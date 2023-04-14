Украинский военный о прибывших под Артёмовск резервах: «Пулемёты у этих людей есть, но они даже магазины заряжать не умеют»

Сюда прибыло пополнение, в котором есть люди, даже ни разу не стрелявшие. Они не проходили никакой подготовки. Пробыли пять дней в Сумской области, потом их прислали сюда – на Бахмутское направление.

Я ехал на велосипеде на работу. Подъехала полицейская машина. Вышли военные, забрали меняю. Отвезли в военкомат. И прямо из военкомата бросили на Бахмутское направление без подготовки, без ничего. В первый же день начался обстрел, я чудом выжил.

В сети очередным украинским военнослужащим, находящимся в районе Бахмута (Артёмовска), опубликован пост о положении дел в городе и вокруг него. Публикация сделана отправленным под Бахмут закарпатским военнослужащим по имени Михаил Чокнадий.Он записал ролик, в котором сетует на то, что в район Артёмовска прислали неподготовленные резервы:По словам украинского военнослужащие, у прибывшего на линию фронта резерва есть пулемёты, «но эти люди даже магазины заряжать не умеют».В эфир соцсети Чокнадий вышел вместе с пулемётчиком, у которого пятеро детей, но которого всё равно призвали и бросили на фронт.Рассказывает сам «пулемётчик»:Ранее появлялась информация о том, что в район Бахмута командование ВСУ бросает всё новые и новые резервы, в числе которых и те, кого готовили для «контрнаступления».