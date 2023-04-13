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Украинские военные в Артёмовске: К сожалению, железнодорожную колею противник переходит

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Украинские военные в Артёмовске: К сожалению, железнодорожную колею противник переходит

Продолжаются бои за Артёмовск. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнера» при фланговой поддержке со стороны артиллерии, в том числе Воздушно-десантных войск, продолжают выдавливать противника в западном направлении. В связи с этим обращает на себя внимание новые публикации находящихся в Артёмовске украинских военных. С одной стороны они заявляют, что им «помогает артиллерия, которая бьёт по противнику (нашим войскам) из-за пределов города», с другой стороны признаётся успех ЧВК «Вагнер».


Из свежей сводки украинских военных в Артёмовске (Бахмуте):

По железной дороге - ничего хорошего. К сожалению, колею противник переходит.

Речь идёт о железной дороге, которая отделяет западную часть города от остальных его кварталов – тех, которые уже перешли под контроль российских подразделений в ходе этой тяжёлой и затяжной битвы.



Украинские военные в сети публикуют информацию о том, что подразделения «Вагнера» переходят железнодорожные пути в районе улицы Корсунского (переименованная ул.Некрасова), а также в районе улицы Леваневского (к северо-западу от вокзала Бахмут-1).

Если подразделениям «Вагнера» удастся развить успех на этих участках, то появится возможность атаковать противника в западной части Артёмовска как минимум с двух направлений, не давая ему использовать железнодорожное полотно в качестве одного из рубежей обороны.
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:59
    +3
    Евгений Пригожин сообщил ,шумеры потеряли только 200ыми под Артёмовском и Соледаром - 32 000 человек.Ему можно верить ,его ребятам при наступлении приходится убирать трупы ВСУшников с поля боя.32 тысячи - это две дивизии.Так через Артёмовск идут две ветки ЖД путей ,мы уже западную перешли?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:06
      0
      Новости с той стороны ,действительно подорваны ВСУ ,есть видео.
  2. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 20:06
    0
    7 полноценных бригад ВСУ. Плюс раненые . Армейский корпус размотали