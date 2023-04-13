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В Генштабе ВСУ заявили о намерении России запустить производство ракет Х-50, чтобы увеличить интенсивность ударов по Украине

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В Генштабе ВСУ заявили о намерении России запустить производство ракет Х-50, чтобы увеличить интенсивность ударов по Украине

Россия уже в скором времени сможет задействовать для массированных ударов по военной инфраструктуре и скоплению войск противника новейшие ракеты Х-50. По крайней мере об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.


Напомним, что стратегическая крылатая ракета воздушного базирования была принята на вооружение ВС РФ в 2019 году. Х-50 существует в двух вариантах: проникающем и кассетном. Одной из особенностей ракеты является способность совершать полет по маловысотной траектории и наличие на борту станции постановки активных помех, что делает ее перехват крайне нелегкой задачей для ПВО.

Со слов Громова, в Генштабе ВСУ имеется информация о намерении России запустить серийное производство вышеупомянутых ракет в июне текущего года. Военный отметил, что это позволит ВС РФ увеличить интенсивность ударов по Украине уже осенью.

В то же время, вероятно по привычке, в украинском командовании в очередной раз заявили о том, что Россия израсходовала почти все свои запасы ракет. В частности, ВС РФ с начала СВО якобы использовали не менее 8000 единиц зенитных ракет дальнего радиуса действия, что составляет более половины от всех запасов.

В итоге, Громов пришел к выводу, что вышеупомянутое «расточительство» потенциально способно поставить под угрозу защищенность российских территорий на Дальнем Востоке и на границе со странами НАТО, тем самым косвенно подтвердив враждебные намерения США и их союзников.
Автор:
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26 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:37
    +4
    Можно пожелать в этом трудовых успехов специалистов КТРВ,в частности авиазавода на моей малой родине
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:52
      +1
      Напомним, что стратегическая крылатая ракета воздушного базирования была принята на вооружение ВС РФ в 2019 году. Х-50 существует в двух вариантах: проникающем и кассетном.


      Я что то пропустил?Как можно было принять на вооружение Х-50 в 2019 году, если серийное производство ещё не налаженно?
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 16:57
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Я что то пропустил?Как можно было принять на вооружение Х-50 в 2019 году, если серийное производство ещё не налаженно?

        Может, этот шаровар имел в виду, что они у нас кончились? Тоже глупо... но я хоть как-то пытаюсь найти логику в бреде укрогенералитета.
      2. Alex777
        Alex777 Сегодня, 16:59
        +1
        Это упрощенная ракеты. Для 404 ))).
        Кроме них тему мало кто разгоняет.

        Характеристики Х-50:
        Длина - 6 м.;
        Масса - 1600 кг.;
        Двигатель - турбовентиляторный разработки OMKБ "Изделие 37-04" (или ТРДД-50Б);
        Дальность полета - 1500 км.;
        Крейсерская скорость - 700 км/ч.;
        Максимальная скорость - 950 км/ч.;
        Система наведения - комбинированная: инерциальная с коррекцией по GPS / ГЛОНАСС на маршевом участке и электронно-оптическая цифровая корелляционная система "Отблеск" (типа DSMAC) для конечном участке;
        Профиль полета - маловысотный
        Тип БЧ - проникающая БС-715П или кассетная БС-715К;
        КВО - 3 - 5 м.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 17:27
          0
          Про Х-50 в своё время писал Бутовски на Западе где то 5 лет назад.В интернете можно найти пару статей о завершении гос.испытаний Х-50.В Википедии про неё ничего не написанно,хотя там есть информация и по Циркону,и по Гремлину,и по Остроте,но вот по Х-50 вообще ничего нет. request Не понятно с чем это связано.
  2. km-21
    km-21 Сегодня, 16:43
    +2
    Х-50 существует в двух вариантах: проникающем и кассетном.

    Я бы добавил третий - специальный.
    Чтобы боялись любого прилета.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:44
    +1
    Считать чужие закрома все равно что пальцем в небо...., озаботился он о нашем Дальнем Востоке. Всем хватит плюшек, все огребут по полной.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:45
    -1
    Оно, конечно очень хорошо, но БПЛА-камикадзе от мини до стратегических с полезной нагрузкой 10...50 тонн - гораздо важнее.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:48
      +1
      БПЛА-камикадзе от мини до стратегических с полезной нагрузкой 10...50 тонн - гораздо важнее.


      belay Где вы такое видели?Чтобы боевая часть 10...50 тонн?
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 16:53
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Где вы такое видели?Чтобы боевая часть 10...50 тонн?

