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Глава МИД ФРГ поддержала неожиданные заявления президента Франции о Китае

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Глава МИД ФРГ поддержала неожиданные заявления президента Франции о Китае

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала противоречивые комментарии президента Франции Эммануэля Макрона, касающиеся необходимости для Евросоюза проводить независимую от США политику в отношении Китая.


По-видимому, глава немецкого внешнеполитического ведомства предложила Макрону, попавшему в затруднительное положение с американскими союзниками после своих высказываний о необходимости для стран Евросоюза не во всем поддерживать во всем проводимую США политику в отношении Тайваня, свою поддержку.

Бербок подчеркнула, что сильные стороны Евросоюза заключаются в том, что входящие в него страны придерживаются совместных стратегических подходов в вопросах, касающихся центральных вопросов общих интересов и ценностей.

Кроме того, Бербок предостерегла от начала вооруженного конфликта в Тайваньском проливе, указав на последствия, которые он окажет на Германию и все остальные страны Евросоюза.

Ранее Бербок была известна своей жесткой антикитайской риторикой, кроме того она в течение многих лет входила в международную организацию, где наиболее активное участие принимала в работе группы, критиковавшей китайское руководство за "нарушения прав человека". Кроме того, глава немецкого МИД входила в парламентскую группу "друзей Тайваня", резко осуждавшей политику Китая в отношении Тайваня и поддерживавшей независимость острова.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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39 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:12
    +5
    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала противоречивые комментарии президента Франции

    Бунт на корабле или марлезонский балет?
    1. Alexander
      Alexander Сегодня, 10:15
      +17
      Скорее развернулась на 360 градусов :)
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:21
        +3
        Цитата: Alexander
        Скорее развернулась на 360 градусов

        Не, такие не разворачиваются, у них в голове это не заложено.
        1. Geosun
          Geosun Сегодня, 11:19
          +1
          Да, думаю, все просто. Они посчитали во сколько им обошлась конфронтация с Россией и прикинули во сколько может обойтись конфронтация с Китаем. Тут уж сметут весь ЕС однозначно.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:24
        +2
        Просто Анна Лена решила узнать планы Макорона по Китаю и США,из первых уст,в чём причина этих крамольных речей.Засланый "казачок."Может Макорон произнёс ни чего не значащие слова и уже забыл что сказал.
        1. Hagen
          Hagen Сегодня, 11:48
          0
          Цитата: tralflot1832
          Просто Анна Лена решила узнать планы Макорона по Китаю и США,из первых уст

          Не того полета эта птица, чтобы самой решать, что ей надо узнавать при подобных встречах. К тому же уровень встреч немного ниже, чем у Макрона. Си к ней не снизойдет. Поэтому "первых уст" ей не видать. Возможно что-то порешают по экономической повестке. Политические вопросы озвучат дежурными фразами, типа "необходимо поддерживать правильное взаимопонимание и содействовать сотрудничеству в различных областях...". Какие-то перемены в практической реализации текущих позиций не ожидаются.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:18
      +2
      Двойное имя всегда несёт в себе дуализм мнений - с одной стороны Анна говорит Бербок, что следует не отрываться резко от США, так как это может неприятным образом сказаться на её дальнейшей карьере, но с другой стороны Лена говорит всё той же Бербок, что не стоит так уж откровенно пресмыкаться перед США, потому что свои промышленники и бюргеры могут ей и её партии устроить смачный пинок в пятую точку. laughing
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:20
      +2
      Цитата: Румaтa
      Бунт на корабле или марлезонский балет?

      Наверное мужик появился у Анналены.
      1. владимир 290
        владимир 290 Сегодня, 11:40
        0
        "Наверное мужик появился у Анналены" - неужели китаец или может наш?
    4. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:20
      +2
      Да ладно, НЕКОМУ ТАМ БУНТОВАТЬ! А вот сделать приличную морду лица ей придётся, потому как ей объяснили, кто она/они и чего стоят в глазах тех, кто делает реал политик, а не бегают со своими лозунгами, как ошалелые.
    5. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:49
      0
      Цитата: Румaтa
      Бунт на корабле или марлезонский балет?

      Весь этот "бунт" похож на старую рекламу конфет, "облегчающих понимание"
      - Я все решаю сам. Как скажу, так и будет. Если я говорю - на футбол, значит - на футбол.
      - А не стоит ли нам поехать к маме?
      - А если я говорю к маме - значит, к маме!


