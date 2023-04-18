«Бук», которого не было

17 ноября 2022 года окружной суд в Гааге наконец-то вынес долгожданное решение по делу о катастрофе рейса MH17/MAS17 компании Malaysia Airlines, признав виновными троих из четырех обвиняемых в том, что они «умышленно и преднамеренно» лишили жизни 298 пассажиров и членов экипажа, летевших на нем, «...запустив ракету «Бук» с ЗРК «Бук» по данному самолету». В списке было трое граждан РФ: Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Игорь Гиркин и один гражданин Украины: Леонид Харченко. Олег Пулатов, чьи интересы представлял голландский адвокат, был оправдан.
На фоне последних событий, связанных с Украиной, эта новость прошла почти незамеченной. А зря. Ведь именно эта катастрофа стала тем рубежом, после которого равноправные партнерские отношения России и объединенной Европы стали уже невозможными. Даже после Крымских событий санкции, введенные тогда ЕС против нас, казались делом временным. Катастрофа же «Боинга» окончательно вбила клин между нами. Сейчас это вылилось в прямую конфронтацию.
Судебный процесс по делу о крушении рейса МН17 – наверное, самая позорная страница в истории европейского права, беспринципностью и цинизмом затмил даже судилище над Слободаном Милошевичем. Но я не собираюсь сейчас углубляться в тонкости юриспруденции, в этом не силен, а предлагаю читателям ответить на один очень простой вопрос: как и чем был сбит малайзийский лайнер?
Кому-то он покажется странным. «Алмаз-Антей» своим расследованием давно уже ответил на него: сбил украинский ЗРК «Бук» ракетой 9М38, выпущенной из села Зарощенское. А как же военные самолеты? Их что – не было? Следы от применения стрелкового боеприпаса на обшивке «Боинга» видели многие. Ошибались? Нет, не ошибались.
Предлагаю посмотреть подборку фотографий, на которых хорошо видны круглые и эллипсообразные пробоины.
Круглые пробоины в раме кабины пилотов. Толщина указательного пальца – около 18 мм, калибр боеприпаса – 12,7 мм. Фото Jeroen Akkermans (нанесена разметка).
Круглые пробоины в раме кабины пилотов. Фото Jeroen Akkermans (нанесена разметка).
Эллипсообразная пробоина в раме кабины пилотов. Фото Jeroen Akkermans (нанесена разметка).
Круглые пробоины в раме кабины пилотов. Фото Jeroen Akkermans (нанесена разметка).
Пробоины от пуль в конструкциях передней секции. Фото Jeroen Akkermans (нанесена разметка).
Пробоины от пуль в корпусе РУД. Фото Jeroen Akkermans (нанесена разметка).
Рикошеты от стрелкового боеприпаса на механизме выдвижения трапа. Фото Jeroen Akkermans.
Рикошет от стрелкового боеприпаса за левым задним стеклом кабины пилотов. Фото Jeroen Akkermans (изменен размер, нанесена разметка).
Стрелковые пробоины и повреждения обшивки с левой стороны кабины пилотов. Фото Jeroen Akkermans (изменен размер, нанесена разметка).
Стрелковые пробоины и повреждения обшивки с левой стороны кабины пилотов. Фото Jeroen Akkermans (изменен размер, нанесена разметка).
Пробоина эллипсообразной формы (вид изнутри). Фото Jeroen Akkermans.
Эллипсообразная пробоина в крыше кабины пилотов (правая сторона). Диаметр шляпки заклепки – 8 мм, калибр боеприпаса – 12,7 мм. Фото Jeroen Akkermans.
Рикошеты от пуль на крыше кабины пилотов с правой стороны. Направление движения – примерно 120°–135° к траектории полета самолета. Фото Jeroen Akkermans.
Эллипсообразная пробоина в полу кабины пилотов. Фото Jeroen Akkermans.
Пробоина, оставленная 30-мм снарядом, направление вхождения – сбоку. Фото Jeroen Akkermans.
