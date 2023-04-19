Против умирающей России

Необходимое предисловие. Данная тема уже не раз поднималась на наших страницах, но на этот раз, как нам кажется, получился небольшой такой цикл статей на одну тему. Тему «завтра» для России.
Нам кажется, что на этот раз, с появлением в боевой обойме снаряда (это точно не патрон) томича Андрея Грезина получилось не просто дать новый импульс, а выйти на новый уровень диалога. Статистика, предлагаемая Андреем, она не просто вываливает ворох цифр, она дает понимание проблемы, в которую мы влетели. А и какой выход из того положения, в котором оказалась Россия – это отдельная тема для разговора.
Поэтому – наберитесь терпения и прочитайте.
Мы тут сетуем, что как-то так получилось, что выросли какие-то не такие поколения. Вместо Марьинки готовые штурмовать Верхний Ларс и остаться за ним навсегда. Не уважающие ни страну, ни государство. Критикуем и порицаем, но по сути, имеем дело уже с готовым результатом. А почему так происходит, многие если и задают вопрос, то ответа на него знать не очень хотят по многим причинам, многие из которых кроются в нас самих.
Между тем, дело не в недостаточном финансировании государством патриотических проектов, а в отсутствии государственной идеологии и ликвидации класса педагогов, чье предназначение было не образовательная, а воспитательная деятельность.
Дезорганизация процессов воспитания детей в России — вот истинная причина деградации волевых, морально этических качеств молодежи России и нарастающего протестного движения в молодежной среде. Против России ведут войну не только в "горячей фазе", но и на поле воспитания будущих поколений (детей). И эту битву Россия проигрывает, причем, не просто проигрывает, битва эта уже очень близко к своему завершению. То есть, к полному поражению России.
У государства просто не останется в распоряжении граждан, готовых сражаться за него. Здесь стоит вспомнить упадок и падение Римской империи и провести аналогии. Очень схоже в некоторых местах.
Без граждан не будет страны. Без детей не будет граждан. Вроде бы все просто, да? Но за 32 года после распада СССР в России умерло «сверх нормы» почти 16 000 000 человек. «Сверх нормы» умирают не старики, а люди в дееспособном возрасте, не «вписавшиеся в экономику», молодежь от наркомании, алкоголизма и морального разложения. И войны здесь же.
За 32 года после распада СССР в России не родилось 26 000 000 детей. Итого, за 32 года Россия потеряла 42 000 000 человек.
И это, не считая тех детей, которых должные были родить эти, «не рождённые», 26 миллионов граждан. А за 32 года — это еще примерно 10 - 12 миллионов человек.
Отсчет идет не с 1991 года, а с 1988 года, потому что в 1986 году начался системный демонтаж СССР с понижением уровня жизни. В 1986 году, в рамках экономической реформы, было ликвидировано, в том числе, среднее звено управления розничной торговлей – таким образом реформаторы решили, что запустят свободную торговлю в СССР.
Кому будет совсем интересен вопрос в подробностях, рекомендуется ознакомиться с научной работой Е.В. Шабашовой (кандидат исторических наук, доцент кафедры общих гуманитарных дисциплин Российской Академии) «Деформация советской системы управления в период «Перестройки» на примере государственной розничной торговли». Работа прекрасно иллюстрирует понимание процессов, которые происходили именно в 80-х годах прошлого века.
Если вкратце:
- было организовано нарушение управленческой системы;
- полностью разрушена система хранения информации. В системе государственной торговли это были Управления торговли, которые владели комплексной информацией о ситуации, например, в торговых объектах.
- разрушены в угоду создаваемому рынку системы управления торговли и ведомственной торговли, что привело к критической ситуации со снабжением рабочих промышленных предприятий и организаций.
- в центральных органах управления СССР и республик в различных ведомствах было сокращено 593 тыс. работников, только в Москве - 81 тыс. На 40 % сокращалось число структурных подразделений центрального управления». Тем самым были разрушены координация и вертикаль управления.
- отсутствие вертикали управления быстро привело к нарушению межведомственных связей, усугубило товарный дефицит.
