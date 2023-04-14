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Отступая в западной части Артёмовска и теряя контроль над кварталами, ВСУ взрывают многоэтажки

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Отступая в западной части Артёмовска и теряя контроль над кварталами, ВСУ взрывают многоэтажки

Украинские военные подтверждают информацию о том, что отступая в западных кварталах Бахмута (Артёмовска) и теряя квартал за кварталом, они получили приказ на тотальное минирование застройки. На днях сразу несколько многоэтажных зданий ВСУ заминировали в непосредственной близости от станции Бахмут (одна из станций железной дороги в черте города).


Один из украинских военных с воодушевлением пишет о том, что после потери этих кварталов был осуществлён подрыв многоквартирных домов на улице Космонавтов. В переложении на литературный язык звучит это так:

Смотрите, какая штука. Этим (российским войскам) нельзя оставлять шансов где-нибудь спрятаться.

Подрыв домов на улице Космонавтов в Артёмовске был осуществлён дистанционно, в результате чего как минимум одна из многоэтажек буквально сложилась, несколько обрушились частично. При этом украинские террористы в сети делятся заявлениями о том, что рассчитывают на нахождение в момент подрыва в этих домах штурмовиков ЧВК «Вагнер».



Информация о целенаправленных подрывах зданий в Артёмовске украинскими войсками поступала и ранее. Так, теряя центр города, ВСУшники заминировали административное здание только лишь с той целью, чтобы российские войска не смогли поднять над ним флаг. В итоге российский триколор и флаг «Вагнера» всё равно появились – на руинах взорванного противником строения.

Напомним, что накануне украинские военные подтверждали информацию о том, что российские подразделения уже переходят через железнодорожное полотно в западной части города. Видимо, теперь у ВСУ одна забота – вылезая из подвалов, бегать по улицам с целью заминировать как можно больше домов перед окончательной потерей города. Это созвучно с целью всего киевского режима – оставить после себя руины. Руины городов, руины здравого смысла.
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22 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:46
    +1
    Командиры Вагнера отметили этот приём ВСУ ,подрыв зданий происходит когда около них появляются бойцы музыкантов.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:58
      +7
      tralflot1832 hi, они воюют как умеют и если для того чтоб нанести нашим бойцам урон надо взорвать дом, они взорвут, если при этом пострадает мирняк им по, война все спишет, не жалеют они никого и ничего, как там говорят, вижу цель не вижу препядствий.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 07:02
        0
        Закладывают противотанковые мины в дома и взрыаают...прием известный.

        .
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:09
          0
          Лишь бы там не были внутии "вагнеровцы".Гражданское население в большинстве своем всуки увезли из города.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:02
      0
      Получается нашим нужно раньше взрывать их, пока они там! Видно же с коптеров, что суетятся, тротил свозят ...
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:25
        +1
        Цитата: Аргон
        Получается нашим нужно раньше взрывать их, пока они там! Видно же с коптеров, что суетятся, тротил свозят ...

        А хоть бы и не суетились, заминировать могли заранее, да и за всем не уследить => сносить не жалея. Всё равно результирующая картина будет как в Мариуполе; всё равно отстраивать заново придётся.
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 06:48
    +7
    Один из украинских военных с воодушевлением пишет о том, что после потери этих кварталов был осуществлён подрыв многоквартирных домов на улице Космонавтов.