Основной калибр 12,7 мм. Направление атак сверху-слева. Есть одиночные 30-мм пробоины, со вхождением сбоку. Основную массу снимков корреспондент голландской RTL Йерун Аккерманс (Jeroen Akkermans) сделал уже 22 июля, спустя всего четыре дня после катастрофы, и списать их на боевые действия не получится. Да и не было здесь никаких боев, ни до ни после.
«Повесить» эти повреждения на ополченцев, будто бы таким образом пытающихся увести следствие в сторону, тоже не получится. Сразу после катастрофы окрестности трех теперь уже российских селений наводнили толпы любопытствующих местных жителей и представителей СМИ, втайне от них расстрелять обломки из крупнокалиберных пулеметов вряд ли получилось бы.
Впрочем, некоторые из пробоин с грунта прострелить и невозможно. Для того, чтобы получились три пулевых отверстия на фото ниже, надо было как-то умудриться вместе с пулеметом залезть под многотонные обломки кабины, что нереально.
Круглые пробоины в крыше кабины пилотов. Толщина указательного пальца – около 18 мм, калибр боеприпаса – 12,7 мм. Фото Jeroen Akkermans (нанесена разметка).
Место падения кабины пилотов. Оранжевым цветом выделено место, где находятся пробоины. Фото Jeroen Akkermans (нанесена разметка).
Современная тактическая авиация не использует стрелковое вооружение калибром ниже 20 мм. И значит, те самолеты, что атаковали малайзийский лайнер, были оборудованы пулеметным подвесным контейнером. Такие обычно устанавливают на вертолетах, но не трудно смонтировать и под крыло.
Это могли быть американский SUU-12/A с пулеметом «Браунинг» М3 или бельгийский FN Herstal HMP400 с ним же. Но поскольку для М3 до сих пор не создали разрывной патрон, предпочтение, видимо, следует отдать советскому пулемётному контейнеру ГУВ-8700. Эта адская газонокосилка объединила в себе целых три роторных четырёхствольных пулемета. Видимо, оба 7,62 мм ГШГ, установленных в нем, задействованы не были, а использовался один ЯкБ-12,7.
Резонно возникает вопрос: зачем нужен подвесной контейнер, когда любой военный самолет имеет свое встроенное стрелково-пушечное вооружение? Ответ лежит на поверхности. Большие отверстия, оставляемые снарядами 30-мм пушек, которыми были вооружены военные самолеты Украины, атаковавшие малайзийский лайнер, слишком сильно выделялись бы на фоне пробоин от ПЭ зенитной ракеты. А кто-то этого очень сильно не хотел. И тем не менее, израсходовав 12,7-мм боезапас, украинским летчикам все же пришлось задействовать и штатное пушечное вооружение.
Зачем потребовалось расстреливать из истребителей абсолютно безоружный пассажирский лайнер, мы поговорим чуть позже, а сейчас рассмотрим повреждения от зенитной управляемой ракеты.
Группы экспертов, как голландского следствия, так и нашего концерна «Алмаз-Антей», единодушны в том, что все эти отверстия были оставлены ЗУР, входящей в боекомплект ЗРК «Бук». Спор идет лишь о разновидности. Наши утверждают, что это была 9М38, давно снятая у нас с производства и вооружения. DSB идентифицирует ее, как более современный тип 9М38М1.
Снимки фрагментов кабины, поврежденных ЗУР, противоречат обеим версиям.
След от непробития рамы поражающим элементом зенитной управляемой ракеты с габаритами 18×18. Фото Jeroen Akkermans.
На фото – отпечаток поражающего элемента ракеты, не сумевшего пробить оболочку под рамой. Такое же содержится в одном из документов DSB. Миллиметровая линейка, расположенная там, позволяет точно определить размеры его: 18×18. Отверстие этих же размеров и формы пробито в самой раме.