- начался стремительный спад производства, который охватил практически все отрасли народного хозяйства. Это привело к кризису потребительского рынка, особенно тяжелым было положение с продовольственным обеспечением, ухудшились условия жизни населения.
В итоге отсутствие нормативной базы и четкого контроля со стороны государства спровоцировало товарный дефицит и социальное напряжение в обществе.
Чтобы снизить социальную напряженность, в четвертый раз за период советской истории была введена распределительная система обеспечения населения необходимыми товарами с помощью талонов.
Резкий рост цен, исчезновение товаров из сети розничной торговли, введение нормирования на основные продукты, возникновение «неуверенности в завтрашнем дне» естественно обернулись снижением рождаемости и увеличением смертности.
Сегодня эти страшные потери еще не ощущается – в стране работоспособное население с 1960 по 2005 годы рождения (примерно 80 млн человек). Но пройдет еще 25 лет и граждан, рожденных в СССР в числе работоспособного населения, даже с учетом пенсионной реформы, не останется. К 2050 году, без всякой войны, численность населения России сократиться со 146 миллионов до 110 миллионов человек, а численность трудоспособного населения сократится c 82 миллионов до 50 миллионов. В этой таблице приведены данные расчетов различных организаций и специалистов.
Гибель граждан России в дееспособном возрасте подтвердили данные Росстата, опубликованные в марте 2023 года. В соответствии с этими данными на 1 января 2023 года в РФ количество пенсионеров составило 41,78 млн человек.
Давайте посмотрим статистику за период 1986 – 2022 годы
Сравним демографический состав населения РФ в 1986 и 2022 годах:
Из приведенных данных видно, что при сохранении примерно одинаковой численности всего населения страны (за счет миграционного притока), происходит убыль количества детей и граждан в работоспособном возрасте. И это при чем без учета национального и кадрового состава мигрантов.
Правильнее было бы учитывать демографическую убыль без учета мигрантов – ведь мигранты, в массе своей, носители другого национального кода, зачастую других национальностей и, в основном, представители рабочих профессий. А эмигранты из России – это как раз образованные специалисты с национальным кодом. Поэтому механическая замена 1000 программистов, эмигрировавших из России, ошибочно заменять на 1000 граждан республики Киргизия рабочих специальностей, решивших принять второе гражданство в РФ.
Справка. Всего за 1989-1999 годы, по данным МВД РФ, из России в дальнее Зарубежье выехало на постоянное место жительства 1 миллион 46 тысяч человек.
По подсчетам специалистов портала «Такие дела», с 2000 по 2020 из России уехали до 5 млн граждан РФ. Портрет эмигрантов из России за период с 2000 по 2021 год: 55% в возрасте 30-40 лет, 12% — меньше 30 лет; 92% из них имеют высшие образование, 14% — ученую степень. 45% имели степень специалиста или бакалавра, 36% — степень магистра или кандидата наук.
Справка. По данным ФМС РФ, второе гражданство могут иметь порядка шести миллионов россиян, при этом 30% россиян с двойным гражданством - граждане стран СНГ (приехавшие на заработки).
Если учесть все эти данные, то количество граждан РФ в работоспособном возрасте, нужно уменьшить еще на 6 млн человек и, тогда картина приобретет еще более печальный вид
САМОЕ ВАЖНОЕ
Для обслуживания территории любой страны должно быть в наличии минимально допустимое количество населения (как в квартире – чем больше дом, тем больше нужно времени и сил, чтобы его убирать, поддерживать в чистоте и порядке). Так же и со страной. Площадь России – 1/6 часть суши. Недопустимо сокращать ниже минимума количество пограничных войск. Понятно, что из соображений безопасности. То же самое относится и к армии.
Недопустимо сокращать ниже минимума количество специалистов, поддерживающих в работоспособном состоянии железнодорожные и автомобильные дороги, электростанции, атомные станции, линии электропередач и многое другое.
