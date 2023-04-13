Продолжающийся коррупционный скандал в Европарламенте: бывшего вице-президента ЕП Еву Кайли переводят под домашний арест

Ева Кайли будет освобождена из тюрьмы для помещения под домашний арест в Бельгии и будет находиться под электронным наблюдением. Следственный судья уже принял решение

Бывший вице-президент Европарламента Ева Кайли, одна из ключевых фигур, замешанных в коррупционном скандале (так называемый Qatargate - связан с ЧМ по футболу в Катаре), в ближайшие дни должна выйти из тюрьмы. Вместо этого 44-летний бывший депутат Европарламента греческого происхождения будет помещена под домашний арест в своей квартире в Брюсселе, где за ней будут следить через электронный браслет.— заявил AFP представитель Федеральной прокуратуры Бельгии Антун Шотсарт.Кайли, задержанная бельгийскими властями в декабре прошлого года, подозревается в получении взяток и других услуг от правительств Катара и Марокко в обмен на ее поддержку прокатарского и промарокканского законодательства. До сих пор, несмотря на подробные признательные показания её бывшего коллеги Пьера Антонио Панцери, Кайли отрицает свою причастность к этому скандалу.Ева Кайли во время своей деятельности в Европарламенте являлась ответственным лицом за связи с Ближним Востоком. Именно её, начиная с 2010 года, неоднократно обвиняли в том, что Катар был избран хозяином ЧМ по футболу в 2022 году - посредством выплаты крупных взяток бывшему вице-президенту Европарламента. Новость о переводе Евы Кайли под домашний арест следует за недавними публикациями о других ключевых фигурах, замешанных в скандале, в том числе бывшего итальянского депутата Европарламента Пьера Антонио Панзери и бельгийского депутата Европарламента Марка Тарабелла. Ещё один «партнёр по делу» Кайли, Франческо Джорджи, был освобожден в феврале. Все они также обязаны носить электронные браслеты.Четвертая фигура, замешанная в скандале, депутат Европарламента от Италии Андреа Коццолино последние два месяца находится под домашним арестом в Италии. Бельгийские прокуроры в настоящее время добиваются его экстрадиции в Бельгию. Однако передача Коццолино властям Бельгии снова отложена.