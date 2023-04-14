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ФБР США задержало подозреваемого в «сливе секретных документов» Пентагона военнослужащего Национальной гвардии

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ФБР США задержало подозреваемого в «сливе секретных документов» Пентагона военнослужащего Национальной гвардии

В США арестовали Джека Тейшейру. 21-летний лейтенант разведывательного авиаподразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Массачусетс был задержан по подозрению в причастности к сливу секретной военной информации. Об этом сообщило Федеральное бюро расследований США.


Арестовывать Джека Тейшейру приехали бойцы спецподразделения американского ФБР. На распространенных спецслужбой видеокадрах можно наблюдать, как Тейшейру в домашней одежде ведут вооруженные автоматами бойцы спецназа ФБР.

По версии ФБР, Тейшейра был куратором частного интернет-сообщества из 20-30 человек, в которое и были выложены данные Пентагона. Сам Тейшейра служил в 102-м разведывательном крыле ВВС Национальной гвардии на базе «Отис». Он в силу должностных обязанностей отвечал за обслуживание систем связи и компьютеров подразделения.


Хотя служба лейтенанта началась осенью 2022 года, он уже получил доступ к системам военной разведки через компьютерную сеть Пентагона, более известную под названием «Объединенная всемирная разведывательная система связи». Всплывают и другие интересные подробности о задержанном.

Джек Тейшейра — белый мужчина, христианин и противник войны. Это делает его врагом режима Байдена. И он рассказал правду о том, что войска находятся на территории Украины и многое другое

- рассказала о задержанном конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Политик задалась вопросом, кто в действительности является настоящим врагом США – молодой национальный гвардеец в невысоком звании или администрация, развязавшая войну на Украине – в стране, не являющейся членом НАТО, и подталкивающая Запад к противостоянию с ядерной державой Россией, не имея на то никаких оснований.

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17 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:06
    0
    Его ждёт судьба того который слил инфу про Ирак или того .... Викиликс
    1. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 08:19
      +1
      Это мне напоминает сериал "Доктор Хаус" - Врут все! Главное понять зачем они это делают!
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:35
        0
        Цитата: Оби Ван Кеноби
        Врут все! Главное понять зачем они это делают!

        А что там понимать, у англосаксов это не генном уровне.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 08:57
      0
      Интересно, а наваляли ему при задержании? А то такие крутые арестователи и вхолостую
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:13
    +3
    Хорошее шоу good, чувствуется старая школа.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 08:16
      0
      А сколько копий сломали на тему фэйк/не фэйк.
      Оказалось-таки правда утечка!
      Значит и содержание бумаг - правда.
      Правда для внутреннего употребления.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:53
        0
        Цитата: Victor_B
        А сколько копий сломали на тему фэйк/не фэйк.
        Оказалось-таки правда утечка!

        Человек, стоящий за массовой утечкой правительственных секретов Пентагона, которая разоблачила шпионаж США за союзниками, раскрыла мрачные перспективы войны Украины с Россией и подожгла дипломатический огонь для Белого дома, - молодой, харизматичный которого некоторые называют “OG", любитель оружия, который поделился особо секретными документами с  большой группой знакомых. Много фанатов-​единомышленников Oxide присоединились к частному серверу Discord, который стал называться “Thug Shaker Central” (Центральный бандитский шейкер), и членство в котором OG эффективно контролировал как администратор. OG делился несколькими документами в неделю, начиная с конца прошлого года. По оценкам одного из участников, на сервере размещались люди из Европы, Азии и Южной Америки. “Практически в любой сфере жизни”. Из примерно 25 активных участников, имевших доступ к каналу "Медведь против свиньи", около половины находились за границей, сказал участник. Те, кто, казалось, больше всего интересовался секретными материалами, утверждали, что они в основном из “Восточного блока и тех постсоветских стран”, - сказал он. “У украинцев тоже был интерес”, который участник группы объяснил интересом к войне, разоряющей их родину.
        Вот такая сказка от The Washington Post. Возможно "OG" и есть Джек Тейшейр, а может и " отпущения".
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:17
    +1
    Комментировать эту чепуху нечего.Если этот чел что то и слил,то нарезку из открытых источников.Буря в стакане воды
  4. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 08:20
    +1
    Классика жанра, виноват стрелочник. laughing
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:26
    +1
    отвечал за обслуживание систем связи и компьютеров подразделения.
    Безопасность готовилась к атаке хакеров из вне, а оказалось все намного проще - свой используя служебное положение сам (или возможно по просьбе) слил в сеть. А на задержание приехали с расчетом, что возможно будет отстреливаться и закидывать спецназ гранатами? Хотя у них там все происходит по т.н. протоколу.
  6. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 08:36
    +2
    Зачем на авиационной военной базе нац. гвардии в масачусетсе нужна подобная якобы аналитическая информация, полный бред. У нас уж точно ничего подобного в секретке авиационного полка даже разведывательного обнаружить невозможно.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:36
    0
    Вот кого надо обменивать ,а не всяких сынков депутатов
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:40
    +3
    В 21 год этого по сути еще мальчика допустили к совершенно секретной информации... smile
    Я тут что то не понимаю. what
    И потом нацгвардейцы имеют доступ к секретам Пентагона...оригинально.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:51
      +1
      Лёха с Андроида hi, да порожняк это, шоу для предания дезе чутка правдободобности.
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 08:50
    +1
    Молодец. Патриот своей страны. Слил все. Америка творит Зло, находятся честные и порядочные.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:51
    0
    Цитата: rotmistr60
    на задержание приехали с расчетом, что возможно будет отстреливаться и закидывать спецназ гранатами? Хотя у них там все происходит по т.н. протоколу.

    Наверно Тейшейра как раз сидел дома и в компьтере кидал гранаты в спецназ в САLL OF DYTI.
    А тут зараза они к нему в окно влезли в натуре...даже штаны не успел надеть.
    Все ломаю голову где же он в игрушке файлы Пентагона мог нарыть?
  11. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 08:54
    +1
    А почему он не слил информацию об участии США в подрыве СП1, СП2?
    Да и вообще выбрали сливщиком кого? Самого молодого. laughing