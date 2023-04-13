Военное обозрение
Войти Регистрация

Совет ЕС утвердил выделение одного миллиарда евро на боеприпасы для Украины

4
Совет ЕС утвердил выделение одного миллиарда евро на боеприпасы для Украины

Совет Европейского союза утвердил выделение средств в размере одного миллиарда евро на закупку боеприпасов для украинской армии.


В сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале Совета ЕС, утверждается, что выделение этой суммы одобрено в рамках Европейского фонда мира в качестве меры поддержки Вооруженных сил Украины.

Предполагается, что эта мера позволит странам Евросоюза возместить стоимость боеприпасов, поставленных украинской армии из существующих запасов или за счет изменения приоритетов уже существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

Сообщается, что первоначально по итогам мартовского саммита Евросоюза в Брюсселе планировалось выделение на эти цели двух миллиардов евро, однако после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Китай, французские власти заблокировали принятое ранее решение ЕС о финансировании поставок боеприпасов украинской армии. В итоге руководством Евросоюза было принято решение ограничиться половиной первоначально одобренной суммы.

План Евросоюза предусматривает поставку украинской армии одного миллиона боеприпасов в течение ближайшего года, а также осуществление совместных закупок для пополнения собственных, уже близких к исчерпанию запасов.

Ранее власти Великобритании пообещали выделить новые многомиллионные кредиты для Украины. Предполагается, что эти средства будут направлены на финансирование содержания украинских учреждений медицины и образования, а также на другие социальные потребности.
Использованы фотографии:
Wikipedia
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dump22
    dump22 Сегодня, 19:10
    +2
    выделение этой суммы одобрено в рамках Европейского фонда мира


    На деньги "фонда мира" закупают боеприпасы?!
    Я чего-то не понимаю в этом мире.
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 19:33
      +1
      Я чего-то не понимаю в этом мире.
      Ничего нового, строго по Оруэллу. Кто-нибудь после этого будет утверждать, что он про СССР писал?
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 19:19
    +2
    Этот миллиард евро должен вернуться на голову европейцев, в виде таких же снарядов, если вдруг хоть одна европейская страна неосмотрительно решит поучаствовать в каком-либо вооружённом конфликте у чёрта на куличках, чтобы привести к покорности каких-нибудь готтентотов и прочих туарегов. Спонсором возврата должен стать "Газпром". Затратно и некрасиво с точки зрения толстовцев. Но это дело чести.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 19:20
    +2
    Ну сейчас Польша изойдет вся на навоз, требуя этот миллиард себе, как наиболее "пострадавшей"