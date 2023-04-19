Просто так ничего не «течёт»... Зачем США допустили утечку давно известной всем информации

С волками жить – по-волчьи выть

«Никаких французских сил, участвующих в операции на Украине, нет!»

«Похоже, некоторые слайды были подделаны.»

Нам лень реагировать на всякую ерунду

Зачем американцам вся эта шумиха?

Нравятся мне американцы. Нравятся своей уверенностью в собственной исключительности. Исключительности во всём. Этакие самые-самые. Пуп планеты Земля, включающий в себя лучшие мозги, лучших экономистов, лучших политиков, лучших разведчиков, лучших…, лучших..., лучших... Но самое главное, в Вашингтоне уверены в этом, даже несмотря на многочисленные косяки, которые случаются почти ежедневно.Посмотрел на фотографию мальчишки 21 года от роду, который слил военные секреты США в сеть. Джек Тейшейра. Служил в Нацгвардии в 102-м разведывательном авиакрыле. Такой современный Рэмбо из Нацгвардии в звании рядового. С айфоном в руке, сетевой игрок и даже руководитель (!) онлайн-группы под названием Thug Shaker Central.Сегодня жду объявления о том, что это глубоко внедрённый российский шпион. Думаю, сегодня-завтра в сети появятся фото задержания Тейшейра. В американском сегменте они уже есть, там умный человек сразу увидит руку (или ногу) Москвы. Солдатика взяли в красных труселях! Это же почти Штирлиц, расхаживающий по рейхсканцелярии с парашютом за спиной.Наверное, американцы и правда самые... жадные. Иначе чем можно объяснить тот факт, что виноватым назначили простого солдата Нацгвардии? Не разведчика, который имеет доступ к документам такой важности и секретности, не сотрудника ЦРУ, а простого солдата.Мир должен поверить в то, что если солдат служит в разведывательном подразделении, то он знает всю подноготную разведки? Более 100 совершенно секретных документов, слитых в сеть простым солдатом. Мы верим. Этот же великие США. Они врать не будут.Интересно и то, где всё-таки произошла утечка. В «Нью-Йорк таймс»! В газете. Именно журналисты «Нью-Йоркских времён» «раскопали» предателя в соцсетях! Не ФБР, не ЦРУ, не военная контрразведка, а простые американские парни с фотоаппаратами наперевес. Мы в это верим! И весь мир верит. Что ещё можно ожидать от недоумков неамериканских.Что же мы узнали из слитых в сеть документов? Факты шокирующие! Оказывается, на Украине присутствуют американские и западные офицеры спецслужб! Единицы, но этого достаточно для того, чтобы эта псевдострана смогла противостоять России. 97 спецназовцев НАТО на Украине. Это же армия, способная разгромить любое подразделение или даже часть в считанные часы.Почему не громят? Так это же спецназ НАТО. Больше половины этих спецов британцы, а не американцы. А вот были бы американцы, тогда прощай российская армия! Коллег из «Нью-Йорк таймс» поддержали журналисты The Guardian. Именно «стражи» выложили численность британцев на Украине. Правда, опять же со ссылкой на источники в Пентагоне.Нам, аборигенам из дикой нецивилизованной России, можно впарить любую глупость. Но в Вашингтоне и союзников своих считают слабоумными. Та же The Guardian изучила слитые в сеть документы и кроме американцев и британцев выдала данные офицеров спецназа из других европейских стран. В частности, раздел «ССО США / НАТО на Украине».Именно оттуда всплыли 50 британцев, 15 французов, 14 американцев и прочие. Даже Нидерланды имеют на Украине одного спецназовца! Вроде бы – ну и что? Насколько важно количество офицеров? Важно, что они там есть! Но не всё так просто. Присутствие даже одного голландца автоматически делает Нидерланды ответственными за то, что происходит на Украине.Но для обывателя вполне сойдёт объяснение вроде того, что периодически проскакивает в западной прессе. Ответственны те, кого больше присутствует в зоне боевых действий. То есть британцы. Затем французы. И только третьими в списке следуют американцы. Вроде как «тоже виноваты, но чуть-чуть».