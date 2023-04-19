Военное обозрение
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Против умирающей России

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Против умирающей России

Необходимое предисловие. Данная тема уже не раз поднималась на наших страницах, но на этот раз, как нам кажется, получился небольшой такой цикл статей на одну тему. Тему «завтра» для России.


Нам кажется, что на этот раз, с появлением в боевой обойме снаряда (это точно не патрон) томича Андрея Грезина получилось не просто дать новый импульс, а выйти на новый уровень диалога. Статистика, предлагаемая Андреем, она не просто вываливает ворох цифр, она дает понимание проблемы, в которую мы влетели. А и какой выход из того положения, в котором оказалась Россия – это отдельная тема для разговора.

Поэтому – наберитесь терпения и прочитайте.

Мы тут сетуем, что как-то так получилось, что выросли какие-то не такие поколения. Вместо Марьинки готовые штурмовать Верхний Ларс и остаться за ним навсегда. Не уважающие ни страну, ни государство. Критикуем и порицаем, но по сути, имеем дело уже с готовым результатом. А почему так происходит, многие если и задают вопрос, то ответа на него знать не очень хотят по многим причинам, многие из которых кроются в нас самих.


Между тем, дело не в недостаточном финансировании государством патриотических проектов, а в отсутствии государственной идеологии и ликвидации класса педагогов, чье предназначение было не образовательная, а воспитательная деятельность.

Дезорганизация процессов воспитания детей в России — вот истинная причина деградации волевых, морально этических качеств молодежи России и нарастающего протестного движения в молодежной среде. Против России ведут войну не только в "горячей фазе", но и на поле воспитания будущих поколений (детей). И эту битву Россия проигрывает, причем, не просто проигрывает, битва эта уже очень близко к своему завершению. То есть, к полному поражению России.

У государства просто не останется в распоряжении граждан, готовых сражаться за него. Здесь стоит вспомнить упадок и падение Римской империи и провести аналогии. Очень схоже в некоторых местах.

Без граждан не будет страны. Без детей не будет граждан. Вроде бы все просто, да? Но за 32 года после распада СССР в России умерло «сверх нормы» почти 16 000 000 человек. «Сверх нормы» умирают не старики, а люди в дееспособном возрасте, не «вписавшиеся в экономику», молодежь от наркомании, алкоголизма и морального разложения. И войны здесь же.

За 32 года после распада СССР в России не родилось 26 000 000 детей. Итого, за 32 года Россия потеряла 42 000 000 человек.

И это, не считая тех детей, которых должные были родить эти, «не рождённые», 26 миллионов граждан. А за 32 года — это еще примерно 10 - 12 миллионов человек.

Отсчет идет не с 1991 года, а с 1988 года, потому что в 1986 году начался системный демонтаж СССР с понижением уровня жизни. В 1986 году, в рамках экономической реформы, было ликвидировано, в том числе, среднее звено управления розничной торговлей – таким образом реформаторы решили, что запустят свободную торговлю в СССР.

Кому будет совсем интересен вопрос в подробностях, рекомендуется ознакомиться с научной работой Е.В. Шабашовой (кандидат исторических наук, доцент кафедры общих гуманитарных дисциплин Российской Академии) «Деформация советской системы управления в период «Перестройки» на примере государственной розничной торговли». Работа прекрасно иллюстрирует понимание процессов, которые происходили именно в 80-х годах прошлого века.

Если вкратце:
- было организовано нарушение управленческой системы;
- полностью разрушена система хранения информации. В системе государственной торговли это были Управления торговли, которые владели комплексной информацией о ситуации, например, в торговых объектах.
- разрушены в угоду создаваемому рынку системы управления торговли и ведомственной торговли, что привело к критической ситуации со снабжением рабочих промышленных предприятий и организаций.
- в центральных органах управления СССР и республик в различных ведомствах было сокращено 593 тыс. работников, только в Москве - 81 тыс. На 40 % сокращалось число структурных подразделений центрального управления». Тем самым были разрушены координация и вертикаль управления.
- отсутствие вертикали управления быстро привело к нарушению межведомственных связей, усугубило товарный дефицит.
- начался стремительный спад производства, который охватил практически все отрасли народного хозяйства. Это привело к кризису потребительского рынка, особенно тяжелым было положение с продовольственным обеспечением, ухудшились условия жизни населения.

В итоге отсутствие нормативной базы и четкого контроля со стороны государства спровоцировало товарный дефицит и социальное напряжение в обществе.

Чтобы снизить социальную напряженность, в четвертый раз за период советской истории была введена распределительная система обеспечения населения необходимыми товарами с помощью талонов.

Резкий рост цен, исчезновение товаров из сети розничной торговли, введение нормирования на основные продукты, возникновение «неуверенности в завтрашнем дне» естественно обернулись снижением рождаемости и увеличением смертности.


Сегодня эти страшные потери еще не ощущается – в стране работоспособное население с 1960 по 2005 годы рождения (примерно 80 млн человек). Но пройдет еще 25 лет и граждан, рожденных в СССР в числе работоспособного населения, даже с учетом пенсионной реформы, не останется. К 2050 году, без всякой войны, численность населения России сократиться со 146 миллионов до 110 миллионов человек, а численность трудоспособного населения сократится c 82 миллионов до 50 миллионов. В этой таблице приведены данные расчетов различных организаций и специалистов.


Гибель граждан России в дееспособном возрасте подтвердили данные Росстата, опубликованные в марте 2023 года. В соответствии с этими данными на 1 января 2023 года в РФ количество пенсионеров составило 41,78 млн человек.

Давайте посмотрим статистику за период 1986 – 2022 годы


Сравним демографический состав населения РФ в 1986 и 2022 годах:


Из приведенных данных видно, что при сохранении примерно одинаковой численности всего населения страны (за счет миграционного притока), происходит убыль количества детей и граждан в работоспособном возрасте. И это при чем без учета национального и кадрового состава мигрантов.

Правильнее было бы учитывать демографическую убыль без учета мигрантов – ведь мигранты, в массе своей, носители другого национального кода, зачастую других национальностей и, в основном, представители рабочих профессий. А эмигранты из России – это как раз образованные специалисты с национальным кодом. Поэтому механическая замена 1000 программистов, эмигрировавших из России, ошибочно заменять на 1000 граждан республики Киргизия рабочих специальностей, решивших принять второе гражданство в РФ.

Справка. Всего за 1989-1999 годы, по данным МВД РФ, из России в дальнее Зарубежье выехало на постоянное место жительства 1 миллион 46 тысяч человек.

