Новая польская империя против Русского мира

Варшава – один из главных спонсоров бойни в Малороссии
Практически каждый день фоном идут новости, что Варшава передаёт Киеву очередную партию оружия и боеприпасов. Танки, броневики и артиллерия. Многоцелевые истребители МиГ-29. Польша и Украина наладят совместное производство танковых снарядов. Варшава готова производить у себя снаряды с обедненным ураном для танков Abrams и разместить у себя центр обслуживания этих же танков. И такие новости идут постоянно.
Одновременно польские СМИ сообщили, что Зеленский оплатит помощь Украине Галицией и Волынью. Что вполне логично, Запад просто так ничего не даёт. За всё придётся заплатить. Уже платят – жизнями малороссийских мужиков, разрушенной социально-экономической инфраструктурой, оставшимися ресурсами (зерно, лес и т. д.).
Также Варшава желает контролировать финансовые потоки, идущие на Украину. Польша намерена стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины, заявил заместитель министра финансов страны Артур Собонь. Польский премьер-министр Моравецкий: в Польше создается логистический тыл восточного фланга НАТО. Что это означает? То, что Польша становится вторым эшелоном войны коллективного Запада против Русского мира. Для этого Варшава усиленно вооружается, закупает новые самолеты, вертолеты, танки, самоходки, РСЗО, формирует новые дивизии. Поляки уже вовсю воюют против России на территории Русской украйны.
Что хочет Польша от Украины?
Во-первых, очевидно, что в Варшаве понимают, что старому миру конец. Происходит перезагрузка мирового порядка. Одни от этого могут выиграть, другие проиграют, могут вообще исчезнуть из истории. В частности, старой Европы – либеральной, политкорректной, открытой, не будет. Она попадает в лагерь проигравших, будет платить. Уже платит.
Полякам и так не нравилась та картина будущего, которую рисовали в Европе. С разрушением традиционных ценностей, религии (католичество имеет сильную опору в Польше), старением и вымиранием коренных этносов с одновременным завозом орд африканских, арабских и азиатских мигрантов. Теперь Варшава получила шанс перейти в лагерь англосаксов (Лондон и Вашингтон), став их опорой в Старом Свете. Поляки делают ставку на американскую империю, на победителя, по их оценкам. Соответственно, после победы, получают в сферу влияния обломки Русского мира – Прибалтику, Белую и Малую Русь, возможно, и часть РФ. Также будут проводить позицию англосаксов на развалинах ЕС.
Так, Варшава начинает строить новую польскую империю. И чем больше Москва показывает свою слабость и нерешительность в Украинской кампании и по поводу действий НАТО (вроде воровства активов РФ и уничтожения «Северного потока»), тем больше будут наглеть паны. Да и другие соседи, к примеру Финляндия.
Во-вторых, никакой дружбы между Варшавой и Киевом не будет. Будет метрополия и колония. Люди первого сорта, радные паны и украинские хлопы. Некоторым повезёт, детей и молодежь как надо воспитают, они станут поляками.
В-третьих, очевидно, что Варшава не хочет брать Руину-2. Нищую, разрушенную территорию, обезумевшее от бойни население. Вооруженное до зубов, свихнувшееся на фоне «строительства» укрорейха и его патологических лозунгов население. С тотальным воровством чиновников.
Колония
Поэтому освоение Русской украйны идёт по нескольким направлениям: экономика, общественная деятельность, образование, католическая церковь и вооруженные силы. Главное – это информационная работа. Польша принимает около 1,5 млн беженцев с украйны. А это важнейший капитал – людской ресурс. Варшава имеет большой исторический опыт работы с людьми: церковь, иезуиты, школы, СМИ. В школах из юных малороссов, которые по воле Киева превращены в этнографический материал (русскости их лишили, а украинская идентичность весьма размыта и слаба), их быстро сделают поляками. Благо когда-то западные и восточные поляне-поляки были частью единого суперэтноса русов.
Системная информационная, культурно-образовательная работа ведётся и с рабочими, молодежью, которой открыта дорога в польские вузы, с людьми, имеющими польские корни. Работают НКО и волонтеры. Так создаётся мощная «пятая колонна», которая с радостью встретит польские танки.
Также при Зеленском полякам открыли путь проникновения поляков в региональные элиты Украины. Польская армия под видом советников, инструкторов, сапёров, инженеров, ремонтников и наемников осваивает территорию украйны. Идёт информационная подготовка и раскрутка счастливой жизни единой Польши и Украины. Мол, так Украина и станет частью ЕС и НАТО, оставив все проблемы в прошлом. И «русский Мордор» больше Украину не достанет.
Таким образом, планы Варшавы очевидны. Получить колонию в новой редакции рабовладельческого, неофеодального порядка, ресурсы и людей. Затем Малороссия, зачищенная руками Зеленского и прочих упырей от большей части взрослого мужского населения, будет постепенно поглощена новой польской империей. Дети, молодежь и женщины быстро станут новыми поляками. Украинство уничтожат, как враждебную Польше идеологию. На это потребуется одна-две пятилетки.
Кровавая бойня, которую украинский режим поддерживает по воле своих западных хозяев, ведёт к быстрому концу проекта «Украина» (Конец проекта «Украина»). Основы украинской государственности, заложенные в УССР – хозяйство, наука, технологии, образование, культура, социальная инфраструктура – решительно подорваны. Демографическая катастрофа, которая состоялась ещё до Украинской кампании, реализовалась. Наиболее активная часть населения бежала, либо умерла и умирает в развалинах городов. Другую часть продолжают гнать на убой.
А воры-гауляйтеры и воры-олигархи довершают разграбление Малой России, осваивают западные средства. Чем дальше продлится бойня, тем больше вывезут на Запад. Полный мрак, никаких надежд на счастливый конец. Только морок и иллюзии о Европе и «диком Мордоре».