Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские аналитики: ВС РФ захватили участок трассы Н20 и часть линии обороны ВСУ под Авдеевкой

14
Украинские аналитики: ВС РФ захватили участок трассы Н20 и часть линии обороны ВСУ под Авдеевкой

Российские вооруженные силы смогли добиться очевидных успехов в районе Авдеевки. Об этом утверждают украинские военные аналитики в своих последних публикациях.


В районе к западу от Новобахмутовски и северо-восточнее Красногоровки российские военные захватили участок трассы Н20. Также был захвачен опорный пункт украинских формирований. Бои на данном участке продолжаются, но их результаты не радуют украинскую сторону.

Как отмечают украинские аналитики, российские войска нарастили возможности артиллерии. Кроме того, сохраняется угроза из-за активных действий со стороны Красногоровки и Каменки к АКХЗ и северо-восточных окраин Авдеевки.


Ситуацию со стороны Опытного и Водяного украинская сторона называет «очень тяжелой». Например, к северу от Водяного российские войска совершили ряд нападений в сторону поселка Северное и села Тоненькое.

В Первомайском идут позиционные бои, российские и украинские войска обстреливают позиции друг друга из артиллерии. Украинские эксперты пишут, что количество атак, совершаемых российскими военными, очень велико. ВСУ с большим трудом пытаются удерживать позиции.

Таким образом, у Авдеевки, как ранее утверждали многие западные и украинские аналитики, есть все шансы в обозримой перспективе повторить судьбу Артемовска. При этом не исключено, что штурм города будет более быстрым, чем в случае Артемовска, поскольку вторую такую масштабную оборону украинские войска могут не потянуть, особенно на фоне подготовки к анонсированному контрнаступлению.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:52
    +1
    На херсонском направлении разведгруппа ВС РФ захватила целехонький танк "леопард", к сожалению не смогли переправить через линию соприкосновения и затопили его в болоте, лиха беда начало, трофеи обязательно будут.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:02
      +2
      Например, к северу от Водяного российские войска совершили ряд нападений в сторону поселка Северное и села Тоненькое

      Россия на свои территории и нас.пункты не нападает, а освобождает. Запомните это, натовские холуи.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 08:16
        +1
        совершили ряд нападений
        , не, ну правда феерично! Леди hi
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:04
      -1
      На херсонском направлении разведгруппа ВС РФ захватила целехонький танк "леопард"
      Леопарды не ягуары, они воды боятся. Через Днепр редкая птица долетит... Как они собирались тащить добычу? laughing
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 08:17
        +1
        Да, может и не собирались, шли по своим делам коварным, а тут уж под руку попалось
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:25
      0
      belay request Мы это уже обсудили чуть раньше..Я так понимаю,скоро негры-заряжающие в этом болоте косяком пойдут?
    4. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 08:26
      0
      Цитата: Silver99
      На херсонском направлении разведгруппа ВС РФ захватила целехонький танк "леопард", к сожалению не смогли переправить через линию соприкосновения и затопили его в болоте

      здорово, а где можно об этом прочитать?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:39
        0
        Да полно источников-почитать,посмотреть..От детских-"В гостях у сказки",до "продвинутого"РЕН ТВ..
    5. Aken
      Aken Сегодня, 08:54
      -1
      Что-то меня терзают смутные сомнения.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:53
    0
    По этой Н20 происходит снабжение авдеевского гарнизона.Добрые вести,если это действительно произошло
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:56
    0
    Российские вооруженные силы смогли добиться очевидных успехов в районе Авдеевки... есть все шансы в обозримой перспективе повторить судьбу Артемовска
    Заметьте это говорят украинские военные аналитики. Данную информацию ни как не спишешь на поспешность в выводах наших военных корреспондентов или блогеров, что частенько происходит при обсуждении данной темы со стороны отдельных комментаторов. Нашим ребятам удачи и минимальных потерь!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:25
      0
      По-моему уже даже в саму Авдеевку вошли.По крайней мере такие выводы можно сделать исходя из карты контроля сторон Авдеевки.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:55
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        По-моему уже даже в саму Авдеевку вошли.По крайней мере такие выводы можно сделать исходя из карты контроля сторон Авдеевки.

        За коксохимический завод Зеленский будет биться похлеще, чем за Артёмовск. Кокс он никому не отдаст. Сам снюхает. laughing lol wassat
  4. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 08:27
    0
    Цитата: Silver99
    На херсонском направлении разведгруппа ВС РФ захватила целехонький танк "леопард", к сожалению не смогли переправить через линию соприкосновения и затопили его в болоте, лиха беда начало, трофеи обязательно будут.

    Ни одного свидетельства этого нет. Это больше на байку, разогнанную ТГ похоже. Там таких фейков много.
    Можно много достижений приписать. А кто проверит? А с учётом, как это написано, так это больше на бред похоже. Где это Херсонское направление? На Правом берегу, так нас там нет. На левом? Так это запорожское направление. У Херсона на левом берегу ВСУ вообще близко нет.