«Обуть лапти»: Военная хитрость советских летчиков

Легендарный советский штурмовик Ил-2 является самым массовым боевым самолетом за всю историю. С 1941 по 1949 годы было выпушено более 36 тысяч таких крылатых машин.
Стоит отметить, что вышеупомянутая востребованность в данном самолете была отнюдь не случайной. Конструкторы ОКБ-240 прозвали его «летающим танком». Немцы же нередко называли его «черной смертью» или «чумой».
Дело в том, что Ил-2 имел бронированный фюзеляж. Все жизненно-важные органы самолета и летчик находились в бронекапсуле, что делало наш штурмовик неуязвимым для многих крылатых машин люфтваффе. Именно за это советские конструкторы и окрестили его «летающим танком».
В свою очередь, прозвище «черная смерть», которым прозвали Ил-2 немцы, штурмовик получил за то, что помимо своего прямого назначения он нередко использовался и в качестве истребителя.
К слову, об уничтожении вражеских самолетов. У советских летчиков была военная хитрость, тактический маневр под кодовым названием «обуть лапти».
В ходе его выполнения пилот Ил-2 выпускал шасси и «пристраивался» к группе вражеских J-87.
Суть в том, что Ил-2 и J-87 внешне были очень схожи. Но у немецкой машины шасси в полете не убиралось. Таким образом, когда наш штурмовик подлетал к группе самолетов люфтваффе, его изначально принимали за «своего», что давало возможность для внезапной атаки на врага.
В то же время, за особенность, заключавшуюся в неубирающемся шасси, закрытом обтекателями, что внешне напоминало ноги в лаптях, советские летчики прозвали немецкий пикирующий бомбардировщик J-87 «лаптежником».
Отсюда и кодовое название вышеописанного маневра – «обуть лапти».
Об одном из таких воздушных боев стало известно из воспоминаний Героя Советского Союза Дмитрия Васильевича Каприна.