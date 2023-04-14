Президент Бразилии призвал ускорить избавление от долларовой гегемонии посредством создания альтернативной валюты

Почему такое учреждение, как банк БРИКС, не может иметь валюту для финансирования торговых отношений между Бразилией и Китаем, между Бразилией и всеми другими странами БРИКС? Кто решил, что доллар стал мировой торговой валютой после отмены золотого стандарта?

Вопрос о необходимости ухода мировой экономики от гегемонии американского доллара поднял президент Бразилии Лула да Силва. Эту тему политик затронул, выступая с представлением нового главы Банка БРИКС Дилмы Русеф, которая ранее была президентом Бразилии.Лула да Силва предложил странам БРИКС (в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) поставить точку в доминировании доллара. Вместо доллара он предложил разработать собственную альтернативную валюту, которой можно было бы рассчитываться в мировой торговле.- цитирует слова да Силва агентство Bloomberg.Бразильский президент задался вопросом, почему именно доллар, а не юань, реал или песо, должен быть мировой валютой. Такие слова Лула да Силвы – тревожный знак для США и «коллективного Запада» в целом. Позиция России или Китая понятна, но Бразилию долгое время на Западе считали довольно послушной страной, следующей в фарватере американских интересов. Однако влияние Вашингтона в Латинской Америке значительно ослабло.Не случайно американское издание The Washington Post обиженно пишет, что «вместо продвижения принципов демократии в Западном полушарии» президент Бразилии пытается внедрить прагматичный подход к мировой политике, основанный на диалоге. В этом, разумеется, нет ничего плохого, но в США считают действия Лула да Силвы едва ли не предательством западного мира.Отметим, что сейчас Лула да Силва находится с четырехдневным визитом в Китае. Там он обсуждает с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы экономического сотрудничества. Ранее между КНР и Бразилией было подписано соглашение о торговле в юанях.