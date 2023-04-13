Пресса США и Британии заявила о якобы выявлении человека, «осуществившего масштабную утечку разведданных»

У Джека Тейшейры могут быть и данные, имеющие отношение к расследованию.

В американской прессе заявили о том, что «выявлен» человек, который осуществил «масштабный слив секретных документов Пентагона и разведывательных служб». В материале The New York Times утверждается, что якобы уже получены данные о нём.В качестве такого человека назван 21-летний сотрудник разведки ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. Якобы он и есть тот, кто «слил сотни документов секретного характера, курируя частное радикальное интернет-сообщество, в которое входили 20-30 человек».NYT со ссылкой на «два официальных лица, не пожелавших, чтобы их имена звучали в прессе», пишет, что Тейшейра «стал человеком, с которым собираются поговорить по поводу масштабной утечки».Из статьи:В то же время ни в ВВС США, ни в ФБР причастности этого молодого человека к «сливу секретных сведений» не комментируют.На этом фоне крайне странно выглядит публикация в британской «Таймс», где утверждается, будто бы проведено некое «цифровое расследование», по итогам которого «удалось установить, что некоторые детали интерьера в доме Тейшейры совпадают с попавшими на фоне деталями интерьера, на фоне которого фотографировались секретные документы».Джек Тейшейра в британской прессе «идентифицирован» как лётчик, который ранее был зачислен в 102-е крыло Нацгвардии Массачусетса.При этом ни NYT, ни Times не пишут о том, откуда у сотрудника разведки Нацгвардии штата, не имеющей никакого отношения к материалам Пентагона, могли оказаться данные военной разведки, а также аналитика по положению дел далеко за пределами Массачусетса – в Китае, на Украине и т.п.