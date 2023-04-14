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Российский военнослужащий заявил о затопленном диверсионной группой танке Leopard «в болоте на Херсонском направлении»

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Российский военнослужащий заявил о затопленном диверсионной группой танке Leopard «в болоте на Херсонском направлении»

В прессе появилась информация о том, что немецкие танки Leopard появились на одном из южных направлений. Речь идёт о танках, которые ранее были поставлены «партнёрами» Украины в интересах киевского режима. Сводки о том, что «Леопарды» были замечены на украинской территории, поступали и ранее, однако теперь заявлено, что как минимум один из танков немецкого производства был замечен на оккупированной ВСУ части российской Херсонской области.


Соответствующий материал вышел на страницах РИА Новости, где ссылаются на командира одного из российских добровольческих подразделений с позывным «Бык». Офицер утверждает, что танк Leopard украинская сторона уже не только использовала, но и успела потерять.

Человек, на которого ссылается СМИ, говорится о том, что из «Леопарда» ВСУ уже осуществляли обстрел российских блокпостов:

Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте.

Каких-либо фото- и видеоподтверждений того, что танк Leopard ВСУ действительно был захвачен, на данный момент нет. Нет и официальных заявлений по этому поводу. Отдельные вопросы вызывают и заявления со ссылкой на информированных сослуживцев о болотах Херсонской области. Возможно, имелась в виду днепровская пойма, частично подтопленная в ходе весеннего паводка. Только в таком случае выходит, что диверсионно-разведывательная группа собиралась вывозить танк с оккупированной врагом территории на левый берег Днепра, что, мягко говоря, изначально проблематично.
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42 комментария
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:21
    +1
    Что ответят укропрыгуны на это сообщение?
    smile
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 06:26
      +5
      Что ответят укропрыгуны на это сообщение?

      Ну наверное что то в стиле: „вы фсё врёте”
      1. IGAR
        IGAR Сегодня, 08:31
        +1
        А это и есть вранье. Захватили и утопили. Очень удобно. Топили очень быстро, так, что даже фотографий сделать не успели.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:26
      +13
      Про захваченный танк тут уже с месяц история ведется.История,причем неподтвержденная.Все это как на картине "Охотники на привале"
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 06:49
        +5
        dmi pris 1 hi, a я сразу фильм вспомнил "Небесный Тихоход" фрагмент где лейтенант Туча журналистке по ушам пытался "ездить".
      2. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:52
        +4
        Цитата: dmi.pris1
        Про захваченный танк тут уже с месяц история ведется.История,причем неподтвержденная

        Наши добровольцы загнали в болото Леопард, информация верная на 146%. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте в месте с негром-заряжающим.



    3. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 06:28
      +2
      Лучше сразу забыть, как общежития в Краматорске с 600 укрожмурами. А говоруна самого хорошенько помочить в болоте.
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 08:15
        +1
        Зря Вы так. Во-первых. Хотя наш ученый счетовод и вправду уже никому не интересен, но в данном случае он захват Леопард не озвучивал Во-вторых, явно история из охотничьих сказок. Почему. Как авторы этой байки себе это мыслят. Шли, шли наши разведчики по широкой украинской степи. И вдруг наткнулись на танк. Пригляделись - .. .... .... (батюшки), Леопард! Но такие танки на дороге не валяются, но обещанных денег за танк хочется. "Давай утащим его в тыл". Пригляделись. В танке спит охранник танка. Вытащили. Вломили...... Танк к счастью оказался заправленным. И поехали они мимо блок-постов на танке. Размечтались о премии. Умудрились в степи найти болото. Танк тонул в болоте. Решили оставить. Мол, пусть пока тут побудет, пока мы вернемся с тягачом и тросом. Так что ли? Потом, известно, "редкая птица долетит до середины Днепра", но Леопарды - те же кошки плавают отлично.
        1. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:25
          0
          Цитата: mikh-korsakov
          Умудрились в степи найти болото.

          Действительно, во время СВО иногда в степи образуются небольшие болота и топи, как в тундре на вечной мерзлоте. В этих загадочных местах добровольцы как правило топят трофейные Леопарды и Цезари.
    4. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 06:36
      0
      А может это они его и сгенерировали?
    5. Konnick
      Konnick Сегодня, 07:57
      0
      Что ответят укропрыгуны на это сообщение?

      Посмеются...
      Может хватит таких "новостей". Такие новости дискредитируют настоящие сообщения. Серьезнее надо к этому относиться... Тут намедни один "танкист" в чистеньких перчатках и с тремя телефонами, рассказывал, что Леопарды ерунда.


      https://topwar.ru/214767-boec-chvk-vagner-raskryl-osobennosti-tankovogo-boja-v-konflikte-na-ukraine.html#comment-id-13475459
  2. Avsch
    Avsch Сегодня, 06:21
    +1
    Мюнхгаузен.

