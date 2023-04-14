Взрывы мин возле Запорожской АЭС говорят о том, что все мы живём взаймы. Речь идёт о ядерной безопасности на станции. Если мы не примем меры по защите АЭС, то наше везение рано или поздно прекратится.

Глава МАГАТЭ в очередной раз посетовал на то, что агентству не удалось «добиться создания демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС и вокруг атомной станции». По словам Гросси, «удручающей является ситуация, при которой мины взрываются возле Запорожской АЭС».По заявлению главы МАГАТЭ, «за ограждением АЭС произошло два взрыва мин – 8 и 12 апреля».Гросси заявил о том, что «виновники взрывов пока не установлены». Конечно, не установлены… Как и виновники многократных обстрелов Запорожской атомной электростанции «не были установлены» мониторинговой группой МАГАТЭ даже в тот момент, когда сама эта группа на стации находилась.Рафаэль Гросси:Нужно же в таком случае подсказать Гросси, «не установившему виновников взрывов», чтобы он обратился к украинской стороне с требованием прекратить обстрелы и любые другие провокационные действия с использованием оружия и боеприпасов в районе ЗАЭС.Напомним, что ранее американская и украинская стороны пытались через МАГАТЭ продавить выход Запорожской АЭС из-под российского контроля. Всё это было обозначено как «необходимость демилитаризации станции и повышение уровня безопасности». Ставка Вашингтона и Киева делалась на то, чтобы со временем украинские войска смогли беспрепятственно перейти на левый (в данном случае – южный) берег Каховского водохранилища, а затем использовать Энергодар и ЗАЭС как плацдарм для будущего наступления на юг. Российская сторона оставлять станцию и город отказалась, что теперь у Гросси и тех, кто через него пытался реализовать упомянутый замысел, вызывает «душевные терзания».