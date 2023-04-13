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Американский пользователь из Луизианы опубликовал снимки транспортировки российского ОБТ Т-90А, якобы захваченного на Украине

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Американский пользователь из Луизианы опубликовал снимки транспортировки российского ОБТ Т-90А, якобы захваченного на Украине

Захват трофейной техники и вооружений в ходе боевых действий — явление пусть и не очень приятное для стороны, их утратившей, но довольно обыденное. Военная кампания на Украине в этом плане исключением не стала. Периодически каждая из сторон через соцсети, СМИ или даже на официальном уровне рапортует о захвате тех или иных вооружений противника в результате удачного наступления или по иным причинам.


Однако трофейный танк, да еще без явных внешних повреждений, обыденным явлением не назовешь, хотя и такое в зоне СВО случается. Особенно необычно, когда боевая машина оказывается не просто в руках противника, а убывает совсем уж в далеком направлении.

Вначале в американских, а затем и российских, пабликах появились снимки российского основного танка Т90А, якобы сделанные местным жителем в американском штате Луизиана. Пользователь местной соцсети Reddit под ником Mutantlight, опубликовавший фото, сообщает, что заметил технику на ближайшей стоянке для грузовиков в штате Луизиана на юго-востоке страны. При этом на брызговике за одним из колес платформы частично видно название американской компании, осуществляющей перевозку груза, — East Texas Truck Center, и номер телефона.



Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» публикует фотографии российского ОБТ, сопровождая пост деталями «захвата» техники. По данным канала, Т-90А 27-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ был захвачен 25 сентября прошлого года в Кирилловке Купянского района Харьковской области военнослужащими 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Видимо американские хозяева Украины забрали его для изучения или для каких-то выставочных мероприятий

— предполагают авторы поста.

На корпусе и башне танка отчетливо видны белые кресты, которые, судя по всему были нанесены ВСУ.



Но попасть в США танк мог и не из Украины. В период с 2001 по 2010 годы танк Т-90 «Владимир», производства «Уралвагонзавода», был самым продаваемым на мировом рынке новым основным танком, выпускаемом в РФ. Правда, тогда не ясно, откуда на нем символы, используемые украинскими войсками.

Если эта история правдивая, становится более понятно, почему США не торопятся отправлять на Украину свои ОБТ «Абрамс». И даже решили заменить ранее обещанные Киеву современные танки на более устаревшие. Ведь трофеи, повторимся, в любом военном конфликте неизбежны для обеих сторон.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети
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4 комментария
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  1. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 17:20
    -1
    американцы посмотрели на наш танк, и решили не поставлять свои Абрамсы. Иначе наш Т-90 порвет их Абрамс как тот Тузик грелку.Вот и решили не позорится.
    1. Комментарий был удален.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 17:21
    +2
    Это обычная история для любой войны. В свое время трофеи из Кореи и Вьетнама так же поступали в СССР. Необычно, что США не смогли или не захотели оставить этот факт в секрете
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:23
    +1
    Что секретного может быть в танке,у него есть система опознание "свой чужой"?Какой-то секрет могут представлять только боеприпасы,ну может быть состав брони.
  4. Normann
    Normann Сегодня, 17:26
    0
    Кто владеет общественным мнением и информацией тот в конечном счете и победит.