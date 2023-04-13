Североирландская пресса: Мимолетный визит Байдена в Белфаст продемонстрировал превращение Соединенного Королевства в посмешище

Визит президента США в Великобританию и Северную Ирландию уже превратился в череду казусов, весьма больно ударивших по репутации и так не сильно пользующегося поддержкой своих граждан премьер-министра Риши Сунака. Началось все с того, что телерепортеры запечатлели, как по прибытии в аэропорт Белфаста Байден грубо оттолкнул Сунака в сторону, дабы поздороваться вначале с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом, а затем поприветствовать посла США в Великобритании Джейн Хартли.
Но на этом унизительные последствия от поведения Байдена во время посещения Соединенного Королевства для главы английского правительства не закончились. И это притом, что Сунак рассчитывал как раз на обратное. Принимая высокого гостя, премьер-министр Великобритании надеялся поднять не только свой авторитет среди сограждан, но и показать, что Лондон всё ещё занимает высокие позиции на мировой арене.
Новостное издание Северной Ирландии Belfast Media опубликовало материал, в котором «мимолетное» посещение Джо Байденом Белфаста и его короткую встречу с Риши Сунаком в лобби отеля за чашкой кофе назвало признаком демонстративно унизительного отношения не только к премьер-министру, но и в целом Великобритании, некогда считавшейся главным союзником США. Автор статьи едко подметил, что такое нарочитое пренебрежение со стороны американского президента стало «музейной иллюстрацией» быстрого превращения Соединенного Королевства за последние семь лет из мировой державы, стоящей следом за США, «во всеобщее посмешище».
Автор отмечает, что нынешнему премьер-министру Великобритании, который наверняка не останется на своем посту после следующих парламентских выборов, явно дали понять, что в иерархии интересов и поддержки Вашингтона он не занимает не только второе, но даже и не десятое место.
И хотя Байден подтвердил свою приверженность «Соглашению страстной пятницы», которое принесло мир в Северную Ирландию, в 25-ю годовщину его заключения, английские политологи отметили, что в целом жители Соединенного Королевства отрицательно оценивают как сам визит президента США, так и его нарочитое пренебрежение к английским традициям. Все эти казусы наложились на отказ Байдена посетить коронацию Карла III, что только усилило недовольство в адрес американского президента. Да и многочисленные авансы, раздаваемые президентом США ирландцам, выглядят достаточно неприятно для Лондона.
В настоящее время визит президента США в Великобританию продолжается, закончится он завтра, 14 апреля. Стоит только гадать, какие еще казусы и неприятности ждут как Байдена, умеющего совершать публично довольно нелепые поступки, так и Риши Сунака, явно рассчитывавшего совершенно на другой результат от встречи с могущественным заокеанским союзником.