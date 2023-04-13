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Пресса США и Британии заявила о якобы выявлении человека, «осуществившего масштабную утечку разведданных»

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Пресса США и Британии заявила о якобы выявлении человека, «осуществившего масштабную утечку разведданных»

В американской прессе заявили о том, что «выявлен» человек, который осуществил «масштабный слив секретных документов Пентагона и разведывательных служб». В материале The New York Times утверждается, что якобы уже получены данные о нём.


В качестве такого человека назван 21-летний сотрудник разведки ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. Якобы он и есть тот, кто «слил сотни документов секретного характера, курируя частное радикальное интернет-сообщество, в которое входили 20-30 человек».

NYT со ссылкой на «два официальных лица, не пожелавших, чтобы их имена звучали в прессе», пишет, что Тейшейра «стал человеком, с которым собираются поговорить по поводу масштабной утечки».

Из статьи:

У Джека Тейшейры могут быть и данные, имеющие отношение к расследованию.

В то же время ни в ВВС США, ни в ФБР причастности этого молодого человека к «сливу секретных сведений» не комментируют.

На этом фоне крайне странно выглядит публикация в британской «Таймс», где утверждается, будто бы проведено некое «цифровое расследование», по итогам которого «удалось установить, что некоторые детали интерьера в доме Тейшейры совпадают с попавшими на фоне деталями интерьера, на фоне которого фотографировались секретные документы».

Джек Тейшейра в британской прессе «идентифицирован» как лётчик, который ранее был зачислен в 102-е крыло Нацгвардии Массачусетса.
При этом ни NYT, ни Times не пишут о том, откуда у сотрудника разведки Нацгвардии штата, не имеющей никакого отношения к материалам Пентагона, могли оказаться данные военной разведки, а также аналитика по положению дел далеко за пределами Массачусетса – в Китае, на Украине и т.п.
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47 комментариев
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  1. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 20:22
    -1
    Если это так , то это второй Сноуден , только первый успел слинять .
    Успел ли этот еще вопрос , никаких сведений об аресте нет .
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 20:23
      +11
      Да никакой он не сноуден. Это скорее всего контролируемый слив дезы. Самые важные вещи в этом сливе не соответствуют реальности.
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 20:25
        +3
        Если это деза , то его хотя бы для вида должны задержать .
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 22:25
          0
          Сноудены не остаются в США после того, как выложили в интернет секретные документы.
          Скорее всего этот парень вообще не при чём.
          Просто заготовили козла отпущения.
          Если же он действительно выложил эти документы - то его, вероятно, использовали в тёмную для контролируемого слива. Масштабное наступление ВСУ закончит эту войну быстро, независимо от результатов. Поскольку потери будут во много раз больше обычных боёв - после наступления ВСУ останется без войск. А у России достаточный мобилизационный резерв.
          США же надо, чтоб эта война продолжалась как можно дольше. Уже не столько против России, сколько для падения экономики ЕС
          Вот и слили информацию, предотвратив наступление.
      2. Черепавлик
        Черепавлик Сегодня, 21:18
        +4
        Возможно, вы правы, но был ли дезой тот самый "первый пакет"? Утверждают, что он висел в "дискорде" более месяца в относительно широком доступе, и если это именно та инфо, которая затрагивает работу вражеских шпиёнов, то последующий перформанс с ЯВНОЙ дезинформацией, враньем и околонаучной фантастикой предназначен для растворения действительной изначальной утечки в "белом шуме".

        Такое мое мнение (возможно ошибочное) подтверждают статьи Сеймура Хёрша: кто-то НА САМОМ ВЕРХУ в США "сливает" неудобные для демократов вещи. Может быть грязные предвыборные фокусы, может разборки между крупными бизнесменами, может потерянные деньги, а может страх перед последствиями.
        1. Наган
          Наган Сегодня, 21:39
          0
          Цитата: dmi.pris1
          кто-то НА САМОМ ВЕРХУ в США "сливает" неудобные для демократов вещи.

          Если дерьмократы делают то, огласка чего "неудобна", и планируют, что огласка не произойдет, их ждет сильное разочарование на выборах, и не только.
        2. alexmach
          alexmach Сегодня, 21:54
          0
          Возможно, вы правы, но был ли дезой тот самый "первый пакет"?

          Первый пакет это что? ситуация на Украине? ну вот он то как раз таки самый нереалистичный. В нем по-моему вообще никакие цифры не сходятся с реальностью.
      3. Alien From
        Alien From Сегодня, 22:09
        0
        Конечно деза, у них как всегда рояль в кустах стоит и туз в рукаве.
      4. Ясная
        Ясная Сегодня, 22:16
        +1
        Цитата: alexmach
        Это скорее всего контролируемый слив дезы.

        Цитата: Кузнец 55
        Если это деза , то его хотя бы для вида должны задержать .

