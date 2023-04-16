СНВ-3 мертв. Что дальше

31 января Государственный департамент опубликовал свой ежегодный доклад Конгрессу о выполнении нового договора о СНВ с примечательным, хотя и неудивительным, выводом:
«На основании информации, доступной по состоянию на 31 декабря 2022 года, Соединенные Штаты не могут подтвердить соблюдение Российской Федерацией условий нового договора о СНВ».
Это открытие не было неожиданным. В августе 2022 года в ответ на уведомление США по соглашению о намерении провести инспекцию Россия сослалась на редко используемую договорную оговорку, «временно освобождающую» все ее объекты от инспекции.
В американском отчете предполагается, что основная причина приостановки инспекций по договору СНВ-3 – «сосредоточена на недовольстве России ограничительными мерами США, наложенными на Россию, и поставками оружия на Украину».
Вторя выводам доклада, 1 февраля Кара Аберкромби, заместитель помощника президента и координатор оборонной политики и контроля над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома, заявила на брифинге в Ассоциации по контролю над вооружениями, «...что Соединенные Штаты делают все, что в их силах, чтобы снять ограничения, связанные с пандемией и санкциями, для российских инспекторов, и что «насколько нам известно, нет абсолютно никаких препятствий для содействия российским инспекциям».
Вашингтон обеспокоен тем, что Россия до сих пор не отменила свое «замораживание ДСНВ», а также отложила на неопределенный срок запланированное на ноябрь заседание Двусторонней консультативной комиссии. В том же духе это, как полагают, связано с поддержкой США Украины, как указал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, который сказал, что контроль над вооружениями «стал заложником американской линии нанесения стратегического поражения России», и что Россия была «готова к такому сценарию», срок действия ДСНВ истекает без продления 1 февраля 2026 года.
Эти действия, по мнению США, представляют собой состояние «несоблюдения» конкретных пунктов СНВ-3. Однако крайне важно отметить различие между выводами о «несоблюдении» (серьезные, но неформальные оценки, часто с четким путем к восстановлению соблюдения), «нарушение» (требующее официального определения) и «существенное нарушение» (где нарушение поднимается до уровня, противоречащего объекту или цели договора).
Также важно отметить, что выводы Соединенных Штатов о невыполнении Россией своих обязательств не связаны с фактическим количеством развернутых российских боеголовок и пусковых установок. Хотя в отчете отмечается, что отсутствие инспекций означает, что «Соединенные Штаты меньше верят в точность заявлений России», в отчете осторожно намекается, что «хотя это вызывает серьезную озабоченность, это не свидетельствует о несоблюдении». В отчете также оценивается, что «в конце 2022 года у России, вероятно, не было нарушений лимита боезарядов по новому договору СНВ» и что несоблюдение Россией требований не угрожает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.
Высокие ставки неудачи: наихудшие прогнозы сил после истечения срока действия нового СНВ
И США, и Россия тщательно спланировали свои соответствующие программы ядерной модернизации, исходя из предположения, что ни одна из стран не превысит уровни вооруженных сил, которые в настоящее время продиктованы новым СНВ. Без сделки после 2026 года это предположение сразу же исчезает; обе стороны, вероятно, по умолчанию проявляют взаимное недоверие из-за меньшего количества поддающихся проверке данных, и будут доминировать наихудшие сценарии того, как будут расти арсеналы обеих стран в будущем.
В качестве примера можно привести слова нового председателя комитета палаты представителей по вооруженным силам, который заявил в ответ на выводы Госдепартамента о несоблюдении Россией требований, что «Объединенный штаб должен исходить из того, что Россия нарушила или будет нарушать ДСНВ». Как упоминалось ранее, в отчете Госдепартамента прямо говорится, что они обнаружили, что Россия не соблюдает требования только в отношении содействия инспекциям и встречам BCC, а не в отношении развернутых боеголовок и пусковых установок.
Ясно, что чем дольше будут сохраняться эти проблемы соблюдения, тем больше они в конечном итоге будут препятствовать переговорам между США и Россией по последующему договору, который необходим для сохранения двустороннего режима контроля над стратегическими вооружениями после истечения срока действия нового СНВ в феврале 2026 года. Посол Стив Пайфер, старший научный сотрудник Brookings Institution, отметил во время вебинара ACA:
«У нас есть три года до истечения срока действия нового СНВ. Кажется, что это много времени, но это не так уж и много, если вы пытаетесь сделать что-то амбициозное».
Для этого обе стороны должны ясно видеть ставки и, в частности, то, что произойдет, если им не удастся заключить новую сделку по ограничению стратегических наступательных вооружений.
