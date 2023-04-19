Секта «Ветвь Давидова»: в ожидании Апокалипсиса



Флаг «Ветви Давидовой»

Плод раскола

«В Евангелиях нигде не написано, что Христос ходил в школу».



Вернон Хоуэлл, он же Дэвид Кореш

Новый лидер

Осада и штурм



Осажденное поместье «Гора Кармель» перед штурмом. На первом плане – инженерный танк



19 апреля 1993 года. «Гора Кармель» охвачена пламенем



Арестованные члены секты

«Нет ни малейшего сомнения в том, что его организация является крайне деструктивной сектой (…) Я сравнил бы его с Джеймсом Джонсом (…) Дэвид Кореш – это типичный лидер секты (…) Они все одинаковы. Посмотрите на одного – и вы получите представление обо всех. У них присутствуют серьёзные психические отклонения, они проявляют симптомы пограничного расстройства личности, и характеризуются дефицитом моральных качеств (…) Никто по своей воле не вступает в подобного рода отношения (…) Мы имеем дело с обманом и манипуляциями, производимыми лидером секты, в результате которых, не видя общей картины, человек понемногу увязает всё глубже и глубже».