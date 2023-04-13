Американский генерал полетал на истребителе Су-30МКИ ВВС Индии

Американский командир, пилотирующий российский истребитель, представлял собой зрелище, на которое стоило посмотреть

В Индии проходят совместные с США военно-воздушные манёвры, в ходе которых американскому генералу предоставили место в истребителе российского происхождения.Военный журналист Нирадж Раджпут опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой запечатлён командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет С. Уилсбах, разместившийся на месте второго пилота самолёта Су-30МКИ. Говорится о том, что американский высокопоставленный военный совершил в рамках выполнения учебной миссии полёт 11 апреля, поднявшись в воздух с авиабазы в Калайкунде. Информация об этом была официально подтверждена в Минобороны Индии.- отмечается в издании Air Recognition.Генерал Уилсбах находится в Индии с официальным визитом. В ходе своей поездки он встретился с военным руководством страны. По всей видимости, индийское командование сочло допустимым усаживать американского военного в самолёт российского происхождения на фоне острой борьбы, развернувшейся между РФ и США на международной арене.В связи с этим возникает вопрос о гранях военно-технического сотрудничества между Нью-Дели и Вашингтоном и не окажутся ли в распоряжении специалистов Пентагона новейшие образца боевой техники, импортированной из России, например, зенитные системы С-400.