Украинские аналитики: ВС РФ захватили участок трассы Н20 и часть линии обороны ВСУ под Авдеевкой

Российские вооруженные силы смогли добиться очевидных успехов в районе Авдеевки. Об этом утверждают украинские военные аналитики в своих последних публикациях.В районе к западу от Новобахмутовски и северо-восточнее Красногоровки российские военные захватили участок трассы Н20. Также был захвачен опорный пункт украинских формирований. Бои на данном участке продолжаются, но их результаты не радуют украинскую сторону.Как отмечают украинские аналитики, российские войска нарастили возможности артиллерии. Кроме того, сохраняется угроза из-за активных действий со стороны Красногоровки и Каменки к АКХЗ и северо-восточных окраин Авдеевки.Ситуацию со стороны Опытного и Водяного украинская сторона называет «очень тяжелой». Например, к северу от Водяного российские войска совершили ряд нападений в сторону поселка Северное и села Тоненькое.В Первомайском идут позиционные бои, российские и украинские войска обстреливают позиции друг друга из артиллерии. Украинские эксперты пишут, что количество атак, совершаемых российскими военными, очень велико. ВСУ с большим трудом пытаются удерживать позиции.Таким образом, у Авдеевки, как ранее утверждали многие западные и украинские аналитики, есть все шансы в обозримой перспективе повторить судьбу Артемовска. При этом не исключено, что штурм города будет более быстрым, чем в случае Артемовска, поскольку вторую такую масштабную оборону украинские войска могут не потянуть, особенно на фоне подготовки к анонсированному контрнаступлению.