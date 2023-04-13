Военное обозрение
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Начальник генштаба ВС Франции приезжал на Украину обсуждать ситуацию на фронте

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Начальник генштаба ВС Франции приезжал на Украину обсуждать ситуацию на фронте

На Украине с официальным визитом побывал начальник объединенного штаба вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.


Как отметил Залужный, он обсудил с начальником французского генштаба ситуацию на фронте. Отдельно обсуждалась потребность Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, в средствах противовоздушной обороны. Был поднят вопрос и о передаче Украине самолетов американского производства F-16, однако о том, к какому выводу пришли по данному вопросу, не сообщается.

Кроме того, Залужный выразил готовность делиться с французскими военными опытом ведения полномасштабных боевых действий. Главком ВСУ утверждает, что встреча была продуктивной. Но более интересно то, что ранее высокопоставленные французские военные такого ранга на Украину не приезжали. В Киеве и других городах много раз бывали европейские политики, а визиты военных предпочитали не афишировать, чтобы не допустить эскалацию конфликта.

Вероятно, что в процессе встречи главы французского генштаба с представителями украинского командования могли обсуждаться различные аспекты предстоящего контрнаступления украинских формирований. Фактически Запад уже не скрывает, что принимает открытое участие в планировании украинских операций, то есть – участвует в войне против России.

Франция является одним из наиболее активных спонсоров киевского режима в континентальной Европе. В частности, страна передала Украине большое количество артиллерийских систем, противовоздушных комплексов, бронемашин, иных видов вооружения и снаряжения. Известно, что на стороне ВСУ воюют наемники из Франции, в том числе бывшие военнослужащие французской армии и Иностранного легиона.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Валерия Залужного
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11 комментариев
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  1. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 19:05
    +2
    Душевно так обнимаются. По европейски.
  2. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 19:06
    +5
    Hlupáci, co ženou Ukrajinu do války za fašismus a Americký imperialismus
  3. notingem
    notingem Сегодня, 19:12
    -1
    Ну лягушатник попал.Судя по фото его в племя приняли.Теперь по гроб должен будет
  4. fif21
    fif21 Сегодня, 19:19
    -1
    Почему без личного гинеколога ? Вот у Макрона есть , а этому не дали ? wassat
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:55
      0
      Макрон не может сегодня ,у его бриджит день рождения ,сколько ей лет не знаю ,но злые языки говорят что уних разница в 26 лет.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 20:04
        0
        сколько ей лет не знаю
        Ровно семьдесят belay laughing .
  5. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 19:22
    +2
    Ох давно пора этот "проходной двор" прикрыть. Сколько можно?
    По моему уже политики, военные и деятели всех "культур" из всех "недружественных стран" побывали в Киеве. БЕСПРЕПЯТСТВЕННО и БЕЗНАКАЗАННО! am
  6. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 19:23
    -1
    готовность делиться с французскими военными опытом ведения полномасштабных боевых действий
    новую работенку подыскивает? laughing
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 19:26
    -1
    Ну как, "приезжал обсудить ситуацию на фронте"? - Покурили в постели. Делов-то.
  8. БойКот
    БойКот Сегодня, 19:40
    +2
    У французов много чего поканючить можно, не только Ф-16. Чегой-вспомнилось, за фашиков воевало гораздо больше лягушатников, чем за СССР. Если что и поменялось, то в худшую сторону, про эскадрилью "Нормандия" в небе Украины не слышно.
  9. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 20:06
    0
    Je trouve TRES déplaisant de voir notre officier Français en TREILLIS et non pas en uniforme...Cela a une signification, un symbole très important .

    Мне очень неприятно видеть нашего французского офицера в шпалерах, а не в форме...В этом есть смысл, очень важный символ .