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Лидер КНДР: новая ракета «Хвасон-18» усилит готовность Пхеньяна к ядерной контратаке

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Лидер КНДР: новая ракета «Хвасон-18» усилит готовность Пхеньяна к ядерной контратаке

Новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Хвамон-18» усилит готовность Пхеньяна к ядерной контратаке. Ее появление на вооружении КНДР изменит оборонную стратегию КНДР, придав ей более наступательный характер.


Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), такое заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на испытательном пуске нового оружия.

Глава Северной Кореи утверждает, что «Хвасон-18» вызвала «кризис безопасности» для врагов Пхеньяна, чьи действия ведут к обострению обстановки на Корейском полуострове.



Уважаемый товарищ Ким Чен Ын отметил, что продолжительное и быстрое ускорение разработки более развитой, передовой и мощной системы вооружения – это последовательная позиция нашей партии и правительства Республики

- говорится в сообщении ЦТАК.

Северокорейские журналисты назвали новую ракету самым главным и мощным оборонительным средством КНДР, служащим делу сдерживания внешней агрессии и обеспечения безопасности страны.

Испытательный пуск «Хвасон-18», которым лично руководил лидер КНДР, состоялся вчера. На испытаниях также присутствовала дочь Ким Чен Ына. Запуск произвели военнослужащие 2-й краснознаменной роты Главного ракетного управления Северной Кореи. Первая ступень ракеты упала в море в 10 километрах от берега, а вторая – в 335 километрах. Испытания прошли успешно, никому при этом не навредив.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/, KCNA
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12 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 09:13
    +3
    Испытания прошли успешно, никому при этом не навредив.
    Китай тоже провел испытания....
    Подштанники у некоторых явно повреждены lol
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:16
    0
    Что то последнее время Уважаемый Товарищ Ким Чен Ын распулялся. Да и товарищ Си очень доволен стратегическим взаимодействием Коммунистических партий КНР и КНДР.У госдепа истерика ,мы их выпнули во дверь ,теперь они лезут в окно." Мы готовы взаимодействовать с Россией вопросе разооружения ,согласно договора ДСНВ -3?" Для идиотов из Госдепа нами условия озвучены, надо читать внимательно, что говорит Путин В.В.А то смотрят в книгу ,видят фигу.
  3. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 09:23
    +2
    Как бы западный мир не смотрел на Северную Корею с пренебрежением, но Трампа они поставили на место!
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:27
    +3
    Великий Ын вызывает только уважение...в вопросах защиты своей страны он безкомпромисен с США и без колебаний нажмет на красную кнопку если Пентагон вздумает бомбить Пхеньян.
  5. Мореход
    Мореход Сегодня, 09:36
    +5
    Включил отморозка и с ним не связываются, не трогают страну и народ. А мы в адеквате, называют нас отморозками и убивают наших людей. При том, что наше оружие на два порядка эффективнее, оно уже не сдерживает в полной мере, а денег потрачено на него...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:39
      0
      Я давно уже говорил о том,что раз мы назначены "плохими парнями",то надо и вести себя соответствующе.Уважают силу.Причем -грубую
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:38
    +3
    Вот, единственная страна, которая в случае заварушки с америкосами на Дальнем Востоке однознпчно будет в нашем окопе.
  7. megadeth
    megadeth Сегодня, 09:41
    +4
    Лидер КНДР: новая ракета «Хвасон-18» усилит готовность Пхеньяна к ядерной контратаке
    Короче:-" всё лучшее американским детям..."(Х/ф "ДМБ")
  8. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:47
    0
    США бряцает оружием на Тайване забывая, что у КНР есть ядерный союзник в лице Кима. Япония или Филипины вполне могут отправиться кормить рыбок после ударов КНДР.
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:25
    0
    янки и так знают, что с этим парнем лучше не связываться, но Ын решил, что напомнить о себе не будет лишним. Северяне провели испытания, китайцы, мы пульнули... совпадение? Не думаю (с)
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:33
    +1
    Наверно ,Много Уважаемый Товарищ Ким Чен Ын,своей любимой дочери что сказал ,когда они вместе смотрели на взлетающую ракету?
  11. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 11:35
    0
    Цитата: tralflot1832
    Наверно ,Много Уважаемый Товарищ Ким Чен Ын,своей любимой дочери что сказал ,когда они вместе смотрели на взлетающую ракету?

    Ну, с учётом того, что он Юрьевич (папа родился и зарегин в СССР в 1942г.) , то это могло быть и матом! Не в смысле ругался, а в смысле только так можно выразить восхищение! :)

    Кста! Они ведь и подводный беспилотник испытали! Не "Посейдон", конечно, но...

    Есть инфа (не знаю, деза или утечка) , что часть советских учёных некоторые технологии КНДР после 1991г. передала. Да и сами корейцы шевелились, нужных людей искали и создавали им возможности для исследований. И продолжают этим заниматься.