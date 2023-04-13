Когда Германия была еще разделена на два государства, Вооруженные силы ГДР имели на вооружении созданные в СССР боевые самолеты МиГ-29, а в начале 2000-х часть из них приобрела Варшава. Теперь Польша просит у Берлина разрешение на реэкспорт советских истребителей МиГ-29 для отправки ВСУ.Об этом сообщает немецкое агентство DPA, ссылаясь на информированные источники.И хотя журналисты из Германии об этом не упоминают, обычно подобные разрешения принято запрашивать у страны-производителя техники. В данном случае это Россия. Во-первых, она является правопреемницей СССР, а во-вторых, советские заводы, выпускавшие эти самолеты, располагались на территории нынешней РФ.Но дело в том, что в договоре купли-продажи истребителей у ФРГ присутствует пункт, запрещающий перепродавать данную технику третьим странам без согласия немцев. Именно поэтому Варшава и послала Берлину официальный запрос.В общей сложности в 2002 году польские военные приобрели у немецких коллег 23 единицы МиГ-29. Точно не известно все ли они находятся в рабочем состоянии. Но сообщается, что Польша передаст Украине 14 единиц, а те, которые были модернизированы по стандартам НАТО, Варшава оставит себе, о чем польский президент Анджей Дуда объявил официально.Глава польского государства также сообщил, что четыре МиГ-29 уже переданы Киеву и еще четыре готовятся к отправке. Видимо, они не относятся к «немецкой» партии, ведь иначе Дуда должен был сначала дождаться разрешения от Берлина.