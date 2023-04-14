Джек Тейшейра — белый мужчина, христианин и противник войны. Это делает его врагом режима Байдена. И он рассказал правду о том, что войска находятся на территории Украины и многое другое

В США арестовали Джека Тейшейру. 21-летний лейтенант разведывательного авиаподразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Массачусетс был задержан по подозрению в причастности к сливу секретной военной информации. Об этом сообщило Федеральное бюро расследований США.Арестовывать Джека Тейшейру приехали бойцы спецподразделения американского ФБР. На распространенных спецслужбой видеокадрах можно наблюдать, как Тейшейру в домашней одежде ведут вооруженные автоматами бойцы спецназа ФБР.По версии ФБР, Тейшейра был куратором частного интернет-сообщества из 20-30 человек, в которое и были выложены данные Пентагона. Сам Тейшейра служил в 102-м разведывательном крыле ВВС Национальной гвардии на базе «Отис». Он в силу должностных обязанностей отвечал за обслуживание систем связи и компьютеров подразделения.Хотя служба лейтенанта началась осенью 2022 года, он уже получил доступ к системам военной разведки через компьютерную сеть Пентагона, более известную под названием «Объединенная всемирная разведывательная система связи». Всплывают и другие интересные подробности о задержанном.- рассказала о задержанном конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.Политик задалась вопросом, кто в действительности является настоящим врагом США – молодой национальный гвардеец в невысоком звании или администрация, развязавшая войну на Украине – в стране, не являющейся членом НАТО, и подталкивающая Запад к противостоянию с ядерной державой Россией, не имея на то никаких оснований.