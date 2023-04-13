Военное обозрение
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В сети опубликовали фото статуэтки, которую Трепова подарила Владлену Татарскому

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В сети опубликовали фото статуэтки, которую Трепова подарила Владлену Татарскому

Появляются новые подробности, в том числе из неофициальных источников, по делу убийства в результате теракта российского военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин).


Сегодня пресс-служба ФСБ России сообщила, что объявлен в розыск сообщник Дарьи Треповой, гражданин Украины Юрий Денисов, который передал ей через курьера статуэтку с самодельным взрывным устройством (СВУ) внутри. Ее Трепова и вручила Татарскому в кафе во время творческого вчера 2 апреля, после чего произошел взрыв бомбы, приведший к гибели военкора и ранениям более 40 человек. Задержанная на следующий день силовиками Трепова утверждает, что ничего не знала об СВУ, вмонтированном в бюст.

Иную точку зрения высказывают авторы телеграм-канала Shot, опубликовавшие фото той самой статуэтки с взрывным устройством внутри. По данным канала, утром в день теракта Дарья сняла со дна статуэтки магнит, защищавший от случайного взрыва и не позволявший привести СВУ в действие дистанционно. Это явно указывает на то, что она как минимум должна была подозревать, что собирается вручить Татарскому отнюдь не безобидный сувенир.

Соответствующие инструкции исполнительница теракта получала от своего куратора через мессенджер. В день взрыва ей поступило сообщение с напоминанием о необходимости снятия магнитного предохранителя непосредственно перед вручением статуэтки военкору. Кроме того, чтобы исключить какие-либо подозрения со стороны Татарского, Трепова должна была сказать ему, что «что это подарок от Союза скульпторов».

Канал также сообщает, что накануне убийства военкора Трепова ходила в церковь, где обратилась к батюшке за благословением на переезд в Киев и занятие там журналистикой. Именно такую «награду» украинские кураторы пообещали Треповой после завершения акции, как она утверждает, по вручению Татарскому «безобидного» подарка. К слову, батюшка благословил Трепову только на дорогу.

После анализа фотографии статуэтки с СВУ, эксперт-взрывотехник объяснил каналу Shot принцип действия бомбы. Судя по всему, внутри бюста находился активатор в виде металлического шарика, который сдерживался магнитом. Когда Трепова убрала магнит, шарик скатился по трубке к замедлителю, что позволило дистанционно привести бомбу в действие.

Использованы фотографии:
Соцсети
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12 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 18:26
    -2
    И принцип действия смог разъяснить только эксперт-взрывотехник. Являлась ли Трепова таким экспертом? Думаю нет. Она, если бы знала, что произойдет сейчас взрыв вряд ли бы осталась тогда в кафе...смысла оставлять её живой у украинцев не было, что они и доказали во время подрыва Крымского моста... Лишние свидетели им не нужны.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:33
      -5
      Не известно, что осталось за кадром. Всем показали видео где она протягивает руки, а полное видео нет нигде. Мне очень интересно зачем она протянула руки. Что происходило в этот момент на Толе или около статуэтки. Зачем нужно было монтировать именно так? Снимала то камера видеонаблюдения, а фокус перевели на нее. Тут чёт не так.
      1. Дост
        Дост Сегодня, 19:02
        +3
        Какое нафиг наблюдение? Она попала в объектив камеры или телефона одного из посетителей.
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 19:10
          -2
          Если не видели нех тут мычать. Я видел с камеры наблюдения. На видео посетителя тоже звук обрывается в последние секунды. Что это?
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:48
            +1
            Цитата: Аргон
            Если не видели нех тут мычать. Я видел с камеры наблюдения. На видео посетителя тоже звук обрывается в последние секунды. Что это?

            Звук действительно обрывается непонятным образом и для понимания кадров с протягиванием рук его не хватает.
            Можно ли это объяснить диаграммой направленности микрофона - не известно, но объяснения нет.
      2. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 19:26
        0
        Цитата: Аргон
        Не известно, что осталось за кадром.

        Вопрос кто-то из присутствующих ведь сообщил что статуэтка находится у адресата? То, что кто-то из присутствующих нажал на кнопку, для подрыва думаю можно исключить, так-как это произошло через достаточно протяжённое время до подрыва.
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 18:54
      0
      Цитата: svp67
      И принцип действия смог разъяснить только эксперт-взрывотехник. Являлась ли Трепова таким экспертом? Думаю нет. Она, если бы знала, что произойдет сейчас взрыв вряд ли бы осталась тогда в кафе...смысла оставлять её живой у украинцев не было, что они и доказали во время подрыва Крымского моста... Лишние свидетели им не нужны.

      Да она должна была погибнуть однозначно, её в детали не посвящали а потому она ничего и не знала.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 19:25
        +1
        Она должна была просто передать и взрыв должен был произойти позже. Она видит , как не аккуратно статуэткой вертит Максим. Так и говорит "эээй стой не сейчас..."
  2. fif21
    fif21 Сегодня, 18:37
    0
    У меня вопрос к эксперту . Если внутри был шарик удерживаемый магнитом , то метало рамка дала бы сигнал , а шарик начал кататься издавая звук, и мог привести к нештатной работе ВУ . Может был установлен геркон ? Замкнувший цепь питания устройства при снятии магнита . 80% вероятности , что ВУ было изготовлено в Питере кустарным способом. hi
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:51
      0
      Ваша версия более технична и правдоподобна нежели версия "эксперта". hi
  3. N-W
    N-W Сегодня, 19:42
    0
    У неё были все основания заподозрить неладное. А глупость не является смягчающим обстоятельством.
  4. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 20:00
    0
    После анализа фотографии статуэтки с СВУ, эксперт-взрывотехник объяснил каналу Shot принцип действия бомбы. Судя по всему, внутри бюста находился активатор в виде металлического шарика, который сдерживался магнитом. Когда Трепова убрала магнит, шарик скатился по трубке к замедлителю, что позволило дистанционно привести бомбу в действие.

    Не эксперт, а прямо волшебник, по фото мирно выглядевшего предмета, установить механизм действия сюрприза. Шарик, магнит... Слов нет. Пусть в битву экстрасенсов записывается, все колдовские призы соберет.