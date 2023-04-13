Военное обозрение
Войти Регистрация

Продолжающийся коррупционный скандал в Европарламенте: бывшего вице-президента ЕП Еву Кайли переводят под домашний арест

9
Продолжающийся коррупционный скандал в Европарламенте: бывшего вице-президента ЕП Еву Кайли переводят под домашний арест

Бывший вице-президент Европарламента Ева Кайли, одна из ключевых фигур, замешанных в коррупционном скандале (так называемый Qatargate - связан с ЧМ по футболу в Катаре), в ближайшие дни должна выйти из тюрьмы. Вместо этого 44-летний бывший депутат Европарламента греческого происхождения будет помещена под домашний арест в своей квартире в Брюсселе, где за ней будут следить через электронный браслет.


Ева Кайли будет освобождена из тюрьмы для помещения под домашний арест в Бельгии и будет находиться под электронным наблюдением. Следственный судья уже принял решение

— заявил AFP представитель Федеральной прокуратуры Бельгии Антун Шотсарт.

Кайли, задержанная бельгийскими властями в декабре прошлого года, подозревается в получении взяток и других услуг от правительств Катара и Марокко в обмен на ее поддержку прокатарского и промарокканского законодательства. До сих пор, несмотря на подробные признательные показания её бывшего коллеги Пьера Антонио Панцери, Кайли отрицает свою причастность к этому скандалу.

Ева Кайли во время своей деятельности в Европарламенте являлась ответственным лицом за связи с Ближним Востоком. Именно её, начиная с 2010 года, неоднократно обвиняли в том, что Катар был избран хозяином ЧМ по футболу в 2022 году - посредством выплаты крупных взяток бывшему вице-президенту Европарламента.

Новость о переводе Евы Кайли под домашний арест следует за недавними публикациями о других ключевых фигурах, замешанных в скандале, в том числе бывшего итальянского депутата Европарламента Пьера Антонио Панзери и бельгийского депутата Европарламента Марка Тарабелла. Ещё один «партнёр по делу» Кайли, Франческо Джорджи, был освобожден в феврале. Все они также обязаны носить электронные браслеты.

Четвертая фигура, замешанная в скандале, депутат Европарламента от Италии Андреа Коццолино последние два месяца находится под домашним арестом в Италии. Бельгийские прокуроры в настоящее время добиваются его экстрадиции в Бельгию. Однако передача Коццолино властям Бельгии снова отложена.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mister X
    Mister X Сегодня, 18:41
    +3
    А Урсула фон Дер Ляйен подозревается в аферах с вакцинами.
    Заказала по 10 доз на душу населения.
    У Pfizer
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:41
    +1
    Катар ,скажет ,какие взятки мы денег не давали ,она сама их брала из нашей тумбочки,как мы можем отказать красивой женщине.Дело закрывается ,у нас к ней претензий нет.
  3. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 18:50
    0
    В то время как нас, европейских граждан, просили затянуть пояса потуже, эти псевдопарламентарии брали взятки от Марокко и друзей Катара, поддерживающих ИГИЛ. Я мог бы написать еще тысячу страниц о том, чем занимаются наши депутаты Европарламента, но я хочу остановиться на этом.
  4. agoran
    agoran Сегодня, 18:52
    +1
    Анна типа Ленна тратит на визаживцев 134000 евро.
    Она правда немка?
  5. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 19:14
    +2
    . Андреа Коццолино… Пьер Антонио Панзери…


    Два итальянца/итальянки - мафия. Классика жанра. Гречанку подставили.
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:27
    0
    Скоро их всех усадят! Терпение, только терпение, как говорил великий Карлссон!)))
  7. Клон
    Клон Сегодня, 19:31
    0
    Интриги завистниц! request Красивая женщина, а вокруг одни озабоченные урсулки да кривоногие анналенки с сомнительными биографиями. Вот бабы и подставили. А мужики там давно перевелись... Моя версия. laughing
  8. iran
    iran Сегодня, 19:42
    0
    Если бы в России сажали всех кто так или иначе замешан в коррупции, то тогда бы в правительстве работали одни уборщицы и тараканы
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 19:57
      0
      Цитата: iran
      Если бы в России сажали всех кто так или иначе замешан в коррупции, то тогда бы в правительстве работали одни уборщицы и тараканы

      Если бы в ЕС сажали всех замешанных в коррупции- то госаппарата, автопрома,ВПК, авиа и жд транспорта там бы не стало.Эти скандалы на слуху...
      Или вы всерьез считаете- что беженцы в Германии в 4 разных городах одновременно пособие получать могут -БЕЗ коррупции??? lol
      Прям немецкие чиновники такие лопоухие-лопоухие....