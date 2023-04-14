Словакия ввела запрет на переработку и продажу украинского зерна

Словакия наложила запрет на переработку и продажу украинского зерна. Причиной этого послужили якобы пестициды, обнаруженные в партии пшеницы украинского происхождения весом в 1,5 тыс тонн, которые являются запрещёнными на территории Европейского Союза.В этой связи, запрет будет распространяться и на произведённую из него муку.Как уточнили в словацком аграрном ведомстве, в скором времени власти возьмут пробы всего зерна и муки, хранящихся в республике.Запрет на данный вид продукции вводится на неопределённый срок, а Братислава, в свою очередь, оповестит о своём решении посла Украины Мирослава Кастрана, а также ряд других стран (Польша, Венгрия, Чехия, Болгария и Румыния).Кстати говоря, ситуация с поставками украинского зерна на европейские рынки уже давно вызвала недовольство у ряда стран ЕС. Так, в прошлом месяце министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дая сообщил о том, что из-за его дешевизны суммарные убытки польских, венгерских, болгарских и словацких фермеров составили 417 млн евро. Всё это приводит к удешевлению их собственной продукции, в то время как цены на удобрения и энергию продолжают расти, а значит, и реализация её становится всё более нерентабельной.Также коснулся этой темы и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявивший о том, что страны Центральной Европы приняли решение по защите фермеров от негативных последствий, вызванных демпингом цен на украинское зерно.Напомним, что Словакия на прошлой неделе приняла решение об ужесточении контроля за транзитом через свою территорию зерновых культур с Украины, которые направляются в основном в страны Африки.