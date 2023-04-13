В Генштабе ВСУ заявили о намерении России запустить производство ракет Х-50, чтобы увеличить интенсивность ударов по Украине

Россия уже в скором времени сможет задействовать для массированных ударов по военной инфраструктуре и скоплению войск противника новейшие ракеты Х-50. По крайней мере об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.Напомним, что стратегическая крылатая ракета воздушного базирования была принята на вооружение ВС РФ в 2019 году. Х-50 существует в двух вариантах: проникающем и кассетном. Одной из особенностей ракеты является способность совершать полет по маловысотной траектории и наличие на борту станции постановки активных помех, что делает ее перехват крайне нелегкой задачей для ПВО.Со слов Громова, в Генштабе ВСУ имеется информация о намерении России запустить серийное производство вышеупомянутых ракет в июне текущего года. Военный отметил, что это позволит ВС РФ увеличить интенсивность ударов по Украине уже осенью.В то же время, вероятно по привычке, в украинском командовании в очередной раз заявили о том, что Россия израсходовала почти все свои запасы ракет. В частности, ВС РФ с начала СВО якобы использовали не менее 8000 единиц зенитных ракет дальнего радиуса действия, что составляет более половины от всех запасов.В итоге, Громов пришел к выводу, что вышеупомянутое «расточительство» потенциально способно поставить под угрозу защищенность российских территорий на Дальнем Востоке и на границе со странами НАТО, тем самым косвенно подтвердив враждебные намерения США и их союзников.