По подсчетам специалистов портала «Такие дела», с 2000 по 2020 из России уехали до 5 млн граждан РФ. Портрет эмигрантов из России за период с 2000 по 2021 год: 55% в возрасте 30-40 лет, 12% — меньше 30 лет; 92% из них имеют высшие образование, 14% — ученую степень. 45% имели степень специалиста или бакалавра, 36% — степень магистра или кандидата наук.

Справка. По данным ФМС РФ, второе гражданство могут иметь порядка шести миллионов россиян, при этом 30% россиян с двойным гражданством - граждане стран СНГ (приехавшие на заработки).

Если учесть все эти данные, то количество граждан РФ в работоспособном возрасте, нужно уменьшить еще на 6 млн человек и, тогда картина приобретет еще более печальный вид

САМОЕ ВАЖНОЕ


Для обслуживания территории любой страны должно быть в наличии минимально допустимое количество населения (как в квартире – чем больше дом, тем больше нужно времени и сил, чтобы его убирать, поддерживать в чистоте и порядке). Так же и со страной. Площадь России – 1/6 часть суши. Недопустимо сокращать ниже минимума количество пограничных войск. Понятно, что из соображений безопасности. То же самое относится и к армии.

Недопустимо сокращать ниже минимума количество специалистов, поддерживающих в работоспособном состоянии железнодорожные и автомобильные дороги, электростанции, атомные станции, линии электропередач и многое другое.

В России самые тяжелые условия жизни из всех стран на планете. Для поддержания жизнедеятельности нам нужно колоссальное количество тепловой энергии (для отопления домов, фабрик, заводов и т.д.). По этой причине, себестоимость любой продукции (в части затрат энергии на производство) будет всегда выше, чем в других странах. Из-за протяженности маршрутов у нас выше затраты на доставку сырья и готовой продукции. Для обеспечения коммуникаций между Москвой и Дальним Востоком нужна авиация, аэродромы, обслуживающий персонал. Поскольку 1/3 страны – это тундра и тайга, России нужна малая авиация, развитый парк вертолетов, ремонтная база, обслуживающий персонал и т.д. А это все люди, люди, люди.

Предстоящая борьба за Арктику требует создания новых, арктических, погранвойск, арктический флот, дополнительный штат войск реагирования. А это опять люди.

Опять же, политическая обстановка в мире требует содержать средства ядерного сдерживания в полной боеготовности и своевременно обновлять парк ракет и боеголовок. С учетом развития гиперзвукового оружия и беспилотной авиации, нужны новые разработки и создание новейших сил сдерживания. Нужна мощная научная база. И умные граждане. Умные граждане – в особенности. Перед глазами пример Китая, где граждане точно неглупые, но как есть – страна-копирайтер в плане военной техники.

И вот тут самый важный вопрос: без чего не будет ни ядерного щита, ни науки, ни России?


Без будущих граждан России, без наших детей. Ведь речь идет о выживании России, о сохранении государственности, о дальнейшем развитии страны и государства.

Нам нужно много детей, и мы ждем многого от наших детей. Нам нужны честные, целеустремленные, образованные, мудрые, трудолюбивые, ответственные, мужественные, справедливые, оптимистичные и гуманные, настоящие патриоты, любящие свою Родину. Те, кто смогут защитить страну, обеспечить нам достойную старость, и дальнейшее развитие России.

Ведь эгоистичные, неуверенные, глупые, необразованные, ленивые, безответственные, вялые, слабые, трусливые, депрессующие и ненавидящие свою Родину не смогут защитить ни себя, ни нас, ни Россию.

Как же сделать так, чтобы дети выросли с нужными качествами, с сильным характерами, образованные и умные? От кого или от чего зависят обретение ребенком нужных навыков, формирование нужных черт характера, этических норм, мировоззрения и правильных идеалов? Попробуем разобраться.

Как человек становится человеком?


В свое время в Британии проводили исследования феномена детей-Маугли. В Индии (в то время прямая колония Британии) было немало детей, которые потерявшись, были приняты в стаю и воспитаны животными. И вот исследования показали, что, если ребенок прожил со зверями (волки, лисицы, собаки и т.д.) до пятилетнего возраста - он в человека никогда не эволюционирует.

Эти дети никогда не начинают говорить или читать. Их иногда обучают носить одежду и есть с тарелки, но при первой же возможности они убегают к своему племени, а среди людей такие долго не живут – умирают без явных причин. Т.е. получается, что и вы, уважаемый читатель, и я стали людьми лишь только потому, что нас с вами воспитывали люди.

К сожалению, этот вывод верен и в следующем утверждении. Как ребенка воспитывать - тем он и станет. Не существует прирожденных фашистов или прирожденных пацифистов. Это все приобретенные качества. Если в период формирования личности (с 1 до 18 лет) человеку прививать определенные ценности, то человек будет следовать этим ценностям всю жизнь.

В Османской Империи с 1380 года по 1826 год основой пехотных частей были янычары. Именно они неуклонно и фанатично выполняли волю султана по захвату новых и удержанию покорённых земель, а мирное время они выполняли функции полицейских, охранников, пожарных и даже палачей.

Янычар создавали следующим образом: дети от 8 до 14, а по некоторым данным и до 18 лет, захваченные в плен, отдавались на воспитание в турецкие семьи внутренней Анатолии. Чаще всего это были дети христиан. В новой семье они принимали новую религию Ислам и обучались турецкому языку и традициям, поэтому их и называли «перевертышами» (на турецком перевертыш – Янычар).

Вот так вот из христианских детей делали воинов, которые в дальнейшем резали своих соплеменников. Это для нас с вами, рядовых граждан, все это в диковинку, а профессиональные психологи давно уже с этим разобрались. Вот что по этому поводу пишет профессор, Эрик Х. Эриксон, США (12 место среди наиболее цитируемых психологов XX века):

«Развитие личности по своему содержанию определяется тем, что общество ожидает от человека, какие ценности и идеалы ему предлагает, какие задачи ставит перед ним на разных возрастных этапах. Но последовательность стадий развития ребенка зависит от биологического начала. Ребенок, созревая, с необходимостью проходит ряд следующих друг за другом стадий. На каждой стадии он приобретает определенное качество (личностное новообразование), которое фиксируется в структуре личности и сохраняется в последующие периоды жизни»

То есть, из любого ребенка можно вырастить кого угодно. Можно вырастить фашиста, а можно и коммуниста, можно вырастить людоеда, а можно интеллектуала, можно вырастить жулика или бандита, а можно вырастить блюстителя закона.



