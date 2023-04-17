Провинциальное детство в военном городке



Детсад, 1960 г. Автор стоит третий справа около стола



Люстры именно такого типа были в нашем детсаду



Ил-28



1962 г., старт велогонки «Тур де Франс» на углу дома 17А. Автор в светлом пальто (вместо жёлтой майки лидера). Слева вверху снимка – дверь в магазин



1960 г., после субботника. Отец – ещё капитан, автор – на коленях у мамы



Самолёт Гагарина перед лётным училищем в 1975 г



Выступление хора учащихся музыкальной школы при лётном училище. 22 апреля 1964 г. В первом ряду с октябрятским значком второй слева – автор



Вид на «13 городок» со стороны Зауральной рощи зимой 1984 года. Красное здание – «Мадрид», справа от него – жёлтые корпуса лётного училища. Деревья между зданиями и обрывом к Уралу – парк «Чилижник»



В правом верхнем углу – убегающий с ракетного старта зритель. Зря он убегал, эта ракета так и не взлетела



1962 год. Резиномоторная модель с левым креном набирает высоту. Особенно хорошо видна её тень



Запуск модели на входе в Чилижник, 1962 г.



Вид места запуска в 2004 году