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Президент Бразилии призвал ускорить избавление от долларовой гегемонии посредством создания альтернативной валюты

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Президент Бразилии призвал ускорить избавление от долларовой гегемонии посредством создания альтернативной валюты

Вопрос о необходимости ухода мировой экономики от гегемонии американского доллара поднял президент Бразилии Лула да Силва. Эту тему политик затронул, выступая с представлением нового главы Банка БРИКС Дилмы Русеф, которая ранее была президентом Бразилии.


Лула да Силва предложил странам БРИКС (в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) поставить точку в доминировании доллара. Вместо доллара он предложил разработать собственную альтернативную валюту, которой можно было бы рассчитываться в мировой торговле.

Почему такое учреждение, как банк БРИКС, не может иметь валюту для финансирования торговых отношений между Бразилией и Китаем, между Бразилией и всеми другими странами БРИКС? Кто решил, что доллар стал мировой торговой валютой после отмены золотого стандарта?

- цитирует слова да Силва агентство Bloomberg.

Бразильский президент задался вопросом, почему именно доллар, а не юань, реал или песо, должен быть мировой валютой. Такие слова Лула да Силвы – тревожный знак для США и «коллективного Запада» в целом. Позиция России или Китая понятна, но Бразилию долгое время на Западе считали довольно послушной страной, следующей в фарватере американских интересов. Однако влияние Вашингтона в Латинской Америке значительно ослабло.

Не случайно американское издание The Washington Post обиженно пишет, что «вместо продвижения принципов демократии в Западном полушарии» президент Бразилии пытается внедрить прагматичный подход к мировой политике, основанный на диалоге. В этом, разумеется, нет ничего плохого, но в США считают действия Лула да Силвы едва ли не предательством западного мира.

Отметим, что сейчас Лула да Силва находится с четырехдневным визитом в Китае. Там он обсуждает с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы экономического сотрудничества. Ранее между КНР и Бразилией было подписано соглашение о торговле в юанях.
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15 комментариев
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  1. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 08:29
    +2
    Еще одна страна, помимо упоминавшейся на сайте чуть раньше Саудовской Аравии, где будет обнаружен острый недостаток демократии и просто ужасающая коррупция, которые можно победить только майданом, или санкциями, или санкциями и майданом, или войной, майданом и санкциями.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:38
      +2
      СВО сильно ослабила позицию доллара. 50 стран, поставляющих вооружения Укровермахту, никак не могут победить Россию. Наблюдая это, все больше и больше стран вслед за Россией отказываются торговать в долларах, вспомнив, что у них есть собственные национальные валюты. Если этот процесс примет характер цепной реакции, то с гегемонией доллара и США будет покончено. США не под силу устроить майдан по всему миру. Скорее они сами размайданятся и устроют Гражданскую войну на своей территории.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:30
    +2
    Президент Бразилии призвал ускорить избавление от долларовой гегемонии
    Все же, что бы не говорили некоторые, а членство в БРИКС дает свои положительные результаты.
  3. Андрей Римский
    Андрей Римский Сегодня, 08:30
    +1
    Ордер МУС на арест Сильвы уже лежит под сукном?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:43
      +1
      В Бразилию уже выехали негритянки - горничные.
  4. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 08:40
    +2
    «вместо продвижения принципов демократии в Западном полушарии»- ну держись теперь Да Сильва, дай бог тебе здоровья. Эти полосатые продавцы демократии и за Бразилию теперь возьмутся.
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 08:42
    0
    вместо продвижения принципов демократии в Западном полушарии» президент Бразилии пытается внедрить прагматичный подход к мировой политике, основанный на диалоге.
    То есть, открытым текстом признают, что принципы западной демократии противоречат прагматике и диалогу.
  6. Aken
    Aken Сегодня, 08:42
    -1
    Что можно сказать после такой новости? Только одно - Хазин прав.
    Прав и в том, что мир ждёт новые резервные валюты, и в том, что Латинская Америка под вопросом.
    А да Силва меня приятно удивил. Удивил тем, что не стал рисковать с Латиноамериканской валютой, а сразу решил играть по крупному.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:43
    0
    Бразилия всегда входила в круг стран с сильным американским влиянием .Думаю после этих слов президент Бразилии Лула да Силва получит нагоняй из Вашингтона ,а не поймет ,получит цветную революцию
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:57
      0
      Это уже откровенный бунт на корабле. И вряд ли да Силва не понимает, какие последствия его ждут.
      Хочется верить, что подготовился.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 08:43
    +2
    Отчаянный мужик этот бразилец.. Раньше - позволявшие себе подобные высказывания долго не жили..
    1. ev23
      ev23 Сегодня, 08:53
      0
      мне вот тоже сразу подумалось первой мыслью в голове - а сколько ему осталось после таких слов?
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:45
    +1
    Бразильский президент задался вопросом, почему именно доллар, а не юань, реал или песо, должен быть мировой валютой.

    Похоже в Бразилии стало не хватать демократии...скоро там появятся борцы за свободу из ЦРУ и Пентагона...за их плечами будут Блинкен, Нуланд с печеньками.
  10. Stas157
    Stas157 Сегодня, 08:45
    0
    Вместо доллара он предложил разработать собственную альтернативную валюту, которой можно было бы рассчитываться в мировой торговле.

    Отличное желание, но пока мало осуществимое. Соотношение доллара и евро в мировой экономике как средства сохранения - 60% и 20%.

    Нужна валюта в которой можно держать свои деньги годами и чтобы она была не подвержена ни инфляции, ни девальвации. Как раньше золотые деньги.
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:50
    0
    Ждем студентов с паспортами сша на митингах против тирании бразилии.