Нужно всего лишь учить, направляя ребенка в нужную сторону в процессе формирования личности. Но сделать это можно только один раз. Существует только одна попытка по формированию личности ребенка, его мировоззрения, можно единожды привить нормы морали и выбрать идеалы.

Ремарка. В психологии есть понятие «сенситивные периоды развития» - периоды наибольшей чувствительности к определенного рода воздействиям. Так, например, сенситивный период развития речи - от года до 3 лет, и, если этот этап упущен, компенсировать потери в дальнейшем, как мы видели на примере детей-Маугли, практически невозможно.

Понятие «сенситивные периоды развития ребенка» было введено выдающимся отечественным психологом, психолингвистом, дефектологом, ученым с мировым именем Л.С. Выготским (1896—1934).

Л.С. Выготский пришел к выводу, что обучение ребенка должно предшествовать, забегать вперед, подтягивать и вести за собой развитие. Это утверждение стало аксиомой в детской психологии и педагогике.

Следующим важным открытием гениального ученого в детской психологии стало возрастное определение периодов в жизни ребенка, наиболее благоприятных для развития тех или иных функций индивидуума. Эти знания необходимы для педагогов и родителей, чтобы не упустить период, наиболее благоприятный для обучения ребенка, чтобы те «развивающиеся почки», которые представляют собой созревающие процессы в «зоне ближайшего развития», могли в полной мере развить и обогатить физические, интеллектуальные, эмоциональные, социальные и культурные возможности в будущей жизни ребенка.

Вот эти периоды:
1,5-3 года. Период яркого восприятия речи, пополнения словарного запаса. В этом возрасте ребенок очень восприимчив к изучению иностранных языков. Также он благоприятен для развития моторики, манипуляций с предметами, восприятия порядка;
3-4 года. Этот период наиболее благоприятен для ознакомления со знаковым обозначением цифр и букв, подготовке к письму. Развиваются осознанная речь и понимание собственной мысли, идет интенсивное развитие органов чувств;
4-5 лет. Этот период знаменуется развитием интереса к музыке и математике. Увеличивается активность ребенка в восприятии письма, цвета, формы, размера предметов, происходит интенсивное социальное развитие;
5-6 лет. Наиболее благоприятный период для перехода от письма к чтению. Этот период очень важен для привития ребенку социальных навыков и поведения этические нормы;
7-12 лет. В это период у ребенка формируется понимание устройства человеческого общества. Формируются категории «добро» - то, за что все любят и поощряют и категория «зло» - то, что не приемлют и за что наказывают. В этот период у ребенка формируется понимание того, чему нужно научиться, чтобы занять достойное место в мире взрослых (хочу быть космонавтом, врачом и т.д.).
13-18 лет. Период самого глубокого кризиса. В этот период происходит окончательное формирование личности. Целостная идентичность личности, понимание устройства человеческого общества, знание места, на которое может претендовать подросток, уверенность в своих силах, компетентность позволяют подростку быть уверенным в выборе жизненного пути.

Когда не удается осознать себя и свое место в человеческом обществе, наблюдается диффузность идентичности. Она связана с инфантильным желанием как можно дольше не вступать во взрослую жизнь, с устойчивым состоянием тревоги, чувством изоляции и опустошенности. Диффузность идентичности может проявляться во враждебном неприятии социальных ролей, желательных для семьи и ближайшего окружения подростка (гендерной, национальной, профессиональной, классовой и т. д.), в презрении ко всему отечественному и переоценке иностранного, в стремлении "стать ничем" (если это единственный оставшийся способ самоутверждения).

А. В. Петровский (доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент, действительный член и вице-президент АПН СССР, президент Российской Академии Образования 1991-1996 гг., умер в 2006 году) выявил от кого наши дети перенимают моральные нормы, мировоззрение, ценности и формы поведения.

Становление личности определяется особенностями взаимоотношений ребенка с членами референтной группы. Референтная группа наиболее значима для ребенка по сравнению с остальными, он принимает именно ее ценности, моральные нормы и формы поведения. На каждом возрастном этапе он включается в новую социальную группу, которая становится для него референтной. Сначала это семья, потом группа детского сада, школьный класс и неформальные подростковые объединения. Для любой такой группы характерна своя деятельность (или набор деятельностей) и особый стиль общения. Как раз «деятельностно-опосредованные» взаимоотношения ребенка с группой и влияют на формирование его личности.

То есть, получается, что для того, чтобы вырастить ребенка с нужными чертами характера, нужными ценностями, нужными моральными нормами, нужным мировоззрением, необходимо поместить ребенка в социальную группу, где все перечисленные качества являются нормой и идеалом, приветствуются и отстаиваются всеми членами группы (социума).

Референтная группа — это группа людей с похожим социальным статусом, уровнем достатка, стилем и другими особенностями, с которой человек сопоставляет себя.

В таком случае получается, что для школьника его семья не может служить рефрентной группой. Ведь в семье ребенку не с кем себя сопоставлять – в семье все старше его, кроме братьев и сестер (если они есть), и имеют другой социальный статус и другой круг интересов. А если братья или сестры существенно старше или младше его (а для детей «существенно старше» - это разница в возрасте 2 года и более), значит и у них другой круг интересов и другой социальный статус.

Поэтому Референтным социумом для школьника, конечно же, является его класс (точнее одноклассники) или члены его спортивной команды, сверстники в школе на потоке и сверстники в Интернете.

Связи в референтной группе устанавливаются настолько сильные, что друзья порой осуществляют ритуал «братания», осуществляя таким образом некий отказ от своей биологической семьи.

Дружба — личные устойчивые отношения между людьми на основе симпатии, уважения, общих интересов, духовной близости, взаимной привязанности и понимания. (Большой психологический словарь)

А совокупность принятых в социуме ценностей, мировоззрения, норм морали и форм поведения – это, как ни крути, называется Идеология.

Идеоло́гия (греч. ἰδεολογία; от ἰδέα «прообраз, идея» + λόγος «слово, разум, учение») — система концептуально оформленных идей, которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы

Вывод: для того, чтобы вырастить ребенка с нужными чертами характера, нужными ценностями, нужными моральными нормами, нужным мировоззрением, необходимо своевременно поместить ребенка в социальную группу, где все перечисленные качества являются нормой и идеалом, приветствуются и отстаиваются всеми членами группы (социума).

И нужно помнить, что существует только одна попытка, ограниченная по времени, точнее – по возрасту ребенка.

