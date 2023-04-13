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Немецкая пресса анонсировала предстоящее разрешение Германией передачи Украине самолетов МиГ-29 ВВС Польши из авиапарка ГДР

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Немецкая пресса анонсировала предстоящее разрешение Германией передачи Украине самолетов МиГ-29 ВВС Польши из авиапарка ГДР

Польша в ближайшее время получит от Германии официальное разрешение передать Украине советские истребители МиГ-29, которые были в свое время переданы Варшаве из авиапарка прекратившей свое существование Германской Демократической Республики. Об этом пишет издание Suddeutsche Zeitung.


Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, который находится с визитом в Мали, решение об этом будет принято сегодня. Ранее Польша обратилась к Германии с запросом об одобрении поставки данных истребителей Украине.

Напомним, что еще в 2002 году Германия продала Польше 23 самолета МиГ-29, которые раньше входили в состав ВВС ГДР. В настоящее время Польша располагает примерно 12 такими истребителями. Их Варшава и собирается передать киевскому режиму.

О поставках истребителей западного производства в Европе и США пока не говорят, так как Украина не обладает ни кадрами, ни инфраструктурой для обслуживания современных самолетов, произведенных на американских или европейских предприятиях. Поэтому просьбу Киева о выделении самолетов можно удовлетворить лишь поставками старой советской техники. Вероятно, когда на складах Восточной Европы она закончится, США и Евросоюз попытаются принудить страны Азии и Африки к подобным поставкам.

Сам факт паразитирования на наследстве Варшавского договора впечатляет. В свое время СССР поставлял военную технику странам Восточной Европы, поскольку они были его военно-политическими союзниками и входили в состав Организации Варшавского договора. Потом эта техника осталась в распоряжении стран Восточной Европы, и сегодня они, превратившись во врагов России, собираются использовать против российских войск советскую (то бишь, российскую) технику.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Julian Herzog
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3 комментария
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 18:24
    -3
    Этот тип самолета уже показал свою неэффективность - ни одного выигранного воздушного боя, низкая сопротивляемость системам ПВО. Так что да, милости просим. Пусть передают !
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:41
    0
    да передают все кому не лень ! тока РФ не чего с этим не делает ! хотя бы объявила что будут уничтожатся везде где необходимо и тут все кто помогает укрр виноваты будут если по ним попадет случае но ! хотя о чем я может быть это такой хитрый план такой ,,,,,,,,,,,,,,,,
  3. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 19:43
    +2
    Да плохо всё это.
    С миру по нитке, то есть, по МиГ-у, вот у противника и несколько десятков ерапланов. Как хвалятся на укро-ТВ, с пилотами у них проблем нет.
    А вот нашим, это дополнительные проблемы, в добавок к FPV-дронам и всячеким высокоточным артсистемам. Да ещё и бронетехники разных мастей понагнали. Сегодня дела "не сахар ", а завтра тем более тяжело ребятам на "передке" будет. Держитесь, держитесь на земле и в воздухе! Очень надеюсь, что наше командование и военпром "не лаптем щи хлебают" и уверен, что уж бойцы не подведут.