В России самые тяжелые условия жизни из всех стран на планете. Для поддержания жизнедеятельности нам нужно колоссальное количество тепловой энергии (для отопления домов, фабрик, заводов и т.д.). По этой причине, себестоимость любой продукции (в части затрат энергии на производство) будет всегда выше, чем в других странах. Из-за протяженности маршрутов у нас выше затраты на доставку сырья и готовой продукции. Для обеспечения коммуникаций между Москвой и Дальним Востоком нужна авиация, аэродромы, обслуживающий персонал. Поскольку 1/3 страны – это тундра и тайга, России нужна малая авиация, развитый парк вертолетов, ремонтная база, обслуживающий персонал и т.д. А это все люди, люди, люди.
Предстоящая борьба за Арктику требует создания новых, арктических, погранвойск, арктический флот, дополнительный штат войск реагирования. А это опять люди.
Опять же, политическая обстановка в мире требует содержать средства ядерного сдерживания в полной боеготовности и своевременно обновлять парк ракет и боеголовок. С учетом развития гиперзвукового оружия и беспилотной авиации, нужны новые разработки и создание новейших сил сдерживания. Нужна мощная научная база. И умные граждане. Умные граждане – в особенности. Перед глазами пример Китая, где граждане точно неглупые, но как есть – страна-копирайтер в плане военной техники.
И вот тут самый важный вопрос: без чего не будет ни ядерного щита, ни науки, ни России?
Без будущих граждан России, без наших детей. Ведь речь идет о выживании России, о сохранении государственности, о дальнейшем развитии страны и государства.
Нам нужно много детей, и мы ждем многого от наших детей. Нам нужны честные, целеустремленные, образованные, мудрые, трудолюбивые, ответственные, мужественные, справедливые, оптимистичные и гуманные, настоящие патриоты, любящие свою Родину. Те, кто смогут защитить страну, обеспечить нам достойную старость, и дальнейшее развитие России.
Ведь эгоистичные, неуверенные, глупые, необразованные, ленивые, безответственные, вялые, слабые, трусливые, депрессующие и ненавидящие свою Родину не смогут защитить ни себя, ни нас, ни Россию.
Как же сделать так, чтобы дети выросли с нужными качествами, с сильным характерами, образованные и умные? От кого или от чего зависят обретение ребенком нужных навыков, формирование нужных черт характера, этических норм, мировоззрения и правильных идеалов? Попробуем разобраться.
Как человек становится человеком?
В свое время в Британии проводили исследования феномена детей-Маугли. В Индии (в то время прямая колония Британии) было немало детей, которые потерявшись, были приняты в стаю и воспитаны животными. И вот исследования показали, что, если ребенок прожил со зверями (волки, лисицы, собаки и т.д.) до пятилетнего возраста - он в человека никогда не эволюционирует.
Эти дети никогда не начинают говорить или читать. Их иногда обучают носить одежду и есть с тарелки, но при первой же возможности они убегают к своему племени, а среди людей такие долго не живут – умирают без явных причин. Т.е. получается, что и вы, уважаемый читатель, и я стали людьми лишь только потому, что нас с вами воспитывали люди.
К сожалению, этот вывод верен и в следующем утверждении. Как ребенка воспитывать - тем он и станет. Не существует прирожденных фашистов или прирожденных пацифистов. Это все приобретенные качества. Если в период формирования личности (с 1 до 18 лет) человеку прививать определенные ценности, то человек будет следовать этим ценностям всю жизнь.
В Османской Империи с 1380 года по 1826 год основой пехотных частей были янычары. Именно они неуклонно и фанатично выполняли волю султана по захвату новых и удержанию покорённых земель, а мирное время они выполняли функции полицейских, охранников, пожарных и даже палачей.
Янычар создавали следующим образом: дети от 8 до 14, а по некоторым данным и до 18 лет, захваченные в плен, отдавались на воспитание в турецкие семьи внутренней Анатолии. Чаще всего это были дети христиан. В новой семье они принимали новую религию Ислам и обучались турецкому языку и традициям, поэтому их и называли «перевертышами» (на турецком перевертыш – Янычар).
