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Глава ЧВК «Вагнер» высказался по поводу подлинности кадров казни пленного украинского военного

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Глава ЧВК «Вагнер» высказался по поводу подлинности кадров казни пленного украинского военного

Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», высказался по поводу подлинности кадров казни пленного украинского военного. Он заявил, что внимательно просмотрел ролик.

Изучив видео, где запечатлено зверское убийство человека в украинской военной форме, которому отрезали голову, руководитель частного вооруженного формирования не нашел на нем признаков того, что действия происходит в Артемовске, а его участниками являются бойцы ЧВК «Вагнер».

Пригожин крайне эмоционально высказался в адрес бывшего «вагнеровца» Андрея Медведева, который сейчас отбывает уголовное наказание за рубежом. Он якобы узнал в одном из участников расправы сотрудника российской ЧВК. Пригожин сомневается, что этот гражданин, пробывший в «Вагнере» пару дней, способен кого-то опознать из бойцов структуры. Численность личного состава которой составляет несколько десятков человек. При этом он дал Медведеву нелестную характеристику при помощи ненормативной лексики.

Днем ранее Пригожин ответил на запрос журналистки американского издания Daily Beast, касающийся злосчастного ролика. Он заявил ей, что содержимое видео не свидетельствует о причастности «вагнеровцев» к убийству пленного.

Плохо, когда людям отрезают головы, но я нигде не нашел того, что это происходит под Бахмутом и в казни участвуют бойцы ЧВК «Вагнер»

- говорится в ответе Пригожина на запрос.

Пресс-служба предпринимателя опубликовала его ответ в своем Telegram-канале.
Использованы фотографии:
https://vk.com/evgeniy_prigozhin
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34 комментария
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  1. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 16:02
    +26
    То есть, когда украинцы все дружно радовались этому,

    все было нормально.
    Когда кто-то продемонстрировал это на украинцах, возник вселенский ор.
  2. Normann
    Normann Сегодня, 16:03
    +12
    Война в медиа - пространстве еще похлеще реальной, ведь она формирует общественное мнение.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:04
    +12
    Нельзя этого делать.Ни при каких условиях,обстоятельствах..Да,он враг,его надо убивать в бою,а не так
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 16:08
      +3
      Именно так. Это и должно нас от них в том числе отличать. Ни при каких условиях мы не должны разрешать себе становиться такими, какими нас рисует вражеская пропаганда. Потому, могу только искренне надеяться и верить в то, что это очередное постановочное в стиле "белых касок".
      Кстати, а Пригожин не забыл как он сам, совсем недавно демонстративно везде кувалды раздаривал с намеком на один случай?
      1. Балу
        Балу Сегодня, 16:36
        -2
        Б
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        а Пригожин не забыл как он сам, совсем недавно демонстративно везде кувалды раздаривал с намеком на один случай?

        Был наказан не воин противника, а предатель, дававший присягу.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 16:56
          +2
          Цитата: Балу
          Был наказан не воин противника, а предатель, дававший присягу.

          А кому Нужин давал присягу?
        2. Кронос
          Кронос Сегодня, 17:11
          +2
          Наказывать может суд, а когда это частное лицо устраивает это преступная расправа.
        3. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 17:22
          -1
          Кого там "откувалдили"еще тот вопрос.Пригожин сам потом сказал,что это не его парни и не предателя из 'вагнеровцев'порешили
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 17:27
            0
            Цитата: dmi.pris1
            .Пригожин сам потом сказал

            Пригожин много чего наговорил. Будем верить всему, что он сказал?
    2. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 16:11
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Нельзя этого делать.Ни при каких условиях,обстоятельствах..Да,он враг,его надо убивать в бою,а не так

      Как скажете. Нельзя, значит больше не буду... request
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:33
        +1
        Я оценил Ваш сарказм..Обо всем остальном прошу-молчите!!!! sad
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:22
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Нельзя этого делать.Ни при каких условиях,обстоятельствах.

      Убит при оказании сопротивления и разговор закончен.
    4. Дво
      Дво Сегодня, 16:24
      +1
      Бред ,вы расскажите это отцу убитой девочки в Донецке или однополчанам у которых ВСУ поиздевались над бойцом,вот когда там увидят что на зверства отвечают таким же зверством противник перестаёт издеваться да убил но без мучений.На войне нет правил и гуманизма нет (он придуман в кино и ТВ для серой массы).Как боец захочет так он и поступит с пленным и некто ему нечего не скажет.
    5. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 16:26
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      его надо убивать в бою,а не так

      Я не верю, что РУССКИЕ на такое способны. Если внимательней присмотреться, то окажется, что это западные наемники расправляются над нашими пленными... И такое бывало не раз. Грузины, те же бандеровцы в этом заляпаны по уши! И потом -- это не в традициях РУССКИХ -- обезглавливать, этим славится ИГИЛ -- там и нужно искать концы.
      ИМХО.
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 16:52
        +1
        Не нужно строить расовые теории. Люди все национальностей ,вероисповеданий и рас такое творили ,творят и будут творить с другими людьми. Что ни в одном ужастике не снимут. Вопрос в другом. Этот случай реальный ? Или как 100 тыщ мильонов "изнасилованных" украинцев. Которые родились во влажных мечтах украинской чиновницы. Там трясли грязными трусами по всему миру, но когда начали проверять .......
    6. Oleg812spb
      Oleg812spb Сегодня, 16:39
      -1
      Ходят слухи, что они сами отрезают головы своим убитым, в т.ч. наёмникам, чтобы не напрягаться с выносом тела, исключить его опознание и как доказательство, что он не попал в плен.
    7. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 17:10
      -2
      Цитата: dmi.pris1
      Нельзя этого делать.Ни при каких условиях,обстоятельствах..Да,он враг,его надо убивать в бою,а не так

