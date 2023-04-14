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Нанесено поражение объектам противника в Запорожье и Херсоне, сообщается о применении магниевых боеприпасов в Артёмовске

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Нанесено поражение объектам противника в Запорожье и Херсоне, сообщается о применении магниевых боеприпасов в Артёмовске

В Артёмовске



В течение ночи российские войска нанесли серию ударов по объектам противника на контролируемой ВСУ территории. Несколько целей были поражены в Запорожье, где в последнее время стала значительно расти концентрация украинских войск, в том числе за счёт подразделений так называемой «гвардии наступления». Эта «гвардия» формируется из состава нацполиции, нацгвардии и подразделений пограничной службы Украины.

Также несколько взрывов прогремели в Херсоне. По последним данным, там поражение нанесено объектам размещения личного состава ВСУ и нацгвардии Украины, а также пунктам связи противника.

По последним сведениям удары нанесены в том числе с применением боевой авиации, выпустивший по противнику несколько планирующих авиационных бомб.

Одновременно с этим идёт огневое воздействие на противника в Артёмовске. Украинские военные утверждают, что против них применены «термитные боеприпасы» - «магниевые зажигательные снаряды».

Обычно такие снаряды используются в реактивных системах залпового огня. Их подрыв идёт на высоте более сотни метров, после чего термитная смесь выделяет большое количество тепловой энергии – столько, что она способна прожигать металл. У оставшейся без укрытия пехоты и техники противника в случае применения термитных боеприпасов магниевого типа практически не остаётся шансов.
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10 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:57
    +5
    накрыть бы всю эту Украину большим единым термитным зарядом и потом шлифануть ТОСами.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:08
      +2
      Вот интересно кто минусует подобные высказывания чем это объясняют. Я лично и знаю ещё многих людей которые только за чтобы раскатать хохлостан в пыль. Хватит с ними уже играть в братский народ ну не братья они нам.
    2. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 08:11
      +5
      Зачем же всех то накрывать? даже если есть хотя бы 2 нормальных человека то уже не стоит устраивать геноцид. Вот правительственный квартал в Киеве накрыть не мешало бы.
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:57
    -3
    Фосфорные нужно бы, а то от этих всуки вообще не переживают
    1. Володин
      Володин Сегодня, 08:01
      +3
      Цитата: Аргон
      Фосфорные нужно бы, а то от этих всуки вообще не переживают

      Ну как "не переживают"... Хотели даже потушить несколько БМП к западу от вокзала... Не получилось
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 08:05
        0
        Ну всмысле видео были , они ровно стоят , снимают на видео и ощущение,что это все летит не на них . Они наверное в каком то зомби состоянии.
    2. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 08:12
      +3
      Фосфорные бомбы давно никто не применяют, не эффективны и запрещены в населенных пунктах, а вот магниевые прекрасно все поджигают и используй где угодно.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:21
    0
    Судя по фото "дождик" дал большой положительный эффект. Чаще нужно "орошать" этим резервы ВСУ с целью их прореживания.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:21
    0
    Шо, опять а нас то за шо начилось у шумеров? Как сами применяют так норм,а как по ним так сразу обидились.
  5. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 08:22
    0
    Красиво летит боеприпас, по лесопосадкам наверное идеальный вариант.