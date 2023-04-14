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Премьер-министр Венгрии охарактеризовал Украину как «несуществующее в финансовом смысле» государство

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Премьер-министр Венгрии охарактеризовал Украину как «несуществующее в финансовом смысле» государство

Украина не является страной, «несуществующей в финансовом смысле». Такое высказывание в адрес киевского режима сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому Radio Kossuth, анализируя перспективы завершения украинского конфликта и поддержки Украины со стороны европейских стран.


Если бы можно было ответить на вопрос, есть ли у Европы желание сохранить Украину, словом «нет», отметил Орбан, то вооруженный конфликт был бы завершен. Орбан напомнил изданию, что Европа сегодня оплачивает все функционирование украинского государства.

Мы платим за украинские пенсии, зарплаты, здравоохранение. Понятно, что это не может продолжаться бесконечно

- подчеркнул Орбан.

Венгерский премьер-министр и ранее неоднократно критически оценивал помощь украинского режима. Свою позицию он не изменил. Более того, она стала еще отчетливее, поскольку поддержка Украины продолжается уже год с лишним, и никаких желаемых для Запада результатов от нее нет.

Вооруженный конфликт продолжается, отвоевать территории киевский режим не может, а Европа тратит все больше своих денег, которые могла бы направлять на собственное экономическое развитие, социальную сферу, да пусть и на усиление своих военных возможностей и политического влияния.

К сожалению, в европейской политике почти не осталось лидеров государств, мыслящих столь же аргументированно и трезво в отношении украинского конфликта, как Виктор Орбан, хотя его и нельзя назвать союзником России в этом вопросе.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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26 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:57
    +8
    Да, не союзник он нам и не друг, а просто заботится об интересах своего народа, об интересах своей страны. Прагматик он.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 11:04
      +5
      Говоря прямо, он видит, что ничего не получается и предлагает не тратить деньги на несбыточное. Закрыть проект 404 и зафиксировать пассив.
      А дальше украинцы сами, сами...
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 10:57
    +4
    Сеакуасы его на "Миротворец" уже внесли? Если нет, то такое стерпеть нельзя - сейчас самое время.

    Как же так? Они там от Путина, желающего захватить всю Европу (как минимум), грудями европейцев защищают, а Европа не хочет платить на Украине зарплаты и пенсии? А также малую толику "на конфеты" Зеленскому с компанией отслюнявить?
    Обнаглели, неблагодарные.
    Будут жмотиться - Украина с Европы ещё и репарации за две немецкие оккупации потребует. Триллионов пять-десять... wassat И пусть попробуют не дать - Украине сегодня позволено любое безумие. Хозяин разрешил.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:13
      +3
      Обратите внимание на первое предложение..Правильно было убрать частицу"не".А то сразу диссонанс возникает."Украина является несуществующей в финансовом смысле государством
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 11:25
      +1
      И пусть попробуют не дать - Украине сегодня позволено любое безумие. Хозяин разрешил.
      У хозяина пока Украина любимая жена. Но ей на пятки наступает Польша! Чувствуется коммерческая последовательность. Всё в порядке очереди. Афганистан. Потом Украина. Следующая наверно Польша будет? Или хозяин Казахстан полюбит?
      1. владимир 290
        владимир 290 Сегодня, 11:44
        +1
        "Или хозяин Казахстан полюбит?" Вот те на нельзя же так, там армения на очереди
  3. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 11:01
    +6
    Украина не является страной, «несуществующей в финансовом смысле».
    Так является или НЕ является?
    Венгерский премьер-министр и ранее неоднократно критически оценивал помощь украинского режима.
    Кому, по мнению автора статьи (а не Орбана), помогает украинский режим? Хоть бы текст вычитывали перед публикацией.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:01
    0
    "Украина не является страной, «несуществующей в финансовом смысле»."
    Дык... чё ты обижаешься, Витя?
    У Украины тых денЁг!..
    Свыни нэ клюють... и кури нэ йидять!
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 12:55
      0
      Или... в этой цитате ошибка.
      Ув. редакция! Проверьте, пожалуйста.
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 11:01
    +4
    Этого государство никогда не существовало вообще! Украинствующие это бывшие русские наплевавшие в могилы своих великих предков. Исстари таких на Руси называли очень точно -христопродавцы!
  6. monetam
    monetam Сегодня, 11:02
    +4
    Правильно все он говорит.
    Украина лежит под жесткой финансовой капельницей, даже двумя - и финансовой, и по военному снабжению, и даже третей - по гуманитарной. она как подросток, которого родители кормят-поят-обувают-одеваю -дают карманные деньги- приводят за ручку во все нужные для жизни места и представительствуют за него - а этот подросток надувает губки, и всем рассказывает о своей " самостоятельности", и как он " всего сам добился".
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 11:28
      +2
      А может Украина похожа на скотину которую кормят, поят, лелеют чтобы та набрала вес, а потом забить её на мясо !? what feel winked
  7. Ura Orlov
    Ura Orlov Сегодня, 11:04
    -2
    А в правительстве РФ и Центробанке собираются вводить контрсанкцию, в виде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:26
      0
      Ограничить стоимость доллара на уровне один к одному 1₽=1$ в ответ на санкции на закупочную стоимость нефти wassat
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:04
        0
        Цитата: igorbrsv
        Ограничить стоимость доллара на уровне один к одному 1₽=1$ в ответ на санкции на закупочную стоимость нефти

