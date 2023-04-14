Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава украинской разведки: если не будет успешного наступления ВСУ, Запад прекратит помогать Киеву

18
Глава украинской разведки: если не будет успешного наступления ВСУ, Запад прекратит помогать Киеву

Если не будет успешного наступления ВСУ, Запад прекратит помогать Киеву. Как минимум, в этом случае у него возникнут серьезные вопросы к украинскому руководству.


Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу ABC.

«ез побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину

- считает глава украинской военной разведки.

Буданов отметил, что финансирование вооруженных сил Украины идет из карманов западных налогоплательщиков. Поэтому они вправе требовать, чтобы им показали, какого результата позволили добиться вложенные ими деньги. Впрочем, отмечает глава разведки, ему не известно, на каких условиях западные страны оказывают киевскому режиму военную помощь.

Комментируя утечку секретной информации Пентагона, главный украинский разведчик заявил, что они никак не испортят отношения между Вашингтоном и Киевом. Он отметил, что в случае, если содержимое опубликованных документов создаст Украине проблемы, они будут решены. А если не создаст, то тем лучше.

Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции

- сказал Буданов, подразумевая утечку из Пентагона.

Незадолго до этого глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявлял о том, что контрнаступательная операция ВСУ может начаться летом. А секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что определить дату начала наступления невозможно, так как решение о нем будет принято в самый последний момент.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:58
    +2
    Этот зря брехать не будет...
    Он же самый главный разведчик!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:06
      +2
      Цитата: Смею_заметить_
      Этот зря брехать не будет...
      Он же самый главный разведчик!

      Разведкой за него и его предшественников давным давно, с 2014-го, как минимум, Америка занимается. Ему остался только терроризм.

      Мне вот интересно - если побед на фронте у них не будет, то что остаётся? Расширять террористическую активность? А взрывы, подготовленные Будановым на территории РФ, американцы засчитают за военные успехи?
      1. стар
        стар Сегодня, 11:48
        0
        Разведкой за него и его предшественников давным давно, с 2014-го, как минимум, Америка занимается. Ему остался только терроризм.

        Кроме повышенного украинолюбия у наших верхних еще чем то можно объяснить, почему этот упырь до сих пор живой и разговаривает?
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:00
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Глава украинской разведки: если не будет успешного наступления ВСУ, Запад прекратит помогать Киеву

    Другими словами , Зеленский и компания будут иметь гораздо меньше с денег с теневой продажи оружия, ГСМ и другой "помощи"
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:15
      0
      Дело не в контрнаступлении.А в том,что последниф "украинец"еще не сгинул.В любом случае до наступления этого события помогать не бросят
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:01
    0
    Кстати сказать, он очень верно сказал- "если содержимое опубликованных документов создаст Украине проблемы, они будут решены. А если не создаст, то тем лучше". Так, что и нам от слива этой дезы, ни холодно ни жарко. Только, если "наши" вновь не поведутся
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:03
    -1
    Ну да ну да, США устроили такой конфликт, освобождают склады от старого оружия для выпуска нового соответственно загружая заказами свой ВПК, заставили переезжать бизнес из ЕС к себе, но конечно из за отсутствия успехов сейчас всё бросят и перестанут. Господи, как же хорошо быть "журналистом". Печатай себе высказывания разных околонулевых личностей и получай з/п.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:04
    0
    зря раньше времени слезы льет....
    Запад прекратит помогать Киеву.

    не прекратит, пока штатам это нужно..... ну или пока мы не прикроем эту лавочку!!!!!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:13
    0
    «без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину
    Главный военный разведчик разглагольствует о том, что сегодня известно даже самому последнему селюку. Не будет результатов - спросят за оказанную помощь, куда ее дели и задумаются, а стоит ли и дальше вбрасывать свои ресурсы в черную дыру. Правда все в итоге будет зависеть от решения американцев. Ну и конечно каждый хочет показать свою сопричастность к предстоящему наступлению и выставить себя не последней фигурой в этом раскладе.
    1. Imperor_Alive
      Imperor_Alive Сегодня, 12:08
      0
      Цитата: rotmistr60
      Правда все в итоге будет зависеть от решения американцев


      Скорее всего - нет.
      Судя по усилиям США спровоцировать во Франции переворот, ситуация реально может выглядеть иначе.

      Что будет делать США, если Франция и Германия демонстративно откажутся поддерживать Украину?

      А такое может быть, если европейский капитал, который обычно связывают с кланом Ротшильдов, увидит невозможность победы в этой войне.

      Их бы устроил развал России и дележка ее ресурсов. Но если это невозможно?

      Потеря своего влияния, превращение в безвольных вассалов США (и тех, кто за ним стоит)... не думаю, что это для европейского капитала хороший вариант.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:18
    -1
    Глава украинской разведки: если не будет успешного наступления ВСУ, Запад прекратит помогать Киеву
    . Запад будет подбрасывают дровишки в костёр, до конца!
    Вопрос только в том, сколько и каких.
    1. Imperor_Alive
      Imperor_Alive Сегодня, 12:09
      +1
      Запад только выглядит единым. Обострившиеся внутренние проблемы могут разорвать его.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:27
        0
        Пока есть один, главный босс, которому все подчиняются и нет политиков/руководителей уровня де Голля, процесс разрыва может не начатся вообще... так что б это повлияло/изменило, что то принципиально, значимо.
        В обще, фиг её знает, как оно пойдёт, но надеяться и просто ждать... не, не, не, надо работать, заниматься своими делами там где нужно и как нужно.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:18
    0
    Г - н Буданов, свою шею беспокоится: знает, что если не будет удачного контрнаступления его повесят вместе с Зе.
    1. стар
      стар Сегодня, 11:53
      0
      если не будет удачного контрнаступления его повесят вместе с Зе

      Никто никого вешать не будет: если свои не пристрелят, то сломать шею он может разве что случайно. Патамушто «мы не такие»
  10. Andron78
    Andron78 Сегодня, 11:26
    0
    Считайте это не он говорит, а его западный куратор. Видимо Зеля реально решил затабанить контрнаступление, что приходится ему напоминать об обещаниях под сделанные поставки.
  11. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 11:58
    0
    Американцы в Афгане 20 лет сидели, потратив формально (так как значительная часть средств была списана, пошла на поддержку американского ВПК и корпораций) триллионы долларов. В среднем получается более 100 млрд долларов в течении 20 лет. У кого-кого, а у американцев фантиков хватит.

    Сколько лет они в Ираке сидели? Во Вьетнаме?

    Так что я не надеялся бы на то, что американцам надоест спонсировать киевский режим до тех пор, пока те выполняют свою функцию "воевать с Россией до последнего украинца" (это у нас СВО, украинцы же воюют). Американцы могут годами накачивать Украину вооружениями, а их корпорации ВПК потирать ручонки.

    Что может повлиять на их желание спонсировать киевский режим? В первую очередь, эффективное проведение СВО, успехи с продвижением ВС РФ на фронте. Если бы, к примеру, ВС РФ отрезала все Левобережье или хотя бы полностью освободили Донбасс с перспективой освобождения Левобережья или всего черноморского побережья до Одессы, то американцы очень быстро бы побежали договариваться.
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:18
    0
    Глава украинской разведки: если не будет успешного наступления ВСУ, Запад прекратит помогать Киеву

    Вот я бы не переживал по этому поводу ,Запад не прекратит помощь Украине в принципе. Слишком много на нее завязано .Начиная от единства НАТО ,вступлению новых членов ,заканчивая распилом денег ,на всех уровнях