Соединенные Штаты обладают значительным возвратным потенциалом загрузки своих стратегических ядерных сил, откуда они могут выводить дополнительные боеголовки из хранилищ и добавлять их к развернутым ракетам и бомбардировщикам. Все 400 развернутых американских межконтинентальных баллистических ракет «Минитмен-3» в настоящее время несут только одну боеголовку, половина из них несут боеголовки W-87/Mk21A, каждая из которых способна нести только одну боеголовку. 200 ракет «Минитмен-3» оснащены по одной боеголовке W-78/Mk-12A, но имеют возможность дооснащения платформ блоков разведения до трех боеголовок. При полной загрузке забрасываемый вес МБР «Минитмен-3» – 1 200 кг. У США есть дополнительно 50 «теплых» шахт МБР, которые при необходимости могут загрузить ракетами. С учетом этих потенциальных возможностей силы межконтинентальных баллистических ракет США могут увеличиться более чем в два раза с 400 до 950 боеголовок по числу боеголовок.
В отсутствие договорных ограничений Соединенные Штаты могли бы также загрузить каждую из своих развернутых БРПЛ «Трайдент-2» с полным комплектом из восьми боеголовок W-88/Mk-5 (забрасываемый вес – 4 840 кг) или до 12 боеголовок W-76/Mk-4 (4 180 кг), а в настоящее время в среднем ракеты несут от четырех до пяти боеголовок, 4 W-76/Mk-4А либо 4 W-88/Mk-5, или 4 W-76/Mk-4А + 1 W-88/Mk-5. Принимая во внимание небольшое количество подводных лодок, которые, как предполагается, будут находиться на обслуживании в любой момент времени, Соединенные Штаты могут удвоить количество боеголовок, развернутых на своих БРПЛ, с 950 до 1 920 единиц.
Соединенные Штаты потенциально могут также повторно активировать четыре пусковые установки на каждой подводной лодке, которые они деактивировали, чтобы соответствовать лимиту нового СНВ, таким образом добавив флоту ПЛАРБ – 56 ракет «Трайдент-2» с 448 боеголовками. Однако на выполнение этих действий, вероятно, уйдут месяцы, особенно с учетом сложностей, связанных с загрузкой дополнительных боеголовок на межконтинентальные баллистические ракеты.
Более того, подводные лодки с баллистическими ракетами должны будут возвращаться в порт по графику ротации, чтобы получить дополнительные боеголовки. Однако размещение дополнительных боеголовок на базах бомбардировщиков США может быть осуществлено очень быстро, и Соединенные Штаты потенциально могут загрузить почти 700 крылатых ракет AGM-86A и авиабомб В-61-7 и В-61-12 на свои бомбардировщики B-52 и B-2.
У России также есть значительные возможности «возвратного потенциала», особенно это касается наземных сил МБР. Считается, что некоторые из существующих российских межконтинентальных баллистических ракет были загружены с меньшим количеством боеголовок, чем их максимальная загрузка, чтобы соответствовать ограничениям сил, установленным новым СНВ. Это касается, прежде всего, группировки МБР РС-24 «Ярс», платформы блоков разведения ракет 15Ж55М имеют 6 ячеек. Заполнены только три или четыре ячейки на всех развернутых ракетах 500-килотонными боеголовками.
В результате без ограничений, налагаемых новым СНВ, российские межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 «Ярс», по мнению авторитетных американских экспертов Ханса Кристенсена и Мэтта Корды из FAS (Федерации американских ученых), потенциально могут увеличить суммарное количество боегловок с 834 боеголовок до 1 197 боеголовок, и это без учета перевооружения группировки «тяжелых» МБР РВСН с Р-36М2 на новейшие ракеты «Сармат». В своих расчетах они учли 460 750-киллотонных боеголовок 15Ф174, из расчета 10 боеголовок на ракету, но новые ракеты могут нести от 10 до 20 боеголовок среднего или высокого класса мощности.
Также считается, что боеголовки баллистических ракет подводных лодок на борту некоторых российских ПЛАРБ были намеренно сокращены российской стороной до меньшего количества, чтобы соответствовать ограничениям нового СНВ. Без этих ограничений количество развернутых боеголовок потенциально может быть увеличено с 640 до 832 (также с небольшим количеством ПЛАРБ, которые предполагается вывести на техническое обслуживание). Как и в случае с США, российские бомбардировщики относительно быстро могут быть загружены сотнями ядерных боеголовок. Число крайне неопределенно, но, если предположить, что в боевой готовности находится примерно 50 бомбардировщиков, количество боеголовок потенциально может быть увеличено до 600.