Пробоина прямоугольной формы размером 18×18 (в центре) на раме кабины пилотов. Фото Jeroen Akkermans.
Спинка кресла КВС приняла на себя практически всю «палитру» частиц, содержащихся в боеголовке. Нет только пробоины размером 13×13.
Прямоугольные пробоины размером 18×18, 8×8 и 6×6 в спинке кресла пилота. Фото Jeroen Akkermans (нанесена разметка).
Но есть на других снимках.
Прямоугольные пробоины размером 18×18 и 13×13. Фото Jeroen Akkermans (нанесена разметка).
Прямоугольная пробоина размером 13×13 мм. Фото Jeroen Akkermans.
Ни одна из рассекреченных концерном «Алмаз-Антей» боевых частей ракет комплекса «Бук» подобного состава не имеет.
Но если не «Бук», то что?
Факты непробития обшивки и обилие рикошетов говорят о том, что ракета, поразившая «Боинг», была куда менее мощной, нежели серия 9М38. Форма и размеры поражающих элементов свидетельствуют в пользу того, что она была советского производства. А из советских ЗРК поражать цели на высоте 10 км (эшелон рейса МН17) имеет возможность только «Тор».
Этот комплекс был принят на вооружение в 1986 году. Перед самым распадом Союза в 1991 году ряды ВС СССР пополнил его модернизированный вариант «Тор М1». Из-за банального отсутствия запчастей и боеприпаса, которые требовалось закупать у России, к моменту катастрофы все украинские комплексы находились на консервации. Но ради святого дела – насолить ненавистному соседу, один из них можно было легко реанимировать.
Несколько комплексов имеются в распоряжении армии США, состоят они и на вооружении греческих вооруженных сил. А Греция – член НАТО, с которым мы сейчас негласно воюем. Вызывает вопросы способность «Торов» первых двух версий «достреливать» до эшелона, на котором проходил рейс МН17. ТТХ, вбитые в учебные пособия, ограничивают предел их действия шестью километрами. Но сама ракета 9М330 и ее модернизированный вариант 9М331 могут подниматься значительно выше – до 12 км.
Именно такие ограничения имеет последняя экспортная модификация «Тор М2КМ», вооруженная им. И потолок действия комплекса ограничивается лишь возможностями его СОЦ и ССЦР «видеть» цели на этой высоте. А дальность действия любого радара зависит не только от собственных характеристик, но и от ЭПР самого воздушного объекта. А она у огромного «Боинга» должна быть где-то на порядок больше, чем у любой из стандартных целей ЗРК «Тор». Для сравнения: если ЭПР истребителя МиГ-29 равна 5 кв. м, то у бомбардировщика B52, имеющего сопоставимые с «тремя семерками» размеры, она будет 100 кв. м.
Ни ракета 9М330, ни стрелково-пушечное вооружение истребителей довести «Боинг» до падения не имеют шанса. Он будет лететь даже после гибели всего экипажа и всей управляющей аппаратуры в кабине. Резонно возникает вопрос: по какой причине он все-таки упал? Упал не просто, а предварительно «потеряв» кабину и всю переднюю часть.
И ответ может быть только один: взрывное устройство. Точнее, несколько таких устройств, заблаговременно заложенных в нужных местах. Я не буду сейчас ссылаться на широко известные публикации Антипова и пр. Вы все увидите своими глазами.
Но прежде давайте подумаем, к каким последствиям приведет взрыв в салоне лайнера?
Во-первых: естественно, пожар внутри его.
Вторым станет воздействие на обшивку лайнера с внутренней стороны разлетающихся во все стороны под воздействием разрушительной силы взрыва частей механизмов и систем судна. Воздействие может быть настолько сильным, что они могут даже пробить обшивку.
А теперь смотрим. Пробоины от вылетевших наружу элементов.
Пробоина, вызванная внутренним взрывом. Фото Jeroen Akkermans.
