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ВСУ предположительно задействуют в качестве снайперов несовершеннолетних девушек

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ВСУ предположительно задействуют в качестве снайперов несовершеннолетних девушек

В последнее время поступает все больше информации о том, что боевики киевского режима задействуют в качестве снайперов несовершеннолетних девушек 15-16 лет, предположительно набранных либо в неблагополучных семьях либо в детских домах. Противник делает расчет на то, что одетая в гражданскую одежду девочка, перемещающаяся не в составе воинского подразделения, не должна вызывать никаких подозрений. В настоящее время полученная информация проверяется.


Ранее также появлялись сообщения о привлечении к участию в боевых действиях в составе украинских националистических подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения, подростков.

На освобожденных территориях Луганской Народной Республики российскими военнослужащими были обнаружены базы, на территориях которых украинские и западные инструкторы под видом проведения "военно-патриотической игры" обучали несовершеннолетних основам ведения диверсионной деятельности.

Также согласно сведениям, полученным от взятых в плен боевиков киевского режима, украинские власти начали призывать в ряды вооруженных сил не достигших совершеннолетия граждан. Повестки начали приходить 16-летним школьникам и учащимся средне-специальных учебных заведений.

Киевский режим при помощи агрессивной пропаганды воздействует на умы граждан Украины даже самого юного возраста. Начиная с младших классов школ детям прививается неонацистская идеология и русофобия.
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18 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 18:16
    -1
    Сильно подозреваю, что должность снайпера - это прикрытие. А настоящая должность - менеджер психологической разгрузки.
    Потом эта специальность и на гражданке востребована будет.
    Вот что значит, забота о подрастающем поколении.
    А у нас с большевистских времён детей заставляют книжки читать. Вот и вырастают потом
    интеллигенты.
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 18:51
      -1
      Цитата: Aken
      подозреваю, что должность снайпера - это прикрытие

      Про биатлонисток на Херсонском направлении уже писали.

      Также известно, что во время боев за Соледар ВСУ использовали девочек-подростков в качестве снайперов для стрельбы по военным и мирным жителям.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 19:02
        0
        Вот и дошла очередь до могилизации украинского Гитлерюгенда. am
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 18:21
    +2
    Ну, из таких малолеток снайпера будут не очень, слишком импульсивные и нетерпеливые.
  3. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 18:22
    +1
    В последнее время поступает все больше информации о том, что боевики киевского режима задействуют в качестве снайперов несовершеннолетних девушек 15-16 лет

    Тем легче миномётчикам, артиллеристам, да и нашим снайперам. Организм в 15-16 лет ещё не так готов к физическим нагрузкам, как, скажем, в 25. Хотя, конечно, лучше бы и этих снайперов совсем убрать.
    Противник делает расчет на то, что одетая в гражданскую одежду девочка, перемещающаяся не в составе воинского подразделения, не должна вызывать никаких подозрений.

    Простите, но у снайпера есть, как минимум, снайперская винтовка. Как её носить так, чтоб "не вызывать подозрений"?

    Но вообще слабо верю. Даже по самым оптимистичным для нас версиям, Украине до исчерпания резерва из взрослых мужчин и женщин очень далеко. Причём даже вторые всё ещё не задействованы массово.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:54
      0
      Тут обратить внимарие на спортсменов-стрелков надо.Вопрос,как их вычислять.
      1. БойКот
        БойКот Сегодня, 19:26
        +2
        Снайпер и спортсмен- стрелок это две большие разницы, как говаривали раньше в нашей Одессе. По теме: просто не верю. Из редкого солдата-срочника получится хороший снайпер, а тут подростки...
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 18:24
    +3
    Если мы вступили на путь развитого империализма, вместо развито го социализма, то и нечего ужасаться. Чай не в СССР живём, где боролись за "социализм с человеческим лицом". Теперь иметь человеческие лица просто глупо......
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 18:28
      -2
      А кто-то ужасается? Если противник бросает в бой против тебя детей, то это повод для радости, поскольку это означает, что он в отчаянии, что у него не осталось больше боеспособного населения в достаточном количестве, а потому он скоро падёт.
      Другое дело, что, как написал выше, не верю я, что всё так плохо у Украины.
      1. Matsur
        Matsur Сегодня, 18:56
        0
        Цитата: Тарелка
        А кто-то ужасается? Если противник бросает в бой против тебя детей, то это повод для радости, поскольку это означает, что он в отчаянии, что у него не осталось больше боеспособного населения в достаточном количестве, а потому он скоро падёт.
        Другое дело, что, как написал выше, не верю я, что всё так плохо у Украины.