        Ну дайте человеку помечтать... Хотя может же быть и больше... со спец БЧ мощностью от 0, 5 килотонн
      2. Aken
        Aken Сегодня, 16:55
        +1
        Может и увидим. Как знать? Прогресс на месте не стоит.
      3. Новик225
        Новик225 Сегодня, 17:02
        +1
        Где вы такое видели?Чтобы боевая часть 10...50 тонн?

        Ну, теоретически... ИЛ-76 с установленной системой дистанционного (или полностью автоматического) управления. Вот Вам и БПЛА с полезной нагрузкой 50 тонн. (48 т. вроде у него грузоподъемность)
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 17:23
          0
          Цитата: Новик225
          ИЛ-76 с установленной системой дистанционного

          Именно! Любой большой самолёт, подлежащий списанию. Китайцы уже это делают.+ Ордер крылатых ракет с ср-вами РЭБ, тепловыми ловушками, ложные цели...
      4. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 17:19
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Где вы такое видели?

        1. Этим начинал заниматься ещё легендарный Бекаури, но его расстреляли и до конца дело не довели.(((( Светлая память!
        2. Сегодня китайцы уже переделывают подлежащие списанию самолёты в БПЛА-камикадзе.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 16:51
      +1
      Цитата: Румaтa
      но БПЛА-камикадзе от мини до стратегических с полезной нагрузкой 10...50 тонн - гораздо важнее.

      На войне нет более или менее важного оружия, есть умение или не умение пользоваться тем, что имеешь
    3. СергейБ
      СергейБ Сегодня, 16:53
      +2
      Цитата: Румaтa
      Оно, конечно очень хорошо, но БПЛА-камикадзе от мини до стратегических с полезной нагрузкой 10...50 тонн - гораздо важнее.

      Блин!
      Но ведь ракета, это и есть БПЛА-камикадзе!!
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 17:21
        0
        Цитата: СергейБ
        Но ведь ракета, это и есть БПЛА-камикадзе!!

        Нет, даже с ВРД.
        Сейчас пока что нет таких ракет вааще, даже оперативно-тактического назначения с полезной нагрузкой в десятки тонн.
  5. Aken
    Aken Сегодня, 16:54
    0
    Поддерживаю Громова в его желании притянуть к себе как можно больше ракет.
  6. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 16:55
    -1
    Э́ТО..... нужно было сделать.... ВЧЕРА!!! А мы до сих пор,как в "песочнице",делим,чья п
    аска круче и выше wassat
  7. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 16:57
    +2
    Как-то нескромно проводит брифинги замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Много чести "сов новьем" трамбовать нациков! Вам, бандерлоги, еще по штату полагается откушать Х-22 и Х-32, у которых истекают сроки хранения.
    А Х-50 вообще-то для НАТО готовят. Ну, в крайнем случае, десяток для проверки ЛТХ отправят вам в подарок, чтобы голова не качалась! А так -- даже и не мечтайте! Чугуния у нас много, теперь его делают "крылатым" при помощи УМПК и он становятся даже очень ничего!
    Как-то так, однако! АГА.
  8. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 16:58
    0
    А когда появится мостовой вариант ракеты? Хотелось бы видеть разрушенными ж.д.и автомосты. А также давно не бьют энергоинфраструктуру. Да и били её очень странно, чтобы она осталась
  9. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 17:00
    0
    А как быть с тем,что по заявлениям той же украинской стороны, причем на самом высоком уровне, ракеты у нас кончались уже неоднократно причем совсем?!
  10. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:03
    0
    Ну да ну да.. Где-то это мы уже слышали..

  11. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 17:16
    0
    А что мешает приспособить х 50 на су 30/34/35 хоты бы по 2 ракеты на борт таким образом резко увеличив число носителей?дальников явно мало,да и поберечь их ресурс для более крупного конфликта,который явно назревает.
  12. KCA
    KCA Сегодня, 17:18
    0
    Разработку Х-50 прекратили давным давно, накой шлак пускать на ВО? За 15 копеек? Если и были разработки, то под другим индексом, и Х-90 тоже, если чо, с 1991 прекратили
  13. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:29
    0
    Россия уже в скором времени сможет задействовать для массированных ударов по военной инфраструктуре и скоплению войск противника новейшие ракеты Х-50.
    .
    Неплохо работает ВСУ , держат граждан Украины в тонусе. А так.
    Небудет массировано данной ракетой так как каждая ракета требует: ресурсы , изготовление , доставку, правильное применение.
    Изделие однократного запуска и действия мало интересует МО РФ, так как её нужно использовать по назначению.