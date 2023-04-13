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Румынские фермеры угрожают общенациональной забастовкой из-за беспошлинного импорта зерна с территории Украины

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Румынские фермеры угрожают общенациональной забастовкой из-за беспошлинного импорта зерна с территории Украины

Румынские фермеры угрожают с 7 июня начать общенациональную забастовку, в случае, если власти страны не введут запрет до марта 2024 года на транзит и импорт украинского зерна.


В местном сельскохозяйственном альянсе заявили, что поставки дешевого украинского зерна наносят ущерб румынским фермерам и нарушают национальный рынок агропродукции. Многие фермерские хозяйства на грани закрытия из-за возросших затрат, которые не покрывает даже продажа продукции по ценам ниже себестоимости.

Протесты против увеличения объемов поставок украинского зерна, на которое руководство Евросоюза временно отменило пошлины, проходили также в Польше, Словакии, Чехии, Венгрии и Болгарии.

Власти Венгрии были вынуждены ввести новые меры, направленные на контроль импортируемого из Украины зерна. Министр сельского хозяйства страны Иштван Надь заявил, что эти меры необходимы для того, чтобы защитить интересы европейских фермеров, которые несут значительные убытки из-за беспошлинных поставок на рынки стран Евросоюза украинской агропродукции.

Главы правительств Венгрии, Польши, Словакии и Румынии и президент Болгарии попросили Еврокомиссию немедленно принять для разрешения создавшейся ситуации соответствующие меры и, по крайней мере, на время возобновить действовавшие ранее пошлины и квоты на импорт украинской агропродукции.

Тогда как в период 2018–2020 годов Румыния вообще не импортировала украинскую пшеницу, в течение прошлого года в эту страну было завезено 570 тысяч тонн пшеницы с территории Украины.
Использованы фотографии:
Pixabay
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10 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:39
    +2
    Да как смеют энти фермера требовать ТАКОГО, всё зерно с Украины идёт исключительно в Африку и прочим голодающим, да и вообще надо затянуть пояса и наступить на горло своей жадности, ведь Украина защита усей Европы и "цивилизованного" мира.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:12
      0
      Цитата: Ропот 55
      всё зерно с Украины идёт исключительно в Африку и прочим голодающим

      А тут нам все про "зерновую сделку" по ушах ходили, а оказывается, сделка то рядом лежащие страны была, а не для стран Африки и Востока. А сколько вопля - "продлить сделку на 120 дней".
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 16:42
    +2
    Тогда как в период 2018–2020 годов Румыния вообще не импортировала украинскую пшеницу, в течение прошлого года в эту страну было завезено 570 тысяч тонн пшеницы с территории Украины.
    Еще бы. Там из Измаила самый короткий путь водой и железная дорога есть прямая... Логистика лучше не придумаешь
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:13
      0
      Цитата: svp67
      Там из Измаила самый короткий путь водой и железная дорога есть прямая..

      Да и порт Рени прямо под боком.
  3. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 16:44
    +1
    Главы правительств Венгрии, Польши, Словакии и Румынии и президент Болгарии попросили Еврокомиссию немедленно принять для разрешения создавшейся ситуации соответствующие меры и, по крайней мере, на время возобновить действовавшие ранее пошлины и квоты на импорт украинской агропродукции.
    М-да, Украина это "Троянский конь" США для с/х производителей в ЕС.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:48
    0
    Есть отличный способ,используемый ранее голландскими докерами против русских рыбаков.Те ребята просто выливали в трюм пару вёдер соляры и всё.Хотя цена трески была европейская им объём не нравился,как сейчас с зерном.Голландские рыбаки очень хотели кушать ,а не стоять в очереди на продажу своего улова.
  5. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:00
    0
    Jenže je také nutné slevnit cenu výrobků s obilovin! Vše je uměle předražené!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:06
      0
      Что вы предлагаете, на этом построено благосостояние ЕС. hi
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:07
    0
    Пшеница есть , но немогут определиться - что делать с такими объёмами.
  7. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 17:08
    0
    Вот ведь прохвосты это начальство ЕС, кричали что Путин перекрыл канал поставки зерна. И голодающая Африка обречена на голодную смерть. Путин дал "добро" и заключил зерновую сделку. В итоге голодающей Африке досталось только 3% всего зарна, а сами засыпали все свои закрома и фермеры Европы теперь стонут, не зная что делать со своим зерном.