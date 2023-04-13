Украинские военные в Артёмовске: К сожалению, железнодорожную колею противник переходит

По железной дороге - ничего хорошего. К сожалению, колею противник переходит.

Продолжаются бои за Артёмовск. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнера» при фланговой поддержке со стороны артиллерии, в том числе Воздушно-десантных войск, продолжают выдавливать противника в западном направлении. В связи с этим обращает на себя внимание новые публикации находящихся в Артёмовске украинских военных. С одной стороны они заявляют, что им «помогает артиллерия, которая бьёт по противнику (нашим войскам) из-за пределов города», с другой стороны признаётся успех ЧВК «Вагнер».Из свежей сводки украинских военных в Артёмовске (Бахмуте):Речь идёт о железной дороге, которая отделяет западную часть города от остальных его кварталов – тех, которые уже перешли под контроль российских подразделений в ходе этой тяжёлой и затяжной битвы.Украинские военные в сети публикуют информацию о том, что подразделения «Вагнера» переходят железнодорожные пути в районе улицы Корсунского (переименованная ул.Некрасова), а также в районе улицы Леваневского (к северо-западу от вокзала Бахмут-1).Если подразделениям «Вагнера» удастся развить успех на этих участках, то появится возможность атаковать противника в западной части Артёмовска как минимум с двух направлений, не давая ему использовать железнодорожное полотно в качестве одного из рубежей обороны.