На этом мы вынуждены сделать остановку в нашем повествовании, поскольку на этом вводная часть закончена и в следующей нам уже можно будет не только задавать злободневные вопросы, но и давать на них ответы и рекомендации.

Возможно, все получается довольно громоздко и многословно, однако же, и вопрос, поднятый по теме, весьма объемен.

Здесь мы определили, что нужно для воспитания и подготовки гражданина будущей России. Во второй части мы расскажем, почему этого не может произойти в ближайшие десять или более лет.
Автор:
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54 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:10
    +10
    Спасибо авторам. Тема действительно злободневна. И снова мы говорим об идеологии и воспитании. С удовольствием почитаю вторую часть.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 06:37
      0
      Цитата: Егоза
      С удовольствием почитаю вторую часть.

      А вам оно надо?
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 07:56
        +5
        Цитата: мордвин 3
        А вам оно надо?

        Надо! Я учитель, так что мне все это надо.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 08:24
          0
          Цитата: Егоза
          Я учитель,

          Ну... У меня племяшка учительница... В Калуге...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:13
    +4
    По поводу-некому будет защищать Россию.Во все времена,старики (и я в том числе)бухтеличто молодежь не та пошла.А кто тогда сражается на Донбассе в Запорожье и Херсоне?По демографическим проблемам.Они есть у всех европейских стран,но это не значит,что не надо решать.По проблемам с тяжестью жизни в России.И как мы до этого тысячу лет прожили.Вот с мигрантами полностью согласен-проблема пущена на самотек
    1. Alt7729
      Alt7729 Сегодня, 07:15
      +11
      Не так давно - 23 января столкнулся с таким вот защитником, курсант третьекурсник академии им. Жуковского, будущий офицер. Пришел в школу агитировать одиннадцатиклассников поступать в академию. Когда никто не выразил готовности поступать, этот "защитник" в открытую заявил, если вы умные люди, поступайте к нам, будете в тепле, чистоте и сытости. Если нет - будете гнить в окопах на Украине. Вот такие у нас "защитники" готовятся! А этого я просто выгнал из класса. Ребята, кстати, поддержали.
      1. Luminman
        Luminman Сегодня, 07:52
        +2
        Цитата: Alt7729
        курсант третьекурсник академии им. Жуковского, будущий офицер

        А разве там уже не офицеры учатся?
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 07:31
      +8
      К 2050 году, без всякой войны, численность населения России сократиться со 146 миллионов до 110 миллионов человек

      Нет, не сократиться, а даже увеличится. Узбеки, Таджики и Киргизы с демографией дружны, а их с российскими паспортами уже миллионы...

      количество граждан РФ в работоспособном возрасте, нужно уменьшить еще на 6 млн человек и, тогда картина приобретет еще более печальный вид

      Для кого печальный? Тех, кто "на коне", всё устраивает, умные им без надобности...
      У людей, родившихся в начале 90-х, дети в школу пошли. У тех людей, кому много чего не дали тогда, их родители в 90-х лихорадочно пытались выжить, кто как мог, был слом культуры, "Авария дочь мента", "Брат", "Особенности национальной охоты" и т.д. - просто кладезь идеологии и правильных жизненных принципов того времени... Так что они могут дать сейчас своим детям? Школа от воспитания тактично ушла, родители на работе ибо ипотека, а в интернете господствует всё то же: культ силы и богатства, наглости и беспринципности. Всё начинается в семье, а с семьей беда. Институт семьи разрушается, так же как и институты образования...
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 09:19
        0
        Зачем нам институт семьи, если он всё равно не выполняет основную задачу? Не воспроизводит население. И это общемировая тенденция - сокращение рождаемости. Смиритесь, что обычными методами это никак уже не переломить. И не надо тут писать про необходимость достатка, повышения обеспеченности людей, чтоб они начали плодиться... не начнут. В Европе вон достаток и обеспеченность, в Японии, а проблемы те же.
        Уже несколько раз писал, что нашу демографию спасёт только производство людей на соответствующих промпредприятиях. Нет, есть, конечно, и другой вариант... вернуть патриархальный строй, выдавать женщин насильно замуж, оказывать на них сильнейшее социальное давление, принуждая к деторождению, и организовать прочие "прелести" ультраконсервативного общества, но... оно нам надо - заниматься такой ерундой? Причём фундаментальной науке уже известно всё необходимое для организации таких заводов. На сегодня я вижу это по большей части инженерной задачей, пусть и весьма сложной.
    3. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 09:03
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Во все времена,старики (и я в том числе)бухтеличто молодежь не та пошла.

      До недавнего времени, не только старики бухтели: "что-то не нравится в России - валите!". Ну вот и свалили 1.5 млн. молодёжи, которые не понимают для чего затеяна СВО. Так ведь их теперь в покое не оставляют - хотят отобрать имущество и поразить в правах. Правительство только и умеет, что запрещать и не пущать. Но любовь к стране из-под палки ни к чему хорошему не приведёт. Интересно вот что: сознательно это делается или по глупости? В любом случае - не к добру это.
      И лишь враньё, враньё, враньё... Внаглую, в глаза, не краснея. То мобилизации не будет, то вот вам пожалуйста - мобилизация. То электронные повестки не будут отправлять через Госуслуги, то, внезапно - будут. То к осеннему призыву, то уже к весеннему. С такими деятелями загремим под фанфары.

      А конструктивной идеологии как не было, так и нет. От осинки не родятся апельсинки. Не считать же идеологией непонятную СВО с непонятными целями.
  3. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 06:24
    +10
    Ждём продолжения.
    Надеюсь авторы уделяет немного времени чиновничьим потугам в сокращении населения России.
    "Макарошки", " мы Вас не просили рожать столько детей", слова Г.Грефа о квалифицированных потребителях и ненужности в современных учебных программах большого объёма математики, физики, и.т.п. предметов.

    Отдельного внимания требует чудовищное переформатироватирование населения России.
    Людей сгоняют в города- много дешевой рабсилы- больше прибыль у наднациональных корпораций.

    Безусловно хотелось бы знать, что думают авторы о вымывании мигрантами традиционных русских ценностей, насаждении их образа жизни.
    Преступности, которую нам "экспортируют" лоббисты мигрантов.
    1. Роман Скоморохов
      Роман Скоморохов Сегодня, 07:48
      +14
      Цитата: Товарищ Ким
      Надеюсь авторы уделяет немного времени чиновничьим потугам в сокращении населения России.