Фрагмент обшивки, на котором находится пробоина. Фото Jeroen Akkermans.
Повреждение обшивки, вызванное ударом изнутри. Фото Jeroen Akkermans.
Оно же, вид изнутри. Отсутствие царапин, говорит об округлой форме предмета, повредившего обшивку. Фото Jeroen Akkermans.
Фрагмент обшивки, поврежденной ударом изнутри. Фото Jeroen Akkermans.
Пробоина в полу кабины пилотов, вызванная внутренним взрывом. Фото Jeroen Akkermans.
Интересный случай. Частицы, повредившие конструкцию самолета, входили с противоположных направлений. Фото Jeroen Akkermans.
Пробоина, вызванная внутренним взрывом и следы от внутреннего пожара. Фото Jeroen Akkermans.
Пробоина, вызванная внутренним взрывом. Фото Jeroen Akkermans.
Пробоина, вызванная внутренним взрывом. Фото Jeroen Akkermans.
Пробоина, вызванная внутренним взрывом. Фото Jeroen Akkermans.
Пробоина, вызванная внутренним взрывом, вид изнутри. Фото Jeroen Akkermans.
Пробоина, вызванная внутренним взрывом. Фото Jeroen Akkermans.
Пробоина, вызванная внутренним взрывом. Фото Jeroen Akkermans.
Пробоина, вызванная внутренним взрывом. Фото Jeroen Akkermans.
Пробоина в грузовом контейнере, вызванная внутренним взрывом. Контейнер находился в хвосте самолета. Фото Jeroen Akkermans.
Следы от внутреннего пожара.
Следы от внутреннего пожара на внутренних переборках. Фото Jeroen Akkermans.
Следы от внутреннего пожара на внутренних переборках. Фото Jeroen Akkermans.
Следы от внутреннего пожара на пассажирском кресле. Фото Jeroen Akkermans.
Следы от внутреннего пожара на пассажирском кресле. Фото Jeroen Akkermans.
Наличие трех видов уничтожения, использованных по рейсу МН17, совершено недвусмысленно указывает нам на две страны, участвовавшие в организации и реализации этого преступления.
Первая из них – Украина, ведь истребители, расстреливавшие беззащитный лайнер в ее небе, в то время могли быть только и исключительно украинскими.
Вторая – Нидерланды. Усть-Донецкий радар зафиксировал одномоментный распад малайзийского «Боинга» на три части, которыми, судя по разлету фрагментов, были кабина, передняя часть и весь остальной планер. Это говорит о том, что взрывчатка попала в самолет не с багажом. Его очень грамотно и со знанием дела заминировали, заложив заряды в нужных местах.
Доступ к самолету минерам был возможен лишь в аэропорту Схипхол (Амстердам, Нидерланды), откуда этот самолет отправлялся в свой последний рейс. Только там его и могли начинить взрывчаткой. Стоит ли тогда удивляться предвзятости голландского следствия и правосудия?
Я думаю, что у большинства сейчас читающих эту статью возник вопрос: зачем такие сложности? ЗРК «Тор», военная авиация и взрывное устройство – не слишком ли много на один лайнер?
Ведь если хотели подвести Россию под жесткие санкции, можно было все выполнить намного проще. Одна ракета серии 9М38 гарантированно отправляла «Боинг» на встречу с землей. Северные окрестности села Амвросиевка, где в то время располагались значительные силы ВСУ подходили как нельзя лучше. Самолет падает на землю, весь мир негодует, поражаясь жестокости «пророссийских сепаратистов».
Однако старт ракеты 9М38 сопровождается очень громким звуком и конденсационный след от нее виден в ясном небе на расстоянии около 25 километров. Погода в тот день была облачной, и тем не менее это могло наблюдать огромное множество очевидцев, как на той, так и на этой стороне. Район этот густозаселенный. Мобильные телефоны в наше время есть практически у каждого человека. У многих в личном пользовании находятся очень продвинутые модели с хорошим объективом. Старт ракеты, заснятый на такие девайсы, дал бы в руки защиты на суде и российской пропаганде очень мощный козырь.
