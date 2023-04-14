Перспективный шлем NGFWH для ВВС США проходит испытания

Один из шлемов NGFWH опытной партии
В течение нескольких последних десятилетий пилоты боевой авиации ВВС США используют летные защитные шлемы типа HGU-55/P. Это изделие давно морально устарело и нуждается в современной замене. С этой целью несколько лет назад стартовала программа Next Generation Fixed Wing Helmet (NGFWH). К настоящему времени она дошла до стадии испытаний готовых шлемов летчиками некоторых частей.
Вопросы замены
Летный шлем HGU-55/P был разработан в восьмидесятых годах и на тот момент являлся передовой разработкой своего класса. Он был построен с использованием новых идей и современных материалов, которые обеспечили высокую прочность, малую массу и т.д. В дальнейшем такие шлемы получили все летчики тактической авиации ВВС, ВМС и КМП. Кроме того, они полагались пилотам бомбардировщиков, военно-транспортных и иных самолетов.
Впрочем, к настоящему времени шлем HGU-55/P безнадежно устарел. Он считается чрезмерно тяжелым и недостаточно удобным, а существующая размерная сетка не соответствует антропометрическим данным нынешнего летного состава. Кроме того, в исходном виде шлем не может нести какое-либо дополнительное оснащение. Различные приборы, необходимые летчику, приходится монтировать почти кустарными методами – сверлить отверстия в шлеме и привинчивать соответствующие кронштейны.
Работы по замене устаревшего шлема начались в 2019 г. Организация перспективных разработок AFWERX при Исследовательской лаборатории ВВС (AFRL) запустила проект под обозначением NGFWH (Next Generation Fixed Wing Helmet – «Шлем нового поколения для летательных аппаратов с фиксированным крылом»). Участникам программы предложили создать новый шлем, отличающийся меньшей массой и улучшенной эргономикой, изначально приспособленный к применению дополнительных средств.
Как сообщается, к программе NGFWH присоединилось более сотни организаций, предложивших те или иные конструкции шлемов. Представленные проекты и опытные образцы были изучены и прошли некоторые испытания. Эти мероприятия заняли немало времени, из-за чего итоги конкурса подвели только в июне 2022 г.
Наиболее удачным из предложенных посчитали проект шлема от компании LIFT Airborne Technologies. Она получила контракт на продолжение работ, завершение проекта и подготовку будущего производства шлемов. В ближайшие месяцы ВВС, AFRL и ARWEX планировали провести полномасштабные испытания новых изделий на базе соответствующих подразделений.
В ходе испытаний
К настоящему времени ВВС получили от компании-разработчика небольшую партию опытных шлемов и приступили к их полноценным испытаниям. О ходе таких мероприятий 10 апреля сообщило Командование материально-технического обеспечения ВВС. В целом пока все идет по плану, и демонстрируются желаемые результаты.
Проверка новых шлемов NGFWH в реальных полетах поручена пилотам 301-й истребительной эскадрильи, оснащенной современными истребителями F-22A Raptor. За проведением мероприятий следит технический состав 46-й испытательной и 28-й испытательно-оценочной эскадрилий, а также компания-разработчик шлема и AFWERX. Испытания проводятся на авиабазе Эглин.
Летчики-испытатели используют штатную экипировку, дополненную новым шлемом. Они регулярно совершают учебные вылеты и решают различные задачи. При этом пилоты могут оценить общее удобство шлемов, различные особенности эргономики, дополнительное оснащение и т.д. Свои отзывы они передают техническому составу, в т.ч. представителям компании LIFT. Параллельно техники учатся работать с новым элементом экипировки, имеющим свои особенности.
Отмечается, что опытные изделия NGFWH демонстрируют ряд преимуществ перед штатным HGU-55/P. Они проявляются уже на стадии подготовки к эксплуатации и вылетам – в отличие от предшественника, новый шлем изначально имеет унифицированные крепления для дополнительного оснащения. Кроме того, говорят об улучшении обзора, удобства ношения и т.д.
