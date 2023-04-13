Российская авиация нанесла удары по пунктам размещения резервов и складам противника в Орехове Запорожской области

Поступают сообщения о том, что российские войска продолжили выбивать резервы противника, которые тот пытается накопить на Запорожском направлении. Именно это направление может являться одним из тех, на которые противник постарается бросить внушительные силы, чтобы осуществить контрнаступление с целью перерезания сухопутного коридора РФ в Крым.
Российская разведка, уточнив данные от противников киевского режима, остающихся на оккупированных ВСУ территориях, передала ударным частям сведения о размещении украинских подразделений в городе Орехов Запорожской области. В итоге в воздух была поднята авиация, которая нанесла точечные удары по выявленным и доразведанным целям.
В частности, поражены несколько пунктов дислокации резервов противника.
Также уничтожены склады материально-технического обеспечения так называемой «гвардии наступления». Это подразделения национальной гвардии, национальной полиции и пограничной службы Украины. В последнее время имущество на эти склады поступало с территории Днепропетровской области. Один из таких складов противник оборудовал в районе расположения фабрики в упомянутом Орехове.
Ставленники киевского режима в Запорожье подтвердили российские удары по объектам в Орехове, добавив, что «масштабы ущерба уточняются».