Вот так вот из христианских детей делали воинов, которые в дальнейшем резали своих соплеменников. Это для нас с вами, рядовых граждан, все это в диковинку, а профессиональные психологи давно уже с этим разобрались. Вот что по этому поводу пишет профессор, Эрик Х. Эриксон, США (12 место среди наиболее цитируемых психологов XX века):
«Развитие личности по своему содержанию определяется тем, что общество ожидает от человека, какие ценности и идеалы ему предлагает, какие задачи ставит перед ним на разных возрастных этапах. Но последовательность стадий развития ребенка зависит от биологического начала. Ребенок, созревая, с необходимостью проходит ряд следующих друг за другом стадий. На каждой стадии он приобретает определенное качество (личностное новообразование), которое фиксируется в структуре личности и сохраняется в последующие периоды жизни»
То есть, из любого ребенка можно вырастить кого угодно. Можно вырастить фашиста, а можно и коммуниста, можно вырастить людоеда, а можно интеллектуала, можно вырастить жулика или бандита, а можно вырастить блюстителя закона.
Нужно всего лишь учить, направляя ребенка в нужную сторону в процессе формирования личности. Но сделать это можно только один раз. Существует только одна попытка по формированию личности ребенка, его мировоззрения, можно единожды привить нормы морали и выбрать идеалы.
Ремарка. В психологии есть понятие «сенситивные периоды развития» - периоды наибольшей чувствительности к определенного рода воздействиям. Так, например, сенситивный период развития речи - от года до 3 лет, и, если этот этап упущен, компенсировать потери в дальнейшем, как мы видели на примере детей-Маугли, практически невозможно.
Понятие «сенситивные периоды развития ребенка» было введено выдающимся отечественным психологом, психолингвистом, дефектологом, ученым с мировым именем Л.С. Выготским (1896—1934).
Л.С. Выготский пришел к выводу, что обучение ребенка должно предшествовать, забегать вперед, подтягивать и вести за собой развитие. Это утверждение стало аксиомой в детской психологии и педагогике.
Следующим важным открытием гениального ученого в детской психологии стало возрастное определение периодов в жизни ребенка, наиболее благоприятных для развития тех или иных функций индивидуума. Эти знания необходимы для педагогов и родителей, чтобы не упустить период, наиболее благоприятный для обучения ребенка, чтобы те «развивающиеся почки», которые представляют собой созревающие процессы в «зоне ближайшего развития», могли в полной мере развить и обогатить физические, интеллектуальные, эмоциональные, социальные и культурные возможности в будущей жизни ребенка.
Вот эти периоды:
1,5-3 года. Период яркого восприятия речи, пополнения словарного запаса. В этом возрасте ребенок очень восприимчив к изучению иностранных языков. Также он благоприятен для развития моторики, манипуляций с предметами, восприятия порядка;
3-4 года. Этот период наиболее благоприятен для ознакомления со знаковым обозначением цифр и букв, подготовке к письму. Развиваются осознанная речь и понимание собственной мысли, идет интенсивное развитие органов чувств;
4-5 лет. Этот период знаменуется развитием интереса к музыке и математике. Увеличивается активность ребенка в восприятии письма, цвета, формы, размера предметов, происходит интенсивное социальное развитие;
5-6 лет. Наиболее благоприятный период для перехода от письма к чтению. Этот период очень важен для привития ребенку социальных навыков и поведения этические нормы;
7-12 лет. В это период у ребенка формируется понимание устройства человеческого общества. Формируются категории «добро» - то, за что все любят и поощряют и категория «зло» - то, что не приемлют и за что наказывают. В этот период у ребенка формируется понимание того, чему нужно научиться, чтобы занять достойное место в мире взрослых (хочу быть космонавтом, врачом и т.д.).
13-18 лет. Период самого глубокого кризиса. В этот период происходит окончательное формирование личности. Целостная идентичность личности, понимание устройства человеческого общества, знание места, на которое может претендовать подросток, уверенность в своих силах, компетентность позволяют подростку быть уверенным в выборе жизненного пути.
