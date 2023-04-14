Глава МИД ФРГ поддержала неожиданные заявления президента Франции о Китае

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала противоречивые комментарии президента Франции Эммануэля Макрона, касающиеся необходимости для Евросоюза проводить независимую от США политику в отношении Китая.По-видимому, глава немецкого внешнеполитического ведомства предложила Макрону, попавшему в затруднительное положение с американскими союзниками после своих высказываний о необходимости для стран Евросоюза не во всем поддерживать во всем проводимую США политику в отношении Тайваня, свою поддержку.Бербок подчеркнула, что сильные стороны Евросоюза заключаются в том, что входящие в него страны придерживаются совместных стратегических подходов в вопросах, касающихся центральных вопросов общих интересов и ценностей.Кроме того, Бербок предостерегла от начала вооруженного конфликта в Тайваньском проливе, указав на последствия, которые он окажет на Германию и все остальные страны Евросоюза.Ранее Бербок была известна своей жесткой антикитайской риторикой, кроме того она в течение многих лет входила в международную организацию, где наиболее активное участие принимала в работе группы, критиковавшей китайское руководство за "нарушения прав человека". Кроме того, глава немецкого МИД входила в парламентскую группу "друзей Тайваня", резко осуждавшей политику Китая в отношении Тайваня и поддерживавшей независимость острова.