Облачность иногда имеет разрывы, и в объектив совершенно случайно мог попасть и самолет, по которому совершалась атака. В этом случае дошло бы до откровенного скандала. Спецслужбы так грубо не работают. Действовали намного тоньше и изощреннее.
Где-то над безлюдным местом, над которым пролетал «Боинг», его бережно «пометили» ракетами, выпущенными из ЗРК «Тор». Была уничтожена находящаяся в кабине рабочая летная смена, и оболочка лайнера украсилась множеством пробоин, давших впоследствии голландским экспертам основание, увидеть в них повреждения от атаки «Бука».
Оставшиеся в живых пилоты отдыхающей смены вместе с управляющей аппаратурой, во избежание осложнений, вызванных их действиями по спасению лайнера и пассажиров, расстреливались военными самолетами. Рейс МН17 под внешним управлением продолжал следовать дальше по своему маршруту, входил в зону действия Усть-Донецкого радара, долетал до точки икс, и здесь в действие приводили взрывное устройство, заблаговременно заложенное на борту, при помощи дистанционного взрывателя.
«Boeing 777» оборудован несколькими видами связи. Воспользовавшись ими, выжившие после взрыва ракеты пилоты практически моментально известили бы весь мир об атаке украинской ПВО по мирному лайнеру. Большую опасность для проведения операции представляла и мобильная связь, доступная любому из пассажиров. Смартфоны в наше время есть у всех. Такую рискованную операцию, абсолютно невозможно было бы осуществить на обычном серийном «Боинге». Для этого требовался специально оборудованный самолет, внешне ничем не отличающийся от настоящего.
Поскольку голландская сторона оказывала посильное содействие организаторам теракта против своих же граждан, тайно поменять их между собой в аэропорту Амстердама не составляло особого труда. Двойник должен был отличаться от подлинника тем, что имел возможность управляться извне, через спутник. В опции его также входила возможность заблокировать в нужный момент для экипажа и пассажиров все виды связи и управления. Кроме того он уже изначально был заминирован. Отпадала необходимость заниматься этим в аэропорту в очень стесненных временных рамках.
В сети и в головах наших граждан прочно утвердилась версия, что вместо лайнера с бортовым номером 9M-MRD на Донбассе разбился совсем другой «Боинг» этой же компании, пропавший над Южно-Китайским морем. Вынужден огорчить ее сторонников. Я внимательно изучал фото обломков рейса МН17. На многих деталях, узлах и механизмах, густо сыпавшихся на головы жителей трех бывших тогда украинскими сел, сохранилась заводская маркировка. На ней, кроме серийного номера и понятных лишь авиастроителям наборов знаков и символов, указывается еще и дата производства.
Подавляющее число датировок на несущих конструкциях, обнаруженных мной, относятся к концу 1996 – началу 1997 года. Это говорит о том, что двойник, упавший здесь, был построен, как и подлинный лайнер в 1997 (возможно, в 1998) году. В то время как «Боинг», пропавший над океаном совершил свой первый полет только в 2002 году. Как видим, организаторы операции предусмотрели почти все. Технически она была подготовлена на высочайшем уровне. Не жалели ни денег, ни сил. Но на покраске почему-то решили сэкономить.
Возможно, это связано с недостатком времени. Ведь по-хорошему она должна бы занимать около десяти дней. Если же использовать более дешевый, но менее качественный акриловый краситель, этот срок можно сократить втрое. Видимо, у организаторов акции не было даже этого времени. Пятна ядовито-зеленого цвета – химическая коррозия, видимо, являющиеся следами от применения смывки, говорят о том, что поверхности после ее применения не зачищались и не обезжиривались вовсе.
