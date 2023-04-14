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Словакия ввела запрет на переработку и продажу украинского зерна

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Словакия ввела запрет на переработку и продажу украинского зерна

Словакия наложила запрет на переработку и продажу украинского зерна. Причиной этого послужили якобы пестициды, обнаруженные в партии пшеницы украинского происхождения весом в 1,5 тыс тонн, которые являются запрещёнными на территории Европейского Союза.


В этой связи, запрет будет распространяться и на произведённую из него муку.

Как уточнили в словацком аграрном ведомстве, в скором времени власти возьмут пробы всего зерна и муки, хранящихся в республике.

Запрет на данный вид продукции вводится на неопределённый срок, а Братислава, в свою очередь, оповестит о своём решении посла Украины Мирослава Кастрана, а также ряд других стран (Польша, Венгрия, Чехия, Болгария и Румыния).

Кстати говоря, ситуация с поставками украинского зерна на европейские рынки уже давно вызвала недовольство у ряда стран ЕС. Так, в прошлом месяце министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дая сообщил о том, что из-за его дешевизны суммарные убытки польских, венгерских, болгарских и словацких фермеров составили 417 млн евро. Всё это приводит к удешевлению их собственной продукции, в то время как цены на удобрения и энергию продолжают расти, а значит, и реализация её становится всё более нерентабельной.

Также коснулся этой темы и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявивший о том, что страны Центральной Европы приняли решение по защите фермеров от негативных последствий, вызванных демпингом цен на украинское зерно.

Напомним, что Словакия на прошлой неделе приняла решение об ужесточении контроля за транзитом через свою территорию зерновых культур с Украины, которые направляются в основном в страны Африки.
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:47
    0
    Я уже вчера предлагал радикальный способ - саляра в зерновой бункер перевозчика..Только должны лить члены профсоюза зернопроизводителей и переработчиков.Членам ни чего не будет ,законов в ЕС таких нету.Если Костя Сопрыкин член профсоюза. lolСтраны ЕС которые западнее ,свиньями скормят зерно но в Африку его не отправят.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 10:51
      +1
      За "зерновую сделку" сильно ратовали и вот "нажрались".
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:11
        +1
        Цитата: marchcat
        За "зерновую сделку" сильно ратовали и вот "нажрались".

        Традиционно для Запада - "за что боролись, в то и вляпались".

        Санкции против России их НИЧЕМУ не научили. Решили с другого боку - "помощь Украине" попробовать.
        И опять не слава богу...

        Может, причина не в санкциях и не в помощи, а в голове?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:51
    +1
    ситуация с поставками украинского зерна на европейские рынки уже давно вызвала недовольство у ряда стран ЕС.
    Поэтому вслед за решение Словакии не исключено, что последуют аналогичные в других странах ЕС. И дело конечно не в пестицидах, а отсутствии пошлин на ввозимое в больших количествах украинское зерно и масленичные культуры, что создает большие проблемы местным фермерам. Вот и выходит, что за помощь Киеву приходится расплачиваться не только своим оружием, но и упадком с/х.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:13
      0
      Цитата: rotmistr60
      Поэтому вслед за решение Словакии не исключено, что последуют аналогичные в других странах ЕС.

      Венгрия, Румыния и Польша к тому же идут. Пока, в первую очередь, ужесточают контроль за транзитом - чтобы ни единого зёрнышка не высыпалось - всё в Африку.

      Посмотрим...
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:54
    0
    Словакия наложила

    Для современного обьеденённого европейского нужника это нормально.
    Причиной этого послужили якобы пестициды, обнаруженные в партии пшеницы украинского происхождения

    Что? Голодающие европы уже наж..наелись? Ну вы чуть позже ещё и с примесью обеднённого урана лучше возьмите, он же по вашим утверждениям безопасен! wassat
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:55
    0
    В ряд давно известных торговых марок "колумбийский героин", "афганский опиум"...
    ворвалась новая - "украинское зерно с песдицидами".
    Пышаймося!
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 11:02
    +1
    Какие привередливые! Пестициды им не нравятся.
    Насколько я помню, украинское зерно предназначено бедным голодающим неграм. А голодающим решительно пофиг на пестициды, вот и кормите этим зерном негров, в Словакии ведь много негров.
  6. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 11:15
    +1
    Никогда такого не было и вот опять (с)
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:23
    0
    Словакия ввела запрет на переработку и продажу украинского зерна
    . Вот что можно сказать, какой урок можно извлечь из произошедшего/происходящего???
    Перечислять, советовать не хочется... просто посмотреть, чем это все закончится.