      Да, естественно. Но даже это сейчас сделать не просто в свете последних юридических решений относительно того, что критика работы чиновника теперь приравнена к оскорблению государства. Со всеми вытекающими.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:28
      0
      что думают авторы о вымывании мигрантами традиционных русских ценностей, насаждении их образа жизни

      я тоже считаю проблему мигрантов острейшей, но вы говорите про вымывание традиоционных ценностей - а они остались еще у нас, у жителей городов?
      п.с. "свято место - пусто не бывает", можно посчитать приводимые параллели надуманными (иносказательными) но мне кажется "се оставляется вам дом ваш пуст" прям про нас...
  4. жарофф
    жарофф Сегодня, 06:32
    +10
    Перестройку,и последующие 30 лет по н.в. провели и правят сейчас именно те,кто ходил в советский детский сад,кто последовательно был октябренком,пионером,комсомольцем,членом КПСС. У которых родители и деды были совсем не т н. буржуями и кулаками. Однако именно они устроили и проводят ту политику,которая осуждается автором. На мой взгляд,не так все просто.
  5. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:33
    +7
    Кому принадлежат богатства страны,тому принадлежит и идеология.Нужная этому слою людей.Сейчас зашел разговор о новой приватизации.Боюсь,что при таком раскладе наши противники будут рассматривать нашу страну,как богатство олигархов.И не более.А чтобы население росло, движение страны должно быть поступательным.Без зигзагов.И главное,понятным большинству страны.
  6. Комментарий был удален.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 06:48
      +4
      Скоморохов и в педагогике эксперт?
      Насколько помню по его комментариям на ВО 2010-12го, Роман как-раз тогда с молодёжью работал. Статьи тогда ещё не писал.
  7. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:38
    +4
    Тема поднята важная, но, опасаюсь, авторы не рассматривают глубинных причин. Постараюсь позже написать развернутый ответ.
    Если кому интересно, я уже поднимал эту тему около двадцати лет назад:
    https://proza.ru/2011/07/19/510
  8. Alez
    Alez Сегодня, 06:39
    +5
    У нас в государстве матриархат, детей воспитывают женщины, дети получают женское потребительское поведение. Мужчин отстранили от всех процессов воспитания на законодательном уровне. За рождение ребёнка женщину поощряют, мужчину карают. За развал семьи женщину поощряют, мужчину наказывают.
    1. 224ВП_МО_РФ
      224ВП_МО_РФ Сегодня, 09:32
      0
      то есть в средней азии, в афганистане, пакистане, ираке там все в порядке? ведь там жесточайший патриархат
  9. Галеон
    Галеон Сегодня, 06:46
    +10
    Вы что, серьезно?
    Дезорганизация процессов воспитания детей в России — вот истинная причина деградации волевых, морально этических качеств молодежи России и нарастающего протестного движения в молодежной среде.

    Не поведение элиты, не отношение к людям как к работникам (чуть что- пошел вон), не ложь отовсюду, включая амвоны, не вечный раб на галерах и его свихнувшаяся от безнаказанности камарилья сердюковых, рогозиных и прочих, а дезорганизация процессов воспитания???
    Дальше и читать не буду.
  10. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 06:57
    +4
    необходимо своевременно поместить ребенка в социальную группу, где все перечисленные качества являются нормой и идеалом, приветствуются и отстаиваются всеми членами группы (социума).


    Да уже 2 поколения нет никакого намёка на этот "социум". Отдельные семьи лично для своих детей пытаются что-то светлое привить. Но их процент мало влияет на общую ситуацию.
    До СВО большинство отпрысков мечтало о карьере "янычара". Самые беспринципные пробиваются в "паши".
    Без достойных вождей любой народ деградирует. И воспитание, без примеров из современной жизни, бесполезно.

    п.с. Ждём вторую часть "Слова о погибели Русской земли...". Авторам спасибо.
  11. Эдуард Ващенко
    Эдуард Ващенко Сегодня, 07:04
    +12
    Вот все хорошо написано, и статистика и работы исследователей приведены, и выводы Л.С. Выготского приведены.
    Но...
    А идеология то, идеология?
    Опять поиски под фонарем?
    Учителя хоть через голову перекувыркнуться, но когда за окном капитализм - идеология была, будет и останется идеологией денег и обогащения.
    У кого их больше тот и лучше, любой пацан это знает при капитализме.
    Не о поисках идеологии надо думать, она в капиталистической России есть и она такая же как в Индии или США, и ничем неотличима от бывших советских республик: деньги и еще раз деньги. Другого не дано. Поэтому на этот счет никто и не волнуется на верху, все норм.

    Парятся лишь те, кто видел иное, лет сорок тому назад.
  12. Besarab
    Besarab Сегодня, 07:08
    +4
    Вы знаете, но не пишите о тех, кто демонтироаал советскую систему образования.
    1. 224ВП_МО_РФ
      224ВП_МО_РФ Сегодня, 09:30
      0
      не может быть в антисоветской стране советской системы образования.
  13. Тираспольчанин
    Тираспольчанин Сегодня, 07:10
    +1
    Ну, в общем и целом, все понятно: "Плохо мы еще воспитывааем нашу молодежь, очень плохо..." Основная претензия к молодежи проста: она не захотела, в массе своей, с взором зомбаков, воевать в специальной волшебной невойне, целей которой даже главковерх не может сформулировать. Общество сломалось. Народ, как всегда, не тот попался нашим властям. Его нужно чинить. Это краткий пересказ статьи, если кому-то будет лень читать.

    А теперь конкретика: погранслужба Грузии отчиталась о 775 тыс. граждан России, переселившихся в Грузию после начала СВО. В Армению переселилось 714 тыс. Аналогичные структуры Турции заявляют о 2,5 млн. человек из России, приехавших в первый год СВО. Причем в Анталию, только за сентябрь, прибыло 500 тыс. У меня нет даннных о выехавших в Китай, Молдавию, Прибалтику, то уже сейчас понятно, что выехало более 5 млн. человек. Для сравнения, в годы Гражданской войны в России, из нее выехало около 9 млн. человек. Именно поэтому Путин и не назвал всех этих людей предателями, как, допустим, Гиркин. Видно первый имел на руках цифры. Тут уже не предательство, тут уже попахивает народным исходом. Исходом из страны, которая идет не тем путем, который нравится народу.