Планы на будущее
На данный момент испытания шлема NGFWH от LIFT проводятся силами нескольких летчиков и только на одном типе самолетов. Но уже сообщается о скором расширении программы тестирования.
В обозримом будущем техническая команда, отвечающая за проведение испытаний, уедет с базы Эглин на аэродром Лэнгли-Юстис. Там шлем опробуют новые пилоты, управляющие самолетами иных типов. Постепенно круг задействованных самолетов будет расширяться. Как сообщается, на следующем этапе после летчиков-истребителей на F-22A шлем освоят экипажи бомбардировщиков B-1B и поисково-спасательных самолетов HC-130J.
После проведения, как минимум, части испытаний на тех или иных типах самолетов, шлем NGFWH сможет поступить на снабжение ВВС. При этом будут продолжаться проверки шлема на других типах техники с последующим получением разрешений на полноценную эксплуатацию. Ожидается, что в итоге на такие изделия перейдут экипажи практически всех боевых и вспомогательных самолетов. Исключением будет только F-35, имеющий свой собственный специфический шлем.
Текущие испытания и следующий этап проверок планируют завершить до конца года. В следующем 2024-м компания-разработчик планирует начинать серийное производство и поставлять шлемы в ВВС. При этом полный переход войск на новые шлемы займет несколько лет.
Технические особенности
Внешне новый шлем NGFWH от LIFT в целом похож на существующие образцы американской разработки. При этом в его конструкции используются современные материалы и новые технические решения. Все вместе они помогли снизить массу изделия, улучшить его эргономику и получить желаемые функции.
Корпус нового шлема выполнен преимущественно из углеродного волокна. Такой материал позволил получить требуемую прочность при сокращении массы конструкции. Весовые показатели шлема не раскрываются, но утверждается, что изделие от компании LIFT на 40-42 проц. легче конкурирующих разработок, а также легче серийных изделий. При этом по прочности он не уступает как старому HGU-55/P, так и другим современным разработкам.
Шлем оснащен двумя светофильтрами на общей оси. Сверху предусматривается крепление для очков ночного видения или нашлемной системы целеуказания. Такие крепления позволяют монтировать разные приборы без ухудшения балансировки или иных негативных последствий. Спереди по бокам помещены качающиеся крепления для кислородной маски. Внутри помещен набор вкладок и подушек; они являются сменными и позволяют более точно подстраивать шлем под конкретного пользователя.
Шлем NGFWH от LIFT может подстраиваться и подгоняться под голову разных летчиков. При этом, если шлем надет, все регулировки могут выполняться одной рукой и, соответственно, не мешают управлению самолетом. Кроме того, в районе щек пилота помещены дополнительные кнопки управления. Сжимая челюсти, летчик мускулами сможет включать и выключать освещение кабины.
Шлем оснащен средствами связи. Имеются наушники с активным шумоподавлением; в кислородной маске помещается микрофон. Некоторые приборы шлема требуют электропитания. Для этого в составе комплекса предусмотрен батарейный блок, выполненный в виде отдельного устройства. Его не стали размещать на шлеме во избежание увеличения массы или ухудшения эргономики.
Отдаленная перспектива
Таким образом, по заказу ВВС США разработан новый летный шлем улучшенной конструкции и с повышенными характеристиками. Он уже дошел до стадии летных испытаний и справляется с ними. Завершить подобные работы планируют до конца года, и уже в 2024-м в части должны поступить первые изделия NFGWH серийных партий.
Заказчиком нового шлема являются ВВС, и они должны будут получить первые серийные образцы. Кроме того, такие изделия будут поступать в морскую авиацию ВМС и в части КМП. Для полного переоснащения трех родов войск Пентагону понадобятся тысячи новых шлемов. Как скоро их удастся изготовить, пока не ясно. Однако очевидно, что результаты и успехи будущего переоснащения прямо зависят от текущих испытаний.