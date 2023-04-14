Премьер-министр Венгрии охарактеризовал Украину как «несуществующее в финансовом смысле» государство

Украина не является страной, «несуществующей в финансовом смысле». Такое высказывание в адрес киевского режима сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому Radio Kossuth, анализируя перспективы завершения украинского конфликта и поддержки Украины со стороны европейских стран.
Если бы можно было ответить на вопрос, есть ли у Европы желание сохранить Украину, словом «нет», отметил Орбан, то вооруженный конфликт был бы завершен. Орбан напомнил изданию, что Европа сегодня оплачивает все функционирование украинского государства.
Мы платим за украинские пенсии, зарплаты, здравоохранение. Понятно, что это не может продолжаться бесконечно
- подчеркнул Орбан.
Венгерский премьер-министр и ранее неоднократно критически оценивал помощь украинского режима. Свою позицию он не изменил. Более того, она стала еще отчетливее, поскольку поддержка Украины продолжается уже год с лишним, и никаких желаемых для Запада результатов от нее нет.
Вооруженный конфликт продолжается, отвоевать территории киевский режим не может, а Европа тратит все больше своих денег, которые могла бы направлять на собственное экономическое развитие, социальную сферу, да пусть и на усиление своих военных возможностей и политического влияния.
К сожалению, в европейской политике почти не осталось лидеров государств, мыслящих столь же аргументированно и трезво в отношении украинского конфликта, как Виктор Орбан, хотя его и нельзя назвать союзником России в этом вопросе.