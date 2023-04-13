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Иран выразил готовность участвовать в российском проекте по созданию сети спутников связи

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Иран выразил готовность участвовать в российском проекте по созданию сети спутников связи

Сотрудничество Москвы и Тегерана продолжает развиваться. Еще совсем недавно сообщалось, что страны подписали важный меморандум в сфере гражданской авиации, позволяющий производить обслуживание и ремонт самолетов, а также использование запчастей, произведенных в Иране или России.


Теперь стало известно, что Тегеран выразил готовность принять участие в российском проекте по созданию сети спутников связи, известном, как «Сфера». Взаимодействие иранских и российских специалистов может происходить в рамках заложенной ранее программы сотрудничества с РФ в области космоса, заявил посол Ирана в России Казем Джалили на конгрессе «Сфера».

Напомним, что о вышеупомянутом проекте сети спутников связи и дистанционного зондирования было объявлено в 2018 году. Как ранее заявлял экс-руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сеть будет состоять из 10 группировок орбитальных аппаратов: 5 группировок спутников связи и 5 – зондирования.

По сути, «Сфера» - это российский конкурент проекта Starlink Илона Маска. Развертывание данной сети позволит обеспечить доступом в Интернет самые удаленные уголки нашей страны. В частности, телекоммуникационные спутники сыграют важнейшую роль для навигации по Севморпути. Кроме того, в будущем «Сфера» позволит организовать в России массовое использование беспилотников.



Развертывание сети из 640 спутников запланировано на период с 2022 по 2028 год. Осенью прошлого года в рамках данной программы на орбиту был успешно выеден первый аппарат - «Скиф-Д».
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15 комментариев
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  1. slipped
    slipped Сегодня, 18:34
    +3
    "По сути, «Сфера» - это российский конкурент проекта Starlink Илона Маска. "- часть группировок "Сферы". А точнее система широкополосного интернета "Скиф", которая является аналогом европейской системы O3b и система "Экспресс-РВ".



    Иран доволен работой космического аппарата "Хайям" нашего производства.
  2. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 18:35
    +2
    Иран хороший партнёр, судя по тому, что умудрились посадить амерский бпла, с цифровыми технологиями у них норм!
  3. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 18:35
    +2
    Прекрасная новость. Надо всем антизападным силам сопротивления объединяться.
  4. parabyd
    parabyd Сегодня, 18:36
    +2
    Отлично, даёшь сотрудничество в космосе!
    1. slipped
      slipped Сегодня, 18:49
      +1
      Цитата: parabyd
      Отлично, даёшь сотрудничество в космосе!


      Обязательно и не только с Ираном. У нас и с Китаем сотрудничество.
  5. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 18:36
    -1
    Даже не знаю то сказать. Надеюсь это не повлияет на сроки реализации лунной программы feel
    1. Гестас
      Гестас Сегодня, 19:20
      -1
      Не повлияет, гражданин Козлик, не переживайте, семена общества "Гигантских растений" мы вам доставим, а Голливуд снимет "Diamonds forever" part 2 (у них в формате боевика получается лучше формата документалки).
  6. VicVic
    VicVic Сегодня, 18:37
    -1
    С 2022 года вывели на орбиту один аппарат. За оставшиеся 6 лет осталось вывести всего ничего, каких-то 639
    1. slipped
      slipped Сегодня, 18:42
      +5
      Цитата: VicVic
      С 2022 года вывели на орбиту один аппарат. За оставшиеся 6 лет осталось вывести всего ничего, каких-то 639


      В этом году выведем другой аппарат. lol Сейчас идёт запуск демонстраторов технологий. Первый запущенный в конце прошлого года демонстратор работает отлично - скорость передачи данных составляет более 100 Гбит/сек. Развертывание серийных КА "Сферы" начнётся с 2025-го года. Штатные аппараты будут иметь скорость в четыре раза выше.
    2. Garris199
      Garris199 Сегодня, 18:49
      -5
      А пока дружно смотрим очередной мультик.
      1. slipped
        slipped Сегодня, 18:56
        +3
        Цитата: Garris199
        А пока дружно смотрим очередной мультик.


        А пока ждем ближайших запусков российских космических аппаратов. Вам понравится. lol
  7. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 18:43
    -1
    У меня со зрением всё в порядке??? belay feel
    Страна, которая фиг знает сколько десятков лет находилась под кучей санкций - ПРЕДЛАГАЕТ!!! свою помощь бывшей первой космической ДЕРЖАВЕ?!
    И тут комментарторы в воздух чепчики бросают от радости??? am

    Блин, я думал не доживу никогда до такого...
    1. slipped
      slipped Сегодня, 18:48
      +3
      Цитата: Корона без вируса
      ПРЕДЛАГАЕТ!!! свою помощь бывшей первой космической ДЕРЖАВЕ?!
      И тут комментарторы в воздух чепчики бросают от радости???


      Очки купи. Иран собирается приобретать услуги и космические аппараты нашего производства. laughing Он уже купил один наш аппарат и собирается еще покупать. Так тебе понятно? laughing
  8. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 18:55
    +3
    Старожилы вспомнят, что когда0то РФ отказалась продать Ирану системы ПВО C-300 по просьбе США. Никто там наверху не хочет разодрать свои одежды и посыпать голову пеплом?
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:18
    0
    Иран необходимо поддержать, как здоровый противовес агрессивной политике США и Израиля.