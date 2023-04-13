Совет ЕС утвердил выделение одного миллиарда евро на боеприпасы для Украины

Совет Европейского союза утвердил выделение средств в размере одного миллиарда евро на закупку боеприпасов для украинской армии.В сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале Совета ЕС, утверждается, что выделение этой суммы одобрено в рамках Европейского фонда мира в качестве меры поддержки Вооруженных сил Украины.Предполагается, что эта мера позволит странам Евросоюза возместить стоимость боеприпасов, поставленных украинской армии из существующих запасов или за счет изменения приоритетов уже существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года.Сообщается, что первоначально по итогам мартовского саммита Евросоюза в Брюсселе планировалось выделение на эти цели двух миллиардов евро, однако после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Китай, французские власти заблокировали принятое ранее решение ЕС о финансировании поставок боеприпасов украинской армии. В итоге руководством Евросоюза было принято решение ограничиться половиной первоначально одобренной суммы.План Евросоюза предусматривает поставку украинской армии одного миллиона боеприпасов в течение ближайшего года, а также осуществление совместных закупок для пополнения собственных, уже близких к исчерпанию запасов.Ранее власти Великобритании пообещали выделить новые многомиллионные кредиты для Украины. Предполагается, что эти средства будут направлены на финансирование содержания украинских учреждений медицины и образования, а также на другие социальные потребности.