В совокупности, если обе страны загрузят свои системы доставки для размещения максимально возможного количества боеголовок, оба арсенала увеличатся примерно вдвое. У Соединенных Штатов будет больше развернутых стратегических боеголовок, но у России по-прежнему будет больший общий арсенал оперативного ядерного оружия, учитывая его значительный запас, включая нестратегические ядерные боеголовки, которые не подпадают под действие договора.
Более того, ожидаются последствия, выходящие за рамки наступательных стратегических ядерных сил, которые регулирует новый СНВ. Если режим проверки и обмен данными истечет, обе страны, вероятно, усилят свои разведывательные возможности, чтобы компенсировать неопределенность в отношении ядерных сил другой стороны. Обе страны также, вероятно, будут больше инвестировать в то, что, по их мнению, повысит их общий военный потенциал, например, в обычные ракетные силы, нестратегические ядерные силы и противоракетную оборону.
Эти шаги могут вызвать реакцию в других ядерных государствах, некоторые из которых также могут решить увеличить свои ядерные силы и роль, которую они играют в своих военных стратегиях. В частности, становится все более очевидным, что Китай, по-видимому, больше не довольствуется тремя сотнями единиц ядерного оружия для обеспечения своей безопасности, и, отходя от давней доктрины, теперь, возможно, стремится приблизить свои собственные ядерные силы к размеру развернутых ядерных сил США и России до 1 500–1 550 единиц.
Некоторые бывшие представители министерства обороны США предположили, что Соединенным Штатам необходимо увеличить свои развернутые ядерные силы, чтобы компенсировать увеличение ядерного арсенала, который Китай планирует создать, и предполагаемое увеличение российских нестратегических ядерных вооружений – либо путем переговоров по новому ДСНВ о более высоком договорном пределе с Россией, или выхода из договора СНВ-3.
Эксперты Ханс Кристенсен и Мэтт Корда отмечают в своей статье в thebulletin – «... это не решит проблему и может поставить Соединенные Штаты на путь, на котором они фактически столкнутся с еще большим количеством российского и китайского ядерного оружия в будущем. Более высокий предел боезарядов по договору, очевидно, увеличит, а не сократит, количество российских боеголовок, нацеленных на Соединенные Штаты; а выход из СНВ-3, скорее всего, заставит Россию развернуть еще больше вооружений. Более того, значительное увеличение численности развернутых ядерных сил США и России может привести к тому, что Китай еще больше нарастит свой арсенал. Такие события могут впоследствии иметь волновые последствия для Индии, Пакистана и других стран – события, которые подорвут, а не улучшат американскую и международную безопасность».
Загрузка большего количества боеголовок не требуется для поддержания сдерживания
Важно отметить, что даже если такие наихудшие для США сценарии должны были бы произойти, в 2013 году министерство обороны и директор национальной разведки, в своем совместном докладе, оценивали: «...что даже значительное увеличение Россией развернутых ядерных боеголовок не окажет пагубного воздействия на США возможности сдерживания, ... даже если они значительно превышают пределы, установленные новым Договором о СНВ, [развертывание Россией дополнительных ядерных боеголовок] практически не повлияет на гарантированные США возможности нанесения второго удара, лежащие в основе нашей системы стратегического сдерживания».
Таким образом, американцы считают, что Россия не сможет добиться значительного военного преимущества за счет любого предполагаемого расширения своих стратегических ядерных сил, даже в случае полного выхода из ДСНВ, якобы из-за присущей живучести запланированной американской стратегической ядерной программы, структуры сил, особенно подводных лодок с баллистическими ракетами типа «Огайо», часть из которых находятся в море в любой момент времени.
Хотя политическая ситуация резко изменилась за последнее десятилетие, конкретная концепция сдерживания не изменилась. Возможности Соединенных Штатов для нанесения ядерного удара остаются такими же и сегодня, как это было во времена холодной войны, отмечается в статье – «даже в условиях невыполнения обязательств Россией и наращивания ядерного потенциала Китая. В результате кажется очевидным, что, хотя установка дополнительных боеголовок на системы США может показаться политически сильным ответом, она не даст Соединенным Штатам никаких дополнительных преимуществ, которых они уже не имеют, и, вероятно, спровоцирует развитие событий, которых не было бы в поле зрения их интересов национальной безопасности».
ДСНВ мертв, и так тому и быть. Он ограничивал количественное и качественное развитие российских стратегических ядерных сил. Денонсация договора открывает перед американцами бездну проблем, на решение которых потребуются огромные средства и уйма времени.