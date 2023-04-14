В Артёмовске
В течение ночи российские войска нанесли серию ударов по объектам противника на контролируемой ВСУ территории. Несколько целей были поражены в Запорожье, где в последнее время стала значительно расти концентрация украинских войск, в том числе за счёт подразделений так называемой «гвардии наступления». Эта «гвардия» формируется из состава нацполиции, нацгвардии и подразделений пограничной службы Украины.
Также несколько взрывов прогремели в Херсоне. По последним данным, там поражение нанесено объектам размещения личного состава ВСУ и нацгвардии Украины, а также пунктам связи противника.
По последним сведениям удары нанесены в том числе с применением боевой авиации, выпустивший по противнику несколько планирующих авиационных бомб.
Одновременно с этим идёт огневое воздействие на противника в Артёмовске. Украинские военные утверждают, что против них применены «термитные боеприпасы» - «магниевые зажигательные снаряды».
Обычно такие снаряды используются в реактивных системах залпового огня. Их подрыв идёт на высоте более сотни метров, после чего термитная смесь выделяет большое количество тепловой энергии – столько, что она способна прожигать металл. У оставшейся без укрытия пехоты и техники противника в случае применения термитных боеприпасов магниевого типа практически не остаётся шансов.