Когда не удается осознать себя и свое место в человеческом обществе, наблюдается диффузность идентичности. Она связана с инфантильным желанием как можно дольше не вступать во взрослую жизнь, с устойчивым состоянием тревоги, чувством изоляции и опустошенности. Диффузность идентичности может проявляться во враждебном неприятии социальных ролей, желательных для семьи и ближайшего окружения подростка (гендерной, национальной, профессиональной, классовой и т. д.), в презрении ко всему отечественному и переоценке иностранного, в стремлении "стать ничем" (если это единственный оставшийся способ самоутверждения).
А. В. Петровский (доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент, действительный член и вице-президент АПН СССР, президент Российской Академии Образования 1991-1996 гг., умер в 2006 году) выявил от кого наши дети перенимают моральные нормы, мировоззрение, ценности и формы поведения.
Становление личности определяется особенностями взаимоотношений ребенка с членами референтной группы. Референтная группа наиболее значима для ребенка по сравнению с остальными, он принимает именно ее ценности, моральные нормы и формы поведения. На каждом возрастном этапе он включается в новую социальную группу, которая становится для него референтной. Сначала это семья, потом группа детского сада, школьный класс и неформальные подростковые объединения. Для любой такой группы характерна своя деятельность (или набор деятельностей) и особый стиль общения. Как раз «деятельностно-опосредованные» взаимоотношения ребенка с группой и влияют на формирование его личности.
То есть, получается, что для того, чтобы вырастить ребенка с нужными чертами характера, нужными ценностями, нужными моральными нормами, нужным мировоззрением, необходимо поместить ребенка в социальную группу, где все перечисленные качества являются нормой и идеалом, приветствуются и отстаиваются всеми членами группы (социума).
Референтная группа — это группа людей с похожим социальным статусом, уровнем достатка, стилем и другими особенностями, с которой человек сопоставляет себя.
В таком случае получается, что для школьника его семья не может служить рефрентной группой. Ведь в семье ребенку не с кем себя сопоставлять – в семье все старше его, кроме братьев и сестер (если они есть), и имеют другой социальный статус и другой круг интересов. А если братья или сестры существенно старше или младше его (а для детей «существенно старше» - это разница в возрасте 2 года и более), значит и у них другой круг интересов и другой социальный статус.
Поэтому Референтным социумом для школьника, конечно же, является его класс (точнее одноклассники) или члены его спортивной команды, сверстники в школе на потоке и сверстники в Интернете.
Связи в референтной группе устанавливаются настолько сильные, что друзья порой осуществляют ритуал «братания», осуществляя таким образом некий отказ от своей биологической семьи.
Дружба — личные устойчивые отношения между людьми на основе симпатии, уважения, общих интересов, духовной близости, взаимной привязанности и понимания. (Большой психологический словарь)
А совокупность принятых в социуме ценностей, мировоззрения, норм морали и форм поведения – это, как ни крути, называется Идеология.
Идеоло́гия (греч. ἰδεολογία; от ἰδέα «прообраз, идея» + λόγος «слово, разум, учение») — система концептуально оформленных идей, которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы
Вывод: для того, чтобы вырастить ребенка с нужными чертами характера, нужными ценностями, нужными моральными нормами, нужным мировоззрением, необходимо своевременно поместить ребенка в социальную группу, где все перечисленные качества являются нормой и идеалом, приветствуются и отстаиваются всеми членами группы (социума).
И нужно помнить, что существует только одна попытка, ограниченная по времени, точнее – по возрасту ребенка.
На этом мы вынуждены сделать остановку в нашем повествовании, поскольку на этом вводная часть закончена и в следующей нам уже можно будет не только задавать злободневные вопросы, но и давать на них ответы и рекомендации.
Возможно, все получается довольно громоздко и многословно, однако же, и вопрос, поднятый по теме, весьма объемен.
Здесь мы определили, что нужно для воспитания и подготовки гражданина будущей России. Во второй части мы расскажем, почему этого не может произойти в ближайшие десять или более лет.