    Так что здесь не народ сломался, а сама власть, само государство. Ну не хочет русский жить в стране, где власть у потомков сталинских вертухаев. И не нужна ему экономика с дружк... эээээ... соратниками вождя во главе. И тоталитаризм гэбэшный тоже надоел. Причем все это сопровождается достаточно невысоким уровнем жизни. Так что да, тут большая проблема. Только не у народа, а у государства.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:57
      0
      5 млн недостоверная цифра. Простой пример - из моих знакомых уехало 2 чел, общее число людей кого знаю чел 150-200, в масштабах страны это 1-1.5млн, тоже много, но у нас ведь свобода...
  14. 2112vda
    2112vda Сегодня, 07:28
    +4
    Ну а что вы хотели от инволюционного государственного переворота? Реставрация капитализма, которую совершила верхушка КПСС и ВЛКСМ, это есть акт инволюции, то бишь вырождения. Хотели капиталистического рынка, получили, кушайте не обляпайтесь.
  15. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:29
    +4
    "Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал…Выскочил тогда Мальчиш-Кибальчиш на улицу и громко-громко крикнул:
    - Эй же вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтобы буржуины пришли и забрали нас в своё проклятое буржуинство?
    ...... Лишь один Мальчиш-Плохиш захотел идти в буржуинство. "(с)
    1. Ronrew
      Ronrew Сегодня, 09:31
      0
      Вот только в реальности конец этой истории другой - Мальчиш-Плохиш сбежал за границу на Запад, где стал известным бизнесменом, более того после смены власти стал почитаем на своей Родине и умер в глубокой старости в окружении детей и внуков. А могила Мальчиша-Кибальчиша заросла полынью и помнят о ней только глубокие старики, живущие в той местности.
  16. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 07:38
    +4
    ну Юнармию уже продвигают массово на Кубани казачьи школы классы правда тут интересно получилось))))в казачьих классах бывает 60% не славянского этноса но ничего одевает Месроп и Гарегин с Мохамеддином казачью форму и топает потиху Все просто на самом деле политика приспособленца в РФ это нахапать побольше подобравшись к кормушке пристроиться где нить на Кипре и банчить баблишко а за это время ВНЖ получить в Лимассоле к примеру три русскоязычных школы смекаете к чему я))? это то что я лично видел и знаю а сколько наших по всяким Европам раскидано так что автор сгущает краски есть народишко русский просто он не в России живет
  17. SOBA4TACTICMOSCOW
    SOBA4TACTICMOSCOW Сегодня, 07:47
    +8
    Я так понял от меня что-то опять хотят , а может для рождения ребенка квартиры выдавать начнут или хотя бы цб что то с долларом порешает , чтобы население хоть платежеспособным более менее стало, а то тут получается , на войну иди, детей рожай , родину люби. А что мне родина после развала ссср дала -то по большому счету? Ипотеку лет на 20 возьми, в саду место выбей, регулярно плати, лекарства покупай очень даже не дешевые, на секцию ребенка отдай и снова плати , одеть обуть плати , отдохнуть в рф порой дороже чем заграницу выехать .
    Мне нравится жить в рф и уезжать я отсюда не планирую, но этот завоз мигрантов , ущемление в правах по отношению к ним собственного населения - это как?
    Эти постоянно скачущие цены, мне проиндексировали зп после нового года, я порадовался ух думаю ну чуть лучше жить стало, ага... рано радовался, а ребенка я абы как растить не хочу, чтобы перебиваться с ноги на ногу, спасибо
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:19
      0
      а может для рождения ребенка квартиры выдавать начнут

      не работает эта мантра, не работает! другому покажется маленькой кв-ра, третьему "не в том городе"... если у человека на первом месте деньги - ничем его не уговоришь, ему никогда не хватит этих материальных благ - до смерти будет "всё мало"
  18. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 07:55
    +5
    В семьёй есть воспитатель в детском саду и учитель. И им некогда заниматься воспитательной работой. Они все в отчётах. Просто заоблочное количество бумажной, никому не нужной работы.
    К тому же нет никакого уважения ни со стороны учеников, ни со стороны родителей.
    Учителя и воспитатели воспринимаются немного лучше, чем продавцы консультанты или официанты, и приравнены к обслуживающему персоналу, которые только должны и обязаны.
    Ну а то, что кто то не хочет штурмовать города на Украине, вопрос один: а зачем?
  19. депрессант
    депрессант Сегодня, 08:19
    +3
    Статья -- огонь! Роман с Андреем -- жгут!
    Приветствую! good hi
    Не вся правда сказана -- понятно, по каким соображениям. В общем, спохватились. Не злорадствую -- горюю. В моей хрущевке есть пара молодых семей. Один ребенок, который в следующем году пойдет в школу. И это -- всё, на 60 квартир.
    Остальные населенцы -- вымирающие старики.
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 08:47
      +1
      Остальные населенцы -- вымирающие старики.
       Так в нашем доме тож самое и в двух соседних,так же.Всех детей знаю,но не так ,кто из какого подъезда дома, в котором живу, а кто из какого дома и из какого подъезда.Детей,трех домов можно по пальцам пересчитать.А в каждом доме 65 квартир.
  20. Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:28
    0
    Вся власть Советам!

    Цитата: А.Грезин, Р.Скоморохов
    ...а в отсутствии государственной идеологии...

    Как вы думаете, какая идеология будет принята? Я вам скажу - идеология ЕР (эксплуатация человека человеком). Почему? Да по тому что членов ЕР большинство в законодательном органе страны - Думе. Она будет решать какую идеологию избрать в роли государственной... Вот и получается, что на словах вы как бы борцы с "режимом", а на деле - обеими руками ЗА то, что бы оставалось всё как есть.

    Менять надо вектор целей - концепцию, а новые идеологии, отвечающие интересам новой концепции, появятся. Не изменив концепцию, вектор целей, ни чего не изменится.

    Можно ли изменить общественный строй, с рабовладельческого на социалистический, не прибегая к революции и майдане? Можно. Такой перехвата управления в нашей стране был проведёт в 1924-м, 1952-м, 1991-м и в 2000-м.

    Концепция, определяющая как мы будем жить - главное. Всё остальное - второстепенное.

    ps
    Информация необходимая для понимания что такое идеология:

    Идеология — продукт идеологической власти, подконтрольной власти концептуальной.

    Идеология — это концепция управления, изложенная в доступном для понимания народными массами виде так, чтобы она не вызывала у них отторжения, а тем более активного целенаправленного противодействия ей. Объектом воздействия идеологической власти является всё общество, однако, за исключением тех, кто сам концептуально властен, и потому стоит выше власти идеологической. Идеология нужна концептуальной власти для формирования в обществе мировоззрения людей, соответствующего избранной концепции, чтобы люди были под её властью в изменяющихся жизненных обстоятельствах.

