Американский экономист Рубини: США приближаются к кредитному коллапсу

США сегодня приближаются к кредитному коллапсу, что может привести к более серьёзной экономической рецессии, по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Всё это может обернуться крайне негативными последствиями для большей части американской банковской системы

Один из авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов, профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини считает, что банковская система США в последнее время переживает серьёзный кризис, приближаясь к кредитному коллапсу.– рассказал американский экономист.По мнению профессора, все проблемы исходят от более мелких (региональных банков), выдающих кредиты по ипотеке, коммерческой недвижимости, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. Банкротство Silicon Valley Bank лишь ускорит кредитный кризис в Соединённых Штатах, поскольку из-за этого более мелкие финансовые учреждения усложнят процесс получения кредитов.Напомним, что Silicon Valley Bank обанкротился за двое суток, что стало крупнейшим крахом банка в США со времён финансового кризиса 2008 года. Уже спустя несколько дней закрылось и другое крупное американское финучреждение – Signature Bank. В результате, за две недели капитализация крупнейших банков страны обвалилась на 165 млрд долларов. На фоне проявления банковской паники, клиенты в течение двух недель забрали со своих банковских депозитов в общей сложности 300 млрд долларов.На этом фоне всё большее число стран стараются снизить зависимость от доллара. В частности, о необходимости уходить от гегемонии доллара заявил президент Бразилии Лула да Силва. Находясь с визитом в Китае, он обсуждается вопросы перехода к торговле в национальных валютах в формате БРИКС.