Минобороны Румынии намерено увеличить и модернизировать флот

Соединённые Штаты уготовили Румынии роль одного из форпостов борьбы с Россией, в связи с чем в этой стране постепенно расширяется программа модернизации вооружённых сил. Учитывая выход государства к Чёрному морю, одним из приоритетных направлений совершенствования войск является развитие военно-морских сил.
Согласно информации, опубликованной румынским изданием Mediafax, Минобороны страны запрашивает разрешение парламента на новые значительные военные инвестиции, намереваясь закупить новые подводные лодки и корабли для борьбы с минами и провести модернизацию существующих ракетных корветов.
Как поясняется, увеличение бюджета военного ведомства до 2,5% ВВП, начиная с 2023 года, заложило основу для реализации важнейших проектов в области перевооружения, которые ускорят модернизацию румынских войск.
В настоящее время ВМС Румынии располагают небольшим флотом, который состоит из одной субмарины советского класса «Палтус», 2 фрегатов, 4 многоцелевых (типа Tetal-I/II) и 3 ракетных (МРК советского класса «Молния») корветов, 3 торпедных катеров (созданных на базе советского «Москита») и 5 тральщиков, не считая речные суда (мониторы, канонерские лодки, патрульные катера, в том числе бронированные).