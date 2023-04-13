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В Россотрудничестве заявили о приостановке работы Русских домов в Словении, Словакии, Хорватии, Македонии и Румынии

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В Россотрудничестве заявили о приостановке работы Русских домов в Словении, Словакии, Хорватии, Македонии и Румынии

То, что конфликт на Украине для Запада стал лишь предлогом, чтобы объявить войну всему русскому, уже практически ни для кого не является новостью. Между тем, чуть ли не ежедневно появляются факты, подтверждающие вышесказанное.


Так, глава Россотрудничества Евгений Примаков в ходе интервью РИА Новости сообщил, что в Словении, Словакии, Хорватии, Северной Македонии и Румынии приостанавливается работа Русских домов. С его слов, это стало вынужденной мерой в текущих условиях.

Как пояснил Примаков, некоторые государства разрывают межправительственные соглашения, касающиеся культурных центров. В других странах высылают российских дипломатов, что снова делает работу Русских домов невозможной, так как сотрудники учреждений аккредитованы при посольстве.

Чиновник отметил, что Россотрудничество никогда не стало бы инициатором завершения работы своих центров за рубежом, так как это нанесло бы прямой ущерб русскому языку, культуре и литературе. Собственно, именно этого сегодня и добивается Запад.

В то же время, Примаков добавил, что ведомство обязательно перенаправит высвободившиеся в вышеупомянутых странах ресурсы на более приоритетные сегодня направления. В частности, речь идет о странах Латинской Америки, Азии и Африки.
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:40
    +4
    Да уж помню в Буэнос Айресе " Русский дом" в конце 80 ых,за что им деньги платили?Советские рыбаки больше пользы приносили общаясь с аргентинцами.Общение начиналось с пятницы вечером и до понедельника,на свои кровные.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:43
      +1
      Я надеюсь аргентинцы хоть закусью обеспечивали "возлияния дружбы"?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:48
        +2
        Это была их почётная обязанность приносить домашние разносолы. ,а мясо и пойло наше.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 16:28
          +1
          ну тогда рад за Вас что душевно посидели. drinks
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 17:08
          0
          Цитата: tralflot1832
          Это была их почётная обязанность приносить домашние разносолы. ,а мясо и пойло наше.

          Мяса своего хватало (что везем то едим), а вино тоже не дорогое, хотя в Бразилии вино на много дешевле. А дальше мир, дружба, я тебя уважаю.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:49
    +5
    Россотрудничество показало себя далеко с не лучшей стороны.Не хватало,что бы они еще завалили работу в Латинской Америке,Африке.Как в Средней Азии или Восточной Европе
  3. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 15:57
    -1
    В частности, речь идет о странах Латинской Америки, Азии и Африки.


    Ну Гондурас теперь лучший друг. Туда надо сотрудников этих учреждений переправить. В Африке по "Русским домам" дать поручение Пригожину. Должно получиться креативно.
  4. Дво
    Дво Сегодня, 15:59
    +5
    Очередная толпа бездельников ,переедет с одних стран в другие.Лучше бы они на эти ресурсы солдатам тепловизоры да дроны и снарягу купили.
  5. Tim666
    Tim666 Сегодня, 16:11
    +3
    Цитата: sergo1914
    В частности, речь идет о странах Латинской Америки, Азии и Африки.


    Ну Гондурас теперь лучший друг. Туда надо сотрудников этих учреждений переправить. В Африке по "Русским домам" дать поручение Пригожину. Должно получиться креативно.

    Лучше их в окопы переправить, толку больше будет
  6. Стас
    Стас Сегодня, 16:21
    +3
    Направить этих дармоедов на фронт, чтобы пользу приносили. На Вукраине и в Казахстане тоже успешно уже поработали - русофобия цветёт и пахнет. А на съэкономленные деньги дроны бойцам бы закупили. А то денег девать видать некуда.
  7. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 16:27
    +1
    В эпоху интернета культура в специальных домах не нуждается. А хотите получить агентов влияния - надо повышать привлекательность страны в глазах иностранцев.
  8. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:06
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Россотрудничество показало себя далеко с не лучшей стороны.

    Куда только не списываются бюджетные деньги! Помещение,персонал( с хорошей зарплатой) и пр. Проблем в стране больше нет? fool hi
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:18
    0
    глава Россотрудничества Евгений Примаков в ходе интервью РИА Новости сообщил, что в Словении, Словакии, Хорватии, Северной Македонии и Румынии приостанавливается работа Русских домов

    А они что - до сих пор работали??? Эти гаденыши поставляют чубакам оружие, чтобы убить как можно больше русских - а русские за это их с Рябушкиным знакомят и "достоевские чтения" устраивают???