считать Кореша «мессией» и верить в его учение. Один из них, Грэм Креддок, в своем интервью заявил, что многоженство Кореша – это нормальное явление, ведь библейский царь Давид имел 700 жен. А обвинять Кореша в педофилии – это все равно, что обвинять самого бога.
Американский сектовед Рик Росс описывал личность Дэвида Кореша и характеризовал «Ветвь Давидову» так:
«Нет ни малейшего сомнения в том, что его организация является крайне деструктивной сектой (…) Я сравнил бы его с Джеймсом Джонсом (…) Дэвид Кореш – это типичный лидер секты (…) Они все одинаковы. Посмотрите на одного – и вы получите представление обо всех. У них присутствуют серьёзные психические отклонения, они проявляют симптомы пограничного расстройства личности, и характеризуются дефицитом моральных качеств (…) Никто по своей воле не вступает в подобного рода отношения (…) Мы имеем дело с обманом и манипуляциями, производимыми лидером секты, в результате которых, не видя общей картины, человек понемногу увязает всё глубже и глубже».
Как видим, Кореш обладал невероятной силой внушения, если даже спустя годы после его смерти последователи продолжают верить в его учение. Все они считают очень символичным, что Кореш погиб в 33 года – в возрасте Христа. И верят, что однажды он тоже воскреснет. Поэтому утверждения, что секта держалась лишь на насилии и принуждении не объясняют в полной мере ее сущность, в большей степени она держалась именно на внушении.
Отдельно стоит обратить внимание на то, что Кореш полностью контролировал все источники информации, с которыми имели дело сектанты. Поэтому у большинства из них даже мысли не возникало, что их «мессия» может быть не прав.