    Текст вашего комментария слишком…
  3. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 06:27
    +1
    То что нет фото и видео объясняется очень легко. У военных нет с собой телефонов.
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 06:33
      +5
      А здесь не нужен телефон. Нужна миниатюрная экшн-камера, пишущая на флэшку. И у военных, тем более разведчиков, они есть. Так что пока это похоже на вброс, непонятно только с какой стороны. Кому и какой смысл распускать слухи о "захваченном и затопленном" танке, если нет доказательств?
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 06:40
        0
        Я что то не очень уверен что экшн камера у разведчиков есть, вернее она наверное есть но далеко не у всех. Это ведь явно не самая необходимая вещь на задании чтобы её с собой таскать.
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 07:05
          +2
          И что же это за разведчики, если даже фото сделать не имеют технической возможности? Русский язык богат и могуч, но часто одна фотография даст больше информации для командования, чем пространный многостраничный доклад, который ещё составить время нужно. Если даже этого у нас в ВС РФ не понимают, то перспективы у страны более чем печальны.
        2. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 07:18
          0
          Цитата: Герман 4223
          Я что то не очень уверен что экшн камера у разведчиков есть, вернее она наверное есть но далеко не у всех. Это ведь явно не самая необходимая вещь на задании чтобы её с собой таскать.

          Таких видео хватает. Тут, например, с тыла зашли.
          https://www.yandex.ru/video/preview/12597435617345255359
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:39
      -1
      А то,я гляжу,с ЛБС нпт ну ни одного видео ,фото...Телефонов у них нет... belay request
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 06:42
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        А то,я гляжу,с ЛБС нпт ну ни одного видео ,фото...

        Цитата: Герман 4223
        У военных нет с собой телефонов

        Цитата: dmi.pris1
        Телефонов у них нет...

        У ДРГ, которая за ЛБС - ну вот точно нет wink

        Таскать с собой радиомаяк, практически - не лучшея идея.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 07:34
          +3
          Про Леопард в болоте, можно конечно и пофантазировать winked
          Но, дело времени, чубатые хлопчики либо леопардика потеряют, либо продадут, либо сами утопят. Будем посмотреть. bully
        2. Minus
          Minus Сегодня, 08:49
          0
          А в чем проблема? Видеорегистратор/ экшн камера, фотоаппарат? Да в конце концов выключенный смартфон в защитном чехле? Планшет без радиомодуля тоже весьма востребован. И программы нужные в нем и карты оффлайн. Да в конце концов обыкновенный смартфон с неисправным или отпаянным радиомодулем! У меня вот смартфон был , так в нем чип передатчика отвалился. Все, не видит сотовых сетей и передача не работает. А А у разведки обязательно должны быть средства фиксации.
    3. Комментарий был удален.
    4. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 08:08
      +2
      Цитата: Герман 4223
      То что нет фото и видео объясняется очень легко. У военных нет с собой телефонов.
      Скорее всего, просто телефоны сели yes в 2014 у укровоинов такое, постоянно случалось, когда они арматы жгли
  4. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 06:29
    +3
    Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте.

    Я на рыбалке еще и не такие сказки слышал. fellow
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:31
    +5
    Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся...
    Скажу честно, такие вступления перед "рассказом" вызывают определенные и оправданные сомнения. Фронтовые байки расходятся по линии фронта очень быстро обрастая все новыми подробностями и в итоге становится трудно понять, что правда, а что добавлено для увеличения эффекта воздействия на слушателей. Но конечно подспудно хочется, чтобы это было правдой. Со временем должно быть.
  6. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 06:31
    +6
    Мдааа...! Как говорится , больше всего врут на охоте, о любовных приключениях и на войне...Но чем удача не шутит,когда неприятности спят ? wink
  7. walton
    walton Сегодня, 06:32
    +3
    Мда.... Все больше "ВО" напомтнает "Спид Инофо" 90-ых
    1. Володин
      Володин Сегодня, 06:41
      +2
      Цитата: walton
      Мда.... Все больше "ВО" напомтнает "Спид Инофо" 90-ых

