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Украинский военный о прибывших под Артёмовск резервах: «Пулемёты у этих людей есть, но они даже магазины заряжать не умеют»

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Украинский военный о прибывших под Артёмовск резервах: «Пулемёты у этих людей есть, но они даже магазины заряжать не умеют»

В сети очередным украинским военнослужащим, находящимся в районе Бахмута (Артёмовска), опубликован пост о положении дел в городе и вокруг него. Публикация сделана отправленным под Бахмут закарпатским военнослужащим по имени Михаил Чокнадий.


Он записал ролик, в котором сетует на то, что в район Артёмовска прислали неподготовленные резервы:

Сюда прибыло пополнение, в котором есть люди, даже ни разу не стрелявшие. Они не проходили никакой подготовки. Пробыли пять дней в Сумской области, потом их прислали сюда – на Бахмутское направление.

По словам украинского военнослужащие, у прибывшего на линию фронта резерва есть пулемёты, «но эти люди даже магазины заряжать не умеют».

В эфир соцсети Чокнадий вышел вместе с пулемётчиком, у которого пятеро детей, но которого всё равно призвали и бросили на фронт.

Рассказывает сам «пулемётчик»:

Я ехал на велосипеде на работу. Подъехала полицейская машина. Вышли военные, забрали меняю. Отвезли в военкомат. И прямо из военкомата бросили на Бахмутское направление без подготовки, без ничего. В первый же день начался обстрел, я чудом выжил.

Ранее появлялась информация о том, что в район Бахмута командование ВСУ бросает всё новые и новые резервы, в числе которых и те, кого готовили для «контрнаступления».
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30 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:03
    +4
    У прибывших есть ПУЛЕМЕТЫ но они не умеют заряжать МАГАЗИНЫ, иш ты, что это??? Ошибка перевода?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:08
      +1
      Цитата: Ропот 55
      У прибывших есть ПУЛЕМЕТЫ но они не умеют заряжать МАГАЗИНЫ, иш ты, что это??? Ошибка перевода?

      Цитата это. Цитата...
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 07:11
        +2
        Володин hi, просто в моей древесноголовой части не сходится ПУЛЕМЕТ-МАГАЗИН, зависает мой процессор)))
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 07:17
          +7
          Может, им РПК выдали. А может, без связи с пулемётами, просто не умеют заряжать магазины к АК. recourse
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 07:24
            -1
            Андрей Москвин hi, тут уже не год спор идет а считается ли РПК пулеметом. А по поводу цитаты так там прямо сказанно пулеметы у них есть, а заряжать магазины они не могут, вот я и подвис чутка.
            1. Rage66
              Rage66 Сегодня, 08:09
              +1
              А чем его считать, если Михаил Тимофеевич Калашников его назвал Ручным Пулеметом Калашникова?
          2. Володин
            Володин Сегодня, 07:24
            +4
            Цитата: Андрей Москвин
            Может, им РПК выдали

            Именно РПК и есть - на фото же слева
          3. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:32
            +1
            Цитата: Андрей Москвин
            просто не умеют заряжать магазины к АК.

            Да и к АК навыки быстрой зарядки не враз появляются. hi
          4. svp67
            svp67 Сегодня, 09:00
            0
            Цитата: Андрей Москвин
            Может, им РПК выдали.

            Ну в данном случае это так и оказалось, есть даже видео с этими двумя "воеками". Но если б не оно, то еще был бы вариант, реальный для ВСУ - пулеметы ДП-27
        2. Володин
          Володин Сегодня, 07:24
          +1
          Цитата: Ропот 55
          просто в моей древесноголовой части не сходится ПУЛЕМЕТ-МАГАЗИН,

          Ну так на фото же тот самый отец пятерых детей с РПК
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:37
            0
            Цитата: Володин
            Ну так на фото же тот самый отец пятерых детей с РПК

            Сами себя парни СБУ сдали.
            Видно "желательно помучатся".
            1. свой1970
              свой1970 Сегодня, 08:07
              0
              Цитата: ДымОк_в_дЫмке
              Цитата: Володин
              Ну так на фото же тот самый отец пятерых детей с РПК

              Сами себя парни СБУ сдали.
              Видно "желательно помучатся".

              Это такой вид дезертирства с поля боя- посадят, больше 5 лет не дадут- точно живой останется,власть в любом случае поменяется. Придет РФ - они даже в плюсе"Жертва рыжима!Я их дом труба шатал!!"...
          2. tarabar
            tarabar Сегодня, 07:38
            +3
            Видать, этот отец пятерых детей, руками делать ладом ни чего не умеет, коли магазин зарядить не в состоянии. laughing wassat
        3. DesToeR
          DesToeR Сегодня, 08:23
          0
          Цитата: Ропот 55
          Володин , просто в моей древесноголовой части не сходится ПУЛЕМЕТ-МАГАЗИН, зависает мой процессор)))

