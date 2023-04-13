В Еврокомиссии заявили о том, что замороженные активы ЦБ РФ не подлежат конфискации с юридической точки зрения

Несмотря на присутствие в этом вопросе политической воли, правовые барьеры весьма высоки. В этой связи, Европейская комиссия пришла к выводу о том, что замороженные активы являются собственностью российского государства, а значит, их нужно будет вернуть России по окончании конфликта

Юристы Европейской комиссии (ЕК) заявили о том, что замороженные ЕС активы ЦБ РФ не подлежат конфискации с юридической точки зрения, а потому, их в любом случае придётся вернуть России после завершения украинского конфликта. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.Из сообщения немецкого издания, которое ссылается на тезисы, выдвинутые экспертами ЕК:Тем временем, ЕК предложила вложить их в европейские гособлигации, а средства из накапливаемых процентов передавать Киеву. По оценке высшего органа исполнительной власти Евросоюза, доходность по таким облигациям составит 2,6% в год.Тем не менее, по-прежнему остаётся открытым вопрос касательно того, какие меры следует предпринять Брюсселю в случае потери этих вложенных средств. При различных форс-мажорных обстоятельствах они могут составить порядка 4 млрд евро, хотя, по мнению ЕК, риски «не такие уж и существенные». По этой причине, пишет Die Welt, Юридическая служба ЕС всё ещё не может определиться с тем, как ей поступить в данной ситуации.В то же время авторы публикации полагают, что данная инициатива со стороны руководства Евросоюза не принесёт ощутимой пользы, оказавшись, в конечном итоге, безрезультатной. Они ссылаются, главным образом, на сложность выявления активов тех же представителей крупного российского бизнеса, ведь для того, чтобы их конфисковать, следователям сначала нужно будет предъявить доказательства относительно совершённых ими преступлений. В противном же случае они оставляют за собой полное право обжаловать любые решения подобного рода в судебных инстанциях, а на разрешения судебных тяжб могут потребоваться годы.Напомним, что по данным Die Welt, после начала спецоперации на Украине сумма замороженных ЕС золотовалютных резервов РФ достигла примерно 300 млрд евро. Речь идёт также и о дополнительных 29 млрд евро (более 2,5 трлн рублей), принадлежащих представителям крупного бизнеса.Правда, доводы ЕК о том, что активы всё же принадлежат России могут быть связаны с весьма прозаическими причинами. Ранее в Европе и США неоднократно заявляли, что львиная доля зарубежных российских активов, которые изначально были объявлены как замороженные, им так и не удалось обнаружить.