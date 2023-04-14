Отступая в западной части Артёмовска и теряя контроль над кварталами, ВСУ взрывают многоэтажки

Смотрите, какая штука. Этим (российским войскам) нельзя оставлять шансов где-нибудь спрятаться.

Украинские военные подтверждают информацию о том, что отступая в западных кварталах Бахмута (Артёмовска) и теряя квартал за кварталом, они получили приказ на тотальное минирование застройки. На днях сразу несколько многоэтажных зданий ВСУ заминировали в непосредственной близости от станции Бахмут (одна из станций железной дороги в черте города).Один из украинских военных с воодушевлением пишет о том, что после потери этих кварталов был осуществлён подрыв многоквартирных домов на улице Космонавтов. В переложении на литературный язык звучит это так:Подрыв домов на улице Космонавтов в Артёмовске был осуществлён дистанционно, в результате чего как минимум одна из многоэтажек буквально сложилась, несколько обрушились частично. При этом украинские террористы в сети делятся заявлениями о том, что рассчитывают на нахождение в момент подрыва в этих домах штурмовиков ЧВК «Вагнер».Информация о целенаправленных подрывах зданий в Артёмовске украинскими войсками поступала и ранее. Так, теряя центр города, ВСУшники заминировали административное здание только лишь с той целью, чтобы российские войска не смогли поднять над ним флаг. В итоге российский триколор и флаг «Вагнера» всё равно появились – на руинах взорванного противником строения.Напомним, что накануне украинские военные подтверждали информацию о том, что российские подразделения уже переходят через железнодорожное полотно в западной части города. Видимо, теперь у ВСУ одна забота – вылезая из подвалов, бегать по улицам с целью заминировать как можно больше домов перед окончательной потерей города. Это созвучно с целью всего киевского режима – оставить после себя руины. Руины городов, руины здравого смысла.