В прессе появилась информация о том, что немецкие танки Leopard появились на одном из южных направлений. Речь идёт о танках, которые ранее были поставлены «партнёрами» Украины в интересах киевского режима. Сводки о том, что «Леопарды» были замечены на украинской территории, поступали и ранее, однако теперь заявлено, что как минимум один из танков немецкого производства был замечен на оккупированной ВСУ части российской Херсонской области.
Соответствующий материал вышел на страницах РИА Новости, где ссылаются на командира одного из российских добровольческих подразделений с позывным «Бык». Офицер утверждает, что танк Leopard украинская сторона уже не только использовала, но и успела потерять.
Человек, на которого ссылается СМИ, говорится о том, что из «Леопарда» ВСУ уже осуществляли обстрел российских блокпостов:
Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте.
Каких-либо фото- и видеоподтверждений того, что танк Leopard ВСУ действительно был захвачен, на данный момент нет. Нет и официальных заявлений по этому поводу. Отдельные вопросы вызывают и заявления со ссылкой на информированных сослуживцев о болотах Херсонской области. Возможно, имелась в виду днепровская пойма, частично подтопленная в ходе весеннего паводка. Только в таком случае выходит, что диверсионно-разведывательная группа собиралась вывозить танк с оккупированной врагом территории на левый берег Днепра, что, мягко говоря, изначально проблематично.