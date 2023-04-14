Американская пресса пишет об испытании Китаем гиперзвуковой ракеты DF-27, способной обойти ПРО США

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В феврале 2023 года Китай провел испытания новейшей гиперзвуковой ракеты большей дальности DF-27, которая может обойти системы противоракетной обороны США. Об этом пишет американское издание The Washington Post, ссылаясь на попавшие в интернет секретные документы Министерства обороны США.
Издание пишет, что ракета DF-27 имеет дальность полета от 5 тыс. до 8 тыс. км. Это означает, что китайская армия с ее помощью может поражать любой объект в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, ракета обладает способностью гиперзвукового планирования, позволяющей обходить системы противоракетной обороны США и американских сателлитов в Юго-Восточной и Восточной Азии.
Американская военная разведка в секретных документах утверждала, что ракета преодолела расстояние в 2,1 тыс. км за 12 минут. Утверждается, что DF-27 способна нести как ядерные, так и обычные боеголовки. Поэтому можно рассматривать ее и как тактическую, и как стратегическую ракету. Еще в 2022 году НОАК (Народно-освободительная армия Китая) приступила к развертыванию таких ракет, пока – «в ограниченном количестве», сообщается в опубликованных материалах военной разведки США.
Западные эксперты очень обеспокоены опубликованными данными о военных достижениях Китая. Они называют их наиболее шокирующими из всех слитых в интернет материалов Пентагона, поскольку эти данные проливают свет на масштабы реального роста военного потенциала Китая в последние годы.
Фактически Китай уже обеспечил себя оружием, с помощью которого можно наносить удары по США, предотвращая возможное вмешательство Вашингтона в китайские дела.