Остатки смывки лишь согнали струей сжатого воздуха или воды, просушили и сверху сразу же стали наносить грунтовку. Грубейшее нарушение технологии! Оттого краска так легко, струпьями и слоями сходила с обшивки лайнера иногда вместе с грунтовкой в местах деформации.
Следы от химической коррозии на крыле. Фото Jeroen Akkermans.
Фрагмент самолета. Фото Jeroen Akkermans.
Фрагмент самолета. Фото Jeroen Akkermans.
Фрагмент самолета. Фото Jeroen Akkermans.
Фрагмент самолета. Фото Jeroen Akkermans.
Местами под содранной краской видно неудаленное старое покрытие. Похоже на то, что с ним особо возиться не стали. Все, что не сошло с первого раза, просто загрунтовали и сверху наложили новый слой. Работа явно проходила в дикой спешке.
Все эти огрехи можно было бы списать на недобросовестных подрядчиков, заключивших договор с Malaysia Airlines, но цвет старого покрытия говорит о том, что воздушное судно, разбившееся на Донбассе, до перекраски не носило цвета этой компании и имело ливрею совсем другого перевозчика. Верх фюзеляжа – серого, крылья белого цвета (грунтовка превратила его в цвет слоновой кости). Низ, возможно, имел какой-то из оттенков синего.
Желтая грунтовка, в сочетании с ней дала ярко-зеленые разводы. При нанесении ливреи в цвет ей красятся и детали внутреннего убранства. Благодаря этому, мы можем увидеть реальный цвет покрытия, когда-то нанесенного на низ фюзеляжа.
Остатки старого покрытия на крыле. Фото Jeroen Akkermans.
Остатки старого покрытия на крыше кабины пилотов. Фото Jeroen Akkermans.
Остатки старого покрытия на нижней части. Фото Jeroen Akkermans
Деталь внутреннего убранства, окрашенная в цвет нижней части. Фото Jeroen Akkermans.
Деталь внутреннего убранства, окрашенная в цвет нижней части. Фото Jeroen Akkermans.
Такое сочетание – очень редкое, наносилось на лайнеры Boeing 777 только американским перевозчиком United Airlines до 2003 года. Этот революционный дизайн не оправдал возложенных на него надежд. Со временем, под воздействием солнца, мороза и т. д. самолеты приобрели удручающий вид, и их стали постепенно перекрашивать. До 2014 года все действующие (подчеркиваю: действующие!) лайнеры должны были получить новую ливрею бело-синего цвета. А этот не перекрасили, что говорит о том, что он по неизвестной нам причине долго стоял на приколе.
Лайнер Boeing 777–222ER с регистрационным номером N229UA авиакомпании United Airlines в аэропорту Хитроу (Лондон), 19 февраля 2012 года. На этот момент он один из немногих лайнеров все еще носящих ливрею Battleship Gray. Фото Scarlet Sappho.
В рамках одной статьи разложить по полочкам все обстоятельства, связанные с катастрофой рейса МН17, невозможно. Да в этом и нет надобности. Все желающие могут совершенно бесплатно скачать полную версию моей книги «Операция Двойник» на сайте Литрес. Но напоследок хотелось бы обсудить реакцию наших властей на этот вызов.
Почему была избрана именно такая линия защиты? Зачем «Алмаз-Антей» признал, что малайзийский лайнер был сбит ракетой комплекса «Бук»? Знать точно я не могу, но есть предположение, что, по всей видимости, в Кремле посчитали бесперспективными попытки доказывать наличие у Украины работоспособных комплексов «Тор», а также боеприпаса к ним.
Складывалась откровенно патовая ситуация. Оспорить экспертные выводы DSB, настаивая на том, что по МН17 стрелял «Тор», а не «Бук», в условиях мощной антироссийской кампании, идущей в западных СМИ, становилось равнозначно признанию собственной вины в трагедии с этим лайнером. Согласиться с ним – значит дать возможность голландскому следствию довести в будущем дело до суда. Видимо, из двух зол выбрали последнее.