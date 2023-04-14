Военное обозрение
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«Обуть лапти»: Военная хитрость советских летчиков

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«Обуть лапти»: Военная хитрость советских летчиков

Легендарный советский штурмовик Ил-2 является самым массовым боевым самолетом за всю историю. С 1941 по 1949 годы было выпушено более 36 тысяч таких крылатых машин.


Стоит отметить, что вышеупомянутая востребованность в данном самолете была отнюдь не случайной. Конструкторы ОКБ-240 прозвали его «летающим танком». Немцы же нередко называли его «черной смертью» или «чумой».

Дело в том, что Ил-2 имел бронированный фюзеляж. Все жизненно-важные органы самолета и летчик находились в бронекапсуле, что делало наш штурмовик неуязвимым для многих крылатых машин люфтваффе. Именно за это советские конструкторы и окрестили его «летающим танком».

В свою очередь, прозвище «черная смерть», которым прозвали Ил-2 немцы, штурмовик получил за то, что помимо своего прямого назначения он нередко использовался и в качестве истребителя.

К слову, об уничтожении вражеских самолетов. У советских летчиков была военная хитрость, тактический маневр под кодовым названием «обуть лапти».

В ходе его выполнения пилот Ил-2 выпускал шасси и «пристраивался» к группе вражеских J-87.

Суть в том, что Ил-2 и J-87 внешне были очень схожи. Но у немецкой машины шасси в полете не убиралось. Таким образом, когда наш штурмовик подлетал к группе самолетов люфтваффе, его изначально принимали за «своего», что давало возможность для внезапной атаки на врага.

В то же время, за особенность, заключавшуюся в неубирающемся шасси, закрытом обтекателями, что внешне напоминало ноги в лаптях, советские летчики прозвали немецкий пикирующий бомбардировщик J-87 «лаптежником».

Отсюда и кодовое название вышеописанного маневра – «обуть лапти».

Об одном из таких воздушных боев стало известно из воспоминаний Героя Советского Союза Дмитрия Васильевича Каприна.

Использованы фотографии:
архивное фото
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18 комментариев
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  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:33
    0
    Сколько мы ещё не знаем о Великой отечественной. Про такой прием я даже не слышал.
    1. КолВизин
      КолВизин Сегодня, 10:42
      +2
      Ил-2 легендарный самолёт. Выпускался одноместный вариант без заднего стрелка, уязвимый в воздушном бою. Наши придумали имитацию задней пушки. (В прорезь заднего стекла вставляли черенок от лопаты.)
      1. Hitriy Zhuk
        Hitriy Zhuk Сегодня, 10:46
        -2
        ЧСХ изначально стрелок был.
        Потом "дооптимизировались", и его убрали.
        В итоге вернули но поздновато было.
        1. Grossvater
          Grossvater Сегодня, 10:58
          +1
          Ох! Как же, наверное, приятно жить, когда все так просто. Самолёт был переделан в одноместный потому, что, увы, для двух местного варианте просто не хватало мощности мотора. Выбор в общем то был невелик: или так, или вообще никак. И двухместный вариант появился, когда Микулина удалось форсировать мотор.
          Давайте уж тогда посокрушаемся, что перед войной не запустили в производство Су35.
          Очень плохая привычка судить прошлое, не пытаясь вникнуть во все обстоятельства.
          Кстати, вопреки расхожему мнению, введение задней стрелковой точки не слишком повлияло на уровень потерь штурмовиков.
          Сначала конечно эффект неожиданности сработал, а потом стало ясно, что бедолага стрелок практически не защищён, а сектор обстрела слишком мал.
          Снизить уровень потерь удалось изменением тактики как самих штурмовиков, так и истребительного прикрытия.
          Кстати о потерях. Во время войны погибло около 8000 летчиков Ил-2, понимаю, что бесчеловечно рассуждать о людях, как о статистических единицах, но если прикинуть, сколько было спасено жизней наших солдат и сколько нафаршировали европейцев....
          1. Hitriy Zhuk
            Hitriy Zhuk Сегодня, 11:04
            0
            Я не в теме, но разве 150КГ(стрелок и пулемет) - это критично есть или нету для такой машины?
            1. shikin
              shikin Сегодня, 11:31
              0
              Изначально и пилот, и стрелок (и мотор) защищались бронекабиной. Затем бронекабину вместе со стрелком сократили (укоротили). Потом добавили стрелка, но бронекабина осталась только для пилота (и мотора). Причем у стрелка после такой переделки даже сидения нормального не было - сидел на ремнях.
              И выживаемость стрелка сильно зависела от пилота. При хорошей слаженности по сигналу стрелка пилот уводил самолет с линии огня противника и давал более удобный ракурс стрельбы для стрелка.
              Но было и так, что стрелки погибали гораздо чаще пилотов.
            2. karabas86
              karabas86 Сегодня, 11:33
              0
              Критично движок слабый, надеялись на более мощный, но....
        2. karabas86
          karabas86 Сегодня, 11:36
          0
          Первоначально со стрелком боевая нагрузка падала до 200-250 кг, что вообще ни о чём. Двигун слабоват.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 10:50
      +1
      Вряд ли это массовое явление, штурмовики без дела не болтались - отбомбились-отстрелялись - и на базу
    3. роман66
      роман66 Сегодня, 10:51
      +3
      Кстати сказать, броне капсула должна защищать в первую очередь от огня зениток, а от истребителей свои прикрывать должны
  3. Комментарий был удален.
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  5. fox_rudy
    fox_rudy Сегодня, 10:47
    0
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  6. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:05
    0
    что делало наш штурмовик неуязвимым для многих крылатых машин люфтваффе

    Автор явно плохо читал военные мемуары и в принципе про Ил-2 . Летчики зачастую называли этот самолет "утюг" из за его крайне слабых маневренных качеств . По этой же причине "неуязвимым" для немецких самолетов он не был - те тупо садились ему на хвост и "шпиговали" до победного. Изначально одноместный вариант был конструкционно допилен до двухместного именно по причине плачевного положения дел на этом направлении.
    Именно за это советские конструкторы и окрестили его «летающим танком».

    Не, за то, что он "относительно" плохо поражался с земли (ситуативными немецкими средствами) и имел с этого направления повреждений хорошую живучесть конструкции. Для специальных немецких средств борьбы с авиацией Ил-2 проблемой не был , я напоминаю что на начало войны немецкие ПвО орудия были чуть ли не единственными способными бороться с Т-34 средствами. А тот был куда более бронирован ,чем самолет.
    1. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 13:06
      0
      По танку попасть проще.
      Мы же не за автопушку говорим, а длинноствольную зенитную артиллерию.
  7. свой1970
    свой1970 Сегодня, 11:05
    +1
    Несколько неожиданный прием для войны....
    Кого то из админов торкнуло автозаменой слова"ла/пти"
  8. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 11:06
    +1


    «Это фиаско, братан». Я слишком туп, чтобы комментировать хохлопитеков в привязке к штурмовику ИЛ-2
  9. karabas86
    karabas86 Сегодня, 11:31
    0
    Никогда немцы не называли ИЛ 2 черной сиертью. Этот миф уже не раз разобран. Мясник, цемент бомбер, железный густав.
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 12:58
    0
    Немцы же нередко называли его «черной смертью» или «чумой».
    Нш чаще: "«Цемент-бомбер» и «Железный Густав»"
  11. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 13:08
    0
    О, проснулся модератор. Сообщения потерты, но остался вопрос, если в комментарии написать вместо "украинец" - "лаптеобутый", что будет? Все-таки ВО изобрели новое слово.