    Функция идеологической властиоблечь поработительную по своему характеру концепцию в такие идеологические формы, в которых она предстала бы во мнении людей благообразной и потому приемлемой, в которых концепция не вызвала бы отторжения, а тем более — целенаправленного активного противодействия внедрению концепции в управленческую практику вплоть до выработки и воплощения в жизнь альтернативной ей концепции.

    Свобода от идеологий — это самообман, однако не стихийно-психологический, а целенаправленно культивируемый властью концептуальной. Идеологию можно понимать или не понимать, принимать её или отрицать, но члены общества всегда сталкиваются с проявлениями той или иной идеологии, представляющей собой оболочку концепции управления обществом со стороны носителей власти концептуальной.

    Идеологическая власть — концептуально безвластна, поскольку она только приспосабливает концепцию к конкретным исторически сложившимся обстоятельствам и не способна к разработке концепции.

    Качество жизни общества:
    - в первую очередь определяется концепцией управления — её сутью;
    - во вторую очередь определяется качеством управления в рамках этой концепции.
  21. Тираспольчанин
    Тираспольчанин Сегодня, 08:34
    -2
    Кстати, про идеологию. Неоднократно на страницах ВО проскальзывает идея о том, что, мол, идеология у нас запрещена и ее нет. У меня один вопрос к таким субъектам: вы в какой стране живете? Вы не можете телек включить и послушать, что там говорят? Там 24 часа в сутки заливают в уши госпропаганду с госидеологией. Ее основные пункты я сейчас перечислю, если уж до меня никто не сподобился это сделать:

    1) Антиамериканизм. Краеугольный камень путинской пропаганды. Почему- всем понятно: там свободы, избирательность власти и другие вредные для нас штуки.

    2) Антиевропеизм. При все при том, что 70% населения Европы это славяне (а не англосаксы, как кому-то может показаться), белые, христиане, русские объявлены неевропейцами, а каким-то особым народом.

    3) Вождизм. Никаких демократий. Либеральный проект умирает. Всё решают какие-то неведомые всем мировые элиты. Каждый должен быть предан вождю. Неисполнение приказов вождя приравнивается к госизмене. Не задумывайся ни о чем. Все идет по плану. По плану Путина. Хотя, опять же, плана никто не видел.

    4) Сталинизм. Владимир любит Иосифа. Это в последние годы стало сильно заметно. Почему любит? Классово близки.

    5) Антигомосексуализм. Все не любят геев, потому что они нескрепны. Причем по поводу лесбиянок никто, почему-то, не высказывается. Кстати, полного списка скреп никто не представил до сих пор. А по ним есть вопрос: вот развод скрепен? А то есть у нас еще несознательные индивиды, которые разводятся с женой, живут с какой-то непонятной бабой, у них там дети то ли есть, то ли нет. Это вообще другое или нет?

    6) Милитаризм. Все пропитывается духом войны. Даже воспитание у нас уже военно-патриотическое. Силовик- лучший из людей. Всего в России, по заявлению Кадырова, 5 млн. силовиков. При этом 25% бюджета страны засекречено и понятно, что не врачам и учителям идут эти деньги. Еще около 30% идет на нацбезопасность и "общегосударственные вопросы". Итого получается, что 55% бюджета идет в карманы всего лишь 5 млн. человек. Задавать вопрос "кому на Руси жить хорошо" надо?

    7) Стабильность. Забыли, с каким лозунгом пришел Путин к власти? Да, она самая. И обществу в начале 2000-х это зашло. Что такое "стабильность" в понимании Путина, тоже вскоре стало ясно: это бетонирование существующих социально-экономических и общественно-политических реалий, на момент прихода Путина к власти. Поэтому никаких изменений, никаких протестов, никаких новых людей и новых идей.

    8) Клерикализм. Религия издавна помогала власти очень быстро ставить народ в стойло, это все знают. Если учесть, что РПЦ, мечеть и буддийский дацан могут привлекать большое внимание людей, то ссориться с ними никто не хочет. Причем понимание Бога в путинской России какое-то странное. Вот фраза из Конституции: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога..." То есть, если бы предки не верили, то и мы бы не верили? Или Бога не было бы? То есть, мы верим, потому что папа-мама в церковь ходили, но сами не уверены, что Бог есть?

    9) Великая отечественная война. Это любимая тема Владимира Путина. Каждый год, 9-го мая он всходит на трибуну и у всех создается впечатление, что он сам эту войну выиграл, вот только бушлат снял, умылся, пиджак одел и выступать пошел.

    Вот это основные пункты идеологии России, времен Путина. Сейчас все это называется путинизмом. Кстати, термин придумал Сурков. А теперь зададимся вопросом: а почему никто не видит эти смысловые анкеры путинской идеологии и, прежде всего, их не видят старые осквернители воздуха, мечтающие о возрождении совка? А все очень просто: телек уже даже они не смотрят. Телек всех достал. И молодых в первую очередь.
    1. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 08:58
      0
      цип и со топит не по детски! Сколько жевас таких на ресурсе?
  22. Flyter
    Flyter Сегодня, 08:38
    +1
    Россия должна пожить несколько поколений в условиях всеобщего государственного и национального эгоизма. Заняться решением внутренних проблем и наконец решить их, ведь народ, истерзанный вооруженными конфликтами хочет пожить для себя. Ничего плохого в том, чтобы опустить занавес и закрыть все двери на засов в масштабах страны нет. Слишком много Россия помогала Африке, Европе, странам ОДКБ, а, что в итоге получила?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:14
      0
      Ничего плохого в том, чтобы опустить занавес и закрыть все двери на засов в масштабах страны нет