      Ну, взбрыкнул немножко Микрон... Ну, Лена чего-то нам подпела...
      А потом пришёл Хозяин и сказал: "К ноге!" - и они послушно, виляя хвостиками, побежали.
      Они же "всё решают сами"... lol
      1. Imperor_Alive
        Imperor_Alive Сегодня, 13:08
        0
        если бы они были полностью во власти США,
        зачем эти попытки устроить оранжевый переворот во Франции?
    6. Imperor_Alive
      Imperor_Alive Сегодня, 13:05
      0
      Очевидно, финансовым кругам Германии тоже, как и теневым правителям Франции, не нравится превращаться в безвольных вассалов США.

      Не все так безоблачно в западном царстве. Оно может внезапно разорваться.

      Может быть это одна из целей нашей СВО.
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 10:15
    +4
    не верю, все это сказки .. запад действует сообща, нам они тоже рассказывали одно а по факту мы видим другое.. их задача не допустить сближение Китая И РФ, все остальное это пыль в глаза
    1. Imperor_Alive
      Imperor_Alive Сегодня, 13:10
      0
      Теневые правители запада действуют сообща, когда им это выгодно.
      Но попытки тех, кто управляет США, перетянуть все одеяло на себя, могут для них плохо кончиться.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:15
    +4
    Макрону о чем то рассказал Си ....во время его визита в Китай, рассказал то ,о чем многие не знают...
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 10:20
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Макрону о чем то рассказал Си ....во время его визита в Китай, рассказал то ,о чем многие не знают...

      Хитрый план Си? winked
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 11:06
      0
      Да врятли. Это скорей такой очень хитрых ход.
      1. Сначала целиком лечь под США наплевав даже на собственные интересы
      2. Когда это станет очевидно даже собственным гражданам и у них возникнет закономерный вопрос "что за.." начать изображать (а Макарон к примеру именно изображают) независимую политику.

      Ну и ещё эта Лена-Анна она ведь в Китай ехать собралась. Ей бы хотелось что бы её там хотя бы показательно не унижали. Вот и пытается сразу все горшки не побить с китайцами.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:26
        0
        Цитата: alexmach
        Ну и ещё эта Лена-Анна она ведь в Китай ехать собралась. Ей бы хотелось что бы её там хотя бы показательно не унижали.

        Да ладно...
        Чего ей то унижение...
        Все эти Анны, Лены, МакроИндусы как самостоятельные политики уже давно трупы. А мёртвые, как известно, сраму не имут...
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 12:41
          0
          После слива макароном и канадским дровосеком "бесед" с лидерами ведущих стран с ними о серьезных вещах будущего миропорядка никто разговаривать не будет...., разве о погоде, ценах на нефть, совместных предприятиях и не более, о экономике, экологии, но не о политике.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:16
    +2
    Глава МИД ФРГ поддержала неожиданные заявления президента Франции о Китае
    . Она, вроде как, в Китай собирается с визитом, вместе с Боррелем... пожалуй ей не хочется повторить конфуз главного гинеколога гейропы и быть принятой/выдворенной как простой туристка, с прохождением таможенного досмотра/контроля и всего остального, прочего.
    Нашелся кто-то поумнее, объяснил, как с ней могут поступить, как к ним всем относятся китайские товарищи!!!
  5. Комментарий был удален.
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:22
    +1
    Щас Анналене вставят клизму, на пол ведра жидкости для разбавления краски с патефонными иголками.)))
  7. fiv
    fiv Сегодня, 10:24
    +2
    Сотрясение не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. После периода острых изменений нервной ткани наступает период отдаленных последствий. Они могут заключаться в расстройстве психической деятельности и ухудшении проводимости импульсов в нервной системе, а также в нарушении когнитивных процессов
  8. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 10:26
    +1
    Цитата: Румaтa
    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала противоречивые комментарии президента Франции

    Бунт на корабле или марлезонский балет?

    Крысы ломанулись на выход laughing
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:29
    +2
    Да так, попытка усидеть на двух стульях, вдруг оно не тем боком планонется
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:39
    +2
    Не знаю, как и что по поводу поддержки Макрона, но Бербок перед поездкой в Китай столько наговорила в адрес этой страны, что "мама не горюй". Умный человек воздержался бы от таких нравоучений, а тем более угроз, а не совсем глупый после такого отказался от поездки. Но этой по ее объему знаний и дипломатии почему-то кажется, что она в силах исправить косяки Макрона, которые тот допустил.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:31
      0
      hi!
      Цитата: rotmistr60
      Бербок перед поездкой в Китай столько наговорила в адрес этой страны, что "мама не горюй". Умный человек воздержался бы от таких нравоучений, а тем более угроз, а не совсем глупый после такого отказался от поездки.

      А она по себе, по Европе в целом судит. У которой память как у аквариумной рыбки. Сказала - назавтра забыла.

