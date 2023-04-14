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Американский экономист Рубини: США приближаются к кредитному коллапсу

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Американский экономист Рубини: США приближаются к кредитному коллапсу

Один из авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов, профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини считает, что банковская система США в последнее время переживает серьёзный кризис, приближаясь к кредитному коллапсу.


США сегодня приближаются к кредитному коллапсу, что может привести к более серьёзной экономической рецессии, по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Всё это может обернуться крайне негативными последствиями для большей части американской банковской системы

– рассказал американский экономист.

По мнению профессора, все проблемы исходят от более мелких (региональных банков), выдающих кредиты по ипотеке, коммерческой недвижимости, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. Банкротство Silicon Valley Bank лишь ускорит кредитный кризис в Соединённых Штатах, поскольку из-за этого более мелкие финансовые учреждения усложнят процесс получения кредитов.

Напомним, что Silicon Valley Bank обанкротился за двое суток, что стало крупнейшим крахом банка в США со времён финансового кризиса 2008 года. Уже спустя несколько дней закрылось и другое крупное американское финучреждение – Signature Bank. В результате, за две недели капитализация крупнейших банков страны обвалилась на 165 млрд долларов. На фоне проявления банковской паники, клиенты в течение двух недель забрали со своих банковских депозитов в общей сложности 300 млрд долларов.

На этом фоне всё большее число стран стараются снизить зависимость от доллара. В частности, о необходимости уходить от гегемонии доллара заявил президент Бразилии Лула да Силва. Находясь с визитом в Китае, он обсуждается вопросы перехода к торговле в национальных валютах в формате БРИКС.
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29 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:39
    +6
    Финансово-экономические проблемы?Они решаемы.Причем запросто-войной чужими руками,оружием,поставляемым США.Что мы сейчас и видим
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:50
      -2
      Процесс гибели экономики США наступит не быстро, это займет длительное время, все залихватские прогнозы типа "а вот это уже все", это чистой воды популизм. У них действует политика еще озвученная Монтре, страна должна обеспечить себя всем необходимым сама, вот чего не отнять у американцев так то, что они умеют работать по 12-14 часов на нескольких работах и не ныть про бедность и нехватку денег.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 09:59
        +2
        Из всего прочитанного мной от вас только и попахивает идолопоклонством! У меня другой вопрос , а успею ли я продать свои баксы? Доллар может и резко свалиться , а может и медленно
        1. lis-ik
          lis-ik Сегодня, 12:17
          0
          Цитата: Аргон
          У меня другой вопрос , а успею ли я продать свои баксы? Доллар может и резко свалиться , а может и медленно

          Не спешите с продажей именно сейчас,в данный момент рубль проседает (вернее его искусственно опускают), думаю опустится до сотки или около того,тогда и продавайте. Финансовую систему США хоронить рано,ничего с ней в обозримом будущем глобального не произойдёт.
      2. tTшка
        tTшка Сегодня, 10:05
        +5
        Умели !!! Современное поколение не способно уже на это, за исключением пары-тройки штатов... чистой воды потребители, хуже, чем наши егЭшники
      3. Комментарий был удален.
      4. Woroshilow
        Woroshilow Сегодня, 11:36
        +2
        Проблема как раз в том что растягивать этот процесс больше нет возможности, крах будет как Ипотечный кризис в 2008г. Резкий как понос, и забрызжет всех, вот и паникуют. Возможностей для маневра нет, Начинают печатать деньги что бы поддержать штаны банкирам, галопирует инфляция, поднимают процентную ставку для сдерживания инфляции, спадают штаны с банкиров. Что бы не делали всё хреново, классический Цугцванг.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 09:55
      +3
      Скажем так, что отсылка -
      ...По мнению профессора, все проблемы исходят от более мелких (региональных банков), выдающих кредиты по ипотеке, коммерческой недвижимости, а также предприятиям малого и среднего бизнеса...

      грешит истиной, и самые большие проблемы в банковской сфере создают деривативы и прочие мошеннические схемы, а не кредиты на покупку жилья или для поднятия бизнеса.

