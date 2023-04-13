Военное обозрение
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Американский генерал полетал на истребителе Су-30МКИ ВВС Индии

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Американский генерал полетал на истребителе Су-30МКИ ВВС Индии

В Индии проходят совместные с США военно-воздушные манёвры, в ходе которых американскому генералу предоставили место в истребителе российского происхождения.


Военный журналист Нирадж Раджпут опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой запечатлён командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет С. Уилсбах, разместившийся на месте второго пилота самолёта Су-30МКИ. Говорится о том, что американский высокопоставленный военный совершил в рамках выполнения учебной миссии полёт 11 апреля, поднявшись в воздух с авиабазы в Калайкунде. Информация об этом была официально подтверждена в Минобороны Индии.

Американский командир, пилотирующий российский истребитель, представлял собой зрелище, на которое стоило посмотреть

- отмечается в издании Air Recognition.



Генерал Уилсбах находится в Индии с официальным визитом. В ходе своей поездки он встретился с военным руководством страны. По всей видимости, индийское командование сочло допустимым усаживать американского военного в самолёт российского происхождения на фоне острой борьбы, развернувшейся между РФ и США на международной арене.

В связи с этим возникает вопрос о гранях военно-технического сотрудничества между Нью-Дели и Вашингтоном и не окажутся ли в распоряжении специалистов Пентагона новейшие образца боевой техники, импортированной из России, например, зенитные системы С-400.
Использованы фотографии:
Neeraj Rajput
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18 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:30
    -1
    н-дааа, индусы начинают филонить.....
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 16:38
      +2
      Ни чего не обычного, учитывая, что этот самолёт собирается в Индии по лицензии. Вот, что об этом есть в открытом доступе:
      На Су-30МКИ[а] (по кодификации НАТО получил название: Фланкер-ч)- это многоцелевой истребитель завоевания превосходства в воздухе разработан в России сухого и построено по лицензии в Индии общества "Хиндустан Аэронотикс" (HAL) для индийских военно-воздушных сил (ВВС). Вариант Сухого Су-30, это тяжелый всепогодный истребитель дальнего действия.
      Разработка варианта началась после того, как Индия подписала соглашение с Россией в 2000 году о производстве 140 истребителей Су-30. Первый вариант Су-30МКИ российского производства был принят на вооружение ВВС Индии в 2002 году, а первый Су-30МКИ, собранный в Индии, поступил на вооружение ВВС в 2004 году. По состоянию на январь 2020 года на вооружении ВВС имеется около 260 Су-30МКИ. Ожидается, что Су-30МКИ составят основу истребительного парка ВВС Индии до 2020 года и далее.
      Самолет изготовлен по индийским спецификациям и объединяет индийские системы и авионику, а также французские и израильские подсистемы.
    2. Fantazer911
      Fantazer911 Сегодня, 17:22
      +1
      Минусуют индусы что ли, обидно видимо, что правда глаза колет!
    3. красноярск
      красноярск Сегодня, 17:22
      +1
      Цитата: Nexcom
      н-дааа, индусы начинают филонить.....

      А в чем проблема? Ну покатался енерал на сушке, и что? Он что, сразу понял технологию производства и пр. секреты?
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 16:37
    +2
    В связи с этим возникает вопрос о гранях военно-технического сотрудничества между Нью-Дели и Вашингтоном и не окажутся ли в распоряжении специалистов Пентагона новейшие образца боевой техники, импортированной из России, например, зенитные системы С-400.