      хорошая идея, я тоже выступаю за изоляционизм!
    2. 224ВП_МО_РФ
      224ВП_МО_РФ Сегодня, 09:26
      0
      В мире глобальной экономики вы как себе это представляете?
  23. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 08:50
    -1
    Зато у нас еще у некоторых поворачивается язык называть "кровавым" Николая 2, за время которого была гражданская и мировая войны, а население Российской Империи при этом, увеличилось на 57 миллионов человек.
    1. Gedall
      Gedall Сегодня, 08:53
      0
      57 миллионов человек или бесправных рабов?
    2. 224ВП_МО_РФ
      224ВП_МО_РФ Сегодня, 09:25
      0
      а эти 57 млн., были творцами? образованными? двигали вперед науку и технику?
  24. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 08:51
    +2
    Подборка фотографий некоректная-11-12 летние пионеры и 14-16 летний гитлеюгент.Автор при всей своей замшелой ненависти к коммунистам,не будь таким предвзятым и не нарушай закон РФ уравнивая СССР и третий рейх
  25. ZAV69
    ZAV69 Сегодня, 08:55
    +2
    Автор вообще то правильную тему поднял. Вот только начинать нужно с расстрелов и виселиц. Да да, именно с них. Растрелять ВШЭ, Ельцин центр. Пересажать всю российскую либерду, пройтись по по керупным бизнесменам. Устроитьт несчастные случаи всей погани что свалила за бугор и ведет подрывную работу оттуда. И выработать наконец то государственную идеалогию, где государству будут нужны не потребители а творцы, где в школах будет воспитание а не продоставление услуг.
    1. 224ВП_МО_РФ
      224ВП_МО_РФ Сегодня, 09:24
      0
      А собственников средств производства, которые и являются основными выгодаприобретателями, тоже на рею?
  26. иван2022
    иван2022 Сегодня, 08:57
    +1
    Дело не в Государстве и его идеологах. Дело в полу-феодальной, деревенской психологии населения.
    Еще Чехов писал в рассказе " По делам службы: " Россия, Родина-это два города - Москва и Питер, остальное - - колония".

    Какая здесь к чертям собачьим может быть нация, если страна - это удивительная Империя, где метрополия - два города, а остальные - просто колонизированные папуасы? Сегодня они мечтают уехать в Москву (как в пьесе" Три сестры"), а завтра они мечтают срубить бабла и уехать на Запад. Второе-продолжение первого. Это воспитано веками.

    В СССР ситуацию пытались переломить, вкладывая большие средства в освоение Сибири и Дальнего востока, но общая инерция оказалась сильнее.

    Самое большое достижение нынешней власти : она так ослабила Россию, что ехать на Запад нельзя. Нас туда не пустят. Железный занавес опустился с другой стороны.

    Наверное здесь глубокий смысл. Если убогие сами не могут научиться нормальным отношениям, за дело берутся другие народы и государства. Потому что "дураков учат". Может хоть так что и получится.

    Вот, смотрите! Уже и статьи в изданиях появились такие, которых 20 лет назад просто быть не могло....
  27. Vashek
    Vashek Сегодня, 08:57
    0
    Бывает наступает момент, когда судьбу решает только хирургическая операция, а предлагаемый боржоми пить поздновато. А пациент к операции не готов, а еще больше не готов ведущий его врач. Надеется, обойдется.
  28. ИванИванычИванов
    ИванИванычИванов Сегодня, 08:59
    +1
    В таком случае получается, что для школьника его семья не может служить рефрентной группой. Ведь в семье ребенку не с кем себя сопоставлять – в семье все старше его, кроме братьев и сестер (если они есть), и имеют другой социальный статус и другой круг интересов. А если братья или сестры существенно старше или младше его (а для детей «существенно старше» - это разница в возрасте 2 года и более), значит и у них другой круг интересов и другой социальный статус.

    Авторы сами себе противоречат
    Янычар создавали следующим образом: дети от 8 до 14, а по некоторым данным и до 18 лет, захваченные в плен, отдавались на воспитание в турецкие семьи внутренней Анатолии. Чаще всего это были дети христиан. В новой семье они принимали новую религию Ислам и обучались турецкому языку и традициям, поэтому их и называли «перевертышами» (на турецком перевертыш – Янычар).

    Получается, что важность "Референтной группы" чрезмерно раздута и семья может иметь немалое влияние на ребенка.
  29. Ярославский
    Ярославский Сегодня, 08:59
    +2
    На прошлой неделе Дума отклонила повышение МРОТ до 30 т.р с 2024 года...так что они не думают о демографии это уж точно, зато приняли ряд законов попирающих права граждан.кто в такой стране будет рожать?да просто жить не будут граждане, а кто имеет возможность уедут...все очень просто, будет поднят уровень жизни будет демография, мы не европа, в Русских традициях иметь много детей в семье, но увы государство этому препятствует.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:09
      0
      будет поднят уровень жизни будет демография

      не работает эта "мантра", проверено 2001-2020 г.г.
  30. 224ВП_МО_РФ
    224ВП_МО_РФ Сегодня, 09:21
    0
    Глупость какая, из молодежи и детей начала 20 века формировали господ и в подавляющем большинстве рабов, однако в 17 году эти "воспитанники" с оружием в руках завоевали свободу. Быт определяет сознание.
  31. север 2
    север 2 Сегодня, 09:24
    0
    не достаточно что-бы в стране была идеология , важно какая она и кто её проводят . Я полностью отрицательно отношусь "штурмовавшим" Верхний Ларс . Но это низший ярус из "штурмовавших" .от России .
    Первыми высший ярус "штурмовавших" , естественно не нищую Грузию а богатую Англию , составили Абрамовичам , Гусинским и Березовским подобные , с украденными огромными богатствами из России . И им за это ничего .
    Вторыми средний ярус "штурмовавших" , естественно в сильно русофобией воняющее побережье
    Юрмалы , составили Пугачёвым и Галкиным , Макаревичам да Гребенщиковым подобные , "капусту" рубившие на сценах России , а гадить на Россию приезжавшие на свои имения в Юрмале ,в гости к Вайкуле и к Калныньшу ,которые тоже "капусту" рубили на сенах и экранах в России . Это только фамилии "штурмовавших" то побережье тридцать лет ,что первыми пришли в голову , а в действительности там всяких Хакамадам да Смольяниновым подобных наберутся сотни ...
    Ну а третий низший ярус сейчас штурмовал Верхний Ларс ...
    Что бы ответить себе , а кто это тогда такие которые Россию сейчас защищает в окопах Донбасса в СВО , для этого следует прослушать песню Игоря Растеряева "Комбайнёры". Такие пацаны -это не только волгоградцы и не только комбайнёры. А вот вместо самки собаки Кондолизы Райс сейчас Энтони Блинкен по своей враждебной сути ни чем не изменились , как и тусовавшиеся в России , тут "капусты "
    нарубившие или страну ограбившие разные Лондоны , Юрмалы да Верхние Ларсы штурмовавшие...
    Кстати об пацанах и об идеологии . Все мы были пионерами да комсомольцами . Все верили идеологии . Но нас тогда предали дяди-комунисты , которые нам эту идеологию и насаждали ..