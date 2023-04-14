Лидер КНДР: новая ракета «Хвасон-18» усилит готовность Пхеньяна к ядерной контратаке

Новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Хвамон-18» усилит готовность Пхеньяна к ядерной контратаке. Ее появление на вооружении КНДР изменит оборонную стратегию КНДР, придав ей более наступательный характер.
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), такое заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на испытательном пуске нового оружия.
Глава Северной Кореи утверждает, что «Хвасон-18» вызвала «кризис безопасности» для врагов Пхеньяна, чьи действия ведут к обострению обстановки на Корейском полуострове.
Уважаемый товарищ Ким Чен Ын отметил, что продолжительное и быстрое ускорение разработки более развитой, передовой и мощной системы вооружения – это последовательная позиция нашей партии и правительства Республики
- говорится в сообщении ЦТАК.
Северокорейские журналисты назвали новую ракету самым главным и мощным оборонительным средством КНДР, служащим делу сдерживания внешней агрессии и обеспечения безопасности страны.
Испытательный пуск «Хвасон-18», которым лично руководил лидер КНДР, состоялся вчера. На испытаниях также присутствовала дочь Ким Чен Ына. Запуск произвели военнослужащие 2-й краснознаменной роты Главного ракетного управления Северной Кореи. Первая ступень ракеты упала в море в 10 километрах от берега, а вторая – в 335 километрах. Испытания прошли успешно, никому при этом не навредив.