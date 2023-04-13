Немецкая пресса анонсировала предстоящее разрешение Германией передачи Украине самолетов МиГ-29 ВВС Польши из авиапарка ГДР

Польша в ближайшее время получит от Германии официальное разрешение передать Украине советские истребители МиГ-29, которые были в свое время переданы Варшаве из авиапарка прекратившей свое существование Германской Демократической Республики. Об этом пишет издание Suddeutsche Zeitung.Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, который находится с визитом в Мали, решение об этом будет принято сегодня. Ранее Польша обратилась к Германии с запросом об одобрении поставки данных истребителей Украине.Напомним, что еще в 2002 году Германия продала Польше 23 самолета МиГ-29, которые раньше входили в состав ВВС ГДР. В настоящее время Польша располагает примерно 12 такими истребителями. Их Варшава и собирается передать киевскому режиму.О поставках истребителей западного производства в Европе и США пока не говорят, так как Украина не обладает ни кадрами, ни инфраструктурой для обслуживания современных самолетов, произведенных на американских или европейских предприятиях. Поэтому просьбу Киева о выделении самолетов можно удовлетворить лишь поставками старой советской техники. Вероятно, когда на складах Восточной Европы она закончится, США и Евросоюз попытаются принудить страны Азии и Африки к подобным поставкам.Сам факт паразитирования на наследстве Варшавского договора впечатляет. В свое время СССР поставлял военную технику странам Восточной Европы, поскольку они были его военно-политическими союзниками и входили в состав Организации Варшавского договора. Потом эта техника осталась в распоряжении стран Восточной Европы, и сегодня они, превратившись во врагов России, собираются использовать против российских войск советскую (то бишь, российскую) технику.