Первыми отреагировали на свою «вину» французы. Макрон хоть и находится «под каблуком», но любит себя любимого и не хочет быть козлом отпущения. Реакция французов была мгновенной. Министр обороны Франции Себастьян Лекорно выступил с заявлением:Даже самые «проамериканские» британцы не смогли пройти мимо вранья Вашингтона. Конечно, так резко высказаться, как это сделал французский министр обороны, британцы не могут, но вечером 11 апреля в Twitter появилось заявление министерства обороны Британского королевства о «».Такого удара от вассалов в США не ожидали, но надо отдать должное американцам – реакция была быстрой и очень грамотной. Одной фразой помощник министра обороны США Крис Мигер открестился от слитых в сеть материалов:Я не я, и лошадь не моя. Нас, как и вас, уважаемые наши союзники, ввели в заблуждение нечистые на руку журналисты, которые в погоне за сенсацией переврали некоторые факты. Примерно так можно расшифровать фразу Мигера. Не учли американские гении разведки того факта, что даже самый ласковый кот иногда кусается и царапается.Многих удивляет сдержанная реакция не только Москвы, но и Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Северной Кореи, также упомянутых в выложенных в сеть документах. Никаких истерик, обвинений. В лучшем случае сдержанный комментарий пресс-службы, как это сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.О том, что западные военнослужащие принимают участие в боевых действиях, не секрет для любого бойца на ЛБС. Достаточно включить радиостанцию, и сразу становится понятным, кто перед тобой. Да и пленные не молчат. Понятно, что спецы в окопах не сидят. А вот при проведении спецопераций присутствуют довольно часто.В интернете достаточно часто встречаются сообщения об убитых при обстрелах бойцах ВСУ, которых находят возле разбитых ББМ без голов и без кистей рук. Эти трупы списываются на наёмников. Не хотят ВСУ светить имена погибших наёмников. Я думаю, наёмники тут ни при чём.Возможно, какая-то часть обезглавленных погибших действительно наёмники, но большинство всё-таки военнослужащие иностранных ССО. И затруднение в их опознании создаются именно для того, чтобы скрыть принадлежность к спецслужбам каких-то стран.В отличие от американцев, мы помним, чей флаг красовался на здании СБУ рядом с украинским. Мы помним выпуск украинских спецов, дипломы которым вручал американский генерал. Мы многое помним... и записываем для памяти. Ну и, учитывая хорошие отношения со спецслужбами некоторых стран, делимся своей информацией с друзьями.Это, конечно, не говорит о том, что полученные документы будут проигнорированы. В каждой «утке» есть хоть немного «мяса». Иначе в «утку» никто не поверит. Вот его-то мы и поищем внимательно. А специалистов пот такому поиску, судя по сообщениям СМИ в последние пару месяцев, у нас достаточно.Действительно, зачем? Уверен, что судьба солдата, о котором я упоминал в начале материала, предрешена. Суд и заключение лет на двадцать. Такое показательное выступление американских спецслужб для повышения собственной значимости. Мне кажется, есть несколько версий ответов на этот вопрос.Во-первых, утечка в большей степени рассчитана на внутриамериканского потребителя. Настроения в обществе меняются. Американский обыватель стал задумываться о том, куда идут его налоги. Нужно показать американцам, что без помощи США Украина выстоять не сможет. Необходимо увеличивать помощь, даже в ущерб себе.Во-вторых, американцы дали явный сигнал своим европейским союзникам о том, что отвечать за всё содеянное на Украине в одиночку они не намерены. Они обладают информацией, которая способна утопить любое европейское правительство. Своеобразная круговая порука.В-третьих, цифры и места дислокации спецназовцев НАТО – это сигнал нам о том, что Вашингтон понимает бесперспективность дальнейшего военного противостояния и предлагает искать способ прекращения СВО через сотрудничество спецслужб, как перспективу к переходу к дипломатии.Как видите, вариантов много. Необходимы дополнительные подтверждения намерений США. Так что тактика выжидания в этом случае наиболее оправдана. Нас столько раз обманывали именно потому, что предлагали тот вариант, который мы хотели, а потом просто нагло отказывались от всех договорённостей, что доверия к западным и американским предложениям не осталось.Теперь только реальные шаги, реальные действия...