        В любом случае, спецслужбы США пошли с козырей bully
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:25
      +3
      Да ладно.Это или стрелочник,либо глупый человек.Какие секретные сведения могут быть в каком то радикальном сообществе?Они все "под колпаком"
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 22:13
        0
        Ну вот под колпак кто-то подбросил портфель документов. Чего их радикалов жалеть?
    3. Комментарий был удален.
    4. Маз
      Маз Сегодня, 21:12
      +2
      Слить в сеть секретные документы мог 21-летний лётчик из штата Массачусетс –The New York Times есть даже его фото и фото его друзей!

      «Джек Тейшейра был лидером чата под названием Thug Shaker Central, где до 30 молодых людей и подростков объединились из-за общей любви к оружию, расистским мемам и видеоиграм», пишет издание. Два американских чиновника подтвердили, что следователи хотят поговорить с летчиком об утечке правительственных документов. Один чиновник сказал, что летчик Тейшейра, возможно, располагает информацией, имеющей отношение к расследованию.
      Нью Йорк Таймс не может врать, здесь только правдивая на сто пятьдесят процентов информация, которую она скармливает миллионам и даже миллиардам читателей.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 21:34
        +1
        откуда у сотрудника разведки Нацгвардии штата, не имеющей никакого отношения к материалам Пентагона, могли оказаться данные военной разведки,

        Похоже не только в России умеют назначать виновным стрелочника winked
      2. Наган
        Наган Сегодня, 21:44
        0
        Цитата: Маз
        Слить в сеть секретные документы мог 21-летний лётчик из штата Массачусетс –The New York Times есть даже его фото и фото его друзей!

        С каких это пор американские летчики фоткаются на фоне СУшек, а на бэджике того, что справа, выведено кириллицей "Сергей"?
        1. Маз
          Маз Сегодня, 22:17
          0
          С тех пор как юмор, сатира и ирония с сарказмом и прочие литературные приемы и художественные не знают границ, ограничений и догм, и это друзья американского летчика, а не американские летчики товарищ Наган - щательнее надо быть. Читать надо внимательно.
      3. Тагиров
        Тагиров Сегодня, 22:12
        0
        Thug Shaker Central


        Лучше не гуглить что такое Thug Shaker
    5. Маз
      Маз Сегодня, 21:38
      0
      Кадры с места ареста подозреваемого в сливе секретных данных Пентагона.
      ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона — СМИ, CBS News
      1. ugos
        ugos Сегодня, 22:24
        0
        А почему он без штанов, уже подготовили к пыткам?
    6. Маз
      Маз Сегодня, 22:24
      0
      Опубликовано домашнее фото подозреваемого в сливе американских секретных документов!

      Генпрокурор США подтвердил, что служащий ВВС Нацгвардии США задержан по делу об утечках данных Пентагона
  2. ugos
    ugos Сегодня, 20:25
    +2
    ''Беги Форрест, беги....''
    Как то так.....ну может Джек, беги...
  3. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:26
    +7
    Не, неправдоподобно
    Можно подумать, что доступ к секретным документам у каждого дворника... чушь
    Один только возраст, и тот пришит белыми нитками
    Чтобы дослужиться до доступа к документам такого уровня секретности, десятка лет мало, а тут - 21)
    Непонятная игра происходит...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:37
      +1
      Цитата: sdivt
      Непонятная игра происходит...

      С нынешним политическим руководством, что в ЕС, что у англосаксов... многое непонятно.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 21:55
        0
        Цитата: Теренин
        С нынешним политическим руководством, что в ЕС, что у англосаксов... многое непонятно.

        Вот и гадай. То ли мы такие тупые, то ли они такие тупые.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 22:07
          +1
          Цитата: Тарелка
          Цитата: Теренин
          С нынешним политическим руководством, что в ЕС, что у англосаксов... многое непонятно.

          Вот и гадай. То ли мы такие тупые, то ли они такие тупые.

          И кто у Вас кто по раскладу получился тупой? winked
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 22:15
      0
      Нукогда какой-то ремонтник из глубинки внезапно получает ноутбук сына президента с гигабайтаи всякой дичи это тоже удивительно
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 20:28
    +1
    В качестве такого человека назван 21-летний сотрудник разведки ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра.

    Ну-ну! Это что, расчет на дурака?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:38
      +1
      Цитата: AlexGa
      В качестве такого человека назван 21-летний сотрудник разведки ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра.

      Ну-ну! Это что, расчет на дурака?

      Так если дураки это хавают, то почему бы нет!?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:32
    +4
    По моему они гонят ,в некоторых штатах в США в 21 год ,лампочку нельзя вкрутить самостоятельно. wassat
    1. ugos
      ugos Сегодня, 20:46
      +1
      Мы же не знаем всей ситуации в целом, может этот Джек последняя инстанция, только выложил в сеть,а до него ещё куча народа , как у нас с Треповой .
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 21:39
        +2
        Цитата: ugos
        может этот Джек последняя инстанция, только выложил в сеть

        Вполне возможно, что им сыграли в темную.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 21:48
      +2
      Цитата: tralflot1832
      в некоторых штатах в США в 21 год ,лампочку нельзя вкрутить самостоятельно.

