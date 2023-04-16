СНВ-3 мертв. Что дальше

«На основании информации, доступной по состоянию на 31 декабря 2022 года, Соединенные Штаты не могут подтвердить соблюдение Российской Федерацией условий нового договора о СНВ».

Высокие ставки неудачи: наихудшие прогнозы сил после истечения срока действия нового СНВ

«У нас есть три года до истечения срока действия нового СНВ. Кажется, что это много времени, но это не так уж и много, если вы пытаетесь сделать что-то амбициозное».

Загрузка большего количества боеголовок не требуется для поддержания сдерживания