        Если война затянется, то через несколько лет они станут совершеннолетними. И уметь будут только убивать. Такие всю жизнь будут ненавидеть.
  5. fif21
    fif21 Сегодня, 18:49
    -2
    Посмотрите х\ ф " Кукушка " , " Сволочи" и перестаньте удивляться . На войне нет детей , женщин , стариков - есть противник . А , как с ним поступить , зависит от ситуации . hi
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:57
      +4
      Вот эти киношедевры,особенно "Сволочи"...Ну,ложь это.Были подростки в партизанских отрядах,даже в действующей армии.Но это все совсем другое.Гитлеровцы,тоже пытались привлекать к диверсиям,но это единичные случаи
      1. YanniKounnar
        YanniKounnar Сегодня, 20:02
        0
        Mon ami à 16 ans était servant de mitrailleuse avec Tito...
        Des enfants étaient utilisés par le Nord Vietnam
        Les jeunesse Hitlériennes ont existé
        Armée Française 14/18 (lire le livre "l'appel de la guerre, des adolescent au combat" de Manon Pignot
        Les "enfants soldats" en Afrique
        Tout cela sans même remonter à l'Antiquité ,
        Un militaire aurait dit : "un enfant avec une arme c'est un soldat" ...après avoir tué un enfant en arme.

        Мой друг в 16 лет служил пулеметчиком у Тито...
        детей использовали в Северном Вьетнаме
        Гитлеровская молодежь существовала
        Французская армия 14/18 (прочтите книгу Манон Пиньо "призыв к войне, от подростков к бою"
        "Дети-солдаты" в Африке
        Все это даже не восходит к древним временам ,
        Сообщается, что военнослужащий сказал : "ребенок с оружием-это солдат" ...после убийства ребенка с оружием.
  6. vfwfr
    vfwfr Сегодня, 19:06
    +1
    Да их же за версту будет видно на марше на позицию... ? не прав? Длина снайперки и рост девчуль..
  7. Грац
    Грац Сегодня, 19:13
    -1
    надо вводить для их стороны коллективную ответственность, в данном случае за действия своих детей должны отвечать родители
  8. Торвлобнор IV
    Торвлобнор IV Сегодня, 19:37
    +2
    Противник делает расчет на то, что одетая в гражданскую одежду девочка, перемещающаяся не в составе воинского подразделения, не должна вызывать никаких подозрений.


    1. Чем 15-16-летняя девочка отличается издалека от 25-26-летней? Даже если она в гражданской одежде?
    2. Где перемещается? В тылу противника? Снайпер??!
    3. Не должна вызывать подозрений, потому что перемещается без снайперской винтовки и боекомплекта, даже без подружки "второго номера"?

    "Новость" из разряда "боевых гусей" и "комаров-вампиров". Уровень сайта пробивает очередное дно.
  9. Черепавлик
    Черепавлик Сегодня, 19:49
    -1
    Пуля паспорт не спросит. Утилизируйте их.
  10. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 20:02
    +1
    В последнее время поступает все больше информации о том, что боевики киевского режима задействуют в качестве снайперов несовершеннолетних девушек 15-16 лет, предположительно набранных либо в неблагополучных семьях либо в детских домах. Противник делает расчет на то, что одетая в гражданскую одежду девочка, перемещающаяся не в составе воинского подразделения, не должна вызывать никаких подозрений
    Явная и притянутая за уши низкопробная ерунда, но вызывает всплеск диванно-патриотических комментариев...