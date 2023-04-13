Плохо, когда людям отрезают головы, но я нигде не нашел того, что это происходит под Бахмутом и в казни участвуют бойцы ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», высказался по поводу подлинности кадров казни пленного украинского военного. Он заявил, что внимательно просмотрел ролик.Изучив видео, где запечатлено зверское убийство человека в украинской военной форме, которому отрезали голову, руководитель частного вооруженного формирования не нашел на нем признаков того, что действия происходит в Артемовске, а его участниками являются бойцы ЧВК «Вагнер».Пригожин крайне эмоционально высказался в адрес бывшего «вагнеровца» Андрея Медведева, который сейчас отбывает уголовное наказание за рубежом. Он якобы узнал в одном из участников расправы сотрудника российской ЧВК. Пригожин сомневается, что этот гражданин, пробывший в «Вагнере» пару дней, способен кого-то опознать из бойцов структуры. Численность личного состава которой составляет несколько десятков человек. При этом он дал Медведеву нелестную характеристику при помощи ненормативной лексики.Днем ранее Пригожин ответил на запрос журналистки американского издания Daily Beast, касающийся злосчастного ролика. Он заявил ей, что содержимое видео не свидетельствует о причастности «вагнеровцев» к убийству пленного.- говорится в ответе Пригожина на запрос.Пресс-служба предпринимателя опубликовала его ответ в своем Telegram-канале.