    Однозначно, бумеранг вернётся этому воодушевленному украинскому военному, в западных городах Украины.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:10
      +3
      Собственно,так поступали гитлеровцы при отступлении с оккупированных территорий
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 07:51
        +3
        зачем мы тогда штурмуем территорию, выжженную территорию, на которой нет живого места в лоб? не проще стереть всё с лица земли артиллелией, вместе с противником, чем терять людей в штурме, и потом всё равно всё будет взорвано? объясните мне кто-то пжлст этот хитрый план, я не понимаю, почему мы так не воюем??
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 08:13
          -1
          потому что сначала надо головой думать, не получится все снести и при этом уничтожить врага, только бесполезный расход снарядов
          1. K._2
            K._2 Сегодня, 08:28
            0
            Подскажите пожалуйста, а почему не получится, враг бессмертный? Или только осиновый кол в сердце?))
      2. solar
        solar Сегодня, 08:32
        0
        Вообще-то это наши делали, а не немцы, это известный факт.
        12 июля 1941 года в городе Струги Красные Псковской области при помощи радиосигнала взорвали три мины по 250 килограммов каждая. Расстояние - до 150 километров. Тогда погибли десятки военнослужащих немецкого 56-го механизированного корпуса. Это был первый случай боевого применения в Советском Союзе зарядов, взрываемых по радио.

        https://rg.ru/2019/07/12/reg-szfo/siurpriz-dlia-vraga-kak-krasnaia-armiia-udivila-nemcev-na-22-j-den-vojny.html
        Для этих целей были специальные радиофугасы, которые закладывали в дома, которые предположительно могли использовать немцы, в том числе в крупных городах, как-то Киев или Харьков.
        Одним из наиболее известных эпизодов Великой Отечественной войны стал взрыв, произведенный в ноябре 1941 года в Харькове. Вечером 13 ноября 1941 года генерал фон Браун в своей резиденции в Харькове проводил совещание. Закончилось оно глубокой ночью. А в 4 часа 20 минут здание взлетело на воздух. При взрыве был убит сам генерал и около двадцати офицеров и солдат.

        https://rg.ru/2021/11/14/palacha-vzorvali-po-radio-generala-fon-brauna-likvidirovali-80-let-nazad.html
        Радиофугасы использовали на всех фронтах до 1943 года, пока наши отступали.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:49
    +3
    ВСУ взрывают многоэтажки
    При этом окружение Зеленского что-то мямлило о российской тактике "выжженной земли" стараясь разжалобить Запад. Нацики давно применяют фашистскую тактику на оккупированных территориях и не скрывают этого.
    оставить после себя руины. Руины городов, руины здравого смысла.
    Со здравым смыслом у них проблемы со времен распада СССР.
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 07:53
      0
      Да, именно тогда поколение францюватых дорвалось до власти.
  4. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 06:49
    +2
    В подвалах этих домов наверняка сидят жители и в известность их об этом конечно же не ставят,ведь они же проболтаются.
    Вот как этих бандитов после этого называть?
  5. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 06:51
    +7
    Тактику выжженой земли ни кто не отменял, не можешь удержать сам, тормози продвижение любыми способами. Ребятам можно только пожелать удачи, не попасть в ловушки.
  6. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 06:52
    +3
    Нашим бойцам успеха и удачи. Тяжёлая победа в Бахмуте .
  7. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:16
    +3
    Там всё равно все дома полностью сносить. Столько времени идёт бой, там все дома критически повреждены.
  8. jetfors_84
    jetfors_84 Сегодня, 07:22
    0
    В хохлах говно кипит, прямо булькает.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:37
    0
    Отступая в западной части Артёмовска и теряя контроль над кварталами, ВСУ взрывают многоэтажки
    . И опять ничего нового...
  10. Cronus
    Cronus Сегодня, 08:26
    0
    Вот ведь звери,понимают что не вернут и никому чтоб не досталась взрывают,и еще ждут когда там появятся люди.Враг коварный,подлый и хитрый,как в 41
  11. svp67
    svp67 Сегодня, 08:46
    0
    Подрыв домов на улице Космонавтов в Артёмовске был осуществлён дистанционно, в результате чего как минимум одна из многоэтажек буквально сложилась, несколько обрушились частично.
    Чисто с военной точки - правильное действие, ВСУ уходят сейчас в малоэтажные кварталы, а с этих "высоток" можно было контролировать не только те кварталы, но подъезды со стороны Часов Яра и Константиновки