Начальник генштаба ВС Франции приезжал на Украину обсуждать ситуацию на фронте

На Украине с официальным визитом побывал начальник объединенного штаба вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.Как отметил Залужный, он обсудил с начальником французского генштаба ситуацию на фронте. Отдельно обсуждалась потребность Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, в средствах противовоздушной обороны. Был поднят вопрос и о передаче Украине самолетов американского производства F-16, однако о том, к какому выводу пришли по данному вопросу, не сообщается.Кроме того, Залужный выразил готовность делиться с французскими военными опытом ведения полномасштабных боевых действий. Главком ВСУ утверждает, что встреча была продуктивной. Но более интересно то, что ранее высокопоставленные французские военные такого ранга на Украину не приезжали. В Киеве и других городах много раз бывали европейские политики, а визиты военных предпочитали не афишировать, чтобы не допустить эскалацию конфликта.Вероятно, что в процессе встречи главы французского генштаба с представителями украинского командования могли обсуждаться различные аспекты предстоящего контрнаступления украинских формирований. Фактически Запад уже не скрывает, что принимает открытое участие в планировании украинских операций, то есть – участвует в войне против России.Франция является одним из наиболее активных спонсоров киевского режима в континентальной Европе. В частности, страна передала Украине большое количество артиллерийских систем, противовоздушных комплексов, бронемашин, иных видов вооружения и снаряжения. Известно, что на стороне ВСУ воюют наемники из Франции, в том числе бывшие военнослужащие французской армии и Иностранного легиона.