        Хрущёвские рубли СССР стоили дороже бакса.
        Видимо, всё дело в "галошах". yes
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:05
    +3
    Мы платим за украинские пенсии, зарплаты, здравоохранение. Понятно, что это не может продолжаться бесконечно
    Не может, да и возместить надеются территориями. Но сегодня еще очень сильно давление англосаксов, поляков с прибалтами и чокнутых премьеров - канцлеров Старой Европы, которое не позволяет в одночасье и себе во благо отказаться от помощи Киеву. Брошенный европейскими тупицами и русофобами лозунг "Украина должна победить на поле боя" еще активно действует. А Киев использует это в своих меркантильных интересах.
    Намедни Херш сделал очередное разоблачение по поводу коррупции на Украине и в частности Зеленского. Рассказал о схемах покупки дизтоплива через череду фирм - прокладок (в т.ч. и в России) и продаже его ВСУ по цене выше рыночной. Доход Зеленскому и компании. Кроме этого рассказал о торговле западным оружием также через фирмы-прокладки в Израиле и на Ближнем Востоке. Европа тужится и помогает Украине, а Зеленский в это время увеличивает свой личный капитал.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:28
      0
      Вчера слышал что зеленский с дудой уже договариваются насчёт западной территории украины wassat
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:05
    +2
    Мы платим за украинские пенсии, зарплаты, здравоохранение. Понятно, что это не может продолжаться бесконечно

    - подчеркнул Орбан.
    Учитывая что правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном преследует цель в виде отчуждения от Украины некоторых областей в свою пользу в которых проживает большое количество этнических венгров, то не удивительно что понесённые финансовые затраты (издержки) венгерская сторона планирует возместить за счёт территориальных преобретений, в противном случае Орбан не проявлял бы показаное рвение и активность в украинской проблематике. Зверства мадьяров на окупированных фашистами территориях бывшего Советского Союза во время Великой Отчественной войны никем не забыты и ничто не забыто
  10. северный кавказ
    северный кавказ Сегодня, 11:08
    +1
    Европа тратит все больше своих денег, которые могла бы направлять на собственное экономическое развитие, социальную сферу, да пусть и на усиление своих военных возможностей и политического влияния.
    Ну тут уж извиняйте! Капитализм есть капитализм! Сами орали что капитализм это конкуренция и это есть хорошо! Тут конкурентная борьба идёт во всей красе! США лихо пытается разделаться с конкурентами одним ударом! Какие задачи ставили США в этой борьбе через Украину? Ослабить Россию перекрыв ей экспорт сырья. Ослабить Европу перекрыв ей импорт сырья и выкачивая ресурсы на войну. Штаты стараются не оставить Европе шансов. Нет сырья, деньги выброшены на окраину, промышленность стагнирует. Попытка ослабить Китай сократив его экспорт продукции в Европу. Конкурентную борьбу в США ведут очень грамотные люди! На случай если останется какая то часть окраины декларирующая себя Украиной, Европу заставят вкладываться в эту Украну в ущерб себе. Поэтому всем будет лучше если исчезнет страна Украина. Россия Украину породила, Россия Украину и убьёт.
  11. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:08
    0
    К сожалению, в европейской политике почти не осталось лидеров государств, мыслящих столь же аргументированно и трезво в отношении украинского конфликта, как Виктор Орбан

    Это потому что он мыслит в нужном для нас направлении и с нужной нам точки зрения, но с точки зрения западных стратегов он представитель кремля, который на этом конфликте "греет руки". Судя по всему, его держат либо для того что бы иметь косвенную связь с кремлём, либо на следующих выборах у него не будет шанса, а возможно уже сейчас ему готовят импичмент. Я лично склоняюсь к первому варианту, к тому же в случае провала на украине, у ес будет возможность через него провести "переобувание" политической позиции "в воздухе". feel
  12. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 11:10
    0
    Собственно, сама идея примата денег над чисто военными возможностями в конфликте на У, высказывалась и ранее.

    "Победит не Шойгу, а Мишустин!" https://трымава.рф/?p=41018
  13. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:14
    0
    ."...Можно лишь добавить, что, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна." из телеграмм канала Дмитрия Медведева
  14. panov_panov
    panov_panov Сегодня, 11:17
    +2
    Трудно с Виктором не согласиться!)) Пожалуй единственный вменяемый политик в Европе.
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:20
    0
    Премьер-министр Венгрии охарактеризовал Украину как «несуществующее в финансовом смысле» государство
    Признать очевидное... сейчас, даже такое не случается часто. Мир сошёл с ума и многие, многие, предпочитают жить в своих иллюзия... это не нормально и хорошим не заканчивается никогда.
  16. Andron78
    Andron78 Сегодня, 11:30
    0
    Его нужно немного поправить... несуществующая в финансовом смысле страна с несколькими атомными станциями. Думаю этими самыми атомными станциями 404 и держат Европу за яйца. В прямом смысле ядерный шантаж.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:12
      0
      Цитата: Andron78
      Думаю этими самыми атомными станциями 404 и держат Европу за яйца. В прямом смысле ядерный шантаж.

      Для успокоения Европе достаточно согласиться с переходом этих АЭС под контроль России. hi