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Глава МАГАТЭ: Взрывы мин возле Запорожской АЭС говорят о том, что все мы живём взаймы

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Глава МАГАТЭ: Взрывы мин возле Запорожской АЭС говорят о том, что все мы живём взаймы

Глава МАГАТЭ в очередной раз посетовал на то, что агентству не удалось «добиться создания демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС и вокруг атомной станции». По словам Гросси, «удручающей является ситуация, при которой мины взрываются возле Запорожской АЭС».


По заявлению главы МАГАТЭ, «за ограждением АЭС произошло два взрыва мин – 8 и 12 апреля».

Гросси заявил о том, что «виновники взрывов пока не установлены». Конечно, не установлены… Как и виновники многократных обстрелов Запорожской атомной электростанции «не были установлены» мониторинговой группой МАГАТЭ даже в тот момент, когда сама эта группа на стации находилась.

Рафаэль Гросси:

Взрывы мин возле Запорожской АЭС говорят о том, что все мы живём взаймы. Речь идёт о ядерной безопасности на станции. Если мы не примем меры по защите АЭС, то наше везение рано или поздно прекратится.

Нужно же в таком случае подсказать Гросси, «не установившему виновников взрывов», чтобы он обратился к украинской стороне с требованием прекратить обстрелы и любые другие провокационные действия с использованием оружия и боеприпасов в районе ЗАЭС.

Напомним, что ранее американская и украинская стороны пытались через МАГАТЭ продавить выход Запорожской АЭС из-под российского контроля. Всё это было обозначено как «необходимость демилитаризации станции и повышение уровня безопасности». Ставка Вашингтона и Киева делалась на то, чтобы со временем украинские войска смогли беспрепятственно перейти на левый (в данном случае – южный) берег Каховского водохранилища, а затем использовать Энергодар и ЗАЭС как плацдарм для будущего наступления на юг. Российская сторона оставлять станцию и город отказалась, что теперь у Гросси и тех, кто через него пытался реализовать упомянутый замысел, вызывает «душевные терзания».
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24 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:26
    +7
    А кто СТРЕЛЯЕТ Гросси??? Или Хозяин не велел в Киев пальченком тыкать, халуйская организация, брат близнец ОБСЕ.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:32
      0

      Ропот 55 (АЛЕКСАНДР)
      Сегодня, 07:26
      НОВЫЙ
      +1
      А кто СТРЕЛЯЕТ Гросси???...
      Возможно скажет когда будет на пенсионе. Они, б/у, только тогда и становятся разговорчивыми.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 07:42
        -1
        "Взрывы мин"
        Какая интересная формулировочка.
        Через пару месяцев уже "всем известно" будет, что АЭС обстреливали из миномётов. Это будет устоявшимся фактом.
        А миномёт - он всего на несколько км стреляет.
        А фронт уже далеко для такой дистанции.
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:33
          0
          А фронт уже далеко для такой дистанции.
          Через речку по прямой не более 10 км. Но соглашусь, для обычного миномета это предельная дальность. Что Гросси назвал минами, вот в чем вопрос? Ему показывали хвостовик от реактивного снаряда, что более подходяще для такой дистанции. winked
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:44
        +1
        Цитата: a.s.zzz888
        Возможно скажет когда будет на пенсионе. Они, б/у, только тогда и становятся разговорчивыми.

        Приковать близ хранилища отработанного топлива, - быстро слух обострит и скажет откуда прилёты.
      3. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 07:59
        +1
        a. s. zzz888 hi, так там 50/50 кто прозревает и говорит как было, ну а кто окончательно берега теряет и уходит в Астрал.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:37
      +2
      Цитата: Ропот 55
      А кто СТРЕЛЯЕТ Гросси???

      А, этот Гросси почему ещё до сих пор не иноагент в России? am
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 07:58
        0
        Цитата: Теренин
        Цитата: Ропот 55
        А кто СТРЕЛЯЕТ Гросси???