      Она ж не знает, что китайцы всё помнят и далеко не всё открыто скажут.
      Но сделают по-своему.
  11. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:42
    0
    Съела наверное с утра что то из китайской кухни.
  12. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 10:44
    +3
    не во всем поддерживать во всем проводимую США политику

    У меня вывих мозга....
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:48
    0
    А, что тут удивительного? Хозяин то один. Значит и реакция будет примерно одинаковая, так или иначе.
  14. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:50
    0
    Как там, у классика Ю. Семёнова?...
    Пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку. (с)
  15. fif21
    fif21 Сегодня, 10:53
    -1
    Европа не готова к противостоянию с КНР и РФ в интересах Вашингтона . Им хватает проблем с РФ . Предлагая свой нейтралитет в Тайваньском вопросе , они ждут помощи в решении Украинского. Но договариваться с шестерками Вашингтона не о чем . Вашингтон пытается навязать свой план противостояния с КНР и РФ , а цель этого плана - не допустить сближения этих стран . ЕС явно переоценивает свою значимость . hi
  16. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 11:11
    0
    . Кроме того, Бербок предостерегла от начала вооруженного конфликта в Тайваньском проливе, указав на последствия, которые он окажет на Германию и все остальные страны Евросоюза.


    А мне вот интересно. Как Тайваньский пролив связан с Германией и другими странами Евросоюза? Хочу увидеть логическую цепочку, которая привела к этому высказыванию фрау. Или это деструктивный образ организации женских извилин?
  17. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:30
    0
    Пока эти заявления суть обтекаемая заздравная демагогия в стиле "За мир во всем мире !" .
    Этим политикам надо убедить собственные националистические % электората в том ,что к их суставам не привязаны американские ниточки - что вполне актуально на фоне недовольства из за спонсирования стороннего конфликта и падение уровня жизни ,связанного с антиросс.санкциями .
    Так что конечно же "на словах" они будут немного более Львами Толстыми , чем обычно.
  18. speed4fun
    speed4fun Сегодня, 11:31
    +1
    Я живу в Испании и меня удивляют эти люди, которые так страстно защищают права человека (я защитник прав человека, социальных и гражданских прав), но тем не менее они только пытаются защищать их во враждебных странах, но тем не менее они не в состоянии защитить эти права. права в Европе, в Израиле или США.
    Есть сотни ситуаций, в которых нужно защищать права человека... пожалуйста, защитите «Жюльена Ассанжа», который обнаружил документы «Викиликс» с сотнями неловких дел для США.
    Это как украинские политики "пойдем в бой до последнего украинца", но этот последний украинец никогда не является украинским политиком.
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 11:58
      0
      Цитата: speed4fun
      Я живу в Испании и меня удивляют эти люди, которые так страстно защищают права человека (я защитник прав человека, социальных и гражданских прав), но тем не менее они только пытаются защищать их во враждебных странах, но тем не менее они не в состоянии защитить эти права. права в Европе, в Израиле или США.
      Есть сотни ситуаций, в которых нужно защищать права человека... пожалуйста, защитите «Жюльена Ассанжа», который обнаружил документы «Викиликс» с сотнями неловких дел для США.
      Это как украинские политики "пойдем в бой до последнего украинца", но этот последний украинец никогда не является украинским политиком.


      Толян? Как то невнятно изъясняешься. Махнул, что-ли, вчера сверх меры?
  19. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 12:00
    0
    Я что,вспышку профукал? Что это с ними?Походу обдолбились.....
  20. BrTurin
    BrTurin Сегодня, 12:28
    0
    Пили, ели, веселились; подсчитали — прослезились.
    председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - "Объем торговли в 2022 году превысил 2,3 млрд евро в день. В то же время наши торговые отношения становятся все более несбалансированными. За последние десять лет дефицит торгового баланса Европейского союза увеличился более чем в три раза. В прошлом году он достиг почти 400 млрд евро" https://www.interfax.ru/world/894852
    за 10 лет дефицит торгового баланса ЕС увеличился более чем в три раза - дефицит не от хорошей жизни, и это до энергокризиса в ЕС, когда цены на тот же газ были более комфортны... при нынешних ценах + неизбежный рост зарплат и т.д. какие конкурентные преимущества ЕС... производить у себя по более дорогой цене и "заставлять" ( санкции и проч. ограничения в торговле) население покупать это более дорогое => новые требования о повышении зарплат, нестабильность и проч. в придачу... штаты на свой рынок не пустят, тем более если к власти придет трампист для которого штаты во главе, российски и китайский рынок они потеряют, из Африки их выжимают...
  21. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:46
    0
    На кой ляд она туда прется, вроде недавно там шмольц был...., забыл о чем-то поговорить? Так эта гимнастка 100 пудов ни на что не способна. Наговорится - да, договориться - нет.