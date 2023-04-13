Военное обозрение
Войти Регистрация

Российская авиация нанесла удары по пунктам размещения резервов и складам противника в Орехове Запорожской области

14
Российская авиация нанесла удары по пунктам размещения резервов и складам противника в Орехове Запорожской области

Поступают сообщения о том, что российские войска продолжили выбивать резервы противника, которые тот пытается накопить на Запорожском направлении. Именно это направление может являться одним из тех, на которые противник постарается бросить внушительные силы, чтобы осуществить контрнаступление с целью перерезания сухопутного коридора РФ в Крым.


Российская разведка, уточнив данные от противников киевского режима, остающихся на оккупированных ВСУ территориях, передала ударным частям сведения о размещении украинских подразделений в городе Орехов Запорожской области. В итоге в воздух была поднята авиация, которая нанесла точечные удары по выявленным и доразведанным целям.

В частности, поражены несколько пунктов дислокации резервов противника.

Также уничтожены склады материально-технического обеспечения так называемой «гвардии наступления». Это подразделения национальной гвардии, национальной полиции и пограничной службы Украины. В последнее время имущество на эти склады поступало с территории Днепропетровской области. Один из таких складов противник оборудовал в районе расположения фабрики в упомянутом Орехове.

Ставленники киевского режима в Запорожье подтвердили российские удары по объектам в Орехове, добавив, что «масштабы ущерба уточняются».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 16:13
    +7
    Нашим лётчикам ,безаварийных посадок , равных количеству взлетов.
    1. Арбайтернегаст
      Арбайтернегаст Сегодня, 16:43
      +3
      И планирующие ФАБ-1000 на подвеску!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:44
        +1
        ФАБ-1500 в комплекте с УМПК уже применялись.

        Сводка с фронта Украины на 13.04.2023

        Российские военнослужащие отработали по целям в Галагановке, Железном Мосте и Архиповке в Черниговской области, а также в Кондратовке, Ободах и Павловке в Сумской области.

        В Харьковской области поражены позиции противника в Ветеринарном, Волчанске, Варваровке и Комиссарово.

        На Старобельском направлении ВС РФ поразили скопления живой силы и техники противника в Новомлынске, Осколе, Невском и Торском.

        Ночью российские войска нанесли несколько ракетных ударов по пунктам дислокации ВСУ в Славянске.

        На Бахмутском (Артемовском) направлении ВС РФ отработали по по позициям украинской армии в Спорном, Григоровке, Бахмуте, Красном, Артемово и Орехово-Василевке.

        На Донецком направлении российские артиллеристы поразили цели в Авдеевке, Керамике, Красногоровке, Невельском и на западных окраинах Марьинки.

        Противник, в свою очередь, обстрелял Донецк, Пантелеймоновку и Горловку.

        Украинские формирования нанесли ракетные удары по городской больнице в Сватово в Луганской Народной Республике. Информация о пострадавших уточняется.

        На Южнодонецком направлении поражены позиции противника в Новомихайловке, Большой Новоселке, Угледаре и Пречистевке.

        В Запорожской области ВС РФ отработали по скоплениям противника в Ольговском, Червоном, Малых Щербаках, Орехове и Степногорске.

        На южном участке фронта российские войска нанесли удары по Херсону, Ольговке, Киомысу и Отрадокаменке.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 16:48
          +1
          Цитата: Orange-Bigg
          Сводка с фронта Украины на 13.04.2023

          Без цифири - это ни о чём. Вааще. Сотрясание воздуха.
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:47
        +1
        Цитата: Арбайтернегаст
        И планирующие ФАБ-1000 на подвеску!

        Не. Даёшь УПАБ - 10 000!
  2. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 16:17
    -4
    "Особоразвитым интеллектуально" до сих пор не дошло, что там половина ВСУ завербовано и поставляют разведданные. И штаб кукуевский тоже. laughing поставляет.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 16:20
    -3
    Уж хотя бы такую систему, раз уничтожать всю эту технику на границе не сложилось. Просто горько смотреть на то, что почти все приходится уничтожать нашим бойцам из ПТУРов, Ланцетами да противотанковой и гаубичной артиллерией, а авиации в этом процессе и нет.
    Хорошо бы, что бы и Суровикин обязан авиационное командование выносить такими бомбами все жд пути и станции противника километров за 70 от передовой. Полагаю, что это вполне достижимая цель.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:55
      -1
      Цитата: monetam
      Суровикин обязан

      Суровикин не решает. Даже Герасимов не решает. Нужно политическое решение Главковерха.
  4. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 16:30
    +1
    так называемой «гвардии наступления»


    Но если есть "гвардия наступления", то должна быть и "гвардия отступления". Или эти супербойцы могут работать сразу по двум сценариям?
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 16:52
      0
      Цитата: sergo1914
      Или эти супербойцы могут работать сразу по двум сценариям?

      Все просто. Развернулись и ВПЕРЕД. bully
  5. Ив762
    Ив762 Сегодня, 16:30
    +3
    "Поездатость наших поездов" в применение ко всякому, в т.ч. и телодвижениям, ужо задрало. am
    Даёшь Киев!? А главное, когда!??
    Я вот уже не молод, как тот ишак (осёл? what ) Насрединовский...
  6. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:44
    0
    Цитата: monetam
    а авиации в этом процессе и нет.

    Практически каждый день появляются статьи о действиях нашей авиацией.Смотрю на "географию" ударов-в основном районы линией соприкосновения войск.Далеко не залетают.Исключения-действия Д А,но там более "дальнобойные" ракеты.
    Говорили их ПВО и авиацию в пух разбили,думаю ошибались! hi
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:59
      0
      Цитата: фа2998
      Говорили их ПВО и авиацию в пух разбили

      Долго объяснять. Кратко: 3,14ндосские спутники работают как обзорные локаторы.
  7. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 17:12
    0
    Авиация стала работать активнее, видимо ПВО ВСУ достаточно потрепали и наши стали наносить удары в глубине. Это радует и вселяет надежду что их контрнаступ так и окажется на бумаге.