        А, этот Гросси почему ещё до сих пор не иноагент в России? am

        belay belay fool fool
        Гросси нельзя признать иноагентом - потому что РФ состоит в МАГАТЭ. Получится что мы сами себе иноагенты всей страной
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:01
        0
        Теренин hi, я вам больше скажу, сий господин до сих пор рукопожатный и вхож в наши верховодные кабинеты.
    3. marchcat
      marchcat Сегодня, 07:47
      0
      При полной "слепоте" МАГАТЭ ни о какой демилитаризованной зоны и речи быть не может. Самое интересное, каким образом "они" собирались делать эту самую зону???
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:06
        0
        marchcat hi, ЭЛЕМЕНТАРНО добиться вывода наших В. С. с территории ЗАЭС, моментальный ввод на её территорию ВСУ с последующим ПРОЗРЕНИЕМ.
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:43
        0
        Нам же с самого первого заезда МАГАТЭ на ЗАЭС объяснили, что Гросси не имеет права делать заявления о причастности сторон к обстрелам. Так записано в уставе организации. Даже если его прибьют на месте натовским боеприпасом, никто и никогда не скажет, кто стрелял. Вот такие шуры-муры установлены правилами работы МАГАТЭ. Поэтому хватит заламывать руки и метать какашки в Гросси, кому он нужен в этой схватке? lol
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:50
      0
      "Виновники обстрелов АЭС не установлены", "виновники взрывов газопроводов не установлены"....... зато известен заказчик и спонсор это США, начните расследования с них и распутаете всю цепочку преступлений.
    5. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:00
      0
      Цитата: Ропот 55
      А кто СТРЕЛЯЕТ Гросси??? Или Хозяин не велел в Киев пальченком тыкать, халуйская организация, брат близнец ОБСЕ.

      Гросси в 1998-2001 годах представлял Аргентину в НАТО. Именно поэтому он не замечает обстрел Запорожской АЭС натовскими боеприпасами. Обычный их сын самки собаки.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:29
    +1
    По словам Гросси, «удручающей является ситуация, при которой мины взрываются возле Запорожской АЭС».
    Забыл)) только сказать, откуда прилетают "мины". Очередная слепоглухая шарага.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:39
      +2
      Цитата: a.s.zzz888
      По словам Гросси, «удручающей является ситуация, при которой мины взрываются возле Запорожской АЭС».
      Забыл)) только сказать, откуда прилетают "мины". Очередная слепоглухая шарага.

      Слепогоухих понять можно, а этот гниденыш всё прекрасно понимает.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:42
    +1
    . Нужно же в таком случае подсказать Гросси, «не установившему виновников взрывов», чтобы он обратился к украинской стороне с требованием прекратить обстрелы

    Если он поступит таким образом, сразу выяснится, что он кого то изнасиловал 15 лет назад и для него всё закончится.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:48
    0
    говорят о том, что все мы живём взаймы
    В первую очередь взрывы говорят о никчемности и беззубости МАГАТЭ давно попавшей под влияние Сша. Изначально цель была поставлена одна - всеми правдами-неправдами сделать так, чтобы ЗАЭС перешла под контроль ВСУ. Поэтому и звучало блеяние Гросси о невозможности определить откуда стреляют, а главное кто, требования демилитаризации территории АЭС и др. лабудень.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 08:11
      0
      С одной стороны, действительно, трудно, с десятков км звук не услышишь. Но! Железное правило юрисдикции :
      Cui bono? Cui prodest?

      И ещё, 155 от 152 отличит по осколкам можно вполне, надо добрую волю
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:49
    0
    Удручает что во главе МАГАТЭ стоят такие безхребетники как Гросси.
    Эта организация здорово подмочила свою репутацию в Ираке, когда в составе коммисий МАГАТЭ находились американские и британские разведчики собиравшие информацию с военных обьектов армии Ирака.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:01
    0
    Вот скотина! "Виновники не установлены", ЕПРСТ!
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:04
    +1
    Предлагаю новый логотип МАГАТЭ
    Предлагаю новый логотип МАГАТЭ
    Предлагаю новый логотип МАГАТЭ
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:12
    0
    Да ладно, с чего это он взял, что это были мины, странно как-то - так, детские хлопушки.
    Надо его было вывести за забор - погулять.
    Вот же лживая скотина.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:25
    0
    А так же высказывания и дейтельность магатэ по запаэс говорит об том что- Их это не косается, им пофигу, это где то далеко у папуасов и до них не достанет. Колониальное мышление оно только так и работает.