      Гражданин Рубини не совсем честен по части откровенности - да мы впрочем и не ждём от него правды-матки - поэтому к его "прогнозам" нужно относится как прогнозам погоды на ТВ и не более.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:44
    +8
    Да ладно вам, сколько уже предрекали этот песец, разом больше, разом меньше.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:19
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Да ладно вам, сколько уже предрекали этот песец, разом больше, разом меньше.

      Верно - болтать, не в туалет ходить, штаны не испачкаешь.
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:45
    +1
    Любые свои проблемы сша легко и непринуждённо сольют в свои колонии, а если не получится слить, то вобьют с помощью "санкций" и армии.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:57
      0
      Так в евросоюз частично и слили. Если бы не заставили евросоюз вопреки логике принять санкции в отношении наших энергоносителей, не было бы переноса промышленности из европы в сша. Заставили от оружия советского избавляться в пользу украины, и в сша впк заработал. И с банковским кризисом придумают что-нибудь. А нет так одни на дно не пойдут. Евросоюзу придется раскошелится, раскорячится, под интересы сша. Утянут и их на дно
  4. maiman61
    maiman61 Сегодня, 09:51
    +6
    Мне 62 года и каждый год слышу, что США загнивают и вот-вот сдохнут. А что бы это значило?
    1. ace1976
      ace1976 Сегодня, 10:05
      +2
      Не передёргивайте... Если Вам 62, то с начала 90-х лет тридцать точно не говорили о загнивании, а активно пошли обсуждать после начала СВО, когда пока соединенные штаты сделали немало глупых ходов... А во времена СССР это был популизм, реальных оснований для таких, даже только разговоров, не было.
      1. solar
        solar Сегодня, 10:29
        +1
        Лет десять не говорили так массово, но говорили все равно. А с начала 2000-х снова по полной программе.

        А в целом "загнивающий Запад" в России- с начала 19 века.
        В 1841 году в первом номере журнала «Москвитянин» была напечатана статья С. П. Шевырёва «Взгляд русского на образование Европы». В ней, в частности, было сказано:
        В наших искренних дружеских тесных отношениях с Западом мы не примечаем, что имеем дело как будто с человеком, носящим в себе злой, заразительный недуг, окружённым атмосферою опасного дыхания. Мы целуемся с ним, обнимаемся, делим трапезу мысли, пьём чашу чувства… и не замечаем скрытого яда в беспечном общении нашем, не чуем в потехе пира будущего трупа, которым он уже пахнет.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:37
        +1
        Цитата: ace1976
        Не передёргивайте... Если Вам 62, то с начала 90-х лет тридцать точно не говорили о загнивании

        Все 90-е не только о загнивании не говорили, а были ещё и такие, которые сами хотели такими же стать. Рассказывали нам про то, как всё хорошо "у них" и к чему мы все должны стремиться. Немцов с Хакамадой долетели туда, куда летели? А яблочко червивое наконец-то средством от вредителей опрыскали?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:33
      +2
      Цитата: maiman61
      что США загнивают и вот-вот сдохнут. А что бы это значило?

      К грибам это, урожай хороший будет осенью. Другого не просматривается.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:54
    +1
    США сегодня приближаются к кредитному коллапсу, что может привести к более серьёзной экономической рецессии, по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Всё это может обернуться крайне негативными последствиями для большей части американской банковской системы
    И что с того? Правительство будет печатать и печатать баксы, перетянет часть финансов извне, под свою юрисдикцию/управление и.... бесконечно это продолжатся не может, но грохнутся, в первую очередь, внешние игроки, полосатики умеют перекладывать свои проблемы на других, это давно известно.
    В общем, все как всегда и конечный результат... да фиг её знает, что будет.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:58
    +3
    Да когда же они уже окончательно приблизятся ? Увижу ли , доживу ли до столь прекрасного момента?
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:58
    +1
    Ой да ладно, цифр ещё дофига, если кредиторы не захотят вернуть кредиты, то ничего не будет, тем более кредиторы придумали торговать долгом!
  8. Nychego
    Nychego Сегодня, 10:04
    0
    США сегодня приближаются к кредитному коллапсу

