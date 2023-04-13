Румынские фермеры угрожают общенациональной забастовкой из-за беспошлинного импорта зерна с территории Украины

Румынские фермеры угрожают с 7 июня начать общенациональную забастовку, в случае, если власти страны не введут запрет до марта 2024 года на транзит и импорт украинского зерна.В местном сельскохозяйственном альянсе заявили, что поставки дешевого украинского зерна наносят ущерб румынским фермерам и нарушают национальный рынок агропродукции. Многие фермерские хозяйства на грани закрытия из-за возросших затрат, которые не покрывает даже продажа продукции по ценам ниже себестоимости.Протесты против увеличения объемов поставок украинского зерна, на которое руководство Евросоюза временно отменило пошлины, проходили также в Польше, Словакии, Чехии, Венгрии и Болгарии.Власти Венгрии были вынуждены ввести новые меры, направленные на контроль импортируемого из Украины зерна. Министр сельского хозяйства страны Иштван Надь заявил, что эти меры необходимы для того, чтобы защитить интересы европейских фермеров, которые несут значительные убытки из-за беспошлинных поставок на рынки стран Евросоюза украинской агропродукции.Главы правительств Венгрии, Польши, Словакии и Румынии и президент Болгарии попросили Еврокомиссию немедленно принять для разрешения создавшейся ситуации соответствующие меры и, по крайней мере, на время возобновить действовавшие ранее пошлины и квоты на импорт украинской агропродукции.Тогда как в период 2018–2020 годов Румыния вообще не импортировала украинскую пшеницу, в течение прошлого года в эту страну было завезено 570 тысяч тонн пшеницы с территории Украины.