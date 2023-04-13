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Минобороны Румынии намерено увеличить и модернизировать флот

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Минобороны Румынии намерено увеличить и модернизировать флот

Соединённые Штаты уготовили Румынии роль одного из форпостов борьбы с Россией, в связи с чем в этой стране постепенно расширяется программа модернизации вооружённых сил. Учитывая выход государства к Чёрному морю, одним из приоритетных направлений совершенствования войск является развитие военно-морских сил.


Согласно информации, опубликованной румынским изданием Mediafax, Минобороны страны запрашивает разрешение парламента на новые значительные военные инвестиции, намереваясь закупить новые подводные лодки и корабли для борьбы с минами и провести модернизацию существующих ракетных корветов.

Как поясняется, увеличение бюджета военного ведомства до 2,5% ВВП, начиная с 2023 года, заложило основу для реализации важнейших проектов в области перевооружения, которые ускорят модернизацию румынских войск.

В настоящее время ВМС Румынии располагают небольшим флотом, который состоит из одной субмарины советского класса «Палтус», 2 фрегатов, 4 многоцелевых (типа Tetal-I/II) и 3 ракетных (МРК советского класса «Молния») корветов, 3 торпедных катеров (созданных на базе советского «Москита») и 5 тральщиков, не считая речные суда (мониторы, канонерские лодки, патрульные катера, в том числе бронированные).
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2 комментария
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 17:23
    0
    Это уже за гранью, то Эстония себя возомнила великой морской державой, теперь Румыния, дальше кто? - Марокко, Кот-д'Ивуар или Сент-Китс и Невис, а может Тувалу))
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:26
    0
    А кто Румынам Палтус ремонтирует?2 фрегата это случаем не бывшие англичане с демонтированным ракетным вооружением?