«Бук», которого не было

Рикошеты от пуль на крыше кабины пилотов с правой стороны. Направление движения – примерно 120°–135° к траектории полета самолета. Фото Jeroen Akkermans.

Оно же, вид изнутри. Отсутствие царапин, говорит об округлой форме предмета, повредившего обшивку. Фото Jeroen Akkermans.

Лайнер Boeing 777–222ER с регистрационным номером N229UA авиакомпании United Airlines в аэропорту Хитроу (Лондон), 19 февраля 2012 года. На этот момент он один из немногих лайнеров все еще носящих ливрею Battleship Gray. Фото Scarlet Sappho.