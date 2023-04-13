Вступившая в НАТО Финляндия передала ВСУ советские гаубицы «Гиацинт-Б»

Некогда нейтральная Финляндия после вступления в НАТО стремительно превращается русофобское государство, основной целью существования которого является противоборство с Москвой, по примеру своих близлежащих соседей – стран Прибалтики и Польши.На фоне резкого сворачивания хозяйственных связей с РФ Хельсинки постепенно становится одним из основных доноров ВСУ, благо финская армия имеет богатый арсенал советского вооружения. В сети украинскими военными опубликовано видео, на котором запечатлена 152-мм буксируемая гаубица «Гиацинт-Б» в раскраске, характерной для сухопутных войск Финляндии.Официально о передаче данной артиллерийской системы Хельсинки не сообщали, поэтому неизвестно, сколько гаубиц было передано киевскому режиму. По данным министерство обороны страны, на вооружении финской армии находилось 24 орудия. Всего же, согласно официальным заявлениям, Хельсинки передали ВСУ военного снаряжения на 910 млн евро.Видимо, в скором времени следует ожидать поставки в незалежную прочих советских изделий, остающихся на вооружении армии, – БМП-2МД (110 ед. на начало года), МТ-ЛБ (320 ед.), МТ-Лбу (74 ед.), гаубиц Д-30 (474 ед.), САУ «Гвоздика» (74 ед.), ЗУ-23-2 (более 1 тыс. ед.).