    Они каждый день к нему приближаются со скоростью секунда за секунду.
    И так уже примерно 250 лет.
    Вопрос-то ведь лишь в том, сколько ещё этот процесс будеь продолжаться, особенно если учитывать то, как замечательно власти США научились экспортировать свои проблемы.
  9. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:05
    +1
    Брешет как пес этот эксперт, при такой загрузке впк им всё по барабану. Их только физически свалить можно, только это никому не нужно.....
    1. Nychego
      Nychego Сегодня, 11:20
      0
      Цитата: Alien From
      Их только физически свалить можно, только это никому не нужно.....

      А если кому и хочется, тому не можется.
  10. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 10:13
    +1
    Основа благосостояния элиты США это товарное обеспечение доллара другими странами. Доллар сейчас это просто средство грабежа. Но менеджеры в США действительно эффективные. Ситуацию на рынках и в политике мониторят не от случая к случаю, а системно. И сейчас уже мало людей которые верят, что в последние десятилетия случайно возникают военные конфликты, сливы информации и эпидемии.
    Проблема в том, что и для США наступает системный кризис. Политический и экономический тупик решить может только глобальная катастрофа или крах самой Америки как государства. Поэтому после краха политики США в Афганистане, уничтожение проамериканской украины может иметь куда более глубокие последствия именно для внутренней политики США.
  11. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:15
    +1
    Actuellement le dollar baisse , même face au très malade EURO? Il y a peu pour un Euro vous aviez 0.95$, ce matin pour un Euro vous avez 1.11$.
    L'inconnu est : cela va t il continuer et à quelle vitesse ?

    В настоящее время доллар падает , даже на фоне очень больного евро? Недавно за один евро у вас было 0,95 доллара, сегодня утром за один евро у вас было 1,11 доллара.
    Неизвестно только : будет ли это продолжаться и с какой скоростью ?
  12. Stas157
    Stas157 Сегодня, 10:18
    0
    Один из авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов, профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини считает

    Один эксперт экспертнее другого! Кого только за уши не притягивают последнее время, чтобы крах ненавистному доллару предречь. Я сейчас в википедию залез, чтобы узнать хоть что-нибудь про этого "авторитетного" мега эксперта и сразу там же:

    Российский эксперт в области экономики Михаил Хазин:

    Классический пример — некий Рубини, который регулярно выдает потрясающие перлы о состоянии мировой экономики (совершенно неудивительные, поскольку, судя по тому, что он говорит, никакой модели кризиса у него нет), которые, тем не менее, никак не отражаются на репутации этого самого «гуру». Достаточно упомянуть только термин «идеальный шторм», который, как попугаи, повторяют его последователи, хотя смысла он не имеет никакого

    Этого американского эксперта из Нью-Йорка чуть поскрести, а там хитрый турок из Стамбула окажется!
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:30
    0
    Как бы у США на горизонте не предвидится второй Рони Рейган,он США из такой клоаки вытащил и "меченый " вовремя для США устроил перестройку.Надеюсь уроки у нас усвоили.
  14. Sadok
    Sadok Сегодня, 10:30
    0
    еще один "настрадамус"
  15. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 10:30
    +1
    На этом фоне всё большее число стран стараются снизить зависимость от доллара. В частности, о необходимости уходить от гегемонии доллара заявил


    Как говорится, «увиденного достаточно».

    Спустя многие десятилетия рассказов на темы краха доллара и ожидаемого коллапса американской экономики - продолжать с серьезным видом рассуждать на эти темы могут только два типа людей

    Или пропагандисты

    Либо лишенные капли всякого разума глупцы
  16. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 10:34
    0
    Signature Bank. В результате, за две недели капитализация крупнейших банков страны обвалилась на 165 млрд долларов.

    К жизни россиян все эти названия и цифры не имеет ни малейшего отношения

    Также смешно, как реднеки в деревне в Оклахоме будут слушать про приложение Сбер