      Ааа. Так это ВО, оказывается, виновато... Не проснулся, не увидел ссылку, не захотел увидеть источник? Что ж, бывает...
  8. DenD
    DenD Сегодня, 06:32
    0
    ДРГ, так далеко от линии соприкосновения? Что то новенькое, либо наши не сидят сложа руки и тоже прощупывают слабые места противника. Но это огромный риск находится на вражеской территории. Будем честны, очень мало населения, лояльно относится к нашим войскам, после осеннего "отхода".
  9. monetam
    monetam Сегодня, 06:41
    +2
    Эх... редакторам новостной ленты самим будет стыдно за то, что так легко купились на откровенно лживую выдумку. Подозреваю, что это обычная работа укропропаганды, которая вбрасывает от имени российской стороны о невероятных достижениях, которые так приятно потом разоблачать.
  10. литий17
    литий17 Сегодня, 06:51
    +2
    Теркины всегда были и будут! ДРГ больше нечем заниматься как возится с танком, у них задача другая! Таких сказок с обеих сторон хватает, хотя в этом отношении наши еще те "герои", Т-90 бросили.., есть видео как командирскую БМП с кучей электронного и секретного оборудования бросили... Одним словом, чья бы мычала.., а вот "Быку" лучше бы помолчать и быковать с реальным эффектом!
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:38
      0
      ДРГ больше нечем заниматься как возится с танком

      Так он в поле за Херсоном стоял без охраны, ангаров не было, а рядом болото в херсонских степях, завели, утопили и дальше пошли по степи. what
  11. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:01
    +1
    Может и байка. Для поднятия тонуса пойдет. Думаю не за горами то время , когда фото и видео горелых и захваченных "кошек" , будет в достаточном количестве.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:41
      0
      Может и байка. Для поднятия тонуса пойдет.

      Таких баек уже чересчур много. Это как притче про "Волки-волки", просто теряется доверие к любым новостям. Конашенков это уже понял...сбавил аппетиты.
  12. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 07:03
    0
    Ну да, конечно верим. Вот только почему утопили, а не сожгли? Или у ДРГ и гранаты с собой не нашлось?
  13. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 07:22
    +1
    Хуситы сжигали Абрамсы с помощью тряпки, вымоченной в бензине. И снимали видео. Тут наверное ни тряпки, ни телефона не нашлось...Единственное, что Леопарды действительно могли выезжать и стрелять с безопасного расстояния по блокпостам.
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:39
    0
    Российский военнослужащий заявил о затопленном диверсионной группой танке Leopard «в болоте на Херсонском направлении»
    . Мути, вокруг да около, будет много.... впрочем и правда будет где то там.
    Надо проверять, разбираться...
  15. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 08:02
    +2
    Каких-либо фото- и видеоподтверждений того, что танк Leopard ВСУ действительно был захвачен, на данный момент нет.

    Единственно правдивая фраза. Всё остальное - где-то кто-то кому-то что-то ... может было, может нет...
  16. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:28
    -1
    Вполне разумный шаг. Ташить через линию фронта опасно, подобьют. А так-затопил, потом в спокойной обстановке вытащат. А шумеры пускай побегают поныряют в каждое болото в поисках.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:47
      0
      А шумеры пускай побегают поныряют в каждое болото в поисках.

      Ну зачем мучать,просто надо было дать привязку на местности, надеюсь эти из ДРГ умеют пользоваться картами, если не было телефонов, может хватит их за дураков считать

      "Продается внедорожник Toyota Land Cruiser 100 выпускa 2005 годa в отличном состоянии, подготовленный для дальних экспедиций. Ценa 200 доллaров. Самовывоз, координаты N 64° 19, 178 E 74° 25, 610. Ориентир — торчащая из болотa антеннa радиостанции. Условие продажи: обязательно потом рассказать, кaк вы смогли его оттуда достать."
  17. Озирис
    Озирис Сегодня, 08:36
    0
    Давеча писали, шо наши умыкнули укропский танк "Леопёрд", да вот незадача - не смогли довезти до своих и утопили в болоте ...)))) Это от лукавого и премии за это не дадут. И пущай они теперь етого "Леопёрда" из болота вытаскивают и публике (то биш нам) показывают, тогда поверим ....
  18. svp67
    svp67 Сегодня, 08:41
    0
    Российский военнослужащий заявил о затопленном диверсионной группой танке Leopard «в болоте на Херсонском направлении»
    Главное, что бы он не забыл где. После СВО можно ехать и откапывать...много денежек получить можно
  19. solar
    solar Сегодня, 08:41
    0
    Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте.

    Настоящие силачи! Тащить танк в 60 тонн- это ж какие силенки нужно иметь! А через Днепр они его как собирались переправлять? На могучих шеях?
    А почему не взорвали- то? За уничтоженный Леопард награда вроде назначена, а эти скромняги разве что друзьям рассказывают, из числа тех, у кого уши развесистые, а не командованию докладывают с подтверждением уничтожения, о чем бы бы не только слышали, но и видели из всех утюгов, не то что из телевизора или интернета. Им премия, награды, слава, почести- не, не нужно?
    И главное что непонятно- зачем эту чушь тащить на ВО?