      21 год - это тот рубеж, по достижении коего разрешено во ВСЕХ штатах приобретать огнестрел, табачные изделия, алкоголь, а в некоторых штатах и марихуану.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 22:09
        +1
        Цитата: Наган
        Цитата: tralflot1832
        в некоторых штатах в США в 21 год ,лампочку нельзя вкрутить самостоятельно.

        21 год - это тот рубеж, по достижении коего разрешено во ВСЕХ штатах приобретать огнестрел, табачные изделия, алкоголь, а в некоторых штатах и марихуану.

        Эх winked мне бы теперь вернуться в 21год от роду и в штаты fellow
  6. German Brit
    German Brit Сегодня, 20:37
    -1
    Похоже кто то в МО губёнки раскатал на халяву. Клюнул. А вдруг деза!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:40
      +1
      Цитата: German Brit
      Похоже кто то в МО губёнки раскатал на халяву. Клюнул. А

      И кто это по Вашему?
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 21:45
      0
      https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/04/12/discord-leaked-documents/
      тут много про че написано !
  7. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 20:45
    +1
    Я всегда знал, что кто то захочет повторить «подвиг» Сноудена. Это как войти в историю. Потому что чем то надо заклиниться в истории. Кстати это предупреждение и нашим службам.

    Это не значит, что этот взброс имеет фактическое наполнение. Но это возможно.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:42
      +1
      Цитата: nellyjuri
      Это не значит, что этот взброс имеет фактическое наполнение. Но это возможно.

      Так об этом говорят с самого начала.
    2. Комментарий был удален.
  8. Седов
    Седов Сегодня, 20:54
    +3
    Вот только на соседнем портале написал. Вот Чудесаааа!!! Суперсекретные документы Пентагона оказались в руках 21-летнего OG мальчика-разведчика, из какого-то Богом забытого авиакрыла, который курировал некую частную группу людей, у которой были суперсекретные документы и которые он потом в течении долгого времени распространял в аналоге телеги.. И правильно Задорнов говорил: "Они тупые".. Версию, примитивней этой, ещё придумать нужно. И кстати, ветеринар Данилов намедни"зуб давал", что об этих документах знает всего несколько человек в мире.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:44
      +2
      Цитата: Седов
      И кстати, ветеринар Данилов намедни"зуб давал", что об этих документах знает всего несколько человек в мире.

      Данилов, очевидно не выговаривает слово "тысяч" человек...
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:02
    +4
    21 год? Так ему только алкоголь покупать разрешили. Какие секреты Пентагона! Да еще пилоту нацгвардии? Деза.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:46
      +1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Так ему только алкоголь покупать разрешили.

      Вот он сразу натрескался и всё выложил yes
    2. Наган
      Наган Сегодня, 22:24
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      21 год? Так ему только алкоголь покупать разрешили. Какие секреты Пентагона! Да еще пилоту нацгвардии? Деза.

      Вам имя Bradley Manning ничего не говорит? Рожден в 1987, в 2009 в чине рядового был назначен аналитегом разведки, т.е. годов ему было не сильно больше. Оно тоже слило секретные данные, правда не напрямую, а через Wikileaks, за что и получило 35 лет в 2013. Вскоре после посадки оно заявило, что оно женщино, и потребовало медицинской помощи в виде женских гормонов, и вроде как еще и хирургию по смене пола. И че-то даже получило за счет государства. В 2017 оно было помиловано Обамой в последние дни его президентства, и с тех пор безуспешно пытается сделать политическую карьеру.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Chelsea_Manning
      Этому Джеку, похоже, придется сидеть от звонка до звонка, если конечно он тоже не попытается стать каким-нить политкорректным извращенцем меньшинством.
  10. Andron78
    Andron78 Сегодня, 21:08
    +2
    Обратите внимание на фото слитых документов, это не скрины, не фото экрана монитора, это распечатанные бумаги. Кто хоть немного знаком с it безопасностью понимает, что доступ, просмотр, модификация, удаление, распечатка любого секретного документа оставляет след по которому вычисляется рабочее место на котором это было сделано и лицо, сделавшее это. При этом доступ, модификация, удаление, размножение кограничивается. Долго они этого парнишку искали, слишком долго.
  11. Normann
    Normann Сегодня, 21:26
    +2
    А по-поводу возраста ни у кого вопросов не возникло?
    1. Andron78
      Andron78 Сегодня, 22:05
      0
      Ну мало ли, может у них с персоналом проблемы. Нацгвардия комплектуется на добровольной основе, рекруту должно быть 18 лет, возможно вступить и с 17 (если родителиине против). А что до разведки... доджен же там кто-то кофе заваривать и компьютеры обслуживать.
  12. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:44
    0
    https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/04/12/discord-leaked-documents/
    тут можно почитать
  13. sdivt
    sdivt Сегодня, 22:07
    0
    Цитата: Маз
    ... 21-летний лётчик из штата Массачусетс

    Интересно, а вообще реально в США стать военным лётчиком в 21 год?
    Что-то мне подсказывает, что это из области газетных домыслов