«ез побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину

Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции

Если не будет успешного наступления ВСУ, Запад прекратит помогать Киеву. Как минимум, в этом случае у него возникнут серьезные вопросы к украинскому руководству.Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу ABC.- считает глава украинской военной разведки.Буданов отметил, что финансирование вооруженных сил Украины идет из карманов западных налогоплательщиков. Поэтому они вправе требовать, чтобы им показали, какого результата позволили добиться вложенные ими деньги. Впрочем, отмечает глава разведки, ему не известно, на каких условиях западные страны оказывают киевскому режиму военную помощь.Комментируя утечку секретной информации Пентагона, главный украинский разведчик заявил, что они никак не испортят отношения между Вашингтоном и Киевом. Он отметил, что в случае, если содержимое опубликованных документов создаст Украине проблемы, они будут решены. А если не создаст, то тем лучше.- сказал Буданов, подразумевая утечку из Пентагона.Незадолго до этого глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявлял о том, что контрнаступательная операция ВСУ может начаться летом. А секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что определить дату начала наступления невозможно, так как решение о нем будет принято в самый последний момент.