В Россотрудничестве заявили о приостановке работы Русских домов в Словении, Словакии, Хорватии, Македонии и Румынии

То, что конфликт на Украине для Запада стал лишь предлогом, чтобы объявить войну всему русскому, уже практически ни для кого не является новостью. Между тем, чуть ли не ежедневно появляются факты, подтверждающие вышесказанное.
Так, глава Россотрудничества Евгений Примаков в ходе интервью РИА Новости сообщил, что в Словении, Словакии, Хорватии, Северной Македонии и Румынии приостанавливается работа Русских домов. С его слов, это стало вынужденной мерой в текущих условиях.
Как пояснил Примаков, некоторые государства разрывают межправительственные соглашения, касающиеся культурных центров. В других странах высылают российских дипломатов, что снова делает работу Русских домов невозможной, так как сотрудники учреждений аккредитованы при посольстве.
Чиновник отметил, что Россотрудничество никогда не стало бы инициатором завершения работы своих центров за рубежом, так как это нанесло бы прямой ущерб русскому языку, культуре и литературе. Собственно, именно этого сегодня и добивается Запад.
В то же время, Примаков добавил, что ведомство обязательно перенаправит высвободившиеся в вышеупомянутых странах ресурсы на более приоритетные сегодня направления. В частности, речь идет о странах Латинской Америки, Азии и Африки.