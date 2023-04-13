В сети опубликовали фото статуэтки, которую Трепова подарила Владлену Татарскому

Появляются новые подробности, в том числе из неофициальных источников, по делу убийства в результате теракта российского военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин).Сегодня пресс-служба ФСБ России сообщила, что объявлен в розыск сообщник Дарьи Треповой, гражданин Украины Юрий Денисов, который передал ей через курьера статуэтку с самодельным взрывным устройством (СВУ) внутри. Ее Трепова и вручила Татарскому в кафе во время творческого вчера 2 апреля, после чего произошел взрыв бомбы, приведший к гибели военкора и ранениям более 40 человек. Задержанная на следующий день силовиками Трепова утверждает, что ничего не знала об СВУ, вмонтированном в бюст.Иную точку зрения высказывают авторы телеграм-канала Shot, опубликовавшие фото той самой статуэтки с взрывным устройством внутри. По данным канала, утром в день теракта Дарья сняла со дна статуэтки магнит, защищавший от случайного взрыва и не позволявший привести СВУ в действие дистанционно. Это явно указывает на то, что она как минимум должна была подозревать, что собирается вручить Татарскому отнюдь не безобидный сувенир.Соответствующие инструкции исполнительница теракта получала от своего куратора через мессенджер. В день взрыва ей поступило сообщение с напоминанием о необходимости снятия магнитного предохранителя непосредственно перед вручением статуэтки военкору. Кроме того, чтобы исключить какие-либо подозрения со стороны Татарского, Трепова должна была сказать ему, что «что это подарок от Союза скульпторов».Канал также сообщает, что накануне убийства военкора Трепова ходила в церковь, где обратилась к батюшке за благословением на переезд в Киев и занятие там журналистикой. Именно такую «награду» украинские кураторы пообещали Треповой после завершения акции, как она утверждает, по вручению Татарскому «безобидного» подарка. К слову, батюшка благословил Трепову только на дорогу.После анализа фотографии статуэтки с СВУ, эксперт-взрывотехник объяснил каналу Shot принцип действия бомбы. Судя по всему, внутри бюста находился активатор в виде металлического шарика, который сдерживался магнитом. Когда Трепова убрала магнит, шарик скатился по трубке к замедлителю, что позволило дистанционно привести бомбу в действие.