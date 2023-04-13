В последнее время поступает все больше информации о том, что боевики киевского режима задействуют в качестве снайперов несовершеннолетних девушек 15-16 лет, предположительно набранных либо в неблагополучных семьях либо в детских домах. Противник делает расчет на то, что одетая в гражданскую одежду девочка, перемещающаяся не в составе воинского подразделения, не должна вызывать никаких подозрений. В настоящее время полученная информация проверяется.Ранее также появлялись сообщения о привлечении к участию в боевых действиях в составе украинских националистических подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения, подростков.На освобожденных территориях Луганской Народной Республики российскими военнослужащими были обнаружены базы, на территориях которых украинские и западные инструкторы под видом проведения "военно-патриотической игры" обучали несовершеннолетних основам ведения диверсионной деятельности.Также согласно сведениям, полученным от взятых в плен боевиков киевского режима, украинские власти начали призывать в ряды вооруженных сил не достигших совершеннолетия граждан. Повестки начали приходить 16-летним школьникам и учащимся средне-специальных учебных заведений.Киевский режим при помощи агрессивной пропаганды воздействует на умы граждан Украины даже самого юного возраста. Начиная с младших классов школ детям прививается неонацистская идеология и русофобия.