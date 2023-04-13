Иран выразил готовность участвовать в российском проекте по созданию сети спутников связи

Сотрудничество Москвы и Тегерана продолжает развиваться. Еще совсем недавно сообщалось, что страны подписали важный меморандум в сфере гражданской авиации, позволяющий производить обслуживание и ремонт самолетов, а также использование запчастей, произведенных в Иране или России.
Теперь стало известно, что Тегеран выразил готовность принять участие в российском проекте по созданию сети спутников связи, известном, как «Сфера». Взаимодействие иранских и российских специалистов может происходить в рамках заложенной ранее программы сотрудничества с РФ в области космоса, заявил посол Ирана в России Казем Джалили на конгрессе «Сфера».
Напомним, что о вышеупомянутом проекте сети спутников связи и дистанционного зондирования было объявлено в 2018 году. Как ранее заявлял экс-руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сеть будет состоять из 10 группировок орбитальных аппаратов: 5 группировок спутников связи и 5 – зондирования.
По сути, «Сфера» - это российский конкурент проекта Starlink Илона Маска. Развертывание данной сети позволит обеспечить доступом в Интернет самые удаленные уголки нашей страны. В частности, телекоммуникационные спутники сыграют важнейшую роль для навигации по Севморпути. Кроме того, в будущем «Сфера» позволит организовать в России массовое использование беспилотников.
Развертывание сети из 640 спутников запланировано на период с 2022 по 2028 год. Осенью прошлого года в рамках данной программы на орбиту был успешно выеден первый аппарат - «Скиф-Д».