    Ну танки Т-90С, произведенный у себя, они американцам передавали, что мешает передать другое...
    1. Eroma
      Eroma Сегодня, 16:43
      +1
      Наших это не как не пугает! Мы С400 в НАТО продали, а Т90М в российской, а не экспортной модификации в лесу бросили, а ВСУ его подобрали! feel
      Это технологический обмен, НАТО теперь свою передовую технику в СВО везут, что и мы могли ознакомиться с их разработками!!! lol
  3. km-21
    km-21 Сегодня, 16:39
    +2
    Просто индусам следует поставлять экспортные варианты вооружений, которые немного не такие. А если начнут роптать - разъяснить проблему, связанную с риском доступа США к российским технологиям. Пускай сами решают, что им нужнее.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 17:08
      +1
      А Вы думаете что им передают полностью всю документацию по-производству, т.е. полностью копия нашей?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:43
    +2
    8 апреля ,Друпади Мурму- президент Индии совершила вылет тоже на СУ - 30 МКИ.
    Первый вопрос - почему не на Рафале.Второй вопрос - СУ30 МКИ это самолёт который производится в Индии по лицензии.Могут индусы делать что хотят.С С400 можно показывать хоть инопланетянам,главное в комплексе программное обеспечение.Надеюсь индус укатал американского генерала как в том анекдоте: Иду по приборам ,через 2 копейки по таксометру - левый поворот.
  5. PVV66
    PVV66 Сегодня, 16:52
    -1
    Все таки индусы еще не изжили в себе рабскую натуру, угождать и подчиняться белому хозяину. Хорошо бриты их воспитали, долго помнят.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:59
      +1
      Для некоторых индусов белый сагиб до сих пор - это высшая раса....
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:59
    +4
    А на первой фотке Z на фюзеляже - это солнце нарисовало? Символично так...
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 17:19
      +1
      Цитата: Петр_Колдунов
      А на первой фотке Z на фюзеляже - это солнце нарисовало? Символично так...

      Тонко подмечено! Это знак свыше - американский генерал на российском истребителе с символом "Z"! bully
  7. кот бегемот
    кот бегемот Сегодня, 17:01
    0
    Индусам надо понимать, что дружба с такими прохвостами как американцы, всегда заканчивается печально. У амеров нет ни союзников ни друзей,для них все являются холуями и это надо всегда помнить. В любой момент они вас используют и продадут с потрохами.
  8. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 17:01
    +1
    Да,очень любопытная информация.
    1. Китай копирует российские истребители Су-30МК2, которые, судя по всему, сначала попадут на вооружение китайских ВМС и будут основой палубной авиации. Истребители J16 планируются, в основном, для борьбы с надводными целями.
    Китай и Индия борются за звание регионального лидера, а фронтовая авиация (в частности истребители J-16 и Су-30МКИ) оказываются одним из инструментов такой борьбы. Поэтому, как отмечают авторы, развитие самолетов и их соперничество будет продолжаться.

    15 мая 2014 года "Военное обозрение"
    2. Кеннет Стивен Уилсбах, 4-х звездный генерал. Был принят на службу в 1985 году как отличившийся выпускник программы Корпуса подготовки офицеров запаса Университета Флориды и в 1986 году получил звание пилота на военно-воздушной базе Лафлин, штат Техас.
    Начало военной карьеры:
    Ноябрь 1985 – октябрь 1986, студент, курс подготовки пилотов, авиабаза Лафлин, Техас
    Июль 1987 – февраль 1991, пилот-инструктор F-15, 94-я эскадрилья тактических истребителей, ВВС Лэнгли, Вирджиния.
    Февраль 1991 – июль 1993, пилот-инструктор F-15 и руководитель испытательной группы APG-63/70, 84-я испытательная эскадрилья, авиабаза Тиндалл, Флорида.
    Июль 1993 – май 1996, пилот-инструктор и начальник отдела вооружения и тактики 44-й истребительной эскадрильи, авиабаза Кадена, Япония.
    Совершил 71 боевой вылет в операциях "Северный дозор", "Южный дозор" и "Несокрушимая свобода".
    3. В мае 2020 года Уилсбах был номинирован на повышение до генерала и переназначение на должность командующего Тихоокеанскими военно-воздушными силами (PACAF) и командующего воздушным компонентом Индо-Тихоокеанского командования США.
    Вывод: видимо товарищ Си всё же принял решение по Тайваню.
  9. urich
    urich Сегодня, 17:07
    +1
    хорошо фото получилось ) тень легла буквой Z. Американский генерал нна российском истребителе с символикой Z... Символично!
  10. isv000
    isv000 Сегодня, 17:13
    +2
    Индия родина не только слонов, но ещё и цыган. И нашим и вашим! В глаза улыбаются а нефть с дисконтом покупают, "хинди-руси пхай, пхай!" орут, и ещё скидочку клянчат...
  11. DenD
    DenD Сегодня, 17:26
    0
    Какие глубокие у автора статьи умозаключения. Его не напрягает, что Турции поставляем? Вот о Индии вспомнил, горемыка. Так давайте совсем перестанем торговать. Может быть стоит задуматься, что экспортные образцы немного отличаются, от тех что стоят на вооружении нашей армии?