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Вступившая в НАТО Финляндия передала ВСУ советские гаубицы «Гиацинт-Б»

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Вступившая в НАТО Финляндия передала ВСУ советские гаубицы «Гиацинт-Б»

Некогда нейтральная Финляндия после вступления в НАТО стремительно превращается русофобское государство, основной целью существования которого является противоборство с Москвой, по примеру своих близлежащих соседей – стран Прибалтики и Польши.


На фоне резкого сворачивания хозяйственных связей с РФ Хельсинки постепенно становится одним из основных доноров ВСУ, благо финская армия имеет богатый арсенал советского вооружения. В сети украинскими военными опубликовано видео, на котором запечатлена 152-мм буксируемая гаубица «Гиацинт-Б» в раскраске, характерной для сухопутных войск Финляндии.

Официально о передаче данной артиллерийской системы Хельсинки не сообщали, поэтому неизвестно, сколько гаубиц было передано киевскому режиму. По данным министерство обороны страны, на вооружении финской армии находилось 24 орудия. Всего же, согласно официальным заявлениям, Хельсинки передали ВСУ военного снаряжения на 910 млн евро.

Видимо, в скором времени следует ожидать поставки в незалежную прочих советских изделий, остающихся на вооружении армии, – БМП-2МД (110 ед. на начало года), МТ-ЛБ (320 ед.), МТ-Лбу (74 ед.), гаубиц Д-30 (474 ед.), САУ «Гвоздика» (74 ед.), ЗУ-23-2 (более 1 тыс. ед.).
Использованы фотографии:
Минобороны Финляндии
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13 комментариев
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  1. БойКот
    БойКот Сегодня, 19:30
    +2
    Финляндия после вступления в НАТО стремительно превращается русофобское государство, основной целью существования которого является противоборство с Москвой
    Да любой, мало-мало интересующийся историей знает, что финны были русофобами если не всегда, то последние сто с лишним лет точно. Просто маски сняли.
  2. Капитан Пушкин
    Капитан Пушкин Сегодня, 19:38
    +6
    в скором времени следует ожидать поставки в незалежную прочих советских изделий, остающихся на вооружении армии, – БМП-2МД (110 ед. на начало года), МТ-ЛБ (320 ед.), МТ-Лбу (74 ед.), гаубиц Д-30 (474 ед.), САУ «Гвоздика» (74 ед.), ЗУ-23-2 (более 1 тыс. ед.).

    Впечатляет... Отдадут все...
    А ведь на все это имеется боекомплект. По артиллерии, не менее по 1000 снарядов на орудие. Плюс, на все это хозяйство имеются комплекты запасных частей. Плюс полевые ремонтные мастерские.
    Нам нужно наращивать возможности по активному поиску и уничтожению артиллерии и бронетехники.
    Дальше лучше не будет. Будет только тяжелее.
  3. iran
    iran Сегодня, 19:39
    +6
    Так может быть стоит и России стать похожей: например, на границе с Финляндии устроить полигон ядовитых отходов из Урала или по крайней мере свозить туда весь мусор из Питера? Хотя с нынешней властью кроме как утереться от очередного плевка в лицо больше ждать нечего.

    p.s. Я-то по своей наивности думал, что после того как Финляндия войдет в НАТО, Россия начнет выходить из всех подписанных с ней договоров, особенно советских, которые делегировали Финляндии большие полномочия нейтральной страны и всяческие преференции со стороны СССР.

    А на деле ничего не изменилось.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:45
      +3
      В Карелию мусор свозить?Вы в своем уме?А вот что с финскими компаниями по древесине.Вырубке и переработке?Кислород перекрыть,не?
      1. Zug
        Zug Сегодня, 20:02
        0
        Перекрыли уже-на границе с нами заводики закрываются.Мется Кроуп уже загнулась у нас,и заводик их тоже,вроде как там уже другое руководство
      2. свой1970
        свой1970 Сегодня, 20:07
        0
        Цитата: dmi.pris1
        В Карелию мусор свозить?Вы в своем уме?А вот что с финскими компаниями по древесине.Вырубке и переработке?Кислород перекрыть,не?

        Лес кругляк давно ограничили
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:40
    0
    да передают все кому не лень ! тока РФ не чего с этим не делает ! хотя бы объявила что будут уничтожатся везде где необходимо и тут все кто помогает укрр виноваты будут если по ним попадет случае но ! хотя о чем я может быть это такой хитрый план такой ,,,,,,,,,,,,,,,,
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:45
    +1
    Вот дети инцеста - моральные инвалиды, не сидиться им спокойно, имперские амбиции покоя не дают, быстро переметнулись - лизнуть хозяину побыстрее хотят.

    У них ещё 72-ки были.
    Вывод , торговля оружием - зло, особенно если слаб!

    Нашим же салом, да нам по сусалам.
  6. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 19:48
    0
    Интересно, а кто следующий пожелает поделиться нашим оружием с натовцами? Видимо, всё это не было продумано и просчитано. Когда только на Украине маленький огонёк разгорался, мы делали вид, что всё нормально и мы вмешиваться не будем и не будем мешать раздавать печенье бунтующим нацистам...
    В общем, перспективы безрадостные.
  7. dump22
    dump22 Сегодня, 19:53
    +1
    основной целью существования которого является противоборство с Москвой


    Я правильно понял автора - финны оказывается только и ждали удобного случая, чтобы поскорее вступить в НАТО? Просто им последние 30 лет повода никак для этого не находилось?

    А по моему не надо натягивать сову на глобус.
    Финны реально очень сильно испугались после громких заявлений руководства госдумы и начала СВО. И в ситуации такой сильной паники естественно стали срочно искать хоть каких-нибудь союзников. А НАТО и радо было этому, сразу тут как тут:

    https://www.fontanka.ru/2022/01/13/70374119/
    ...Толстой сообщил, что, когда к России присоединится ряд стран, ранее входивших в состав империи, то государства Прибалтики и Финляндия «сами приползут», осознав «ничтожность своего положения»...не исключил, что это могло бы случиться в перспективе десятилетия...

    ...Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Финляндия и Швеция смогут быстро стать членами НАТО, если изъявят такое желание.
  8. lestad
    lestad Сегодня, 19:54
    0
    Вообще-то серьезный арсенал... теперь финов будут доить
  9. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 19:56
    0
    БМП-2МД (110 ед. на начало года), МТ-ЛБ (320 ед.), МТ-Лбу (74 ед.), гаубиц Д-30 (474 ед.), САУ «Гвоздика» (74 ед.), ЗУ-23-2 (более 1 тыс. ед.).

    Блин!!! Сколько же у них нашего "железа"!
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:03
    0
    А, что разве кто-то ожидал другого развития событий? После нарушений всех линий, ступенек и прочая, после того, как мы утерлись, разве кто то будет нас уважать? Нет, конечно! Утремся и сейчас. Кричали- русофобия -это дорого! Похоже, что это прибыльно. Пока мы будем терпилами.