      Я бы поддержал вас... если бы это не было всего лишь адекватным ответом на то, как с пленными обращаются чубаки.
      Хотя с точки зрения духовной морали, выбор сложный. С одной стороны, в Ветхом Завете призывается наносить врагу тождественный ущерб. С другой - в Новом Завете проповедуется непротивление злу. Кому какой догмат ближе - каждый выбирает сам.
  4. Комментарий был удален.
    1. Юра
      Юра Сегодня, 16:18
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Пригожин сомневается, что этот гражданин, пробывший в «Вагнере» пару дней, способен кого-то опознать из бойцов структуры. Численность личного состава которой составляет несколько десятков человек.
      А что не так, когда речь идёт о конкретном подразделении, типа взвода или роты?
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:05
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Пригожин сомневается, что этот гражданин, пробывший в «Вагнере» пару дней, способен кого-то опознать из бойцов структуры. Численность личного состава которой составляет несколько десятков человек.

    .вернее ".несколько десятков тысяч человек " wink
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:58
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      .вернее ".несколько десятков тысяч человек "

      Да уж и не пару дней.
  6. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 16:10
    +7
    Странно что в наше время кто то этому верит , переодеть можно кого и во что угодно - нужно данные кого казнили откуда он и ....
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:15
      +1
      Люди в массе своей ещё не осознали в какое время живут. Да, они раньше в книжках/фильмах видели различный контроль информации, населения и тп, но всё ещё не поняли, что это уже случилось.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:43
      0
      Цитата: Igor1915
      Странно что в наше время кто то этому верит

      Нормальные люди этому НЕ верят. А все дело в том, что Россия весь месяц будет возглавлять Совбез ООН. Вот почему Зеленский с трагической миной вещает "Вы видите, что русские делают с пленными. Это террор. Нельзя, чтобы такая страна возглавляла Совбез ООН...." На это и расчет, для того и ролик сняли.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:14
    +4
    Андрей Медведев не сидит Норвегии ,суд будет 25 апреля.Прикольно если они нам его обратно выдадут.В Норвегии полицейских бить нельзя.
  8. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 16:16
    +5
    В информационный век важна реакция масс. Фейк, не фейк - доказать трудно. Но россияне против жестокого обращения к пленным. Это главное.
  9. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 16:19
    -1
    Любовь должна быть взаимной. Они это начали еще с 2014 года
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 16:25
      +5
      Это преступная логика! Что было бы, если бы мы после июня 41 года руководствовались таким же принципом, что и нацисты?
      Мы, в отличие от них, люди и должны ими оставаться в любых обстоятельствах.
  10. Табель
    Табель Сегодня, 16:23
    -4
    "Глава ЧВК «Вагнер» высказался по поводу подлинности кадров казни пленного украинского военного"

    Глава ЧВК "Вагнер" не высказывался по поводу подлинности кадров.
    Он высказывался только о не причастности своих структур к преступлению.
    Тем самым косвенно подтвердив подлинность кадров.
    Но написать прямым текстов в заглавии статьи о том, что Пригожин фактически признал подлинность администрации сайта духу не хватило....
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 16:57
      -1

      Он высказывался только о не причастности своих структур к преступлению.
      Тем самым косвенно подтвердив подлинность кадров.
      Но написать прямым текстов в заглавии статьи о том, что Пригожин фактически признал подлинность администрации сайта духу не хватило....

      ]А что он должен был сказать? Он ответил -это не мои. Дальше проверяйте сами.
      Я вот сейчас скажу что вчера один Олег моего соседа убил, изнасиловал труп и съел останки . Вы скажите -это не я . Вы что косвенно подтвердите подлинность моего заявления?
      1. Табель
        Табель Сегодня, 17:29
        0
        "Вы что косвенно подтвердите подлинность моего заявления?"

        Зачем убивать соседа?
        В заголовке текста заявлено о том, что Пригожин "высказался по поводу подлинности".
        А далее по тексту следует, что на самом деле Пригожин высказался по поводу непричастности.
        Несоответствие заголовка и текста бросается в глаза.
        Это видно каждому.
        Почему такое несоответствие?
        Это вопрос отдельный.
        А на подлинности кадров никто вовсе не настаивает.
        Песков будет разбираться наверное.....
  11. Klmn
    Klmn Сегодня, 16:25
    +2
    Мне вот интересно, заминусуете и ладно, но многие, не все но многие возмущаются про "белые перчатки", а как пошел жесткач, "не, нельзя", может и нельзя, сам не сторонник, но вы уж тогда определитесь, белые перчатки, или действавть так чтоб с другой стороны писались от ужаса, или снова начнем про полумеры?
    П.С. имел ввиду не всех военно пленных, а особо идейных...
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 17:14
      +1
      Убийства пленных вызывают только злость и желание до конца воевать, а не страх ибо в плен попадать бесполезно.
  12. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 16:47
    -2
    пусть моралисты идут на юг головы отрезать нехорошо но еще хуже палиться с видеозаписями пусть лучше украинцы самоубиваются падая с лестницы или там расшибают голову об полочку с геранью при попытке встать поприветствовать следователя в любом случае не надо забывать об обменах мобики в конце концов там тоже есть поднять ласты успел грех в такого стрелять ну а поклонников Алоизыча всегда можно за попытку улететь наградить излишками свинца
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 17:16
      +2
      Морализм тут не при чем, есть законы и обычаи войны нарушать их военное преступление.