          Пора обновить "процессор". На фото в статье боец, который слева, держит в руках РПК-74. Это ручной пулемёт Калашникова, боепитание которого осуществляется из магазинов ёмкостью на 45 патронок (30-ки от АК-74 так же подходят).
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:02
      0
      Видимо хотели сказать , что и пулеметы у них Дегтярёв... )))
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:05
    +1
    Чего плачитесь?Вам приказано лечь костьми за чужие интересы англосаксонской элиты.Впрочем,есть и другие сведения,о сражаюдихся до последнего всук в горящем здании.Врут все.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:09
      +2
      dmi pris 1, конечно врут, если там со стороны ВСУ такие мобилизованные то кто до сих пор за город грызется? Пригожин заявил сражение идет за каждый подъезд, так что врут самки собаки.
  3. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:15
    +9
    Прямо ни кто стрелять не умеет . А фронт до сих пор не рассыпался. Это байка из той же оперы , что в плену одни водители и повора. Конечно случаи отправки на фронт таких "вояк" могут иметь место, но это не система. По-видимому так хотят обесценить успех "Вагнера"
    1. Арбайтернегаст
      Арбайтернегаст Сегодня, 07:28
      +1
      "один, где то, кто то сказал"... Очередное бумагамарательство... Вагнеровцы за каждый метр там бьются, это что, с "теми, кто магазин зарядить не может"???
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:34
    +3
    Украинский военный о прибывших под Артёмовск резервах: «Пулемёты у этих людей есть, но они даже магазины заряжать не умеют»
    . У нас пишут/говорят так, а забугорному обывателя рассказывают, показывают, другие "сказки"... понятно какие и о чем.
    Ничего нового, все как всегда.
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:35
    +1
    По словам украинского военнослужащие, у прибывшего на линию фронта резерва есть пулемёты, «но эти люди даже магазины заряжать не умеют».
    судя по фото, левый на заднем плане, всушник не знает с какой стороны подходить к пулемету. И, походу, он его видит в первый раз. Или нацепили на него для селфи)) laughing
  6. gmss
    gmss Сегодня, 07:39
    +2
    Всегда думал что магазины и ленты снаряжают, а тут у цитирующего закарпатского вояки автора их заряжают!!! Ну это я просто придираюсь))
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:42
    0
    командование ВСУ бросает всё новые и новые резервы
    Когда людей не жалко, но нужно успеть получить необходимую западную помощь танками, ЗРК и даже самолетами, то бросают в мясорубку в первую очередь плохо подготовленных приберегая обстрелянных для будущего наступления. А помнится Зеленский "со слезой на глазах" рассказывал западным СМИ, как они берегут каждого простого солдата.
  8. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 07:44
    0
    Понятное дело мобиками необученными затыкают дыры в обороне, а профессионалов прошедших подготовку за рубежом берегут для грядущего контрнаступа.
  9. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 07:49
    +1
    Если бы у них не было пулеметов (как и танков, БТРов и т.д.), тогда было бы хорошо.

    А так техника льется на Украину потоком. Привезли необстрелянных. Через месяц-полтора станут обстрелянными, если выживут. По науке, конечно, надо месяца четыре на подготовку и слаживание прежде, чем бросать в мясорубку.

    Киевскому режиму не проблема набрать 20 тыс новых Мыкол и кинуть в мясорубку, чем тратить время на обучение 10 тыс для уменьшения смертности бойцов.

    В это время в Польше, Британии, других странах НАТО, да и на Западной Украине проходят подготовку более подготовленные бойцы, из которых и формируются ударные кулаки для будущего "наступа". С точки зрения человеческих жизней весьма расточительная тактика. С точки зрения Зеленского и его кураторов, вполне приемлемая тактика, когда воюешь чужими человеческими ресурсами, которых не жалко.
  10. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:52
    +1
    Зря цепляетесь к словам о перезарядке ленты или магазина, не важно. Ведь всем ясен смысл этой заметки. Я могу со 100%ной гарантией сказать, что на людей реально, идёт охота. Только вчера, пропал без вести знакомый, причем попался он недели две назад.
  11. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:04
    -1
    Ну и ладно. Пусть не умеют. Мы не в претензии. А магазин ли или ларек с гипермаркетом по фиг.
  12. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:08
    -1
    По словам украинского военнослужащие, у прибывшего на линию фронта резерва есть пулемёты, «но эти люди даже магазины заряжать не умеют».

    Пулеметы есть, а снаряжать магазин можно научится за минуту...а для ленты машинки есть.
    Представляю если "украинские военнослужащие" умели снаряжать магазин, то что, до Москвы бы нас гнали?
    И нигде не могу найти ссылку на фейсбук Чокнадия, везде только "Русская весна". Это опять вброс?
    А если серьезно, то в ВСУ не формируют подразделения чисто из мобилизованных, как наши горе-генералы, а при ротации в тыл пополняют обстрелянные подразделения новобранцами, там их быстро учат.
  13. solar
    solar Сегодня, 08:09
    +1
    В эфир соцсети Чокнадий вышел вместе с пулемётчиком, у которого пятеро детей, но которого всё равно призвали и бросили на фронт.

    Сказочник. Он бы давно за границей был, если бы было трое детей или больше. В Закарпатье есть целые цыганские села, они массово выезжают, у них многодетные семьи- норма. Да и любой отец реальный фото детей бы показал, их свидетельств о рождении на камеру, если уж заявление об этом делал, такие фото получить- пять минут времени нужно.
    есть пулемёты, «но эти люди даже магазины заряжать не умеют»

    А второй номер у него есть?
    А насчет магазин заряжать- еще одна сказка- на обучение нужно десять минут, ну, двадцать. Тем более, что магазины у АК и РПК заряжаются одинаково.
    Судя по одежде и снаряжению- с этим все в порядке, а полчаса времени не хватило, чтобы показать, как магазин заряжается? Слабо верится.
    Ну, или руки из одного места растут, есть такие по жизни...
  14. svp67
    svp67 Сегодня, 08:48
    0
    По словам украинского военнослужащие, у прибывшего на линию фронта резерва есть пулемёты, «но эти люди даже магазины заряжать не умеют».

    А у них еще и пулеметы есть...причем советские... Велик и могуч был Союз, сколько стреляющего железа наделал..