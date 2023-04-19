Против умирающей России

САМОЕ ВАЖНОЕ

И вот тут самый важный вопрос: без чего не будет ни ядерного щита, ни науки, ни России?

Как человек становится человеком?

«Развитие личности по своему содержанию определяется тем, что общество ожидает от человека, какие ценности и идеалы ему предлагает, какие задачи ставит перед ним на разных возрастных этапах. Но последовательность стадий развития ребенка зависит от биологического начала. Ребенок, созревая, с необходимостью проходит ряд следующих друг за другом стадий. На каждой стадии он приобретает определенное качество (личностное новообразование), которое фиксируется в структуре личности и сохраняется в последующие периоды жизни»

Идеоло́гия (греч. ἰδεολογία; от ἰδέα «прообраз, идея» + λόγος «слово, разум, учение») — система концептуально оформленных идей, которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы