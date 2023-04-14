Премьер-министр Венгрии охарактеризовал Украину как «несуществующее в финансовом смысле» государство

Мы платим за украинские пенсии, зарплаты, здравоохранение. Понятно, что это не может продолжаться бесконечно

Украина не является страной, «несуществующей в финансовом смысле». Такое высказывание в адрес киевского режима сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому Radio Kossuth, анализируя перспективы завершения украинского конфликта и поддержки Украины со стороны европейских стран.Если бы можно было ответить на вопрос, есть ли у Европы желание сохранить Украину, словом «нет», отметил Орбан, то вооруженный конфликт был бы завершен. Орбан напомнил изданию, что Европа сегодня оплачивает все функционирование украинского государства.- подчеркнул Орбан.Венгерский премьер-министр и ранее неоднократно критически оценивал помощь украинского режима. Свою позицию он не изменил. Более того, она стала еще отчетливее, поскольку поддержка Украины продолжается уже год с лишним, и никаких желаемых для Запада результатов от нее нет.Вооруженный конфликт продолжается, отвоевать территории киевский режим не может, а Европа тратит все больше своих денег, которые могла бы направлять на собственное экономическое развитие, социальную сферу, да пусть и на усиление своих военных возможностей и политического влияния.К сожалению, в европейской политике почти не осталось лидеров государств, мыслящих столь же аргументированно и трезво в отношении украинского конфликта, как Виктор Орбан, хотя его и нельзя назвать союзником России в этом вопросе.