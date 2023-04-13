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В Еврокомиссии заявили о том, что замороженные активы ЦБ РФ не подлежат конфискации с юридической точки зрения

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В Еврокомиссии заявили о том, что замороженные активы ЦБ РФ не подлежат конфискации с юридической точки зрения

Юристы Европейской комиссии (ЕК) заявили о том, что замороженные ЕС активы ЦБ РФ не подлежат конфискации с юридической точки зрения, а потому, их в любом случае придётся вернуть России после завершения украинского конфликта. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.


Из сообщения немецкого издания, которое ссылается на тезисы, выдвинутые экспертами ЕК:

Несмотря на присутствие в этом вопросе политической воли, правовые барьеры весьма высоки. В этой связи, Европейская комиссия пришла к выводу о том, что замороженные активы являются собственностью российского государства, а значит, их нужно будет вернуть России по окончании конфликта

Тем временем, ЕК предложила вложить их в европейские гособлигации, а средства из накапливаемых процентов передавать Киеву. По оценке высшего органа исполнительной власти Евросоюза, доходность по таким облигациям составит 2,6% в год.

Тем не менее, по-прежнему остаётся открытым вопрос касательно того, какие меры следует предпринять Брюсселю в случае потери этих вложенных средств. При различных форс-мажорных обстоятельствах они могут составить порядка 4 млрд евро, хотя, по мнению ЕК, риски «не такие уж и существенные». По этой причине, пишет Die Welt, Юридическая служба ЕС всё ещё не может определиться с тем, как ей поступить в данной ситуации.

В то же время авторы публикации полагают, что данная инициатива со стороны руководства Евросоюза не принесёт ощутимой пользы, оказавшись, в конечном итоге, безрезультатной. Они ссылаются, главным образом, на сложность выявления активов тех же представителей крупного российского бизнеса, ведь для того, чтобы их конфисковать, следователям сначала нужно будет предъявить доказательства относительно совершённых ими преступлений. В противном же случае они оставляют за собой полное право обжаловать любые решения подобного рода в судебных инстанциях, а на разрешения судебных тяжб могут потребоваться годы.

Напомним, что по данным Die Welt, после начала спецоперации на Украине сумма замороженных ЕС золотовалютных резервов РФ достигла примерно 300 млрд евро. Речь идёт также и о дополнительных 29 млрд евро (более 2,5 трлн рублей), принадлежащих представителям крупного бизнеса.

Правда, доводы ЕК о том, что активы всё же принадлежат России могут быть связаны с весьма прозаическими причинами. Ранее в Европе и США неоднократно заявляли, что львиная доля зарубежных российских активов, которые изначально были объявлены как замороженные, им так и не удалось обнаружить.
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:25
    +2
    С какого перепугу махинаторы и шулеры стали обращать внимание на букву Закона?Лично я им не верю ни на грамм.Может на верху там поверят,да и вложатся еще нибудь куда..Или вляпаются..
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 18:39
      -2
      Цитата: dmi.pris1
      Лично я им не верю ни на грамм.

      А какой смысл им врать в этом вопросе? В чём выгода?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:43
        +2
        Да хоть в целях дезинформации.Они найдут лазейку,обойти и закон и нормы поведения.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:27
    +1
    Честно говоря цирк с нашими " замороженными активами " уже напоминает дурдом.Швейцария дуркует,если россияне имеющие счета в Швейцарских банках ,будут использовать их для выплаты налогов в России ,то эти счета будут заблокированы.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 18:36
    +1
    В Еврокомиссии заявили о том, что замороженные активы ЦБ РФ не подлежат конфискации с юридической точки зрения
    А с практической?
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 19:00
      0
      Цитата: svp67
      А с практической?

      Если нельзя , но очень хочется , то можно! wassat С юридической точки зрения и заморозка резервов ЦБ РФ не возможна . Как не крути , а они ворьё . Наглое и циничное . Заплатят за все , да еще и с процентами . hi
  4. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 18:38
    +1
    Ранее в Европе и США неоднократно заявляли, что львиная доля зарубежных российских активов, которые изначально были объявлены как замороженные, им так и не удалось обнаружить.

    Т.е. заморозоли на словах, но не нашли какие активы конкретно надо заморозить. Теперь закинули эту словестную мульку о том , что активы по закону остались российскими. Это чтоб собственник объявился и показал свои активы, а тут его сачком снизу раз на воздух. Пацаны малые так рыбешок на крошки хлеба ловят. laughing
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 18:49
      +2
      Да нет все как всегда гораздо проще и при этом сложнее. Деньги в том числе и РФ не лежат в мешках в банках они вложены в различные ценные бумаги гос.долг, облигации и акции. Та же Германия с вероятностью близкой к 100% знает во что и чьи деньги вложены, для этого существует финансовая контрольная служба. Проблема в том, что эти деньги работают на экономику Германии и замораживать, а тем более отдать, как вначале хотели, Украине не кто не позволит. Вот и устроили цирк, хлопая себя по карманам и крича сейчас найду деньги и отдам.
  5. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 18:51
    -1
    Ранее в Европе и США неоднократно заявляли, что львиная доля зарубежных российских активов, которые изначально были объявлены как замороженные, им так и не удалось обнаружить.

    (рыдая от хохота) Так выходит, что наши прогрессивные руководители умудрились разворовать резервы ЦБ...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:57
      0
      Андрей из ЧелябинскаЗ00 млрд .это только на раз в Магазин сходить,магазин покупается вместе с страной. lol
  6. sarmat55
    sarmat55 Сегодня, 19:05
    -1
    Брехня от империи лжи. Это заявление на публику что бы другие вкладывались в евро. Никто ничего не отдаст, причин уйма....