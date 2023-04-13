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Североирландская пресса: Мимолетный визит Байдена в Белфаст продемонстрировал превращение Соединенного Королевства в посмешище

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Североирландская пресса: Мимолетный визит Байдена в Белфаст продемонстрировал превращение Соединенного Королевства в посмешище

Визит президента США в Великобританию и Северную Ирландию уже превратился в череду казусов, весьма больно ударивших по репутации и так не сильно пользующегося поддержкой своих граждан премьер-министра Риши Сунака. Началось все с того, что телерепортеры запечатлели, как по прибытии в аэропорт Белфаста Байден грубо оттолкнул Сунака в сторону, дабы поздороваться вначале с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом, а затем поприветствовать посла США в Великобритании Джейн Хартли.


Но на этом унизительные последствия от поведения Байдена во время посещения Соединенного Королевства для главы английского правительства не закончились. И это притом, что Сунак рассчитывал как раз на обратное. Принимая высокого гостя, премьер-министр Великобритании надеялся поднять не только свой авторитет среди сограждан, но и показать, что Лондон всё ещё занимает высокие позиции на мировой арене.

Новостное издание Северной Ирландии Belfast Media опубликовало материал, в котором «мимолетное» посещение Джо Байденом Белфаста и его короткую встречу с Риши Сунаком в лобби отеля за чашкой кофе назвало признаком демонстративно унизительного отношения не только к премьер-министру, но и в целом Великобритании, некогда считавшейся главным союзником США. Автор статьи едко подметил, что такое нарочитое пренебрежение со стороны американского президента стало «музейной иллюстрацией» быстрого превращения Соединенного Королевства за последние семь лет из мировой державы, стоящей следом за США, «во всеобщее посмешище».

Автор отмечает, что нынешнему премьер-министру Великобритании, который наверняка не останется на своем посту после следующих парламентских выборов, явно дали понять, что в иерархии интересов и поддержки Вашингтона он не занимает не только второе, но даже и не десятое место.

И хотя Байден подтвердил свою приверженность «Соглашению страстной пятницы», которое принесло мир в Северную Ирландию, в 25-ю годовщину его заключения, английские политологи отметили, что в целом жители Соединенного Королевства отрицательно оценивают как сам визит президента США, так и его нарочитое пренебрежение к английским традициям. Все эти казусы наложились на отказ Байдена посетить коронацию Карла III, что только усилило недовольство в адрес американского президента. Да и многочисленные авансы, раздаваемые президентом США ирландцам, выглядят достаточно неприятно для Лондона.

В настоящее время визит президента США в Великобританию продолжается, закончится он завтра, 14 апреля. Стоит только гадать, какие еще казусы и неприятности ждут как Байдена, умеющего совершать публично довольно нелепые поступки, так и Риши Сунака, явно рассчитывавшего совершенно на другой результат от встречи с могущественным заокеанским союзником.
Использованы фотографии:
Сайт правительства Великобритании
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13 комментариев
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  1. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:20
    +5
    Да уж... Крысёныш Родди опозорился на весь мир - просто одним только фактом своего нахождения рядом с дедушкой Байденом.
    Раньше рекордсменом по неузнаваемости была эстонская президентша... когда её никто не узнал на Мюнхенской конференции.
    Теперь премьер Британии - которого просто отодвинули с дороги, чтобы не мешал... но ведь Британия же не Эстония! Для такой фигуры как британский премьер - это капец как унизительно. Британия пробила дно со своими случайными и никому не известными премьерами :)))
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:23
    0
    Да,ИРА прекратила сопротивление,ну и шастают всякие чучелы в Северную Ирландию..
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:24
    0
    Сунака за фаберже держит, не поверите ,ещё и Макорон.Будущее Сунака зависит от Макорона ,как он будет выполнять договорённость по преодоление кризиса " маленьких лодок" снующих через ЛаМанш с мигрантами.
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 18:26
    +3
    Байден грубо оттолкнул Сунака в сторону, дабы поздороваться вначале с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом, а затем поприветствовать посла США в Великобритании Джейн Хартли.

    Индусы для наглосаксов - низшая раса и белокожий Бидон подумал, что это чемоданоносец, ну никак не премьер-министр.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:29
      +1
      Не совсем так.Все зависит от размера кошелька.А у этого индуса кошелек,ну очень большой..
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:33
        0
        У сунака жена платит налоги в Индии ,как истинная патриотка .А живёт в Англии.
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 18:28
    +2
    Началось все с того, что телерепортеры запечатлели, как по прибытии в аэропорт Белфаста Байден грубо оттолкнул Сунака в сторону, дабы поздороваться вначале с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом, а затем поприветствовать посла США в Великобритании Джейн Хартли

    "Дедушка старенький, ему все равно". Но для США очередная позорная страница.
  6. potap6509
    potap6509 Сегодня, 18:33
    +1
    Сейчас торкнуло, этот Сунак похож на говорящего осла из Шрэка, вононо че оказывается laughing
  7. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 18:39
    +1
    Сунаку надо бы дедушку Бидона обвинить в расовой сегрегации. Но конечно не сделает этого.
    Дело то житейское хозяин слугу "отодвинул" в сторону .....
  8. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 18:39
    0
    Блин, ну Ирландия же. Лучший во вселенной вискарь. Забрали бы у деда таблетки и влили пару стаканов. Клин, как говорится, клином. Он бы мог и ожить.
  9. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 18:46
    +2
    Самое смешное, что дедушка, скорее всего, сделал это ненамеренно. Просто забыл где находится, или перепутал Сунака еще с кем-то...
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 19:46
      +1
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Самое смешное, что дедушка, скорее всего, сделал это ненамеренно. Просто забыл где находится, или перепутал Сунака еще с кем-то...

      Не мудрено. Лет через 20-30 там в политике вообще истинных европейцев уже не останется.
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:03
    0
    И нам радоваться этому?
    А что нам с этого, вернее с этих, неурядиц?
    Перестанут поставлять информацию для ВСУ? Прекратят отгрузки всего, что может использоваться на поле боя? Снимут санкции? Вернут золотовалютные резервы замороженные? Может немцам и французам разрешат работать с Россией?